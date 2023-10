Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj bittet bei seinem ersten Besuch im NATO-Hauptquartier seit Kriegsbeginn um mehr Hilfen für den bevorstehenden Winter. Die Ukraine bereite sich vor und nun werde Unterstützung von den NATO-Mitgliedern gebraucht, sagte Selenskyj in Brüssel. Es gehe um ganz konkrete Dinge an ganz konkreten geografischen Punkten. Besonders wichtig seien Flugabwehrsysteme. NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg erklärte, er erwarte, dass mehrere Verbündete weitere Unterstützung ankündigen. "Was wir jetzt sehen, ist, dass Präsident Putin sich wieder einmal darauf vorbereitet, den Winter als Kriegswaffe einzusetzen. Das heißt: Das Energiesystem, die Gasinfrastruktur anzugreifen", sagte der Norweger. Selenskyj wird am Vormittag an Beratungen der US-geführten Ukraine-Kontaktgruppe teilnehmen. Über sie werden Waffenlieferungen an das von Russland angegriffene Land koordiniert. Die NATO ist offiziell außen vor, weil auch Nicht-Bündnisstaaten Teil der Kontaktgruppe sind.

+++ 10:05 ntv-Reporterin: Gegenoffensive kommt "eher hunderte Meter als Kilometer" voran +++

In der Nacht werden frontnahe Orte in der Ukraine "heftig mit Artillerie beschossen", so Nadja Kriewald aus Odessa. Die ukrainische Gegenoffensive komme derweil "eher hunderte Meter als Kilometer" voran. Wie es im Herbst weitergehen könnte, darüber gibt es verschiedene Meinungen, wie die ntv-Reporterin erklärt.

+++ 09:46 Kiew meldet Abwehr schwerer Angriffe bei Awdijiwka in Donezker Gebiet +++

Das ukrainische Militär wehrt nach eigenen Angaben neue schwere russische Angriffe auf die bereits seit Monaten umkämpfte Stadt Awdijiwka im östlichen Gebiet Donezk ab. Russlands Militär sei mit einer Stärke von bis zu drei Bataillonen unterstützt von Panzern und gepanzerten Fahrzeugen in die Offensive gegangen, meldete der ukrainische Generalstab in seinem Lagebericht am Morgen. "Unsere Verteidiger haben alle Attacken des Feindes zurückgeschlagen und keinen Verlust von Positionen zugelassen." Moskauer Militärblogger hatten zuvor von russischen Geländegewinnen gesprochen. Unabhängig lassen sich diese Berichte nicht prüfen. Die Experten von der Denkfabrik "Istitute for the Study of War" (ISW) in Washington berichten ebenfalls von verstärkten Angriffsbemühungen Russlands rund um Awdijiwka. Derzeit gebe es allerdings noch keine Bestätigung für die von Moskau beanspruchten Geländegewinne, heißt es in deren Analyse.

+++ 09:15 Selenskyj: NATO-Besuch für Ukraine mit Blick auf den Winter von "entscheidender Bedeutung" +++

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hält sich momentan in Brüssel auf, wo das Treffen der NATO-Verteidigungsminister stattfindet. Die Gespräche, an denen er das erste Mal vor Ort statt online teilnehmen wird, seien sehr wichtig für sein Land, schreibt Selenskyj bei Telegram. Der Besuch im NATO-Hauptquartier werde "für unsere Widerstandsfähigkeit in diesem Winter von entscheidender Bedeutung sein", so der ukrainische Präsident. Nach seinen Angaben ist ein Treffen mit NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg und US-Verteidigungsminister Lloyd Austin geplant. Selenskyj spricht von einem "wichtigen Appell" an die Verteidigungsminister der Bündnispartner. Zudem kündigt der ukrainische Staatschef an, dass ein Treffen mit dem belgischen Premierminister Alexander De Croo vorgesehen ist.

+++ 08:57 Belgien will Ukraine ab 2025 F-16-Kampfjets liefern +++

Belgien will der Ukraine ab dem Jahr 2025 mehrere F-16-Kampfjets liefern. Das kündigt Verteidigungsminsterin Ludivine Dedonder im Hörfunksender Bel RTL an. Wie viele Flugzeuge es sein werden, lässt sie offen.

+++ 08:46 Selenskyj überraschend für Gespräche in Brüssel +++

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj ist überraschend für politische Gespräche in Brüssel. Das bestätigte ein belgischer Regierungssprecher. Wie belgische Medien berichten, hält sich Selenskyj vor dem Hintergrund des Treffens der NATO-Verteidigungsminister in Belgien auf. Er werde am Treffen der Ukraine-Kontaktgruppe teilnehmen, das ebenfalls in Brüssel stattfindet. An dem NATO-Treffen nimmt der ukrainische Verteidigungsminister Rustem Umerow teil. Thema wird dabei neben der Lage in der Ukraine und einer engeren Kooperation zwischen dem Land und der NATO auch der eskalierte Nahost-Konflikt sein. Daher wird auch der israelische Verteidigungsminister Joaw Galant bei dem NATO-Treffen erwartet.

+++ 07:15 Frau bei russischem Angriff auf Nikopol verletzt +++

Bei einem russischen Angriff auf die ukrainische Stadt Nikopol ist laut regionaler Behörden ein Mensch verletzt worden. Das berichtet die ukrainische Zeitung "Kyiv Independent". Demnach gab der Gouverneur der Oblast Dnipropetrowsk, Serhii Lysak, an, dass eine 78-jährige Frau in der vergangenen Nacht verletzt worden sei.

+++ 06:30 NATO-Rat in Brüssel: Ukraine-Verbündete beraten über Winterhilfe +++

Die Verbündeten der Ukraine beraten ab heute im NATO-Hauptquartier in Brüssel über ein Winter-Hilfspaket für das Land. Zum Auftakt des zweitägigen Verteidigungsministertreffens kommen Politiker und Militärvertreter aus rund 50 Ländern zusammen. Die Beratungen im sogenannten Ramstein-Format stehen unter Leitung von US-Verteidigungsminister Lloyd Austin. Im Anschluss tagt der NATO-Ukraine-Rat erstmals auf Ebene der Verteidigungsminister. Das Gremium war im Juli beim Bündnisgipfel in Litauen gegründet worden, um eine engere Abstimmung der 31 NATO-Länder mit Kiew zu ermöglichen. Bundeskanzler Olaf Scholz von der SPD hatte der Ukraine zuletzt ein weiteres Patriot-Luftabwehrsystem zugesagt. Vorbehalte hat der Kanzler indes weiter gegen eine Lieferung der von Kiew gewünschten Taurus-Marschflugkörper.

+++ 05:08 Ukraine meldet heftige Kämpfe bei Awdijiwka in Donezker Gebiet +++

Aus dem ostukrainischen Gebiet Donezk werden heftige russische Angriffe auf die bereits seit Monaten umkämpfte Stadt Awdijiwka gemeldet. "Nördlich der Stadt dauern schwere Kämpfe an", sagt der Chef der Militärverwaltung von Awdijiwka, Vitali Barabasch, ukrainischen Medien zufolge. Auch der Leiter des Präsidialamtes in Kiew, Andrij Jermak, spricht von "massiven Angriffen russischer Artillerie".

+++ 01:35 Großbritannien kündigt Hilfen zur Minenräumung an +++

Eine Gruppe europäischer Staaten unter Führung Großbritanniens wird der Ukraine ein Paket von 100 Millionen Pfund (rund 115,8 Millionen Euro) zur Unterstützung der ukrainischen Streitkräfte zur Verfügung stellen. Die Hilfe umfasse auch Ausrüstung zur Räumung von Minenfeldern, teilt das britische Verteidigungsministerium mit. Die Ukraine sei "inzwischen das am stärksten verminte Land der Welt", was die Gegenoffensive behindere. Minenräumkapazitäten seien unerlässlich, um das Land voranzubringen. Finanziert werde das Paket aus Mitteln des Internationalen Fonds für die Ukraine - einer Gruppe von Ländern wie Großbritannien, Norwegen, den Niederlanden, Dänemark und Schweden.

+++ 22:15 Selenskyj wirft Russland Unterstützung der Hamas vor +++

Der ukrainische Präsident Selenskyj wirft Russland vor, das Vorgehen der Hamas in Israel zu unterstützen. "Wir sind sicher, dass Russland, auf die eine oder andere Weise, die Operationen der Hamas unterstützt", sagt Selenskyj in einem im französischen Fernsehsender France 2 ausgestrahlten Interview. "Russland versucht wirklich, überall in der Welt Aktionen zur Destabilisierung durchzuführen", fügt er hinzu. Zugleich zeigt Selenskyj sich besorgt, dass die internationale Aufmerksamkeit durch die in Israel und Gaza herrschende Gewalt von der Ukraine abgelenkt werde. "Es besteht das Risiko, dass sich die internationale Aufmerksamkeit von der Ukraine abwendet, und das wird Folgen haben", sagt der ukrainische Präsident. Die Tragödien, die sein Land und Israel träfen, seien "unterschiedlich, aber beide sind gewaltig".

+++ 21:35 Lawrow reist nächste Woche nach China +++

Der russische Außenminister Sergej Lawrow reist in der kommenden Woche nach China. Lawrow werde sich von Montag bis Mittwoch anlässlich des dritten internationalen Forums "One Belt, One Road" (Neue Seidenstraße) in Peking aufhalten und Gespräche mit seinem chinesischen Kollegen Wang Yi führen, sagt Lawrows Sprecherin Maria Sacharowa in Moskau vor Journalisten. Russlands Präsident Putin reist ebenfalls in Kürze nach China. Bei einem Besuch des chinesischen Außenministers in St. Petersburg am 20. September hatte Putin eine Einladung Pekings für Oktober angenommen. Der offizielle Termin für die Reise ist jedoch noch nicht bekannt.

+++ 20:59 Bericht: Mindestens 60 Schulen in Russland nach Teilnehmern der Invasion benannt +++

Nach Recherchen der unabhängigen russischen Investigativ-Website "Important Stories" tragen mindestens 60 Schulen in Russland die Namen der in der Ukraine gefallenen russischen Soldaten. Fast die Hälfte dieser Schulen befindet sich demnach in der nordkaukasischen Region Dagestan. Nach Angaben der Website waren die meisten Toten, nach denen die Bildungseinrichtungen benannt wurden, Vertrags- oder Berufssoldaten. Zwei der Schulen – in Wladiwostok und Balaschicha – tragen die Namen von Kämpfern der Söldnergruppe Wagner. Dabei hatten die beiden Söldner dem Bericht zufolge nichts mit diesen Schulen zu tun.

+++ 20:11 Güter für Russlands Krieg geliefert – Festnahmen in Bulgarien +++

Im EU- und NATO-Staat Bulgarien sind zwölf Personen festgenommen worden, die illegal Güter mit doppelter Verwendung für den Krieg in der Ukraine nach Russland geliefert haben sollen. Es handelt sich um sieben bulgarische Staatsbürger, drei Russen sowie einen Albaner und einen Belarussen, wie die bulgarische Staatsanwaltschaft, das Innenministerium und die nationale Sicherheitsagentur DANS mitteilen. Die Güter, die auch militärisch verwendet werden können, gingen den Angaben zufolge an die russischen Spezialeinheiten und die Wagner-Gruppe in der Ukraine. Die Beschuldigten sollen Waren im Wert von mehr als vier Millionen Lewa (gut zwei Millionen Euro) nach Russland gebracht haben - etwa Ferngläser. Die Güter wurden demnach im Ausland gekauft, in der südbulgarischen Stadt Plowdiw umgepackt, dann in die Hauptstadt Sofia geschickt und von dort aus nach Russland geliefert.

