AP berichtet aus Dubai, dass das Internationale Komitee vom Roten Kreuz bereit ist, jeden Tausch im Krieg zwischen Israel und Hamas zu unterstützen. "Derzeit sind wir aktiv an Gesprächen mit den Parteien beteiligt, um bei der Umsetzung jeder humanitären Vereinbarung zu helfen, die sie erreichen. Als neutraler Vermittler ist es wichtig klarzustellen, dass wir nicht an den Verhandlungen beteiligt sind und keine inhaltlichen Entscheidungen treffen. Unsere Rolle besteht darin, die Umsetzung zu erleichtern, sobald sich die Parteien geeinigt haben", heißt es in einem Zitat.

+++ 09:57 IDF: Bleiben während Waffenruhe "standhaft" +++

Die israelischen Truppen werden während der viertägigen Waffenruhe, die mit der Hamas vereinbart wurde, in ihren Verteidigungspositionen "standhaft" bleiben, sagt ein Sprecher der israelischen Streitkräfte gegenüber Sky News. Oberstleutnant Peter Lerner sagt, die israelischen Streitkräfte seien "glücklich" über die Freilassung der Geiseln als Teil der vereinbarten Vereinbarung, aber dies sei nur "ein Schritt nach vorn", sagt er. "Wir wissen, dass die Hamas, wenn sie die Chance bekommt, wahrscheinlich versuchen wird, mehr zu entführen, mehr zu töten, mehr zu vergewaltigen und mehr abzuschlachten."

+++ 09:35 US-Beamter: Voraussichtlich drei Amerikaner unter den freigelassenen Geiseln +++

Unter den 50 von der Hamas freigelassenen Geiseln werden sich voraussichtlich auch drei Amerikaner, darunter ein dreijähriges Mädchen, befinden, so ein hoher US-Beamter. Der Beamte nennt die Namen der US-Bürger nicht, sagt aber, dass die Eltern des kleinen Mädchens zu den bei den Anschlägen vom 7. Oktober in Israel Getöteten gehörten.

+++ 09:07 Cameron: Vereinbarung zwischen Israel und Hamas bietet "wichtige Gelegenheit" +++

Der britische Außenminister David Cameron bezeichnet die Vereinbarung zwischen Israel und Hamas als "einen entscheidenden Schritt" und fordert die Parteien auf, die Vereinbarung vollständig umzusetzen. "Diese Pause bietet eine wichtige Gelegenheit, um sicherzustellen, dass viel größere Mengen an Lebensmitteln, Treibstoff und anderen lebensrettenden Hilfsgütern den Gazastreifen auf Dauer erreichen können", schreibt er in einer Erklärung. "Wir haben unsere Hilfszusagen für die Palästinenser in diesem Jahr bereits verdoppelt und werden eng mit den Vereinten Nationen zusammenarbeiten, um sicherzustellen, dass die Hilfe die Bedürftigen erreicht."

+++ 08:51 WHO-Mitarbeiterin in Gaza getötet +++

Bei Kämpfen im Gazastreifen ist eine Mitarbeiterin der Weltgesundheitsorganisation (WHO) zusammen mit ihrem sechs Monate alten Baby, ihrem Mann sowie zwei Brüdern getötet worden. Das schreibt WHO-Chef Tedros Adhanom Ghebreyesus bei X. Das Haus ihrer Eltern im südlichen Teil des Küstenstreifens wurde laut WHO bombardiert, nachdem die 29-Jährige dorthin aus der nördlichen Stadt Gaza geflohen war. "Mir fehlen die Worte, um unsere Trauer zu beschreiben", schreibt Tedros. Es scheint das erste Todesopfer in den Reihen der WHO seit Kriegsbeginn zu sein, explizit sagt Tedros dies aber nicht.

+++ 08:30 Abbas fordert umfassende Lösung für Nahost-Konflikt +++

Auch Palästinenser-Präsident Mahmud Abbas begrüßt die Vereinbarung zwischen Israel und der radikal-islamischen Hamas für eine Waffenruhe im Gaza-Krieg und einen Gefangenenaustausch. Abbas von der mit der Hamas rivalisierenden Fatah, der im Westjordanland regiert, hob dabei die Bemühungen Katars und Ägyptens bei der Vermittlung der Vereinbarung hervor und fordert zugleich umfassendere Lösungen für den Konflikt zwischen Israel und den Palästinensern. Abbas wolle eine längere Waffenruhe und "die Umsetzung einer politischen Lösung, die auf internationaler Legitimität beruht", heißt es in einer Erklärung seines Beraters Hussein Al-Scheich auf einer Online-Plattform.

+++ 08:13 Israel veröffentlicht Liste der palästinensischen Gefangenen +++

Israel hat eine Liste der palästinensischen Gefangenen veröffentlicht, die im Rahmen des mit der Hamas vereinbarten Abkommens freigelassen werden sollen. Die vom israelischen Justizministerium veröffentlichte Liste enthält offenbar 300 Gefangene - doppelt so viele wie die 150 inhaftierten Frauen und Kinder, zu deren Freilassung sich Israel verpflichtet hat.

+++ 07:50 Baerbock: Angekündigte Geiselfreilassung in Gaza ist "Durchbruch" +++

Die angekündigte Feuerpause und Freilassung von Geiseln im Gazastreifen ist nach Auffassung von Bundesaußenministerin Annalena Baerbock ein Durchbruch. "Die angekündigte Freilassung einer ersten größeren Gruppe von Geiseln ist ein Durchbruch - auch wenn nichts auf der Welt ihr Leid ungeschehen machen kann. Die humanitäre Pause muss genutzt werden, um lebensnotwendige Hilfe zu den Menschen in Gaza zu bringen", schreibt sie auf X.

+++ 07:30 Von der Leyen: "Ich begrüße von ganzem Herzen die Einigung auf die Freilassung der 50 Geiseln" +++

EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen begrüßt das Abkommen zwischen Hamas und Israel. "Ich begrüße von ganzem Herzen die Einigung auf die Freilassung der 50 Geiseln und auf eine Pause der Feindseligkeiten. Jeder Tag, an dem diese Mütter und Kinder von Terroristen als Geiseln gehalten werden, ist einer zu viel", schreibt sie in einer Erklärung. "Ich teile die Freude der Familien, die ihre Angehörigen bald wieder in die Arme schließen können. Und ich bin all jenen sehr dankbar, die in den letzten Wochen auf diplomatischem Wege unermüdlich daran gearbeitet haben, dieses Abkommen auszuhandeln." Zudem fordert sie die Hamas auf, alle Geiseln unverzüglich freizulassen.

+++ 07:10 Israelischer Oppositionsführer: Staat hat die Verpflichtung, alle Geiseln nach Hause zu holen +++

Der Oppositionsführer Jair Lapid erklärt, seine Partei Jesch Atid unterstütze die Geiseln für einen Waffenstillstand und ein Gefangenenabkommen, das heute früh vom israelischen Kabinett angenommen wurde. Lapid erkennt an, dass fast 200 Geiseln unter den Bedingungen des Abkommens im Gazastreifen verbleiben werden, und schreibt auf X, dass "der Staat Israel die oberste Verpflichtung hat, weiter daran zu arbeiten, alle Geiseln nach Hause zu bringen, bis zur letzten".

+++ 06:53 Katar: Konzentrieren uns darauf, dass Israel und Hamas sich an das Abkommen halten +++

Der Sprecher des katarischen Außenministeriums, Majed Al-Ansari, sagt, sein Land konzentriere sich nun darauf, sicherzustellen, dass Israel und die Hamas die Bedingungen des kürzlich verabschiedeten Abkommens einhalten. "Wir hoffen, dass diese Vereinbarung der erste Schritt ist, um eine Eskalation zu verhindern und einen langfristigen Waffenstillstand zu gewährleisten", sagt er. "Gefolgt von einem umfassenden politischen Prozess zur Beendigung des jahrzehntelangen Konflikts."

+++ 06:35 Blinken: "Werden nicht ruhen, solange die Hamas weiterhin Geiseln hält" +++

US-Außenminister Antony Blinken begrüßt die Vereinbarung zwischen Hamas und Israel. "Die Vereinigten Staaten begrüßen die Vereinbarung über die Freilassung von 50 Geiseln, darunter auch amerikanische Staatsbürger, die von der Hamas seit ihrem Angriff auf Israel am 7. Oktober festgehalten werden", sagt er in einer Erklärung zur Geiselbefreiung. "Ich kann mir nicht vorstellen, welche Qualen jeder einzelne dieser Menschen in den letzten Wochen durchgemacht hat, und ich bin dankbar, dass sie bald wieder mit ihren Angehörigen vereint sein werden. Auch wenn diese Einigung einen bedeutenden Fortschritt darstellt, werden wir nicht ruhen, solange die Hamas weiterhin Geiseln in Gaza hält."

+++ 06:15 Herzog unterstützt die Vereinbarung mit der Hamas +++

Der israelische Staatspräsident Isaac Herzog unterstützt die Vereinbarung mit der Hamas über einen viertägigen Waffenstillstand und die Freilassung von 50 israelischen Geiseln aus der Gefangenschaft in Gaza. "Die Vorbehalte sind verständlich, schmerzlich und schwierig, aber in Anbetracht der Umstände unterstütze ich die Entscheidung des Ministerpräsidenten und der Regierung, das Abkommen zur Freilassung der Geiseln voranzutreiben", sagt Herzog in einer Erklärung. "Dies ist eine moralische und ethische Pflicht, die den jüdischen und israelischen Wert, die Freiheit der Gefangenen zu sichern, korrekt zum Ausdruck bringt, in der Hoffnung, dass dies der erste Schritt zur Heimkehr aller Geiseln sein wird."

+++ 05:56 Biden begrüßt Geisel-Abkommen - Auch US-Bürger kommen frei +++

US-Präsident Joe Biden begrüßt die Einigung über die Freilassung einiger der von der Hamas festgehaltenen Geiseln. Das Abkommen werde auch die Heimkehr weiterer amerikanischer Geiseln ermöglichen. "Die heutige Vereinbarung sollte auch die Heimkehr weiterer amerikanischer Geiseln ermöglichen, und ich werde nicht aufgeben, bis sie alle frei sind", sagt Biden.

+++ 05:35 Rotes Kreuz soll Geiselfreilassung überwachen +++

Das Internationale Komitee vom Roten Kreuz (IKRK) wird nach Angaben Katars die Freilassung der Geiseln überwachen. "Es wird eine intensive Zeit, in der wir rund um die Uhr in direktem Kontakt mit dem IKRK und den beiden Parteien stehen werden, um sicherzustellen, dass die Freilassung der Geiseln perfekt läuft", sagt der katarische Staatsminister im Außenministerium, Mohammed Al-Khulaifi. Die Waffenruhe bedeute, dass es "keine Angriffe geben wird. Keine militärischen Bewegungen, keine Expansion, nichts". Katar hoffe, dass die Vereinbarung "ein Samenkorn für ein größeres Abkommen und einen dauerhaften Waffenstillstand sein wird. Das ist unsere Absicht."

+++ 05:07 Katar: Beginn der Feuerpause wird binnen 24 Stunden bekanntgegeben +++

Nach Israel und der Hamas bestätigt jetzt auch das vermittelnde Katar die Einigung auf eine Feuerpause im Gaza-Krieg. Der Beginn der viertägigen Kampfpause werde innerhalb der nächsten 24 Stunden bekannt gegeben, teilt das Außenministerium des Emirats mit. Zudem soll demnach die Hamas 50 Geiseln freilassen und im Gegenzug eine noch unbestimmte Zahl Palästinenser aus israelischen Gefängnissen entlassen werden.

+++ 04:28 USA: Hamas hat Verhandlungen zwischenzeitlich abgebrochen +++

Die US-Regierung gibt Details über das Zustandekommen des Abkommens zwischen Israel und der islamistischen Hamas bekannt. Den Informationen des Weißen Hauses zufolge hat Israel von Anfang an auf die Freilassung aller von der Hamas festgehaltenen Frauen und Kinder bestanden. Die Hamas habe aber zunächst unzureichende Informationen über festgehaltene Frauen und Kinder übermittelt. Der Golfstaat Katar, der in Absprache mit den USA zwischen Israel und der Hamas vermittelt, habe daraufhin deutlich gemacht, dass diese Informationen für eine Einigung nicht ausreichend seien. Kurz darauf habe die Hamas dann die Freilassung von 50 Frauen und Kindern zugesagt und eine entsprechende Liste vorgelegt. Zwischenzeitlich soll die Hamas den US-Angaben nach die Verhandlungen unter Vorgabe "verschiedener Ausreden" abgebrochen haben. Schließlich seien die Gespräche aber wieder aufgenommen worden. "Die Vereinbarung wurde letztendlich so strukturiert, dass sie Anreize für die Freilassung von mehr als 50 Geiseln bietet", sagt der US-Vertreter.

+++ 03:51 Hamas bestätigt Abkommen +++

Die islamistische Hamas bestätigt das Abkommen mit Israel, das eine Feuerpause im Gaza-Krieg vorsieht, sowie die Freilassung von 50 israelischen Geiseln im Austausch für 150 palästinensische Häftlinge. Nach schwierigen Verhandlungen unter Vermittlung Katars und Ägypten sei ein Abkommen erzielt worden, teilt die Hamas in der Nacht auf Mittwoch auf Telegram mit.

+++ 03:22 USA rechnen mit Freilassung von drei Staatsbürgerinnen +++

Beiden Seiten zufolge umfasst die Vereinbarung eine viertägige Waffenpause. Laut Hamas handelt es sich bei den 150 Häftlingen um Frauen sowie Häftlinge unter 19 Jahren. Zudem soll Israel zugestimmt haben, die Einfahrt von "Hunderten" Lastwagen mit humanitären Gütern im gesamten Gazastreifen zu erlauben. Während der Feuerpause soll Israel demnach auch über sechs Stunden täglich den Flugverkehr im Norden des Küstengebiets einstellen. Eine offizielle Bestätigung aus Israel zu den Punkten der Vereinbarung stand zunächst aus. # Notizblock

Zu den 50 Geiseln, die im Zuge der zwischen Israel und der islamistischen Hamas getroffenen Vereinbarung freikommen sollen, werden nach Angaben der US-Regierung voraussichtlich mindestens drei Amerikanerinnen gehören. Dabei handele es sich um ein drei Jahres altes Mädchen und zwei Frauen, sagt ein US-Regierungsvertreter. Ob die drei US-Amerikanerinnen auch einen israelischen Pass haben, sagt er nicht. Insgesamt werden zehn US-Amerikaner vermisst. Es ist aber unklar, ob die verbleibenden sieben alle als Geiseln von der Hamas festgehalten werden.

+++ 02:15 50 Geiseln sollen freikommen: Israels Kabinett stimmt Abkommen mit Hamas zu +++

Israels Kabinett stimmt einem Abkommen mit der Hamas über einen vorübergehenden Waffenstillstand zu. Im Austausch mit palästinensischen Gefangenen in israelischen Gefängnissen sollen 50 in den Gazastreifen verschleppte Geiseln freikommen. Nach Angaben eines hochrangigen israelischen Beamten sieht der Plan vor, dass die Hamas während eines fünftägigen Waffenstillstands 30 entführte Kinder, acht Mütter und 12 weitere Frauen freilässt. Dem Beamten zufolge unterstützen alle Abteilungen der israelischen Sicherheitsdienste - die IDF, der Shin Bet und der Mossad - das geplante Abkommen.

+++ 01:02 Medien: Freilassung von Geiseln wohl frühestens am Donnerstag +++

Im Falle einer raschen Annahme der Waffenruhe werden die ersten Geiselfreilassungen nach israelischen Medienberichten nicht vor Donnerstag erwartet. Die Umsetzung des Abkommens müsse 24 Stunden warten, um israelischen Bürgern die Möglichkeit zu geben, den Obersten Gerichtshof anzurufen, um die Freilassung der palästinensischen Gefangenen zu blockieren, berichtet unter anderem Channel 12 News. Einem Insider zufolge sollen rund 50 von der radikal-islamischen Hamas verschleppte israelische Geiseln freigelassen werden. Im Gegenzug sollen palästinensische Frauen und Kinder aus israelischen Gefängnissen freikommen.

+++ 00:36 Jordanien verstärkt Militärpräsenz an israelischer Grenze +++

Jordanien verstärkt seine Armeepräsenz entlang der Grenze zu Israel. Jordaniens Ministerpräsident Bischer al-Chasauneh erklärt, sein Land werde "alle ihm zur Verfügung stehenden Mittel" einsetzen, um Israel daran zu hindern, die Palästinenser massenhaft aus dem Westjordanland zu vertreiben. Jeder israelische Versuch, Palästinenser gewaltsam über den Jordan zu drängen, würde einen Bruch des Friedensabkommens mit dem Nachbarland darstellen, so al-Chasauneh. Jede Bedrohung der nationalen Sicherheit Jordaniens würde "alle Optionen auf den Tisch bringen". Die jüngsten Truppenverlegungen entlang der Grenzen zu Israel seien Teil der Maßnahmen zum Schutz der Sicherheit des Landes. Der Konflikt zwischen Israel und Gaza hat in Jordanien, das eine große Zahl palästinensischer Flüchtlinge und deren Nachkommen beherbergt, seit langem Ängste geschürt.

+++ 23:32 Krankenhäuser bereiten sich auf Geisel-Freilassung vor +++

In Israel laufen offenbar die Vorbereitungen für eine in Aussicht stehende Freilassung zahlreicher Geiseln aus dem Gazastreifen. Die Zeitung "Haaretz" berichtet unter Berufung auf das israelische Gesundheitsministerium, sechs Krankenhäuser träfen Vorkehrungen, um die Freigelassenen aufzunehmen. Es seien spezielle Bereiche eingerichtet worden, um die Menschen getrennt von anderen Patienten und abgeschirmt von den Medien zu empfangen.

+++ 22:14 Musk: Einnahmen von X mit Kriegs-Bezug werden gespendet +++

Der Kurznachrichtendienst X will seinem Besitzer Elon Musk zufolge alle Einnahmen spenden, die im Zusammenhang mit dem Gaza-Krieg erzielt werden. Dies umfasse Werbung und Abos, schreibt Musk auf dem früher als Twitter bekannten Dienst. Das Geld solle "Krankenhäusern in Israel und Roten Kreuz/Roten Halbmond in Gaza" zugutekommen. "Wir sollten uns um die Unschuldigen kümmern, unabhängig von Rasse, Glaube, Religion oder irgendetwas anderem."

+++ 21:45 Netanjahu: Krieg wird nach Feuerpause weitergehen +++

Die Kampfhandlungen im Gazastreifen sollen nach Angaben von Israels Regierungschef Benjamin Netanjahu nach einer möglicherweise bevorstehenden Feuerpause fortgesetzt werden. Der Krieg werde auch nach Umsetzung einer Vereinbarung mit der Hamas weitergehen, "bis wir alle unsere Ziele erreicht haben", sagt Netanjahu vor einer Abstimmung im Kabinett über einen Entwurf des Deals. Zu den Zielen Israels gehörten die Eliminierung der Hamas sowie die Rückkehr aller Geiseln. Zudem dürfe es in Gaza keine Bedrohung für Israel mehr geben. Der Entwurf der Vereinbarung mit der Hamas sieht Medienberichten zufolge eine viertägige Feuerpause sowie einen Austausch von 50 Geiseln der Hamas gegen mindestens 140 Häftlinge in Israel vor.

+++ 21:20 Netanjahu: Geiselabkommen soll Zugang des Roten Kreuzes zu den verbleibenden Entführten regeln +++

Premierminister Benjamin Netanjahu macht während der Kabinettsdiskussionen über das vorgeschlagene Geiselabkommen deutlich dass ein Teil des Abkommens den Zugang des Roten Kreuzes zu den Entführten, die als Geiseln im Gazastreifen verbleiben, beinhalten wird, einschließlich der Versorgung mit Medikamenten, so sein Büro.

+++ 20:44 Israel zeigt Fotos von aufgebrochener "explosionssicherer Tür" unter Schifa-Klinik +++

Die israelische Armee hat nach eigenen Angaben die bisher verschlossene Tür am Ende eines mutmaßlichen Hamas-Tunnels unter dem Schifa-Krankenhaus im Gazastreifen aufgebrochen. Das Militär veröffentlicht zwei Bilder, die die offene Tür sowie die Tunnelstrecke und Türen zu weiteren Räumen zeigen. Was sich genau hinter der Tür befindet, ist bislang unklar. Das Militär vermutet unter dem größten Krankenhaus im Gazastreifen eine Kommandozentrale der islamistischen Hamas. Auch Gebäude in der Umgebung der Klinik zählten dazu. Ein vor wenigen Tagen in der umkämpften Klinik freigelegter Schacht führte nach Angaben der Armee zu einem Tunnel, an dessen Ende sich nach 55 Metern eine verschlossene "explosionssichere Tür" befand.





