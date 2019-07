Als zweite Reaktion aus dem Plenum spricht die Fraktionschefin der Sozialisten, Iratxe Garcia Perez. Sie kündigte an, dass ihre Fraktion erst am Nachmittag darüber entscheidet, wie sie sich bei der Abstimmung verhalten wird. "Wir wollen keine institutionelle Krise", sagte sie. "Aber wir wollen Garantien, dass Europa in den kommenden Jahren die nötigen Maßnahmen ergreifen kann." Dazu gehöre ein stärkerer Einsatz gegen Armut, und ein Fonds für eine sozial verträgliche Gestaltung des Kampfes gegen den Klimawandel.

EU-Parlamentarier nach von der Leyens Rede: Am Abend soll die Wahl stattfinden.

+++ 10:03 Weber: "Müssen uns auf einander verlassen können" +++

Auf von der Leyen antwortet als Erster Manfred Weber für die EVP - jener Politiker also, der als Spitzenkandidat eigentlich das Amt des EU-Kommissionschef hätte übernehmen sollen. Weber wirbt für die CDU-Politikerin und sichert ihr die Stimmen der EVP zu. Seine Fraktion habe die Wahl des italienischen Sozialdemokraten David-Maria Sassoli zum Parlamentspräsidenten unterstützt. Nun erwarte er, dass andere auch von der Leyen unterstützen, sagte Weber. "Gerade ich sage heute, wir müssen uns aufeinander verlassen können, nur so kann Europa gelingen."

+++ 9:52 "Lang lebe Europa" - damit endet von der Leyens Rede +++

Von der Leyen hält einen flammenden Appell für Europa. Wer Europa stärken wolle, habe sie "als leidenschaftliche Kämpferin" an seiner Seite. Wer Europa spalten wolle, finde in ihr eine "erklärte Gegnerin". Dann zitiert sie ihren Vater, der Europa mit einer Ehe verglichen habe. "Die Liebe wird vielleicht nicht größer, aber tiefer." Ihre Kinder hätten ihr zu Recht gesagt: "Spielt nicht auf Zeit." Und die CDU-Politikerin schließt mit den Worten auf Deutsch, Französisch und Englisch: "Lang lebe Europa!"

+++ 9:45 Von der Leyen will große Internetkonzerne fair besteuern +++

Von der Leyen will große Internetkonzerne fair besteuern. Profite seien okay, aber wenn Unternehmen nur vom Bildungswesen in Europa, der hiesigen Infrastruktur profitieren, ohne sich an den Kosten zu beteiligen, sei das nicht fair. "Wenn sie die Vorteile möchten, dann müssen sie sich auch an den Lasten beteiligen."

Ursula von der Leyen hielt eine engagierte Rede in drei Sprachen.

+++ 9:42 "Rechtsstaatlichkeit ist universell" +++

Dieser Satz dürfte einigen Osteuropäern wenig gefallen: "Rechtsstaatlichkeit ist universell, sie gilt für alle", sagt von der Leyen. Die EU-Kommission werde bestehende und künftige Instrumente zur Durchsetzung von Rechtsstaatlichkeit konsequent nutzen.

+++ 9:31 Von der Leyen für einen Rahmen für einen Mindestlohn +++

Von der Leyen spricht sich weiter für einen Rahmen für einen Mindestlohn in Europa aus. "Jede Person, die Vollzeit arbeitet, soll einen Mindestlohn erhalten, von dem man auch leben kann", sagt sie und bekräftigt zudem ihre Forderung nach einer europäischen Arbeitslosenrückversicherung. Auch kündigt sie an, das Budget des Erasmus-Programms zu verdreifachen und sich "für die schwächsten Mitglieder" einzusetzen. Jedes Kind müsse Zugang zu den grundlegendsten Rechten haben, dies werde ein wichtiger Teil ihres Aktionsplans sein.

+++ 9:11 Von der Leyen kündigt "grünen" Deal an +++

Von der Leyen wechselt bei ihrer Rede ins Englische - und wirbt massiv für mehr Klimaschutz. "Wir müssen nach mehr streben", sagt sie. Sie kündigt einen "grünen Deal" in den ersten 100 Tagen an. Bis 2030 müssten die Treibhausgase um 50, wenn nicht 55 Prozent im Vergleich zu 1990 reduziert werden. Das bedeute aber auch, "dass wir alles bei uns ändern müssen". Und jeder Sektor werde hierfür seinen Beitrag leisten müssen. Emissionen müssten einen Preis haben.

+++ 9:11 Von der Leyen: "Müssen aufstehen für unser Europa" +++

"Monsieur le President" - mit diesen Worten beginnt von der Leyen in tadellosem Französisch ihre Rede im Europaparlament. Es erfülle sie mit Freude, dass eine Frau kandidiere. Auf Deutsch fährt sie fort, dass es für die Generation ihrer Kinder ein Heimatgefühl für Europa gebe. Allerdings sei inzwischen auch den Letzten klar: "Wir müssen aufstehen für Europa".

+++ 9:07 Von der Leyen nimmt Platz im Europaparlament +++

Nun ist der Tag der Entscheidung. Hier ein Küsschen, dort ein Händeschütteln, dann nimmt Ursula von der Leyen Platz im Europaparlament. Gleich wird sie die wichtigste Rede ihrer Karriere halten (hier im n-tv Livestream). Dabei muss ihr das Kunststück gelingen, auch die skeptischen Sozialdemokraten und Grünen für sich zu gewinnen. Überzeugt sie die Parlamentarier, wird sie am Abend zur neuen EU-Kommissionschefin gewählt. Ansonsten wird sich die EU noch eine Weile gedulden müssen - und von der Leyen steht erstmal ohne Job da.

+++ 8:40 SPD uneins - Oppermann unterstützt von der Leyen +++

Die SPD zeigt sich in der Personalie von der Leyen wie so oft: uneins. Im Gegensatz zu den deutschen Genossen im Europaparlament ruft Bundestagsvizepräsident Thomas Oppermann klar zu ihrer Wahl auf. "Ich empfehle Ursula von der Leyen als Kommissionspräsidentin", sagt Oppermann der "Hannoverschen Allgemeinen Zeitung". "Alles andere würde eine Schwächung der Europäischen Union bedeuten. Und das kann niemand wollen." Dass von der Leyen keine Spitzenkandidatin gewesen sei, könne ihr jetzt nicht zur Last gelegt werden, sagt Oppermann, denn das EU-Parlament sei nicht in der Lage gewesen, einen Spitzenkandidaten durchzusetzen. "Das jetzt voll auf Ursula von der Leyen abzuladen, ist mit Blick auf die Bedeutung der EU-Kommission ein zu kleines Karo."

+++ 8:33 Weber appelliert ans Parlament - und fordert mehr Demokratie +++

Eigentlich wollte er selbst den Posten, nun ruft der frühere EVP-Spitzenkandidat Manfred Weber die Abgeordneten des Europaparlaments dazu auf, für Ursula von der Leyen zu stimmen. "Wir wollen Stabilität in Europa, wir wollen Handlungsfähigkeit", sagt der CSU-Politiker im ZDF. Es gehe darum, eine weitere Krisenentwicklung zu verhindern, daher müsse das Parlament die Verantwortung übernehmen. "Die nächsten fünf Jahre müssen ein Aufbruch für mehr Demokratie in Europa sein." Das Spitzenkandidatenverfahren müsse bis zur nächsten Wahl verbindlich geregelt werden.

+++ 8:27 Umstrittener EU-Spitzenbeamter Selmayr geht +++

Der umstrittene EU-Spitzenbeamte Martin Selmayr kündigt seinen Abschied aus Brüssel an. Ende nächster Woche werde er seinen Posten als Generalsekretär der EU-Kommission aufgeben, sagte Selmayr dem Politikportal Politico. "Ich werde nicht in Brüssel bleiben." Zuvor hatte Ursula von der Leyen den Abgeordneten der Europäischen Volkspartei erklärt, dass Selmayr nicht Generalsekretär bleiben werde. Der 48-jährige Vertraute des scheidenden EU-Kommissionspräsidenten Jean-Claude Juncker war 2018 unter umstrittenen Umständen zum höchsten EU-Beamten befördert worden.

+++ 8:24 Grüne sind nicht überzeugt +++

Die Grünen-Fraktion will - Stand jetzt - von der Leyen nicht zur Kommissionspräsidentin wählen. Dies sagt der deutsche Abgeordnete Sven Giegold. Man werde sich aber genau ihre Rede anhören. In zentralen ökologischen Fragen reiche das, was sie bislang erklärt habe, bei Weitem nicht aus, sagt Giegold im ZDF. Bei Menschenrechten und Rechtstaatlichkeit habe sie sich nicht bewegt. "Man kann nicht gleichzeitig sich wählen lassen wollen von Grünen im Europäischen Parlament, die entschieden pro-europäisch sind, wie wir es immer waren, und den rechten Europa-Gegnern." In einem achtseitigen Schreiben hatte von der Leyen zuletzt Zugeständnisse gemacht und unter anderem eine weitere Reduzierung von Treibhausgasen ins Spiel gebracht. So sollen die Emissionen bis 2030 bis zu 55 Prozent gesenkt werden und damit weit über die bisherigen Pläne hinausgehen.

+++ 8:17 Barley bleibt bei Nein +++

Die SPD-Europapolitikerin Katarina Barley bleibt bei ihrem Nein zur Kandidatur von Ursula von der Leyen als EU-Kommissionspräsidentin. Mit der Nominierung und der damit einhergehenden Aufgabe des Spitzenkandidatenprinzips hätten die Staats- und Regierungschefs der EU das Parlament "bewusst überfahren", kritisiert Barley im ZDF. Die 16 deutschen Sozialdemokraten im Europaparlament wollen nicht für von der Leyen stimmen. Viele Parlamentarier verstünden deren Nominierung als "Missachtung unserer Institution", sagte schon vor zwei Wochen der Chef der SPD-Gruppe, Jens Geier, im Interview mit n-tv.de an. Von der Leyen war keine Spitzenkandidatin bei der Europawahl, sondern ist die Wunschkandidatin des Europäischen Rats.

+++ 8:00 Tag der Entscheidung in Brüssel +++

Es wird der wohl wichtigste Tag in ihrem politischen Leben: Ursula von der Leyen stellt sich heute Abend zur Wahl als EU-Kommissionspräsidentin. Es dürfte dabei überaus eng werden für die CDU-Politikerin. Die Fraktionen der Sozialdemokraten, der Liberalen und der Rechtskonservativen haben sich noch nicht festgelegt. Sie muss von der Leyen mit ihrer Bewerbungsrede (ab 9 Uhr im n-tv Livestream) überzeugen. Wird sie gewählt, tritt von der Leyen am 1. November die Nachfolge von Jean-Claude Juncker an und bestimmt für fünf Jahre die Politik der EU mit. Fällt sie durch, müsste der Rat der EU-Staats- und Regierungschefs binnen eines Monats einen neuen Vorschlag machen. Immerhin eines ist jetzt schon klar: Ein Zurück nach Berlin wird es für von der Leyen nicht geben. Gestern hat sie ihren Verzicht auf das Amt der Verteidigungsministerin erklärt.