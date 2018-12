Politik

Liveticker zum CDU-Parteitag: +++ 10:18 Altmaier: "Wir wählen keinen Kanzlerkandidaten" +++

Für Wirtschaftsminister Altmaier ist die Wahl eines neuen CDU-Parteivorsitzenden nicht mit der Nachfolge von Angela Merkel als Kanzlerin verbunden. "Wir wählen heute eine neue Parteivorsitzende, wir wählen keinen Kanzlerkandidaten und keine Kanzlerkandidatin", sagt er im Deutschlandfunk. Die Entscheidung, wer das Kanzleramt in Zukunft anführe, werde gemeinsam mit der CSU getroffen, etwa ein Jahr vor der Bundestagswahl "und wie die Umstände dann sind und wie die Wahl dann ausfällt, das kann niemand wissen".

+++ 10:06 So sieht der Zeitplan des Parteitags aus +++

Ein kleiner Blick auf den heutigen Zeitplan des Parteitags:

Um 10:30 Uhr wird er offiziell eröffnet.

Um 11:30 Uhr soll Angela Merkel ihre letzte Rede als CDU-Vorsitzende halten. Danach gibt es eine Aussprache, bei der auch Merkels Leistung gewürdigt werden soll.

In diesem Zusammenhang ein kleiner Blick auf die Zusammensetzung der Delegierten:

+++ 09:50 Brinkhaus hält sich bedeckt +++

Einige CDU-Granden haben sich öffentlich für einen Kandidaten ausgesprochen - was teils Missmut bei Parteikollegen auslöste. Unionsfraktionschef Ralph Brinkhaus hält nicht viel davon: "Ich werde mich auch weiterhin öffentlich zurückhalten", sagt er dem Deutschlandfunk. Er glaube, dass jeder der Delegierten für sich seine eigene Entscheidung treffen werde und nicht darauf hören werde, wer was vorher sagt. "Ich bleibe neutral, bis ich mein Kreuz mache", sagt er.

+++ 09:43 Parteitag auch im Livestream +++

Hier im Liveticker können Sie den Parteitag verfolgen, aber auch n-tv berichtet umfangreich live aus Hamburg. Den Livestream finden Sie hier.

+++ 09:38 Parteitag "zwischen Muttermord, Orakeln und Rachegelüsten" +++

Auch die ausländische Presse berichtet intensiv vom Parteitag. "Es sind 1001 Delegierte der CDU beim Parteitag in Hamburg: Und es ist hier, wo sich die Schlacht um den Erben von Angela Merkel abspielt. Zwischen Muttermord, Orakeln und Rachegelüsten wird zwischen drei Herausforderern die Entscheidung fallen", schreibt die italienische "Corriere della Sera" etwas martialisch.

In der "Göteborgs-Posten" heißt es vorausschauend: "Es ist klar, dass die Richtungswahl in der CDU nicht nur eine interne Parteiangelegenheit ist. Sie hat Bedeutung für die politische Zukunft Deutschlands und indirekt dafür, wo der politische Schwerpunkt in Europa liegen soll."

+++ 09:32 Was der "Zauberer von Oz" mit dem Parteitag zu tun hat +++

Noch ein kleiner Blick in die noch fast leere Halle: Vielleicht fühlen sich ja ein paar Delegierte an den "Zauberer von Oz" erinnert. In dem Filmklassiker führt die gelbe Steinstraße zum Ziel.

+++ 09:25 Die mobilen Wahlkabinen liegen bereit +++

Ein bisschen weihnachtlich geht es auch zu auf dem Parteitag: Ein Schoko-Weihnachtsmann steckt in den Taschen für die Delegierten. Außerdem liegen bereits die mobilen Wahlkabinen bereit, mit denen die geheimen Abstimmungen durchgeführt werden.

+++ 09:13 Spahn will den zweiten Wahlgang erreichen +++

Gesundheitsminister Jens Spahn lässt offen, wen er im Fall einer Stichwahl zwischen Merz und Kramp-Karrenbauer unterstützen würde. "Mein Ziel ist, dass ich im zweiten Wahlgang bin und dann unterstütze ich Jens Spahn", sagt der 38-Jährige im Südwestrundfunk.

Spahn schließt zudem aus, dass er seine Kandidatur kurzfristig noch zurückzieht. Die Wahlwerbung prominenter CDU-Politiker für seine Mitbewerber hindere ihn nicht daran, bis zur letzten Minute für seine Positionen zu werben.

+++ 08:56 Politologe: "Der Wahlkampf war für die Union ein Gewinn" +++

Wie haben sich die Kandidaten in den Regionalkonferenzen geschlagen? Wer hat die größten Chancen auf den CDU-Vorsitz? Der Politologe Albrecht von Lucke im Interview:

+++ 08:43 Eine letzte Umfrage vor dem Parteitag: AKK liegt klar vorn +++

Alles deutet auf ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen Kramp-Karrenbauer und Merz um den CDU-Vorsitz hin. In Umfragen ist das Bild dagegen eindeutig: Kurz vor dem Parteitag liegt laut RTL/n-tv-Trendbarometer AKK bei allen Wahlberechtigten mit 41 Prozent klar vor Merz mit 28 und Jens Spahn mit 5 Prozent. Bei den CDU-Wählern ist das Bild ähnlich: Hier liegt Kramp-Karrenbauer mit 49 Prozent deutlich vor Merz mit 35 und Spahn mit 6 Prozent.

Am Ende allerdings liegt die Wahl einzig bei den 1001 Delegierten des Parteitags.

(Forsa befragte dazu 1002 Menschen am 5. und 6. Dezember. Die Fehlertoleranz liegt bei +/- 3 Prozent.)

+++ 08:30 Gottesdienst im Michel eröffnet Parteitag +++

Der CDU-Parteitag beginnt ganz gediegen - und besinnt sich auf das "C" im Namen. Mit einem ökumenischen Gottesdienst sollen die Delegierten und Gäste wohl auf den Zusammenhalt eingeschworen werden und etwaige Grabenkämpfe hinter sich lassen. Der Gottesdienst findet übrigens im Hamburger Wahrzeichen, dem Michel, statt.

+++ 08:18 Laschet: Gefahr einer Spaltung ist nicht da +++

NRW-Ministerpräsident Armin Laschet legt sich auf keinen Kandidaten fest. "Ich würde mir keinen Tipp zutrauen", sagt der CDU-Politiker n-tv. Dass sich andere Parteikollegen auf eine Empfehlung festgelegt hätten, bringt Laschet nicht aus der Ruhe: "Jeder kann machen, wie er will." Wichtig sei jedoch, dass alle gut miteinander zusammenarbeiteten. Und einen kritischen Ton wagt er dann doch: Wenn jeder sich persönlich festgelegt habe, erleichtere das im Nachhinein nicht die Zusammenarbeit. Doch bisher sei die Gefahr einer Spaltung nicht da. Um dem weiterhin vorzubeugen, müsse die gesamte "Breite der Partei" eingebracht werden.

+++ 08:05 Leutheusser-Schnarrenberger lobt Merkel +++

Die frühere FDP-Justizministerin Sabine Leutheusser-Schnarrenberger hat einen guten Eindruck von Kanzlerin und Noch-CDU-Chefin Angela Merkel. Sie sei in ihrer gemeinsamen Zeit in der Regierung "gut vorbereitet, analytisch, systematisch und eher nüchtern" gewesen, sagt Leutheusser-Schnarrenberger der "Süddeutschen Zeitung". Auf die Frage, ob Merkel mit ihrem Verzicht auf den Parteivorsitz nun eine "lame duck" im Kanzleramt sei, sagt die FDP-Politikerin: "Fakt ist doch: Merkel hat Macht, solange sie Kanzlerin ist." Hinzu komme die Anerkennung, die sie weltweit bekomme. "Es gibt kaum eine andere Persönlichkeit auf der Ebene der Regierungschefs, die über Ansehen, Erfahrung und Kontakte verfügen, wie derzeit Angela Merkel."

+++ 07:44 Altmaier erneuert Kritik an Schäuble +++

Für seine Parteinahme ist Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble gescholten und gelobt worden. Seine Kritik wiederholt Wirtschaftsminister Peter Altmaier nun noch einmal im Deutschlandfunk. Er hätte es gut gefunden, wenn alle führenden CDU-Repräsentanten auf persönliche Empfehlungen für den Parteivorsitz verzichtet hätten. Er selbst habe sich erst (für Annegret Kramp-Karrenbauer) positioniert, nachdem Schäuble öffentlich Merz unterstützt habe. Doch nicht nur diese beiden haben sich im Vorfeld festgelegt. Vor der heutigen Abstimmung auf dem Hamburger Parteitag wagen sich viele prominente CDU-Politiker und -Verbände aus der Deckung. Eine Übersicht:

+++ 07:25 Wen wünschen Sie sich als CDU-Parteichef? +++

+++ 07:04 So wird der oder die neue CDU-Vorsitzende gewählt +++

Jeder der 1001 Delegierten hat eine Tischwahlkabine vor sich - die Wahl ist geheim. Gewählt ist, wer bei mehr als 50 Prozent der abgegebenen gültigen Stimmen (ohne Enthaltungen) landet. Dies kann im ersten Wahlgang theoretisch auch passieren, wenn mehr als zwei Kandidaten antreten. Ist dies nicht der Fall, findet eine Stichwahl zwischen den beiden Kandidaten mit den meisten Stimmen statt. Landen der Zweit- und Drittplatzierte bei genau der gleichen Stimmenzahl, muss der erste Wahlgang wiederholt werden. Bei der Stichwahl ist der Kandidat gewählt, der eine Mehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen erhält. Enthaltungen zählen dabei nicht mit.

+++ 06:41 ZDF erklärt Merz vorzeitig zum Sieger +++

In einer Ankündigung für die Sendung "Was nun?" nimmt das ZDF die Wahl zum CDU-Parteivorsitzenden vorweg. Darin wird beschrieben, wie Friedrich Merz als neuer Chef auf kommende Aufgaben reagieren muss. "Wie will er die Union aufstellen und verlorene Wähler zurückgewinnen?", fragt der Sender. Inzwischen ist die Webseite mit der Ankündigung nicht mehr aufrufbar.

+++ 06:26 CDU-Vize Strobl verteidigt Schäuble +++

Thomas Strobl findet es absurd, in der Aussage Wolfgang Schäubles "eine Abrechnung hineinzuinterpretieren". Der Bundestagspräsident hatte sich zu Friedrich Merz als neuen Parteichef bekannt. "Wolfgang Schäuble hat unter Bundeskanzlerin Angela Merkel im Kabinett unserem Land treu und loyal und hervorragend gedient", sagt der baden-württembergische Innenminister und CDU-Vize Strobl der "Rhein-Neckar-Zeitung".

Strobl ergänzt, er gehe von geordneten Verhältnissen nach dem Parteitag aus. "Angela Merkel und die oder der neue Parteivorsitzende werden sich nach dem Parteitag ausführlich und in Ruhe zusammensetzen, die Arbeitsgrundlage klären, dann kann das funktionieren." Strobl ist mit Christine Strobl, der Tochter von Wolfgang Schäuble, verheiratet.

+++ 06:13 Brinkhaus: Es wird ein knappes Rennen +++

"Es wird ein knappes Rennen. Es wird mitentscheidend sein, wer die Gunst der Stunde auf dem Parteitag am besten für sich nutzen kann. Die letzten Meter in dem Rennen werden entscheiden." Unionsfraktionschef Ralph Brinkhaus prophezeit eine knappe Entscheidung bei der Abstimmung über die Nachfolge von Kanzlerin Angela Merkel als Parteivorsitzende. Er sehe vor der geplanten Wahl keinen Favoriten.

Der Fraktionsvorsitzende appelliert an alle drei Kandidaten, auch bei einer Niederlage weiterhin für die CDU zur Verfügung zu stehen. Die fairen Debatten bei den acht Regionalkonferenzen zur Vorstellung der Kandidaten hätten der Partei neuen Schwung gegeben. "Jeder der Kandidaten hat ein ganz besonderes Profil", sagt Brinkhaus. "Und jeder der drei tut der CDU gut. Deswegen hoffe ich, dass sich jeder Unterlegene dann auch einbinden lässt."

+++ 01:16 Scholz mahnt CDU, Koalitionsvertrag einzuhalten +++

Nicht nur für die CDU entscheidet sich auf dem Parteitag eine Menge. Auch der Koalitionspartner SPD muss mit einem Wechsel an der Spitze zurechtkommen. Vize-Kanzler Olaf Scholz spricht daher bereits im Vorfeld die Forderung aus, die CDU möge auch unter der künftigen neuen Parteiführung den Koalitionsvertrag einhalten. "Wir haben einen guten Koalitionsvertrag mit CDU und CSU verhandelt und ich gehe davon aus, dass sich alle weiter daran halten werden", sagt der Bundesfinanzminister der "Bild"-Zeitung. "Denn er gilt unabhängig von der Frage, wer CDU-Chef oder CDU-Chefin wird."

+++ 00:50 Von der Leyen ist über Schäuble verwundert +++

Ursula von der Leyen zeigt sich verwundert über die klare Positionierung Wolfgang Schäubles im Kampf um den Vorsitz der CDU. Dass sich Schäuble für Friedrich Merz ausgesprochen habe, habe sie "verblüfft", sagt von der Leyen am Donnerstagabend in der ZDF-Sendung "Maybrit Illner". Die Bundesverteidigungsministerin fügt hinzu, sie habe in den vergangenen Jahren erlebt, wie Schäuble Jens Spahn gefördert habe. Ihre Favoritin oder ihren Favoriten für das Amt nennt von der Leyen in der Sendung nicht. Noch-Parteichefin Angela Merkel und ihre fünf Stellvertreter hätten beschlossen, sich im Vorfeld der Abstimmung nicht zu positionieren. In der Partei gebe es jedenfalls vor dem Votum "viel Summen und Brummen".

Heute wählt der Parteitag eine neue CDU-Spitze. Annegret Kramp-Karrenbauer, Friedrich Merz und Jens Spahn kandidieren für den Vorsitz. Während Kramp-Karrenbauer derzeit das Amt der CDU-Generalsekretärin bekleidet und Spahn als Bundesgesundheitsminister im Kabinett von Kanzlerin Angela Merkel sitzt, hatte sich der ehemalige Unionsfraktionschef Merz in den vergangenen Jahren weitgehend aus der Politik zurückgezogen.

