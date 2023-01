Der polnische Ministerpräsident Mateusz Morawiecki nennt das anhaltende Zögern von Bundeskanzler Scholz bei der Lieferung von "Leopard"-Panzern an die Ukraine "inakzeptabel". Falls die Bundesregierung dabei bleibe, den Kampfpanzer "Leopard 2" nicht an die Ukraine zu liefern, werde Polen "eine kleine Koalition" von Ländern zustande bringen, welche die Ukraine mit "moderner Ausrüstung" und "modernen Panzern" aus ihren eigenen Beständen versorgten, sagt Morawiecki der polnischen Nachrichtenagentur PAP.

+++ 09:38 Russland droht wieder mit "globaler Katastrophe" +++

Der Vorsitzende des russischen Unterhauses, Wjatscheslaw Wolodin, warnt eindringlich davor, der Ukraine schwere Waffen zur Verfügung zu stellen. "Die Lieferung von Offensivwaffen an das Regime in Kiew wird zu einer globalen Katastrophe führen", erklärt der Duma-Sprecher und enge Putin-Vertraute auf Telegram. Es drohe ein schrecklicher Krieg. Sollten die USA und die NATO Waffen liefern, mit denen zivile Städte angegriffen würden, und sollte es Eroberungsversuche geben, so werde das zu "Vergeltungsmaßnahmen mit stärkeren Waffen" führen.

+++ 09:12 London sieht russische Armee vor personellen Problemen +++

Das britische Verteidigungsministerium geht davon aus, dass es schwer für Russland wird, die geplante Erweiterung seiner Streitkräfte umzusetzen. Das schreibt das Ministerium unter Berufung auf Geheimdienstinformationen in seiner regelmäßigen Einschätzung zur Situation rund um den Krieg in der Ukraine.

Russlands Verteidigungsminister Schoigu will die Armee von 2023 bis 2026 auf 1,5 Millionen Mann aufstocken. "Schoigus Pläne signalisieren, dass die russische Führung höchstwahrscheinlich davon ausgeht, dass eine verstärkte konventionelle militärische Bedrohung noch viele Jahre über den aktuellen Ukraine-Krieg hinaus bestehen wird", so das britische Verteidigungsministerium. "Allerdings wird Russland höchstwahrscheinlich Schwierigkeiten haben, die geplante Erweiterung personell und materiell zu bewältigen."

+++ 08:40 Laut Ukraine hat Russland 120.760 Soldaten verloren +++

Nach ukrainischen Angaben hat Russland 120.760 Soldaten in der Ukraine verloren. Das teilt der ukrainische Generalstab mit. Die russischen Verluste haben sich demnach innerhalb eines Tages um 600 Soldaten erhöht. Die Zahlen sind nicht überprüfbar. US-Generalstabschef Mark Milley hatte am Freitag in Ramstein gesagt, er rechne damit, dass Russland "deutlich mehr als 100.000" Soldaten verloren habe. Für Russland entwickle sich der Krieg zu einer "absoluten Katastrophe". Signifikante Verluste gebe es auch beim ukrainischen Militär, betonte Milley, nannte aber keine Zahlen.

Der aktuellen Aufstellung des ukrainischen Generalstabs zufolge hat Russland außerdem 3145 Panzer, 6268 gepanzerte Kampffahrzeuge, 4932 Fahrzeuge und Treibstofftanks, 2144 Artilleriesysteme, 445 Mehrfachraketenwerfer, 220 Luftabwehrsysteme, 287 Flugzeuge, 277 Hubschrauber, 1892 Drohnen und 17 Boote verloren.

+++ 07:42 ISW: Kampf um Bachmut für Ukraine "wahrscheinlich sinnvoll" +++

Die ukrainische Verteidigung von Bachmut ist nach Einschätzung der US-Denkfabrik Institute for the Study of War trotz ihrer Kosten für die Ukraine "wahrscheinlich eine strategisch sinnvolle Maßnahme". Die Kosten der Verteidigung von Bachmut im Osten der Ukraine seien "beträchtlich", aber "die Ukraine hätte auch einen hohen Preis dafür gezahlt, wenn die russischen Truppen Bachmut hätten problemlos einnehmen können", schreibt das ISW in seiner jüngste Lageeinschätzung. Bachmut selbst sei weder operativ noch strategisch von Bedeutung, aber hätten die russischen Truppen die Stadt relativ schnell eingenommen, dann hätten sie hoffen können, die Ukraine weit zurückdrängen zu können.

Eine solche Strategie der "allmählichen Zermürbung" habe die Ukraine bereits im vergangenen Jahr angewandt, beim Kampf um Sjewjerodonezk und Lyssytschansk. Russland habe die Städte erst nach monatelangen Kämpfen erobern können. Die Einnahme von Lyssytschansk habe sich schnell als operativ unbedeutend für die russischen Streitkräfte erwiesen, "und das Endergebnis der ukrainischen Verteidigung des Gebiets war das erzwungene Ende der russischen Offensive im Gebiet Luhansk, was zu einer allgemeinen Stagnation der russischen Offensivoperationen im Donbass im Sommer und Herbst 2022 führte".

Dass die Ukraine keinen Vorteil daraus ziehen könne, russische Truppen in Bachmut zu binden, liege auch daran, dass der Westen die nötigen Waffensysteme nicht oder nur zögerlich liefere, so das ISW

+++ 07:22 Gewaltfantasien im russischen TV: "Zehntausende US-Soldaten töten" +++

Russische Fernsehpropagandisten diskutieren erneut, wie Russland den Krieg gewinnen könnte, wie die US-Journalistin Julia Davis in ihrem jüngsten Zusammenschnitt der Talkshow von Wladimir Solowjow zeigt. Der Politologe Jewgeni Satanowski schlägt darin vor, man müsse Zehntausende US-Soldaten töten, damit sich die Stimmung in den USA drehe. "Wo sie liquidiert werden, wer sie liquidiert, das ist komplett irrelevant", sagt er. Ein weiterer TV-Experte, Dmitri Drobnitzky, widerspricht: Wenn Russland auf die Strategie setze, die Lieferung von Kampfpanzern mit Angriffen auf die Lieferländer zu beantworten, dann werde das weder der chinesische Präsident Xi noch der indische Präsident Modi verstehen. "Wenn ihr die Beziehungen zu denen auch zerstören wollt, dann macht weiter mit der Abrissbirne." Unter den Gewaltfantasien der Gäste von Solowjow ist Drobnitzky allerdings in der Minderheit.

+++ 06:30 Hofreiter fordert "Leopard"-Ausbildung von Ukrainern "jetzt" +++

Der Grünen-Politiker Anton Hofreiter dringt angesichts der ausbleibenden Lieferung von "Leopard"-Kampfpanzern an die Ukraine auf die Ausbildung ukrainischer Soldaten an den Panzern. Deutschland habe in Ramstein "einen erheblichen Fehler gemacht und dadurch weiter Ansehen eingebüßt", sagt der Vorsitzende des Europaausschusses im Bundestag den Zeitungen der Funke Mediengruppe. "Das muss jetzt schnell korrigiert werden." Konkret fordert Hofreiter, "jetzt sofort" mit der Ausbildung von ukrainischen Soldaten an "Leopards" zu beginnen. Der "Leopard 2" sei "eine entscheidende Unterstützung, die Deutschland anbieten könne", so Hofreiter. "Putin wird erst zu Verhandlungen bereit sein, wenn er erkennt, dass er diesen Krieg nicht gewinnen kann."

+++ 06:21 "New York Times" ruft Russen auf, die Wahrheit zu sehen +++

Die Herausgeber der "New York Times" richten sich in einem Editorial direkt an die russische Bevölkerung und rufen sie auf, dem Krieg die Unterstützung zu entziehen. Bei den militärischen Hilfen für die Ukraine gehe es darum, Russland davon zu überzeugen, dass ein Verhandlungsfrieden die einzige Option ist. "Deshalb ist der kommende Kampf so wichtig. Doch während sich Herr Putin immer tiefer in seinen Wahnvorstellungen vergräbt, ist es auch wichtig, dass sich das russische Volk darüber im Klaren ist, was in seinem Namen getan wird und wie es seine eigene Zukunft zerstört. Die meisten Russen sollten sich zumindest fragen, wann und wie dieser Krieg enden werde. "Es ist ihr Name, in dem ihr Präsident diesen schrecklichen und sinnlosen Krieg führt; ihre Söhne, Väter und Ehemänner, die getötet, verstümmelt oder brutal zu Gräueltaten gezwungen werden; ihr Leben, das für kommende Generationen in einem Staat verpfändet wird, dem in vielen Teilen der Welt Misstrauen und Abneigung entgegengebracht wird."

+++ 04:37 Russland greift laut Insidern verstärkt außerhalb des Donbass an +++

Russland verstärkt offenbar den Beschuss auf die östlichen Regionen der Ukraine außerhalb der Hauptfrontlinie im Donbass. Dies bestätigen Regierungsmitarbeiter aus den Regionen Saporischschja und Sumy. Das russische Verteidigungsministerium erklärt dagegen, eine jüngste Offensive habe die Einheiten seiner Armee in vorteilhaftere Positionen entlang der Frontlinie in Saporischschja gebracht. Jewhen Jerin, ein Militärsprecher in Saporischschja, widerspricht Moskaus Behauptung und sagt dem ukrainischen Fernsehsender Suspilne: "Im Moment haben sie nichts erobert. Alle ihre Versuche wurden zurückgeschlagen und der Feind hat Verluste erlitten". Die Berichte über die Kampfhandlungen lassen sich nicht unabhängig überprüfen.

+++ 02:34 Bericht: Japans Ministerpräsident will nach Kiew reisen +++

Der japanische Ministerpräsident Fumio Kishida will offenbar im Februar nach Kiew reisen und dort mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj sprechen. Wie die japanische Zeitung "Yomiuri" unter Berufung auf Regierungskreise berichtet, möchte er als Vorsitzender der Gruppe der sieben führenden Wirtschaftsnationen (G7) in diesem Jahr zeigen, dass Japan die Ukraine weiterhin unterstützen will. Es wird auch erwartet, dass Kishida in Kiew eine Erklärung abgeben möchte, in der er die russische Aggression verurteilt, so das Blatt.

+++ 23:07 Selenskyj richtet Abschiedsworte an toten Minister +++



Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat sich emotional von seinem bei einem Hubschrauberabsturz ums Leben gekommenen Innenminister Denys Monastyrskyj verabschiedet. "Wir verlieren jeden Tag Menschen, an die wir uns immer erinnern werden und wo wir bedauern, dass wir sie nicht zurückbringen können", sagt Selenskyj in seiner täglichen Videoansprache. Selenskyj wünsche sich, dass alle Ukrainer den Verlust empfinden. Er wünsche, "dass wir fühlen, wie viele Leben, wie viele kluge Menschen der Krieg kostet. Ich möchte, dass wir alle heute ihr Andenken ehren", sagt der Präsident.

+++ 22:07 Strack-Zimmermann fordert Klarheit bei Panzerlieferungen +++

Die Vorsitzende des Verteidigungsausschusses, Marie-Agnes Strack-Zimmermann, erwartet von Kanzler Olaf Scholz klare Ansagen zur weiteren militärischen Unterstützung der von Russland angegriffenen Ukraine. "Wenn man 'Leopard 2' nicht liefern will, dann muss erklärt werden, warum. Dann muss der Ukraine erklärt werden, warum", sagt die FDP-Politikerin Tagesschau24 mit Blick auf die Debatte um die Lieferung deutscher Kampfpanzer. Deutschland habe sich zur Lieferung des Schützenpanzers Marder entschlossen, so Strack-Zimmermann. "Ein Schützenpanzer und ein Kampfpanzer arbeiten zusammen. Und wenn man das alles nicht will, dann muss man es den Menschen erklären. So aber ist es immer ein Rätsel. Jeder denkt, vermutet, wer weiß was. Und deswegen ist diese Kommunikation so schrecklich, vor allen Dingen, weil sie eben auch damit überdeckt, was wir alles tun."

+++ 21:33 Ex-Botschafter Melnyk beschimpft SPD-Fraktionschef Mützenich als "zynischen und widerlichen" Politiker +++

Der SPD-Fraktionsvorsitzende im Bundestag, Rolf Mützenich, bekommt heute nicht nur ordentlich verbale Prügel von seiner Ampelkollegin aus der FDP, sondern nun auch vom früheren ukrainischen Botschafter Andrij Melnyk. "Dieser Typ ist der zynischste und widerlichste deutsche Politiker", schreibt Melnyk, mittlerweile Vize-Außenminister seines Landes, auf Twitter. "Er trägt die volle Verantwortung für dieses desaströse Bild Deutschlands in der Welt. Er wird für immer als der wertvollste russische Aktivposten seit Beginn der massiven russischen Aggression in die Geschichte eingehen, indem er die Unterstützung für die Ukraine blockiert."

+++ 20:52 Korruptionsverdacht in ukrainischer Armee: Minister soll zum Rapport +++

Der ukrainische Verteidigungsminister Olexij Resnikow soll nach offiziellen Angaben vor dem Parlament in Kiew zu Berichten über überteuerte Lebensmittelankäufe für die Armee Stellung nehmen. Resnikow sei zu einer Anhörung geladen, sagt die Vize-Vorsitzende des Rada-Ausschusses für nationale Sicherheit, Verteidigung und Aufklärung, Marjana Besugla, im nationalen Rundfunk, Suspilne Media. Zudem werde der Rechnungshof das Verteidigungsministerium unter die Lupe nehmen. Zuvor hatten Medienberichte in Kiew für Wirbel gesorgt, wonach das Verteidigungsministerium Lebensmittel für die Verpflegung seiner Soldaten zu Preisen ankaufe, die bis zu dreimal so hoch sind wie die Einzelhandelspreise im Geschäft. Bei dem Vertrag über 13 Milliarden Hrywnja (gut 300 Millionen Euro) soll es sich nicht um die Verpflegung der Soldaten an der Front, sondern im Hinterland handeln. Die Ukraine hatte im Juni, vier Monate nach Beginn des russischen Angriffskriegs gegen das Land, den Status eines EU-Beitrittskandidaten erhalten. Zu den Voraussetzungen für einen Beitritt zählen Rechtsstaatlichkeit und Fortschritte im Kampf gegen die Korruption, wo die Ukraine trotz zahlreicher Anstrengungen in den letzten Jahren immer noch einen der hinteren Plätze weltweit einnimmt.

+++ 20:07 RT Frankreich kündigt nach Einfrieren seiner Konten Schließung an +++

Nach dem Einfrieren der Konten des russischen Staatssenders RT in Frankreich hat dieser nun seine Schließung angekündigt. Nach "fünf Jahren Schikane" hätten die Behörden ihr Ziel erreicht - RT Frankreich werde geschlossen, erklärt die Direktorin des Senders, Xenia Fedorowa, via Twitter. Bereits kurz nach dem Einmarsch russischer Truppen in die Ukraine im Februar 2022 hatte die EU ein Sendeverbot für russische Medien verhängt. RT France hatte gegen das Verbreitungsverbot vor dem EU-Gericht in Luxemburg geklagt, welches die Maßnahme jedoch im Juli für rechtens erklärte. Frankreich war der einzige EU-Mitgliedstaat, der eine registrierte RT-Tochtergesellschaft hatte, die weiterhin Programme produzierte und verbreitete.

+++ 19:39 "Leopard"-Liste lag im Verteidigungsministerium laut Bericht schon im Frühsommer 2022 vor +++

Mehrere Medienberichte zum Stand der Bestandsaufnahme von deutschen "Leopard"-Panzern offenbaren ein immer diffuseres Bild, was den Fortschritt einer solchen Zählung beziehungsweise Prüfung und Sichtung angeht. Während der "Business Insider" unter Berufung auf Quellen im Verteidigungsministerium berichtet, die kürzlich zurückgetretene Verteidigungsministerin Lambrecht habe eine Bestandsaufnahme kurz vor ihrem Rücktritt, also im Januar 2023, ihren Beamten verboten, hat der "Spiegel" ganz andere Informationen: Das Magazin berichtet, es gebe im Verteidigungsministerium bereits seit dem Frühsommer 2022 eine detaillierte Liste mit verschiedenen "Leopard"-Modellen, die bei der Truppe verfügbar sind und für eine Lieferung an die Ukraine infrage kämen. Die als Verschlusssache eingestufte Tabelle liegt dem Magazin vor. Demnach verfügt die Bundeswehr insgesamt über 312 verschiedene Leopard-2-Panzer verschiedener Baureihen, davon befanden sich allerdings im Mai vergangenen Jahres 99 für Instandsetzungs- und Reparaturarbeiten bei der Rüstungsindustrie, einer bereits in der Aussonderung. Der neue Verteidigungsminister Boris Pistorius hatte am Freitag auf einer Konferenz der Ukraine-Unterstützer in Ramstein angekündigt, er wolle prüfen lassen, welche und wie viele "Leopard"-Panzer der Bundeswehr überhaupt für eine Lieferung an die Ukraine infrage kämen. Auf die Frage, warum seine Vorgängerin einen solchen Auftrag nicht längst vergeben habe, sagte der SPD-Politiker, dazu sei ihm nichts bekannt. Sein Prüfauftrag betreffe sowohl die Bestände der Bundeswehr als auch die der Industrie.

