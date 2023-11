Heute Morgen ist die ukrainisch-slowakische Grenze wieder freigegeben worden und die Lastwagen dürfen die Grenze wie geplant passieren. Das sagt die Sprecherin des Zollamtes von Transkarpatien, Viktoriia Senhetowska, der Nachrichtenagentur Ukrinform. "Der Kontrollpunkt Uschgorod-Vyšné Nemecké ist seit 0 Uhr (Mitternacht) wieder freigegeben. Der Zolldienst arbeitet wie geplant. Im Laufe des vergangenen Tages wurden hier 173 LKW zur Einreise und 104 zur Ausreise angemeldet", sagt Senhetowska. Nach ihren Worten stehen mittlerweile 400 Lastwagen auf slowakischer Seite Schlange, um die ukrainische Grenze zu passieren. Am gestrigen Dienstag hatte der slowakische Spediteurverband die Durchfahrt von Lastwagen durch den Kontrollpunkt Vyšné Nemecké blockiert.

+++ 09:32 Moskau: Vier unbemannte ukrainische Boote auf dem Weg zur Krim zerstört +++

Russische Streitkräfte haben nach eigenen Angaben vier unbemannte ukrainische Boote auf dem Weg zur besetzten Krim zerstört. Das berichtet der "Kyiv Independent" unter Berufung auf das russische Verteidigungsministerium. Die Ukraine habe die Behauptungen Russlands nicht bestätigt. Im Laufe des Sommers kam es dem Bericht zufolge auf der von Russland völkerrechtswidrig annektierten Krim zu einer Zunahme ukrainischer Angriffe, mit denen versucht wurde, die russische Logistik zu stören und die Verteidigung im Süden des Landes zu untergraben. Bei einem Angriff auf die Krim am 10. November wurden zwei russische Schnellboote durch eine ukrainische Überwasserdrohne versenkt. Auch die Krim-Brücke, die die besetzte Halbinsel mit dem russischen Festland verbindet, wurde bereits mehrfach von unbemannten Booten angegriffen.

+++ 09:01 US-Thinktank: Moskau versucht Hysterie angesichts ukrainischer Dnipro-Vorstöße einzudämmen +++

Das russische Verteidigungsministerium und russische Beamte bemühen sich offenbar, die russische Hysterie im Zusammenhang mit den ukrainischen Operationen am Ostufer des Dnipro in der Oblast Cherson zu dämpfen. Das berichtet das Institute for the Study of War (ISW) in seinem täglichen Lagebericht. Der russische Verteidigungsminister Sergej Schoigu habe am Dienstag eine Rede vor dem Kollegium des russischen Verteidigungsministeriums gehalten und behauptet, die russischen Streitkräfte hätten alle ukrainischen Versuche verhindert, erfolgreiche "amphibische Operationen in Richtung Cherson" durchzuführen. Schoigu erklärte demnach ferner, dass die russischen den ukrainischen Truppen "kolossale" Verluste zufügen. Schoigus Erklärung ist nach Einschätzung der US-Experten wahrscheinlich ein Versuch, die Besorgnis einiger russischer Militärblogger über die Unfähigkeit Russlands, die ukrainischen Angriffe am Ostufer des Dnipro entscheidend abzuwehren, herunterzuspielen. Sie werde die konstant wachsenden Beschwerden im russischen Informationsraum jedoch kaum beruhigen.

+++ 08:34 Kiew berichtet von nächtlichen Angriffen durch Drohnen und Marschflugkörper +++

Die ukrainische Luftabwehr hat nach Angaben des Militärs in der Nacht insgesamt 14 Drohnen der russischen Streitkräfte abgeschossen. Der Angriff habe zwischen 20 Uhr abends und 03 Uhr in der Nacht über dem Landeszentrum, im Südosten und im Westen stattgefunden. Zudem habe das russische Militär einen X-22-Marschflugkörper vom Südosten aus gestartet. Das Geschoss habe jedoch sein Ziel nicht erreicht, sondern sei auf einem Feld niedergegangen. Berichte über Opfer oder Schäden liegen nicht vor. Im Verlauf des vergangenen Tages kam es dem ukrainischen Generalstab zufolge zu 48 Kampfhandlungen. Die russischen Truppen hätten insgesamt 5 Lenkflugkörper- und 61 Luftangriffe sowie mehr als 60 Angriffe aus Mehrfachraketenwerfer-Systemen auf die Stellungen der ukrainischen Truppen und verschiedene Siedlungen durchgeführt. Dabei seien auch Zivilisten getötet und verwundet worden. Private Wohngebäude und andere zivile Infrastruktur seien zerstört oder beschädigt worden, heißt es in dem täglichen Lagebericht der Streitkräfte.

+++ 08:03 Ukrainische Armee: 850 russische Soldaten an einem Tag "eliminiert" +++

Die ukrainischen Streitkräfte haben nach eigenen Angaben in den vergangenen 24 Stunden 850 russische Soldaten außer Gefecht gesetzt beziehungsweise getötet. Wie das Verteidigungsministerium auf X, vormals Twitter, verkündet, erhöht sich die Zahl der "eliminierten" russischen Kämpfer damit auf 320.670 seit Beginn des Angriffskriegs. Die Zahlen lassen sich nicht unabhängig überprüfen. Russland hält sich in Bezug auf eigene Verluste bedeckt. Nach Angaben des Kiewer Verteidigungsministeriums wurden zuletzt 7 Panzer, 14 gepanzerte Kampffahrzeuge sowie 17 Artillerie-Systeme der russischen Armee zerstört.

+++ 07:35 Russische Armee will drei ukrainische Drohnen über Krim abgeschossen haben +++

Russische Flugabwehreinheiten haben nach Angaben des russischen Verteidigungsministeriums drei ukrainische Drohnen über der Halbinsel Krim zerstört. "Ein Versuch des Kiewer Regimes, einen terroristischen Angriff mit flugzeugähnlichen Drohnen auf Objekte auf dem Territorium der Russischen Föderation zu verüben, wurde verhindert", zitiert die Nachrichtenagentur Reuters das Verteidigungsministerium. "Drei ukrainische unbemannte Flugzeuge wurden über dem Territorium der Republik Krim von der Luftabwehr zerstört", so das Ministerium. Russland hat die Krim 2014 von der Ukraine völkerrechtswidrig annektiert. Die Ukraine sagt, sie werde nicht ruhen, bis auch der letzte russische Soldat aus ihrem Hoheitsgebiet abgezogen ist. Russland sagt, die Krim sei nun Teil Russlands.

+++ 07:06 ISW: Truppen setzen Kampfhandlungen trotz schlechten Wetters fort - aber eingeschränkt +++

Die ukrainischen und russischen Streitkräfte setzen nach Einschätzung der Experten des Institute for the Study of War (ISW) ihre Offensivoperationen in der Ost- und Südukraine trotz regnerischer und verschneiter Wetterbedingungen fort. Aus dem Umfeld des ukrainischen Militärs heißt es demnach, dass etwa der russische Beschuss des westlichen (rechten) Ufers des Gebiets Cherson aufgrund der schlechten Wetterbedingungen nachgelassen habe. Die russischen Streitkräfte führten trotz Schnee und Frost jedoch weiterhin Angriffe in Richtung Kupjansk durch. Russische Militärblogger behaupteten laut dem US-Thinktank zuletzt, dass sowohl die russischen als auch die ukrainischen Streitkräfte bei den schlechten Wetterbedingungen an der gesamten Front Schwierigkeiten mit dem Einsatz von Drohnen hätten, unter anderem für die Ausrichtung des Artilleriefeuers. Sie erklärten außerdem, dass die schlammigen Bedingungen die Bewegung von Fahrzeugen erschweren, dass aber sowohl die ukrainischen als auch die russischen Truppen weiterhin in alle Richtungen manövrieren und operieren könnten. Das ISW geht in seinem aktuellen Lagebericht weiterhin davon aus, dass die frostigen Witterungsbedingungen während des Winters wahrscheinlich zur Wiederaufnahme aktiverer Kampfhandlungen führen werden. Es sei überdies unwahrscheinlich, dass anhaltendes Regenwetter die ukrainischen oder russischen Angriffe aufhalten werde.

Der Winter ist in einigen Teilen der Ukraine, wie hier in der Oblast Charkiw, schon da. (Foto: picture alliance / Anadolu)

+++ 06:40 US-Botschafterin vergleicht Putin mit Stalin +++

Die US-Botschafterin bei den Vereinten Nationen, Linda Thomas-Greenfield, vergleicht die Kriegstaktik des russischen Präsidenten Wladimir Putin in der Ukraine mit den Gräueltaten Joseph Stalins während des Holodomors. Bei einer Sitzung des UN-Sicherheitsrates sagt Thomas-Greenfield, dass Putin wie Stalin Lebensmittel als Kriegswaffe einsetzte und dass der Holodomor "zu einem warnenden Beispiel dafür geworden ist, was passiert, wenn wir Grausamkeit und Tyrannei unkontrolliert zulassen". Der Holodomor, eine von Menschen verursachte Hungersnot vor 90 Jahren, der schätzungsweise 3,5 bis 5 Millionen Ukrainer zum Opfer fielen, fand während Joseph Stalins Amtszeit als sowjetischer Diktator statt. Wie der "Kyiv Independent" berichtet, spricht Matthew Hollingworth, Landesdirektor des Welternährungsprogramms für die Ukraine, vor dem Sicherheitsrat per Videokonferenz über die Nahrungsmittelkrise. "Die Ukrainer sind vom Zugang zu den Märkten abgeschnitten, um Lebensmittel zu kaufen, und die Landwirte berichten, dass sie nicht mehr genügend Nahrungsmittel produzieren können - eine Situation, die dramatische Auswirkungen innerhalb und außerhalb der Ukraine hat." Hollingworth zufolge ist jeder fünfte Ukrainer von Ernährungsunsicherheit betroffen. In 40 Prozent der Siedlungen an der Front sei der Zugang zu Nahrungsmitteln erschwert. Seiner Einschätzung nach dürfte sich die Notlage in den Wintermonaten noch verschärfen. Die Bombardierung der ukrainischen Hafen- und Getreideinfrastruktur durch Russland bedroht derweil auch die weltweite Lebensmittelversorgung.

+++ 05:58 "Jeder Tag der Verzögerung bedeutet mehr Kriegsopfer": Makeiev macht Druck auf Deutschland +++

Der ukrainische Botschafter in Berlin, Oleksii Makeiev, macht Druck bei der Lieferung neuer Waffensysteme für sein Land. Befragt nach den Verzögerungen beim Marschflugkörper Taurus sagt der Diplomat der Düsseldorfer "Rheinischen Post": "Wir brauchen die Waffen, um die Souveränität der Ukraine wiederherzustellen. Jeder Tag der Verzögerung bedeutet mehr Kriegsopfer." Zugleich lobt er die Deutschen für ihre Hilfe. "Wenn wir sehen, wie sich Deutschland am 24. Februar 2022 bei der Frage von Waffenlieferungen verhalten hat, sind wir erstaunlich weit gekommen. Und das ist auch richtig und wichtig. Jeder Ukrainer hat mittlerweile jemanden im Krieg verloren", ergänzt er. Auch über die Effizienz der Lieferungen zeigt sich Makeiev erfreut. "Wenn wir einen Bedarf melden, reagieren die Ministerien und Behörden in Deutschland blitzschnell. Auch die deutschen Unternehmen wie etwa Rheinmetall versuchen nach Kräften, unsere Nachfrage zu bedienen." Makeiev kündigt zugleich für Juni 2024 eine Wiederaufbau-Konferenz in Berlin an. "Die Deutschen haben hier eine Schlüsselrolle."

+++ 04:41 Strack-Zimmermann: Ukraine-Hilfe nach Haushaltsurteil nicht sicher +++

Die Vorsitzende des Verteidigungsausschusses, Marie-Agnes Strack-Zimmermann befürchtet, dass nach dem Karlsruher Haushaltsurteil Ausgaben für die Bundeswehr und die Ukraine-Hilfe gekürzt werden könnten. "Das Sondervermögen Bundeswehr in Höhe von 100 Milliarden Euro bleibt weiter vorhanden, da es im Grundgesetz verankert ist. Hier gibt es keine Auswirkungen des Urteils", so die FDP-Politikerin. "Die acht Milliarden Euro für die Ukraine dagegen sind - Stand jetzt - nicht sicher. Sie müssen gesondert begründet werden. Daran arbeiten wir ebenso wie an der weiteren Sicherstellung der Ausrüstung der Bundeswehr". Wegen der sicherheitspolitischen Lage müsse die Finanzierung gesichert werden.

+++ 02:20 Ukraine - Russischer Nachschub für Awdijiwka stockt +++

Russland schickt nach ukrainischen Angaben offenbar weniger Nachschub in die umkämpfte Stadt Awdijiwka. Es gebe weniger Boden- und Luftangriffe auf die Stadt, sagt der ukrainische Militärsprecher Oleksandr Stupun im Staatsfernsehen. "Sie verletzen aber immer noch die Kriegsregeln, indem sie auf medizinische Teams und Evakuierungsfahrzeuge schießen." Russland bestreitet die Anschuldigungen. "Die Angreifer lassen jedoch nicht von ihrem Plan ab, Awdijiwka einzuzingeln. Acht Angriffe wurden heute zurückgeschlagen". Der Chef der Militärverwaltung von Awdijiwka, Witaly Barabasch, sagt, die Kämpfe hätten sich auf ein Industriegebiet konzentriert und die ukrainischen Streitkräfte hielten ihre Stellungen. "Der Feind setzt unsere Jungs weiter unter Druck", sagt er dem Radiosender NV. "Sie konzentrieren sich vor allem auf den Einsatz von Drohnen. Immer und immer wieder Drohnen."

+++ 00:06 Mehr als 100.000 ukrainische Soldaten durch ausländische Partner ausgebildet +++

In weniger als zwei Jahren sind über 100.000 ukrainische Soldaten in Einrichtungen von 30 Partnerländern der Ukraine ausgebildet worden. Das berichtet der "Kyiv Independent" unter Berufung auf den stellvertretenden Chefs des ukrainischen Generalstabs, Oleksandr Kyrylenko. Derzeit konzentriere sich das internationale Ausbildungssystem unter anderem auf die Grundausbildung von neuen Rekruten und die Schulung an ausländischen Waffen.

+++ 22:24 Selenskyj dankt Deutschland für neue Militärhilfen +++

Nach dem Besuch von Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius in Kiew zeigt sich der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj dankbar für das neue Rüstungspaket aus Deutschland. Mit Blick auf die angekündigten Militärhilfen im Wert von 1,3 Milliarden Euro, die unter anderem neue Flugabwehrraketensysteme vom Typ Iris-T SLM enthalten sollen, sagt Selenskyj in seiner abendlichen Videobotschaft: "Dadurch werden unsere Städte und Tausende Menschenleben vor dem russischen Terror geschützt werden." Es handele sich um "ein neues starkes Unterstützungspaket aus Deutschland". Pistorius hatte die neue Militärhilfe zuvor bei seinem Besuch in Kiew verkündet. In dem Paket enthalten sein sollen neben den Flugabwehrsystemen auch Panzerabwehrminen und Artilleriegranaten des NATO-Kalibers 155 Millimeter.

+++ 22:13 Ukraine stockt Antikorruptionsbüro mit 300 zusätzlichen Mitarbeitern auf +++

Das ukrainische Parlament hat in erster Lesung einen Gesetzentwurf zur Aufstockung des Personals des Nationalen Antikorruptionsbüros von 700 auf 1.000 verabschiedet. Das berichtet die ukrainische Zeitung "Kyiv Independent" unter Berufung auf den Abgeordneten Jaroslaw Zhelezniak.

+++ 21:54 Selenskyj zeichnet Fallschirmjäger für Einsatz gegen russische Invasoren aus +++

Präsident Wolodymyr Selenskyj hat Fallschirmjäger anlässlich des Tages der Luftlandetruppen der Streitkräfte in der Ukraine für ihren Einsatz im Kampf gegen die russischen Invasoren ausgezeichnet. "Eine zuverlässige Verteidigung ohne Fallschirmjäger ist einfach unvorstellbar", schrieb der ukrainische Staatschef in seiner abendlichen Ansprache. Die Fallschirmjäger befänden sich immer in schwierigen Positionen an der Front. "Ihr Mut ist von großer strategischer Bedeutung für die Ukraine", so Selenskyj bei Telegram.

+++ 21:16 Virtueller G20-Gipfel: Putin will seine Sicht darlegen +++

Indien hat am morgigen Mittwoch zu einem virtuellen G20-Gipfel eingeladen, auf dem auch Russlands Präsident Wladimir Putin sprechen will. Er werde bei der Videoschalte die russische Sicht auf den Stand der Welt darlegen, kündigte dessen Sprecher Dmitri Peskow an. Auch Bundeskanzler Olaf Scholz nimmt wie andere Staats- und Regierungschefs der Gruppe der führenden Wirtschaftsmächte (G20) an der Online-Veranstaltung teil. Bei dem virtuellen Treffen sollen Themen des G20-Gipfels im September in der indischen Hauptstadt Neu Delhi weiter vertieft werden, hieß es aus dem indischen Außenministerium. Wie die russische Invasion in der Ukraine zur Sprache kommen wird, scheint bislang unklar zu sein. Indien hat noch bis Ende des Monats den Vorsitz der führenden Industrie- und Schwellenländer. Anschließend übernimmt Brasilien die Präsidentschaft. Bei dem G20-Gipfel im September hatte sich Putin noch durch Außenminister Sergej Lawrow vertreten lassen.

Alle früheren Entwicklungen können Sie hier lesen.