Die russischen Streitkräfte in der Ukraine leiden nach Einschätzung britischer Militärexperten unter mangelnden Kapazitäten, um ukrainische Artillerie zu lokalisieren. Das geht aus dem täglichen Geheimdienstbericht zum Krieg in der Ukraine des Verteidigungsministeriums in London hervor. Demnach sind "nur noch eine Handvoll" der russischen Anti-Artillerie Radar-Einheiten vom Typ "Soopark" in der Ukraine einsatzbereit. "Die Fähigkeit der russischen Bodentruppen zu überleben, hängt davon ab, die ukrainische Artillerie zu lokalisieren und Schläge gegen sie zu führen, oft mit der eigenen Artillerie", heißt es in der Mitteilung der Briten. Dass der inzwischen entlassene russische General Iwan Popow den Mangel an Anti-Artillerie-Kapazitäten als einen seiner zentralen Kritikpunkte angeführt habe, unterstreiche deren zentrale Bedeutung in dem Krieg.

+++ 09:26 Kiew: Ukrainische Kräfte stecken hinter Angriff auf Krim-Brücke - Geheimdienst äußert sich +++

Die ukrainische Marine und ukrainische Spezialkräfte stecken nach Angaben aus Kiew hinter dem Angriff auf die Brücke zwischen Russland und der annektierten Halbinsel Krim. Der Angriff sei eine "Spezialoperation" des ukrainischen Inlandsgeheimdienstes SBU und der Marine gewesen, hat die Nachrichtenagentur AFP aus SBU-Kreisen erfahren. Moskau spricht derweil von einem "Terrorakt". Die Brücke sei mit Überwasserdrohnen attackiert worden. Der SBU hat sich wie schon beim Anschlag im Oktober ebenfalls zur neuen Explosion auf der Brücke zu der von Russland annektierten Schwarzmeer-Halbinsel Krim geäußert. "Erneut hat sich die Brücke schlafen gelegt. Und eins ... zwei!", teilt der Geheimdienst mit. Zum Anschlag auf der Brücke im Herbst hatte sich der SBU im Mai bekannt, zuletzt bestätigte auch das Verteidigungsministerium in Kiew eine Beteiligung.

+++ 08:58 "Ukrainska Pravda": Angriff auf Krim-Brücke war Spezialoperation mit Drohnen - Aufnahmen zeigen Zerstörung +++

Nachdem das ukrainische Militär eine Beteiligung Russlands an dem Vorfall auf der Krim-Brücke ins Spiel gebracht hat (Eintrag von 08:08), kommt nun die Schuldzuweisung von der anderen Seite. Der von Russland eingesetzte Präsident des Parlaments der Krim beschuldigt Kiew, für den Vorfall auf der Krim-Brücke verantwortlich zu sein. Es stecke das "terroristische Regime" der Ukraine dahinter, zitiert die staatliche Nachrichtenagentur RIA den Parlamentschef. Die Zugschienen auf der Brücke seien nicht beschädigt worden. Der Bahnverkehr soll mittlerweile wieder laufen. Das ukrainische Medium "Pravda" berichtet derweil, dass laut seinen Quellen der Inlandsgeheimdienst der Ukraine und die Marine die Brücke in einer Spezialoperation angegriffen hätten. Diese sei mit Überwasserdrohnen attackiert worden. Es sei schwierig gewesen, die Brücke zu erreichen, "aber am Ende war es möglich". Dazu werden Aufnahmen geteilt, die eine zerstörte und leicht abgesackte Fahrbahn zeigen.

+++ 08:34 Ukraine meldet Erfolge bei Bachmut - und russisches Vorrücken in Charkiw +++

Die Ukraine hat nach eigenen Angaben in den vergangenen Tagen sieben Quadratkilometer russisch besetztes Gebiet in der Gegend um Bachmut zurückerobert. Die Rückeroberung sei "infolge der verbesserten Positionierung und Ausrichtung der Frontlinie" gelungen, erklärt die stellvertretende ukrainische Verteidigungsministerin Maljar bei Telegram. Russische Kräfte hatten die Stadt Bachmut in der ostukrainischen Region Donezk im Mai nach monatelangen Kämpfen unter ihre Kontrolle gebracht. Zur aktuellen Entwicklung auf dem Schlachtfeld ergänzt Maljar, in der nordostukrainischen Region Charkiw seien russische Kräfte hingegen seit Ende der vergangenen Woche "aktiv vorgerückt".

+++ 08:08 Ukrainisches Militär: Vorfall auf Krim-Brücke könnte Provokation Russlands sein +++

Der Vorfall auf der Krim-Brücke könnte dem ukrainischen Militär zufolge eine Provokation Russlands sein. Das Vorgehen und das folgende lautstarke Bekanntmachen sei typisch, sagt die Sprecherin des Kommandos Süd, Natalja Humeniuk, im Sender Rada. Für den letzten großen Vorfall auf der Brücke, den Explosionen am 8. Oktober 2022, hat Kiew allerdings zuletzt die Verantwortung eingeräumt. Auf Telegram teilt Vize-Verteidigungsministerin Hanna Maljar kürzlich zu dem damaligen Vorfall mit: "Vor 273 Tagen haben [wir] den ersten Schlag auf die Krim-Brücke ausgeführt, um die Logistik der Russen zu durchbrechen."

+++ 07:36 Russland: Zwei Tote bei Zwischenfall auf der Krim-Brücke - Mädchen verletzt +++

Bei dem Zwischenfall auf der Brücke zu der von Russland annektierten Schwarzmeer-Halbinsel Krim sind nach Behördenangaben zwei Menschen ums Leben gekommen. Ein Mann und eine Frau seien in ihrem Auto gestorben, sagt der Gouverneur des Gebiets Belgorod, Wjatscheslaw Gladkow, in einer Videobotschaft. Die Tochter des Paars sei verletzt und ins Krankenhaus gebracht worden. Die Opfer stammen demnach aus dem russischen Gebiet Belgorod. Das russische Verkehrsministerium teilt zudem mit, dass es Schäden an der Fahrbahn der Brücke gebe, die Brückenkonstruktion sei aber intakt.

+++ 07:00 ISW: Russland entfernt hochrangige Militärs aus "kampfwirksamsten Einheiten" +++

Das russische Verteidigungsministerium hat laut Institut für Kriegsstudien (ISW) damit begonnen, Kommandeure aus einigen der "kampfwirksamsten Einheiten und Formationen des russischen Militärs" zu entfernen. Die in der Ukraine kämpfenden russischen Streitkräfte könnten so "erheblich demoralisiert" werden, heißt es weiter. Das ISW verweist auf russische Quellen, laut denen das Militärkommando kürzlich den Befehlshaber der 7. Garde Luftlande-Division, Generalmajor Alexander Kornev, entlassen haben soll. Die russischen Behörden hätten zudem den Befehlshaber der 90. Panzerdivision, Generalmajor Ramil Ibatullin, festgenommen. Mehrere russische Kriegsblogger meldeten zuletzt zudem, dass das Oberkommando am Samstag Generalmajor Wladimir Seliverstow als Befehlshaber der 106. Garde Luftlande-Division abberufen habe. Zuvor wurde bereits Generalmajor Iwan Popow entlassen.

+++ 06:35 Zugverkehr auf Krim-Brücke soll nach Vorfall wieder aufgenommen werden +++

Der von Russland eingesetzte Gouverneur der Krim, Sergei Aksjonow, schreibt auf Telegram, dass der Zugverkehr der Krim-Brücke nach Rücksprache mit dem Ersten Stellvertretenden Verkehrsminister Kostyuk bis 9 Uhr wieder aufgenommen werden soll. Die Strafverfolgungsbehörden würden zudem über die Ursachen des Vorfalls informieren. Zuvor berichteten russische Quellen von mindestens zwei Angriffen auf die Krim-Brücke. Mehr dazu lesen Sie hier.

+++ 06:03 Ukraine: Russische Invasoren schränken Medikamenten-Zugang ein +++

Die russischen Streitkräfte verweigern laut des Nationalen Widerstandszentrums des ukrainischen Militärs Bewohnern des besetzten Gebiets der Region Saporischschja den Zugang zu ermäßigten Medikamenten, wenn sie keine russischen Pässe besitzen. Saporischschja befindet sich teilweise unter Kontrolle der russischen Invasoren, so zum Beispiel das dortige Atomkraftwerk.

+++ 05:28 Getreideabkommen droht heute auszulaufen +++

Fast ein Jahr nach seinem Inkrafttreten läuft an diesem Montag das Abkommen zur Verschiffung von ukrainischem Getreide über das Schwarze Meer aus. Das vor allem mithilfe der Türkei und der Vereinten Nationen mühsam ausgehandelte Getreideabkommen endet um 23.00 Uhr MESZ, wenn nicht noch eine Einigung erzielt wird. Der russische Präsident Putin hatte zuletzt eine Aussetzung der auch für den Kampf gegen den Hunger in der Welt wichtigen Vereinbarung ins Gespräch gebracht, bis Moskaus Forderungen erfüllt sind.

+++ 04:35 Russische Quellen berichten von mindestens zwei Angriffen auf Krim-Brücke +++

Der russische Telegram-Kanal "Graue Zone", der mit der Söldnergruppe Wagner in Verbindung gebracht wird, berichtet von zwei Angriffen auf die Krim-Brücke. Die auf dem Kanal veröffentlichten Aufnahmen zeigen mindestens ein eingestürztes Brückenteil und ein beschädigtes Zivilfahrzeug. Der von Russland eingesetzte Gouverneur Sergei Aksjonow spricht von einem Vorfall am 145. Pfeiler der Brücke. Er fordert die Bevölkerung auf, die Brücke nicht zu befahren. Mehr dazu lesen Sie hier.

+++ 04:17 Bericht über Explosionen auf Krim-Brücke - Russischer Gouverneur: Verkehr unterbrochen +++

Auf der Krim-Brücke ist der Verkehr russischen Angaben zufolge aufgrund einer "Notfall-Situation" zum Erliegen gekommen. Dies schreibt der von Russland eingesetzte Gouverneur Sergei Aksjonow auf Telegram. Weitere Einzelheiten nennt er nicht. Die Nachrichtenagentur RBC-Ukraine berichtet, dass auf der Brücke, die die Halbinsel Krim mit der russischen Region Krasnodar verbindet, zuvor Explosionen zu hören waren.

+++ 01:21 Weiter Ungewissheit über mögliche Verlängerung des Getreideabkommens +++

Das von den Vereinten Nationen (UN) vermittelte Getreideabkommen zwischen der Ukraine und Russland ist weiterhin in der Schwebe. Die Vereinbarung, die den sicheren Export ukrainischen Getreides über das Schwarze Meer ermöglicht, ist am Sonntag nicht verlängert worden. "Wir warten auf Moskaus Position, alles ist möglich", berichtet die staatliche russische Nachrichtenagentur TASS unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen aus UN-Kreisen. Das Abkommen läuft am Montag aus.

+++ 00:26 Selenskyj zum Jahrestag: "Unser Land wird niemals die Souveränität aufgeben" +++

Der ukrainische Präsident Selenskyj hebt 33 Jahre nach der Annahme der Erklärung über die Souveränität die Stärke des Landes im Widerstand gegen den russischen Angriffskrieg hervor. "Unser Land wird niemals die Souveränität aufgeben. Das ist schon jedem in der Welt klar", sagt er in seiner täglich in Kiew verbreiteten Videobotschaft. Gefeiert werde eine freie Ukraine. Selenskyj dankte einmal mehr auch namentlich genannten Soldaten, die für das Land kämpften. Am 16. Juli 1990 hatte das ukrainische Parlament ein Dokument verabschiedet über die Eigenständigkeit des Landes, das damals noch Teil der Sowjetunion war.

+++ 23:48 Ukrainische Vertreterin der Krim: Hunderttausenden Russen droht "Zwangsausweisung" von Halbinsel +++

Tamila Tasheva, die ständige Vertreterin des ukrainischen Präsidenten Selenskyj für die Krim, erklärt gegenüber Newsweek, dass Kiew bis zu 10.000 Ukrainer auf der Halbinsel für ihre Zusammenarbeit mit den russischen Besatzungsbehörden bestrafen könnte. Zudem würde die Ukraine mit schätzungsweise 500.000 bis 800.000 russischen Bürgern zu tun haben, die nach der Annexion illegal auf die Krim gekommen seien. Tasheva zufolge werden diejenigen, die die Halbinsel nicht vor ihrer Befreiung verlassen, mit einer "Zwangsausweisung" konfrontiert werden. Noch jedoch ist die Krim fest in russischer Hand, eine baldige Befreiung durch ukrainische Truppen zeichnet sich bisher nicht ab.

+++ 22:11 Russland: Ukraine greift Krim mit Drohnen an +++

Russland meldet die Abwehr eines ukrainischen Angriffs mit mindestens zehn Drohnen auf die annektierte Halbinsel Krim. Der "terroristische Angriff" auf Ziele nahe Sewastopol habe weder Opfer noch Schäden verursacht, teilt das Verteidigungsministerium in Moskau mit. Sewastopol ist der Heimathafen der russischen Schwarzmeerflotte. Seit Beginn des russischen Angriffskriegs ist die 2014 von Russland annektierte Krim regelmäßig Ziel von Angriffen.

+++ 21:23 Ukrainischer Fechter Boreyko im Krieg gefallen +++

Der ukrainische Fechter Denys Boreyko ist bei einem Kampfeinsatz im Zug des russischen Angriffskrieges getötet worden. Der 34-Jährige ist nach Angaben seines Clubs Liberte Dnipro am 3. Juli gestorben und zehn Tage später bestattet worden. Der Berater des ukrainischen Innenministers, Anton Geraschtschenko, schreibt über den gestorbenen "Weltmeister und Europameister bei den Junioren sowie Meister des Sports von internationalem Niveau" auf Twitter: "Von den ersten Tagen der russischen Großinvasion im Februar an unterstützte Denys das ukrainische Militär und die Territorialverteidigung von Dnipro und trat im März 2022 freiwillig den ukrainischen Streitkräften bei." Der internationalen Fechtverband FIE hat im März entschieden, dass russische und belarussischer Fechterinnen und Fechter als neutrale Athleten an internationalen Wettkämpfen teilnehmen dürfen. Letzte Woche wurde bestätigt, dass die Ukraine die Einzelwettkämpfe bei den Weltmeisterschaften vom 22. bis 25. Juli in Mailand boykottieren wird. An den Mannschaftswettkämpfen dürfen Russen und Belarussen nicht teilnehmen.

