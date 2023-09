Angesichts ukrainischer Erfolge bei der Gegenoffensive im Süden des Landes hat Russland nach britischer Einschätzung die Verteidigungsstellungen der besetzten Stadt Tokmak verstärkt. Rund um den strategisch wichtigen Ort, der rund 16 Kilometer von der Front entfernt liegt, seien Panzerabwehrsysteme errichtet und neue Schützengräben ausgehoben worden, teilt das Verteidigungsministerium in seinem Geheimdienst-Update mit. "Tokmak bereitet sich darauf vor, zum Dreh- und Angelpunkt der zweiten Hauptverteidigungslinie Russlands zu werden", heißt es weiter. "Verbesserungen an den Verteidigungsanlagen der Stadt sind wahrscheinlich ein Hinweis auf die wachsende Besorgnis Russlands über taktische Durchbrüche der Ukraine durch die erste Hauptverteidigungslinie weiter nördlich."

+++ 09:42 Kim Jong Un besucht russisches Ballett +++

Während seines Russland-Besuchs wohnte der nordkoreanische Diktator Kim Jong Un auch einer Ballett-Aufführung bei. Wie die staatliche Nachrichtenagentur TASS mit Verweis auf nordkoreanische Medien berichtet, besuchte Kim in Wladiwostok eine Inszenierung von Pjotr Tschaikowskis Dornröschen. Im Anschluss habe der Diktator den Darstellern und dem Theaterpersonal seine tiefe Anerkennung ausgesprochen. Zuvor habe er zusammen mit dem russischen Verteidigungsminister Sergej Schoigu russische Militärflugzeuge begutachtet.

Auf seiner Propaganda-Reise war der Diktator auch im Aquarium. (Foto: IMAGO/ITAR-TASS)

+++ 09:12 Kreminna klagt über "katastrophalen Munitionsmangel" +++

Trotz immer neuer Vorstöße kommt die ukrainische Gegenoffensive nur zäh voran. Im nördlichen Kreminna ist der Schusswechsel besonders intensiv, kaum eine halbe Stunde vergeht zwischen Angriffen. ntv-Reporterin Kavita Sharma konnte den Frontabschnitt besuchen und mit ukrainischen Soldaten vor Ort sprechen.

+++ 08:46 Nach Drohnenangriff: Moskaus Flughäfen arbeiten wieder normal +++

Nach den nächtlichen Drohnenangriffen arbeiten die drei großen Flughäfen Moskaus wieder nach Regelbetrieb. Dies berichtet die staatliche Nachrichtenagentur TASS mit Verweis auf einen Behördensprecher. Russischen Angaben zufolge sei es am Morgen infolge eines ukrainischen Drohnenangriffs zu Verspätungen gekommen.

+++ 08:17 Ukraine: Landwirtschaftliche Anlage in Odessa getroffen +++

Russland hat nach Angaben der Ukraine den südlichen Teil der Region um Odessa mit Drohnen und Raketen angegriffen. Eine landwirtschaftliche Anlage sei getroffen worden, schreibt die ukrainische Luftwaffe auf Telegram. Russland habe sechs Drohnen und zehn Marschflugkörper eingesetzt, die Drohnen und sechs der Flugkörper habe das ukrainische Militär vor dem Einschlag abschießen können.

+++ 07:51 Bericht über Explosion in Odessa +++

Der staatliche ukrainische Fernsehsender Suspilne meldet während des Luftalarms eine Explosion in der Hafenstadt Odessa. Der Chef der Militärverwaltung der Region, Oleh Kiper, wies die Bevölkerung bei Telegram an, in den Schutzräumen zu bleiben. Über Schäden oder Verletzte gibt es keine Berichte.

+++ 07:21 Russland: Fünf Tote durch ukrainischen Beschuss in Region Donezk +++

Nach Angaben der russischen Besatzungsbehörden sind durch ukrainischen Beschuss fünf Menschen in der ostukrainischen Oblast Donezk getötet und einer verletzt worden. Fünf Personen seien in den Bezirken Kirow und Kuibyschewskji getötet, eine Frau sei in Swetlodarsk verletzt worden, schreibt der von Russland eingesetzte Regionalgouverneur Denis Puschilin auf Telegram.

+++ 06:58 ISW: Russland verlegt Teile einer Elite-Einheit in den Süden +++

Die ukrainischen Vorstöße im Westen der Region Saporischschja zwingen die russische Militärführung offenbar, Teile ihrer Truppen dorthin zu verlegen. Wie das US-Institut für Kriegsforschung (ISW) berichtet, habe Moskau Teile einer "relativ elitären Einheit" aus der Verteidigung südlich von Bachmut abgezogen. Ein Foto soll den Angaben zufolge Teile der 83. Russischen Luftlandebrigade in Nesterjanka, in der Region Saporischschja, zeigen. Ursprünglich sei die Einheit im Juli erst im Süden von Bachmut eingesetzt worden und habe im August dort auch gekämpft. Teile der 83. Luftlandebrigade seien dort auch noch immer im Einsatz.

+++ 06:27 Nächtlicher Luftalarm in Kiew +++

In der Nacht melden mehrere ukrainische Regionen Luftalarm. Wie der "Kyiv Independent" berichtet, schrillten um 4 Uhr morgens Ortszeit die Sirenen in Kiew, den zentralen, nördlichen und östlichen Regionen. Die Luftwaffe warne demnach vor möglichen Raketenangriffen.

+++ 06:06 Nach Drohnenangriff: Öldepot brennt in Russland +++

In der russischen Region Orjol ist nach einem ukrainischen Drohnenangriff offenbar ein Öldepot in Brand geraten. Wie russische Medien mit Verweis auf Behörden berichten, habe eine abstürzende Drohne das Lager beschädigt. Nach Angaben des zuständigen Gouverneurs sei das Flugobjekt in einem keinem Wohngebiet niedergegangen, Verletzte gebe es keine.

+++ 05:40 Drohnenalarm in Moskau: Verspätungen an Flughäfen +++

An Moskaus drei großen Flughäfen habe es infolge von Drohnenangriffen auf die Hauptstadt Verspätungen gegeben, berichtet die staatliche Nachrichtenagentur TASS. Nach der Drohne über dem Moskauer Bezirk Istra sei am frühen Morgen eine weitere ukrainische Drohne über Ramensky abgeschossen worden, berichtete Moskaus Bürgermeister Sergej Sobjanin. Über Schäden oder Verletzte sei nichts bekannt.

+++ 04:30 Gaskunden droht zum Januar Preissprung +++

Gaskunden müssen sich zum Jahreswechsel womöglich auf höhere Preise einstellen. Der Grund: Früher als erwartet will das Finanzministerium auf Erdgas wieder eine höhere Mehrwertsteuer ansetzen. Wegen der plötzlich extrem hohen Preise nach dem russischen Angriff auf die Ukraine hatte die Bundesregierung Gas und Fernwärme im vergangenen Jahr steuerlich begünstigt. Ursprünglich sollte der niedrigere Mehrwertsteuersatz von 7 statt 19 Prozent bis März gelten. Wenn die Anbieter das vollständig weitergeben, steigen die Gaspreise für private Haushalte nach Berechnungen des Vergleichsportals Verivox zum Januar um rund 11 Prozent.

+++ 03:27 Russland meldet Drohnenabschüsse über Moskau und Krim +++

Russland hat nach eigenen Angaben eine ukrainische Drohne in der Hauptstadtregion Moskau sowie sechs weitere auf dem Flug zur annektierten Krim-Halbinsel abgefangen. Eine Drohne sei am frühen Morgen im Bezirk Istrinski in der Region Moskau abgeschossen worden, teilt das russische Verteidigungsministerium auf Telegram mit. "Nach vorläufigen Informationen gab es weder Schäden noch Opfer auf dem Gebiet, auf das die Trümmer gestürzt sind", erklärt der Moskauer Bürgermeister Sergej Sobjanin auf Telegram. Ebenfalls in der Nacht wurden laut Verteidigungsministerium zwei ukrainische Drohnen an der Westküste der Krim abgefangen. Eine halbe Stunde später habe die russische Luftabwehr vier ukrainische Drohnen an der östlichen und der nordwestlichen Küste der Halbinsel unschädlich gemacht.

+++ 02:25 NATO-Generalsekretär: "Krieg wird noch lange dauern" +++

NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg rechnet nicht mit einem schnellen Ende der Kämpfe in der Ukraine. "Die meisten Kriege dauern länger, als bei ihrem Ausbruch erwartet wurde. Deswegen müssen wir uns auf einen langen Krieg in der Ukraine vorbereiten", sagt er den Funke-Zeitungen. "Wir alle wünschen uns einen schnellen Frieden. Gleichzeitig müssen wir erkennen: Wenn Präsident Selenskyj und die Ukrainer aufhören zu kämpfen, wird ihr Land nicht mehr existieren. Wenn Präsident Putin und Russland die Waffen ruhen lassen, werden wir Frieden haben."

+++ 01:20 Magerer Verteidigungsetat: Stoltenberg mahnt Deutschland +++

NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg ermahnt Deutschland zu einer deutlichen Erhöhung seiner Verteidigungsausgaben. "Im Kalten Krieg, als Konrad Adenauer oder Willy Brandt regierten, lagen die Verteidigungsausgaben bei drei bis vier Prozent der Wirtschaftsleistung", sagt Stoltenberg den Funke-Zeitungen. In seiner norwegischen Heimat sei es ähnlich gewesen. "Wir haben das damals geschafft, und wir müssen es heute wieder schaffen." Im laufenden Jahr gibt Deutschland laut IFO-Institut lediglich 1,6 Prozent für Verteidigung aus, 2022 waren es sogar nur 1,4 Prozent.

+++ 00:18 Rund 35.000 jüdische Pilger in der Ukraine +++

Trotz des Krieges in der Ukraine versammeln sich nach Angaben der Behörden mehr als 35.000 jüdische Pilger in der Stadt Uman im Zentrum des Landes, um das jüdische Neujahrsfest Rosch Haschana zu feiern. Die jüdischen Feierlichkeiten in der Stadt liefen wie geplant, teilt Regionalgouverneur Igor Taburets auf Telegram mit. Die meisten Pilger kamen nach Angaben der ukrainischen Behörden aus Israel, den USA und "anderen europäischen Ländern". Jedes Jahr kommen chassidische Juden aus der ganzen Welt am jüdischen Neujahrsfest in die Stadt, um das Grab von Rabbi Nachman zu besuchen, dem Gründer der ultraorthodoxen Strömung.

+++ 23:15 Tausende Tschechen protestieren gegen Ukraine-Hilfe +++

Mehrere Tausend Menschen haben in Prag gegen die Mitte-Rechts-Regierung von Petr Fiala demonstriert. Sie werfen der tschechischen Regierung unter anderem vor, sich mehr um den Ukraine-Krieg zu kümmern als um das eigene Volk. Die nicht im Parlament vertretene Oppositionspartei PRO als Veranstalter spricht von mehr als 100.000 Teilnehmern, die tschechische Nachrichtenagentur CTK von etwa 10.000 Demonstranten. Die tschechische Wirtschaft stagniert seit einem Jahr. Die Inflation geht nur langsam vom vor einem Jahr erreichten Höchstwert von 18 Prozent zurück. Derweil unterstützt Tschechien die Regierung in Kiew massiv mit humanitärer und militärischer Hilfe.

+++ 22:16 Marinesprecher: Drei russische Amphibienboote nach Angriff aus dem Schwarzen Meer verlegt +++

Russland hat drei amphibische Landungsboote aus dem Schwarzen Meer in das Asowsche Meer verlegt. Das sagt der Sprecher der ukrainischen Marine, Dmytro Pletentschuk, laut einem Bericht der ukrainischen Zeitung "Kyiv Independent" während einer Frage-und-Antwort-Runde. Hintergrund soll ein Angriff am 13. September auf einen russischen Marinestützpunkt sein. Die attackierte Sevmorzavod-Werft ist für die Wartung von Schiffen wichtig für die russische Marine. Berichten zufolge wurden dabei auf der Krim ein russisches Landungsboot und ein U-Boot beschädigt. Pletenchuk sagte, dass das getroffene Schiff "Minsk" aufgrund der Art des Schadens und seines fortgeschrittenen Alters nicht wiederhergestellt werden könne. Diese Aussage deckt sich mit Angaben des britischen Geheimdienstes.

Mehr über die Ereignisse vom Vortag lesen Sie hier.