Nach Schätzungen der ukrainischen Armee sind allein am Freitag 740 russische Soldaten getötet oder zumindest schwer verletzt worden. Damit steige die Zahl der russischen Verluste auf rund 96.000 Soldaten. Zu überprüfen ist die Zahl nicht. Der ukrainische Generalstab hatte zuvor berichtet, Russland habe am Freitag in den Regionen Charkiw, Luhansk und Donezk 14 Ortschaften angegriffen. Die Angriffe seien abgewehrt worden. Insbesondere aus Lyman und Kupjansk sowie Bachmut werden seit Tagen und Wochen schwere Kämpfe gemeldet. Die Angaben lassen sich nicht unabhängig überprüfen.

+++ 09:51 Briten sehen Anzeichen für Konflikte in Russlands militärischer Führung +++

Unstimmigkeiten über die Art der russischen Kriegsführung in der Ukraine sollen nach Einschätzung britischer Geheimdienste bis in die Führungsebene des Militärs reichen. Kürzliche Kommentare des russischen Ex-Geheimdienstoffiziers und ehemaligen Separatistenführers Igor Girkin seien ein Zeichen für die angespannte Debatte, heißt es im täglichen Kurzbericht des britischen Verteidigungsministeriums. Girkin, der unter anderem für den Abschuss eines Passagierflugzeugs über dem Donbass verantwortlich gemacht wird, hat nach eigenen Angaben freiwillig zwei Monate lang in einem Bataillon an der Front in der Ukraine verbracht. Danach habe er Moskau eine "Krise in der strategischen Planung" bescheinigt. Außerdem habe er den derzeitigen Fokus des Kremls auf den Aufbau von Verteidigungsstellungen verspottet und deren Nutzen infrage gestellt.

+++ 09:30 Scholz: "Kein einziger von Putins Plänen ist aufgegangen" +++

Russlands Präsident Wladimir Putin verfehlt nach den Worten von Bundeskanzler Olaf Scholz alle seine Ziele beim Krieg in der Ukraine. "Kein einziger von Putins Plänen ist aufgegangen", sagt Scholz in einer Regierungserklärung im Bundestag. Putin habe sich "fundamental verrechnet". Er habe geglaubt, seine Truppen würden die Ukraine innerhalb von Tagen überrennen. Er sei davon ausgegangen, dass Europa und der demokratische Westen zu uneinig seien, um der Ukraine wirksam zu helfen. "Er glaubte, er könne Europas Solidarität austrocknen, indem er uns den Gashahn zudreht."

+++ 09:15 Ukrainische Armee rechnet nicht mit Angriff von Belarus +++

Das von einigen Beobachtern befürchtete Eingreifen von Belarus auf Seiten Russlands ist derzeit aus ukrainischer Sicht unwahrscheinlich. Der ukrainische Generalstab teilt mit, dass sich die Situation an der Grenze zu Belarus nicht groß verändert habe. Es gebe keine Hinweise darauf, dass Russland Kampfverbände in Belarus gebildet habe. Dessen Präsident Lukaschenko hatte wiederholt einen Angriff auf die Ukraine ausgeschlossen, aber Kiew auch mehrfach gedroht und die von Belarus aus operierenden russischen Truppen unterstützt.

+++ 08:55 ntv-Korrespondentin schildert Angriffe auf Kiew +++

Die Bewohnerinnen und Bewohner Kiews sind an diesem Morgen durch Luftalarm geweckt wurden. Die russischen Streitkräfte fliegen eine neue Angriffswelle auf die ukrainische Hauptstadt. Unterdessen hofft man, mehr Nachschubrouten der Russen zerstören zu können. Vor Ort berichtet ntv-Korrespondentin Carolin Unger.

+++ 08:29 Angriff auf Kiew: Mindestens zwei Gebäude getroffen +++

Bei dem russischen Angriff auf die ukrainische Hauptstadt wurden am Morgen mindestens zwei Gebäude beschädigt. Ob Menschen zu Schaden kamen, ist noch nicht klar. Drohnentrümmer hätten zwei Verwaltungsgebäude beschädigt, teilt die Militärverwaltung von Kiew mit. Die Zahl gemeldeter Drohnenabschüsse durch die ukrainische Flugabwehr steigt auf elf. Nach Angaben aus dem Präsidentenpalast wurde auch ein Wohnhaus getroffen.

+++ 08:06 Wagner soll mehr als 23.000 Gefängnisinsassen rekrutiert haben +++

Die russische Söldnerfirma Wagner setzt ihre Rekrutierung von Gefängnisinsassen offenbar fort. Mehr als 23.000 Verurteilte habe die Firma des Putin-Vertrauten Jewgeni Prigoschin bereits für den Kriegsdienst in der Ukraine gewonnen, berichtet das Ukrainische Widerstandszentrum, wie das Institute for the Study of War meldet. Sie würden gezielt als Kanonenfutter eingesetzt. In einem Interview mit der russischen Exil-Seite Meduza berichtete ein ehemaliger Wagner-Soldat und Gefängnis-Insasse, Wagner verspreche den Verurteilten im Gegenzug für einen Sechsmonatsvertrag 200.000 Rubel (rund 3000 Euro), Privilegien für Angehörige und eine Aufhebung aller Strafen. Zudem würde ein Einsatz hinter der vordersten Front versprochen. Keines dieser Versprechen sei eingehalten worden, berichtete der Mann. Von seiner 90 Mann starken Einheit aus Wagner-Kämpfern seien 70 im Krieg getötet worden.

+++ 07:30 Ukrainische Partisanen verüben Anschlag auf russischen Statthalter in Cherson +++

Ukrainische Partisanen haben im von Russland besetzten Teil der Region Cherson einen Anschlag verübt. Der stellvertretende Leiter der Besatzungsverwaltung, Vitali Bulyuk, sei bei der Explosion seines Pkw verletzt worden, teilte das Ukrainische Widerstandszentrum laut dem Institute for the Study of War mit. Der Anschlag wurde demnach in Skadowsk verübt. Der oberste russische Verwaltungschef in Cherson, Vladimir Salso, verurteilte den Mordversuch und bezeichnete die Urheber als "ukrainische Terroristen". Die Verletzungen seien für Bulyuk aber nicht lebensgefährlich.

+++ 07:14 Russland feuert Dutzende Geschosse auf Grenzregion Sumy +++

Russland hat über den gestrigen Freitag hinweg erneut die Grenzregion in der ukrainischen Oblast Sumy angegriffen. Wie die ukrainische Militärverwaltung der Region mitteilt, schlugen über den Tag insgesamt 28 Geschosse in drei grenznahen Regionen ein. Russland habe sowohl mit Artillerie als auch Granaten sowie mit Drohnen angegriffen. Mindestens eine Feuerwache mit einem Fahrzeug darin wurde zerstört.

+++ 06:41 Klitschko: Zehn russische Kamikaze-Drohnen über Kiew abgeschossen +++

Hinter den neuerlichen Attacken auf die ukrainische Hauptstadt stecken russische Luftangriffe: Kiews Bürgermeister Vitali Klitschko berichtet via Telegram, dass in der Stadt sowie der umliegenden Region Kiew zehn Shahed-Drohnen abgeschossen worden sein. Russland hat diese Drohnen, die sich auf ein Ziel stürzen und beim Einschlag explodieren, in großer Zahl aus dem Iran angeschafft. Berichte über mehrere Explosionen in Kiew am frühen Morgen deuten darauf hin, dass nicht alle der zumeist in Schwärmen losgeschickten Drohnen durch die ukrainische Flugabwehr abgeschossen werden konnten.

+++ 06:21 Offenbar Luftangriffe: mehrere Explosionen in Kiew gemeldet +++

In der ukrainischen Hauptstadt Kiew hat es am Morgen mehrere Explosionen gegeben. Bürgermeister Vitali Klitschko bestätigt die Explosionen im Nachrichtendienst Telegram, ohne Details zu nennen. Ukrainischen Medienberichten zufolge flogen Russlands Streitkräfte Drohnenangriffe auf die Drei-Millionen-Metropole und deren Umgebung. Die Luftabwehr sei im Einsatz, teilten die Behörden mit. Luftalarm gab es in der Hauptstadt, dem umgebenden Gebiet und in Schytomyr und Winnyzja. Über mögliche Schäden und Opfer wurde zunächst nichts bekannt.

+++ 05:59 Selenskyj beklagt massive Umweltzerstörung durch den Krieg +++

Die Umweltschäden des russischen Krieges werden nach den Worten des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj Millionen von Menschen über Jahre hinweg beeinträchtigen. "Dutzende von Flüssen sind verschmutzt, Hunderte von Kohleminen sind überflutet, Dutzende der gefährlichsten Unternehmen, darunter auch Chemieunternehmen, wurden durch russische Angriffe zerstört", sagt er in einer Videoansprache vor dem neuseeländischen Parlament. Gewässer des Landes und rund drei Millionen Hektar Wald seien verseucht. "All dies ... wird direkte Auswirkungen auf Millionen von Menschen haben." Man könne die zerstörte Natur nicht wieder aufbauen, "genauso wenig wie man zerstörte Leben wiederherstellen kann."

+++ 05:11 Kuleba: Neue russische Offensive wohl ab Ende Januar +++

Der ukrainische Außenminister Dmitro Kuleba erwartet nach eigenen Worten eine neue russische Großoffensive im Januar oder Februar. "Ich denke, dass Russland seine Fähigkeit zu einer großen Offensive wahrscheinlich Ende Januar oder Anfang Februar wiederhergestellt haben wird - sie werden es versuchen und wir werden versuchen, es zu verhindern", sagt er bei einem Gespräch mit Pressevertretern in Kiew. Die Ukraine werde alles unternehmen, um diese Pläne der russischen Militärs zu durchkreuzen.

+++ 03:47 Selenskyj bittet Neuseeland um Hilfe bei Minenräumung +++

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj bittet um internationale Hilfe bei der Beseitigung russischer Minen in seinem Land. "Es kann kein Kind wirklich in Frieden leben, so lange es von einer versteckten russischen Mine getötet werden kann", sagt er in einer Videoansprache an das neuseeländische Parlament. In der Ukraine seien 174.000 Quadratkilometer Land "mit Minen oder nicht explodierten Sprengköpfen verseucht", so Selenskyj. Auch im Schwarzen Meer trieben unzählige Minen der russischen Armee. Selenskyj fordert Neuseeland, dessen Streitkräfte als besonders erfahren in diesem Bereich gelten, auf, die internationalen Anstrengungen zur Minenräumung in seinem Land anzuführen.

+++ 02:39 Selenskyj löst Gericht wegen Korruption auf +++

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj kündigt die Auflösung eines Kiewer Gerichts wegen Korruption an. "Diese Geschichte ist zu Ende", sagt er bei der Unterzeichnung eines Gesetzes zur Auflösung des Bezirksverwaltungsgerichts, das von ukrainischen Anti-Korruptionsbehörden mit einer kriminellen Organisation verglichen worden war. "Aber die Geschichte der Reformen geht weiter - sie geht weiter, sogar in Zeiten eines solchen Krieges." Voraussetzung für den von der Ukraine angestrebten Beitritt zur Europäischen Union (EU) sind unter anderem umfangreiche Reformen zur Erfüllung einer Vielzahl von Standards im Justizwesen über Finanzdienstleistungen bis hin zur Lebensmittelsicherheit.

+++ 01:43 Ukraine produziert Munition für Sowjet-Waffen +++

Weil die Vorräte an Munition aus Sowjetzeiten zu Neige gehen, hat die Ukraine mit der Produktion von 152-mm- und 122-mm-Granaten begonnen. Das sagt der Sekretär des Nationalen Sicherheits- und Verteidigungsrates der Ukraine, Oleksij Danilov, wie die ukrainische Nachrichtenagentur Ukrinform berichtet. Jetzt werde die Produktion von Minen und anderen Gütern anlaufen, so Danilov weiter.

+++ 23:50 Selenskyj dankt Unterstützern für Winterhilfe +++

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj dankt der internationalen Gemeinschaft für die angekündigte Winter-Soforthilfe in Milliardenhöhe. "Jeden Tag schöpfen wir neue Kraft für die Ukraine, um diesen Winter zu überstehen, und ich danke allen, die sich dafür einsetzen und unserem Staat helfen", sagt Selenskyj in seiner täglichen Videoansprache. In Paris waren Vertreter von rund 70 Staaten zusammengekommen, um der vom russischen Angriffskrieg schwer getroffenen Ukraine unter die Arme zu greifen. Hilfen von einer Milliarde Euro sollen vor allem der Instandsetzung der stark beschädigten Strom- und Wärmeversorgung zugutekommen, ebenso der Wasserversorgung, dem Transport- und Gesundheitswesen sowie dem Ernährungsbereich.

+++ 22:48 IAEA stationiert Sicherheitsexperten in allen ukrainischen AKWs +++

Sicherheitsexperten der Internationalen Atomenergiebehörde IAEA sollen künftig permanent in allen vier ukrainischen Kernkraftwerken stationiert werden. Darauf einigen sich IAEA-Chef Rafael Grossi und der ukrainische Ministerpräsident Denys Schmyhal bei einer Geberkonferenz für die Ukraine in Paris. Derzeit überwacht nur im russisch besetzten Atomkraftwerk Saporischschja ständig ein IAEA-Team die Lage und liefert unabhängige Berichte über das größte europäische AKW, das immer wieder unter Beschuss geraten ist. Nun sollen auch die drei restlichen AKWs in der Ukraine dauerhaft durch die IAEA überwacht werden. Die Anlagen stehen unter ukrainischer Kontrolle.

+++ 21:08 Besuch von UN-Koordinator in Cherson verärgert Russen +++

UN-Nothilfekoordinator Martin Griffiths hat bei einem Besuch der erst vor Kurzem befreiten südukrainischen Stadt Cherson für Verärgerung bei den russischen Besatzern auf der anderen Seite des Flusses Dnipro gesorgt. Der von Moskau eingesetzte regionale Verwaltungschef Wladimir Saldo unterstellt dem UN-Vertreter, unerlaubt und illegal die Grenze zu russischem Staatsgebiet überquert zu haben. "Das ist unverschämt, beschämend und unanständig", wird Saldo von der russischen Staatsagentur Tass zitiert.

+++ 21:08 Kiew meldet schwere Verluste bei Moskaus Truppen +++

Im Verlauf intensiver Kämpfe im Osten der Ukraine haben die ukrainischen Streitkräfte den russischen Besatzern nach eigenen Angaben schwere Verluste zugefügt. Allein in der Ortschaft Kadijewka in der Region Luhansk seien rund 60 russische Soldaten getötet und 100 weitere verwundet worden, teilt der Generalstab in Kiew mit. Bei Melitopol im Süden des Landes seien bei Angriffen auf einen Kommandostab und Artilleriepositionen rund 150 russische Soldaten verwundet worden, heißt es weiter. Die Angaben können von unabhängiger Seite nicht überprüft werden.

+++ 20:37 EU-Diplomat: Ungarn will erneut Russen vor Sanktionen schützen +++

Ungarn versucht nach Angaben eines ranghohen EU-Diplomaten, Mitglieder der russischen Regierung vor Sanktionen zu schützen. Die Regierung in Budapest habe verlangt, drei Personen von der Vorschlagsliste für das geplante neunte Paket mit EU-Strafmaßnahmen streichen zu lassen, sagt er in Brüssel unter der Bedingung, namentlich nicht genannt zu werden. Unter den betroffenen Regierungsmitgliedern soll demnach auch Russlands Energieminister Nikolai Schulginow sein. Andere EU-Länder wehren sich gegen den Versuch, die geplanten Sanktionen abzuschwächen, heißt es.

+++ 19:53 Bericht: USA könnten diese Woche Lieferung von Patriot-Raketen ankündigen +++

Die USA stehen nach einem Bericht des Senders CNN kurz davor, Pläne für die Verschickung von Patriot-Flugabwehr-Raketen in die Ukraine abzuschließen. Das Vorhaben könnte noch diese Woche angekündigt werden, berichtet CNN unter Berufung auf Regierungsvertreter. Es werde damit gerechnet, dass US-Präsident Joe Biden zustimmen werde. Die deutsche Regierung lehnt es bislang ab, der Ukraine Patriot-Systeme zu überlassen.

+++ 19:12 Odessas Bewohner bieten Dunkelheit und Kälte die Stirn +++

Nach russischen Angriffen auf die Energieversorgung harren im ukrainischen Odessa viele ohne Strom aus. Der bitterkalte Winter erschwert die ohnehin schon dramatische Lage weiter. Doch die Bewohnerinnen und Bewohner der Stadt geben sich optimistisch und warten "auf den Sieg".





