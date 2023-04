+++ 10:04 Russen in Afrika: Wagner-Chef Prigoschin will Einfluss ausbauen +++

Als Chef der berüchtigten russischen Privatarmee Wagner hat Jewgeni Prigoschin nicht nur im Krieg in der Ukraine alle Hände voll zu tun. Auch in Afrika, wo Wagner seit Jahren in vielen Konflikten und Machtkämpfen mitmischt, will er seinen Einfluss weiter ausbauen. "Ob die militärische Spezialoperation (in der Ukraine) erfolgreich läuft oder misslingt - in jedem Fall muss Russland auf der internationalen Bühne präsent sein, diplomatisch und militärisch", sagt der 61-Jährige mit Blick auf Afrika. Es gehe ihm um eine "eine Befreiung des afrikanischen Kontinents von westlichen Besatzern".

+++ 09:22 Lettland liefert beschlagnahmten Dünger nach Kenia +++

In Lettland wegen der EU-Sanktionen beschlagnahmter Dünger aus Russland wird über das Welternährungsprogramm der Vereinten Nationen nach Kenia geliefert. Die erste Lieferung mit 200.000 Tonnen Düngemittel habe den Hafen von Riga am Freitag verlassen, teilt das lettische Außenministerium mit. Weitere würden folgen.

+++ 08:57 US-Leaks begannen schon kurz nach Kriegsbeginn +++

US-Geheimdienstdokumente wurden einem Zeitungsbericht zufolge früher und in einer viel größeren Gruppe veröffentlicht als bekannt. Bereits wenige Tage nach dem russischen Einmarsch in der Ukraine im Februar 2022 seien vertrauliche Informationen in einer bis dahin unbekannten Chatgruppe auf der sozialen Plattform Discord gepostet worden, die rund 600 Mitglieder hatte, berichtete die "New York Times". Diese Chat-Gruppe sei öffentlich auf einem Youtube-Kanal gelistet und leicht zugänglich gewesen. Die Information seien von einem Discord-Nutzer veröffentlicht worden, dessen Profil dem des vor gut einer Woche verhafteten Jack T. entsprach. Das US-Verteidigungsministerium lehnte eine Stellungnahme ab. Der Fall gilt als der schwerwiegendste Geheimnisverrat seit 2010, als hunderttausende Dokumente, Videos und Interna auf der Webseite der Enthüllungsplattform WikiLeaks erschienen. Die Lecks wurden erst durch einen Bericht der "New York Times" Anfang April bekannt.

+++ 08:42 Ukrainischer Generalstab: Knapp 700 russische Soldaten in den vergangenen Tagen gefallen +++

Nach Angaben des Generalstabs der ukrainischen Streitkräfte haben seine Truppen in den vergangenen Tagen 680 russische Soldaten getötet. Seit Beginn des Krieges belaufe sich die Zahl getöteter Russen im Kampf auf mehr als 185.730 Soldaten. Die Korrektheit von Angaben aus dem Kriegsgeschehen lässt sich nicht zweifelsfrei feststellen.

+++ 08:03 Litauens Präsident Nausėda fordert westliche Kampfflugzeuge für die Ukraine +++

Litauens Präsident Gitanas Nausėda fordert, der Ukraine Kampfflugzeuge westlicher Bauart zu liefern. "Der Luftraum ist ein wichtiges Element in diesem Krieg. Und um ihn effizient verteidigen zu können, braucht es Flugzeuge und mehr Luftverteidigungssysteme", sagt Nausėda im Interview mit dem "Spiegel". Das sei nicht nur für die Ukraine wichtig, sondern auch für die Sicherheit Litauens. "Für mich ist ziemlich klar, dass wir alle roten Linien überschreiten müssen. Andernfalls verlieren wir Zeit." Man habe es mit einem "sehr gefährlichen Aggressor" zu tun, der "keine Grenzen" kenne. Zuletzt hatte Polen Deutschland gebeten, die Ukraine mit Flugzeugen beliefern zu dürfen. Die Bundesregierung hatte Mitte April den Antrag Polens auf den Export von MiG-29-Kampfjets aus ehemaligen DDR-Beständen bewilligt. Nausėda plädiert vor dem NATO-Gipfel in Litauen im Juli außerdem dafür, bei den Verteidigungsausgaben über das Zwei-Prozent-Ziel hinauszugehen. "Ich denke, wir sollten die zwei Prozent als Untergrenze statt als Obergrenze begreifen. Und ich glaube, dass wir uns darauf einigen können", sagte er. Deutschland will in diesem Jahr 1,6 Prozent des Bruttoinlandsprodukts für Verteidigung ausgeben, Litauen 2,5 Prozent. "

+++ 07:36 Kiew bündelt Ressourcen für Gegenoffensive +++

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj berichtet vor dem Hintergrund der erwarteten Gegenoffensive Kiews vom Aufbau neuer Militäreinheiten. "Wir bereiten auch aktiv neue Brigaden und Einheiten vor, die sich an der Front bewähren werden", sagt der 45-Jährige in seiner täglichen Videoansprache. Bei seinen Besprechungen mit dem Generalstab gehe es um die Bereitstellung aller Mittel für die Befreiung der Ukraine von der russischen Besatzung. "Wir alle in der Ukraine müssen verstehen, dass die Hauptaufgabe des Staates die Befreiung unserer Gebiete, das Zurückholen unserer Erde und unserer Menschen aus russischer Gefangenschaft ist." Die staatlichen Ressourcen würden vor allem dafür aufgewendet, sagt der Staatschef. Die Front habe oberste Priorität. Er dankt zugleich den westlichen Partnern, die im Rahmen des Ramstein-Formats der Ukraine bei der Verteidigung helfen. "Ihre Entschlossenheit entspricht voll und ganz der tatsächlichen Situation und den Bedürfnissen auf dem Schlachtfeld", sagt Selenskyj.

+++ 07:00 31-Jähriger stirbt an der Front: Oper von Odessa trauert um Balletttänzer +++

Ein Tänzer der Oper Odessa ist nach Angaben des Ballettensembles bei einem Kampfeinsatz an der Front getötet worden. Rostyslav Yanchyshen, 31, wurde "während eines Kampfeinsatzes" getötet, teilt das in der südlichen Hafenstadt der Ukraine ansässige Ensemble auf seiner Facebook-Seite mit. "Rostyslav war mehr als zehn Jahre lang an der Oper von Odessa und trat in den ersten Tagen des Krieges den Streitkräften der Ukraine bei, um die Ukraine, die er über alles liebte, heldenhaft zu verteidigen. Infolgedessen wurden die flachen Ballettschuhe des Künstlers durch Armeestiefel ersetzt, und die Musik seiner Lieblingsaufführungen wurde durch den Klang von Mörserfeuer ersetzt", so die Oper. Yanchyshen sei am 19. April bei einem Mörserangriff getötet worden, teilt das ukrainische Kulturministerium mit und nennt seinen Tod "einen unsagbaren Verlust". "Eine der glänzendsten Rollen von Rostyslav war die eines Soldaten, der im Krieg stirbt, in dem modernen Ballett 'Trymai' ('Halt'). Durch eine schreckliche Fügung des Schicksals wurde diese Rolle zu einem Propheten für den Künstler", schreibt das Opernkollektiv auf Facebook.

+++ 06:09 Ukraine: Fast 500 Leichen von vermissten ukrainischen Soldaten geborgen +++

Suchteams des ukrainischen Militärs haben nach eigenen Angaben seit Beginn des Kriegs fast 500 Leichen gefallener ukrainischer Soldaten geborgen, sagt der Oberst der ukrainischen Streitkräfte, Volodymyr Lyamzin. Insgesamt sei in 600 Dörfern an der Front gesucht worden, berichtete die ukrainische staatliche Nachrichtenagentur Ukrinform. Noch immer gelten mehr als 7000 ukrainische Soldaten als vermisst. Der ukrainische Beauftragte für vermisste Personen, Oleh Kotenko, geht davon aus, dass sich etwa zwei Drittel davon in Gefangenschaft befinde, während die übrigen Personen möglicherweise nicht mehr am Leben seien.

+++ 05:12 Ukraine meldet Abschuss mehrerer Drohnen +++

Die Ukraine meldet den Abschuss von vier von fünf iranischen Shahed-Drohnen. Russische Streitkräfte hätten sie von der südöstlichen Grenze aus gestartet, teilt die ukrainische Luftwaffe mit. Über die Ziele der Drohnenangriffe und mögliche Opfer und Schäden gibt es keine Informationen. Am Vorabend gab es erstmals seit über drei Wochen wieder einen Drohnenangriff auf Kiew. Acht Flugobjekte seien nahe der Hauptstadt abgeschossen worden, heißt es.

+++ 02:40 Spanien schickt Kiew erste Leopard-Panzer +++

Spanien will der Ukraine nach Aussage von Außenminister José Manuel Albares in den kommenden Tagen sechs von insgesamt zehn zugesagten Leopard-Panzern liefern. "Danach wird es ein zweites Paket mit vier weiteren Panzern geben", sagt Albares den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Es handelt sich dabei um Leopard-Panzer des älteren Typs 2A4. "Wir werden die Ukraine so lange unterstützen, wie sie es braucht", so Albares. "Das umfasst humanitäre Hilfe, die Aufnahme von Flüchtlingen und die Lieferung von Defensivwaffen." Diese dienten zur Selbstverteidigung und zur Wiederherstellung der territorialen Integrität der Ukraine. "Und zwar in den international anerkannten Grenzen einschließlich der Krim. Aber die letzte Entscheidung liegt in der Hand der ukrainischen Regierung", fügt Albares hinzu.

+++ 01:34 Lula-Besuch löst Protest bei Ukrainern aus +++

Ukrainer und Ukrainerinnen demonstrieren anlässlich des Besuchs von Brasiliens Präsident Luiz Inacio Lula da Silva in Lissabon am Freitagabend vor der brasilianischen Botschaft. Lula ist zu einem fünftägigen Besuch in Portugal. Seine jüngsten Äußerungen zum Ukraine-Krieg hatten für Kritik gesorgt, weil er andeutete, dass sowohl die Ukraine als auch Russland die Schuld an dem Konflikt tragen würden. In den vergangenen Tagen verurteilte Lula jedoch die Verletzung der territorialen Integrität der Ukraine durch Russland und rief erneut zur Beendigung des Krieges auf.

+++ 00:40 IAEA "tief besorgt" wegen Kämpfen um Saporischschja +++

Die Internationale Atomenergiebehörde IAEA warnt vor einem Nuklearunfall durch die zunehmenden Kampfhandlungen rund um das Atomkraftwerk Saporischschja in der Südukraine. "Ich habe klare Anzeichen militärischer Vorbereitungen in dem Gebiet gesehen, als ich das AKW Saporischschja vor drei Wochen besucht habe", sagt IAEA-Direktor Rafael Grossi. Seither hätten die vor Ort stationierten Atomexperten mehrfach Explosionen in unmittelbarer Nähe der Anlage registriert, fügt der Argentinier hinzu. Er sei "zutiefst besorgt" wegen der aktuellen Lage. Die prekäre Situation erfordere weiteren Druck, damit die Anlage weder beschossen noch als Ausgangspunkt für Angriffe genutzt werde. Er werde diesbezüglich mit Russen und Ukrainern weiter verhandeln, kündigt Grossi an.

+++ 23:48 Russland ordnet Verhaftung von bulgarischem Journalisten an +++

Russland stuft den bulgarischen Enthüllungsjournalisten und langjährigen Kreml-Kritiker Christo Grozev als "ausländischen Agenten" ein. Der Name des 53-Jährigen taucht auf der turnusmäßig veröffentlichten Liste des russischen Innenministeriums auf. Russischen Nachrichtenagenturen zufolge hat ein Moskauer Gericht die Verhaftung Grozevs angeordnet, der sich allerdings nicht in Russland aufhält. Grozev recherchierte für die Investigativ-Plattform Bellingcat unter anderem über die Vergiftung des mittlerweile inhaftierten Kreml-Kritikers Alexej Nawalny und Moskaus Offensive in der Ukraine.

+++ 22:51 Rekorddividende der Sberbank spült Geld in Russlands Staatskasse +++

Russlands größte Bank, die Sberbank, schüttet in diesem Jahr eine Rekorddividende aus – und sorgt damit für ein Einnahmenplus beim russischen Staat, dem größten Anteilseigner. Bei der Hauptversammlung stimmten die Aktionäre für die Summe von 565 Milliarden Rubel (6,3 Milliarden Euro). Die umfangreichsten Dividenden in der Geschichte des Geldinstituts gäben dem Markt das "Signal, dass ein großes Unternehmen zuversichtlich ist und dass sich die Wirtschaft an die aktuelle Situation angepasst hat", erklärt Finanzminister Anton Siluanow. Die Führung der Bank erklärt ebenfalls, es sei "sehr wichtig", nach einem "komplizierten" Jahr 2022 eine solche Summe auszuschütten. Demnach bekommt allein der russische Staat die Hälfte der Dividende. Der Rest geht an die 1,5 Millionen privaten Aktionäre.

+++ 22:06 USA wollen, dass Europäer firmer bei Sanktionen gegen Russland sind +++

Die USA warnen europäische Staaten vor Versuchen Russlands, mit Sanktionen belegte Güter zu beschaffen. Der Abteilungsleiter im US-Finanzministerium Brian Nelson wird deshalb kommende Woche in verschiedene europäische Staaten - unter anderem Deutschland - reisen, um mit Vertretern der jeweiligen Regierung zu sprechen. Nach einem von Reuters eingesehenen Papier geht es um über ein Dutzend Produktgruppen, darunter elektronische Komponenten und optische Systeme.

+++ 21:43 US-Verteidigungsminister glaubt an baldigen NATO-Beitritt Schwedens +++

US-Verteidigungsminister Lloyd Austin bekräftigt beim Treffen der Ukraine-Kontaktgruppe, dass er mit baldigen NATO-Beitritt Schwedens rechnet. "Ich möchte anmerken, dass Finnland, das seit langem an dieser Kontaktgruppe teilnimmt, heute als neuer NATO-Partner anwesend ist. Ich erwarte, dass Schweden bald folgen wird", sagt Austin am US-Luftwaffenstützpunkt Ramstein in Rheinland-Pfalz.

+++ 21:10 London verhängt im Fall Kara-Mursa Sanktionen gegen fünf weitere Russen +++

Im Zusammenhang mit dem Fall des zu 25 Jahren Straflager verurteilten russisch-britischen Oppositionellen Wladimir Kara-Mursa verhängt Großbritannien Sanktionen gegen fünf weitere russische Staatsbürger. Wie das Außenministerium in London mitteilt, ist die Richterin, die Kara-Mursas Verhaftung genehmigt hatte, davon ebenso betroffen wie zwei an der Verhaftung beteiligte Ermittler.

+++ 20:38 Ukraine bekräftigt in Ramstein Wunsch nach westlichen Kampfjets +++

Nach dem Treffen der Ukraine-Kontaktgruppe auf dem US-Luftwaffenstützpunkt in Ramstein bekräftigt die Ukraine ihren Wunsch nach westlichen Kampfjets. Er sei sich sicher, dass Kiew für seine Luftverteidigung von den Verbündeten moderne Kampfjets "nach NATO-Standard" erhalten werde, sagt der ukrainische Verteidigungsminister Oleksij Resnikow nach den Gesprächen. NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg zeigt sich zuversichtlich, dass Kiew weiterer von Russland besetzte Gebiet zurückerobern werde. Deutschland, die Ukraine und Polen einigen sich derweil auf die Einrichtung eines gemeinsamen Reparaturzentrums für Leopard-2-Panzer.

