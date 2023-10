Der israelische Historiker Tom Segev zweifelt am Sinn einer Bodenoffensive im Gazastreifen als Reaktion auf den Terrorangriff der radikalislamischen Hamas auf Israel. "Mir ist nicht ganz klar, inwiefern die Bodenoffensive ein Ergebnis von klaren strategischen Überlegungen ist, oder ob sie ein Racheakt wäre, der aus dem Bauch kommt", sagt er dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. "Die Situation in Gaza ist schon jetzt fürchterlich. Andererseits war dieser Terror dramatischer als der 11. September in New York, wenn man die Zahl der Opfer hochrechnet. In Deutschland wären das 10.000 Menschen. Wenn Sie Kinder sehen, die mit einem Strick zusammengebunden wurden und verbrannt sind, dann kommt der Holocaust in die Erinnerung. Das sind schon schlimme Tage."

+++ 10:04 Israelische Cyber-Experten wollen Hamas-Geiseln orten +++

Seit dem Hamas-Angriff durchforsten zahlreiche Technologie-Experten in Israel das Internet, um von der Palästinenser-Organisation Verschleppte zu identifizieren und ihren Aufenthaltsort zu ermitteln, sagt Karine Nahon, eine der Leiterinnen dieser Freiwilligen-Initiative. Sämtliche Erkenntnisse würden an die israelischen Behörden weitergeleitet. Die Hauptaufgabe bestehe darin, von der Hamas online gestellte Videos zu analysieren. Dabei nutzten sie auch Künstliche Intelligenz (KI) zur Gesichts- und Spracherkennung, um Personen zu identifizieren. Aber auch Kleidungsstücke oder andere Merkmale könnten Hinweise liefern.

+++ 09:47 Abdullah: "Keine Flüchtlinge in Jordanien, keine in Ägypten" +++

Der jordanische König Abdullah hat es als "rote Linie" bezeichnet, dass Palästinenser aus dem Gazastreifen aus dem Land gedrängt werden. "Keine Flüchtlinge in Jordanien, keine in Ägypten", sagt er bei einem Treffen mit Bundeskanzler Scholz in Berlin. Das Problem müsse innerhalb des Gazastreifens gelöst werden und könne nicht auf andere Länder verlagert werden. Jordaniens Bevölkerung bestehe bereits zu einem Drittel aus Palästinensern.

Der jordanische König Abdullah und Bundeskanzler Olaf Scholz treffen sich in Berlin. (Foto: picture alliance/dpa)

+++ 09:35 Scholz warnt Iran vor Eingreifen in Konflikt +++

Bundeskanzler Olaf Scholz hat nach einem Treffen mit dem jordanischen König Abdullah gefordert, einen Flächenbrand in der Region zu verhindern. "Ich warne die Hisbollah und Iran ausdrücklich, in den Konflikt einzugreifen", sagt Scholz.

+++ 09:21 Hunderttausende Palästinenser noch im Norden Gazas +++

Mehrere Hunderttausend Palästinenserinnen und Palästinenser im Gazastreifen sind nach Angaben des israelischen Militärs noch nicht den Evakuierungsaufrufen gefolgt. Bis zum Anbruch der Nacht zum Dienstag hätten sich schätzungsweise etwas mehr als 600.000 Menschen in den Süden des abgeriegelten Küstenstreifens begeben, sagt Armeesprecher Jonathan Conricus. "Es gibt immer noch ein paar Hunderttausend, die gehen sollten", fügt er hinzu. In Vorbereitung einer möglichen Bodenoffensive gegen die islamistischen Hamas-Angreifer hat Israel die Bevölkerung im nördlichen Gazastreifen wiederholt aufgefordert, das Gebiet Richtung Süden zu verlassen.

+++ 09:00 Iran droht mit "Präventiv-Aktion" gegen Israel +++

Angesichts der israelischen Vorbereitungen für eine Bodenoffensive im Gazastreifen droht der Iran mit einer "Präventiv-Aktion". "In den kommenden Stunden" sei mit der "Möglichkeit einer Präventiv-Aktion der Achse des Widerstands zu rechnen", sagt Außenminister Hossein Amir-Abdollahian im Staatsfernsehen. Die Bezeichnung "Achse des Widerstands" steht für palästinensische, libanesische, syrische und weitere Bewegungen, die dem Iran nahe stehen und Israel feindlich gesinnt sind. Der Iran hatte den Großangriff der radikalislamischen Palästinenserorganisation Hamas auf Israel vom 7. Oktober gelobt, gleichzeitig aber den Verdacht einer Beteiligung oder Mitverantwortung zurückgewiesen.

+++ 08:43 Israel: Vier mutmaßliche Angreifer an libanesischer Grenze getötet +++

Das israelische Militär hat eigenen Angaben zufolge vier mutmaßlicher Angreifer an der libanesischen Grenze getötet. Sie hätten versucht, den Grenzzaun zu überwinden und einen Sprengsatz zu platzieren, teilt das Militär mit.

+++ 08:29 Erste US-Bürger mit Kreuzfahrtschiff nach Zypern evakuiert +++

Erste aus Israel evakuierte US-Bürger sind am Morgen mit einem Kreuzfahrtschiff in Zypern angekommen. Etwa 159 Personen befanden sich an Bord der "Rhapsody of the Seas", die von Haifa kommend in den Hafen von Limassol einlief. Ein zyprischer Regierungsvertreter kündigte im Fernsehen an, dass in den nächsten zwölf Stunden weitere von den USA organisierte Evakuierungsschiffe erwartet würden. Zypern ist seit der Eskalation im Nahost-Konflikt nach dem Überfall der radikal-islamischen Hamas auf Israel zum Drehkreuz für Evakuierungen aus Israel geworden.

+++ 08:12 Trudeau: "Auch Kriege haben Regeln" +++

Der kanadische Premierminister Justin Trudeau fordert, einen humanitären Korridor in den Gazastreifen zu öffnen. Es werde dringend Hilfe benötigt, um die zunehmend schlimme Situation in der belagerten Enklave mit 2,3 Millionen Einwohnern zu verbessern. Kanada unterstütze das Recht Israels, sich zu verteidigen, aber "auch Kriege haben Regeln", fügt Trudeau hinzu. "Terrorismus ist immer unentschuldbar, und nichts kann die Terrorakte der Hamas rechtfertigen. [...] Die Hamas repräsentiert weder das palästinensische Volk noch dessen legitime Bestrebungen", so der Premier.

Der kanadische Premierminister Justin Trudeau (Foto: picture alliance / ZUMAPRESS.com)

+++ 07:49 Südkorea: Hamas-Waffen könnten aus Nordkorea stammen +++

Nordkorea hat möglicherweise Waffen für den Hamas-Anschlag geliefert, das vermutet zumindest das südkoreanische Militär. "Wir sehen weiterhin Beweise dafür, dass Nordkorea eine Vielzahl von Waffen in Länder des Nahen Ostens und an militante Gruppen exportiert hat", sagt ein Militärbeamter. "Dazu gehört auch der jüngste Fund von 122-mm-Radialgeschossen aus nordkoreanischer Produktion in der Nähe der Grenze zu Israel, von denen man annimmt, dass sie von Kämpfern verwendet werden, die aktiv die Hamas unterstützen oder der Hamas nahestehen." Dem Beamten zufolge könnte zudem die Taktik der Hamas, mit motorisierten Gleitschirmen einzudringen, ihren Ursprung in Nordkorea haben.

+++ 07:27 Hunderte von israelischen Leichen noch immer nicht identifiziert +++

Mehr als eine Woche nach dem Hamas-Massaker sind noch immer rund 350 Leichen vermutlich ziviler Opfer nicht identifiziert worden, wie Chen Kugel, der Direktor des israelischen Nationalen Instituts für Gerichtsmedizin, dem britischen "Guardian" sagte. Einige Leichen seien bis zur Unkenntlichkeit verbrannt, andere bereits stark verwest, bevor sie gefunden wurden. Kugel befürchtet, dass einige Opfer möglicherweise nie identifiziert werden können. "Die Menschen müssen darauf vorbereitet sein."

Allein im kleinen Kibbuz Be'eri starben mehr als 100 Menschen. (Foto: REUTERS)

+++ 07:04 Armeesprecher: Fast eine halbe Million Menschen innerhalb von Israel vertrieben +++

Innerhalb Israels sind seit dem Großangriff der Hamas fast 500.000 Menschen vertrieben worden. "Wir haben den gesamten Süden Israels evakuiert, alle Ortschaften in der Nähe des Gazastreifens, aufgrund der Anweisungen der Regierung (...)", sagt der Armeesprecher Jonathan Conricus. "Das Gleiche haben wir im Norden getan, wo 20 Ortschaften in der Nähe der Grenze evakuiert wurden." Die meisten Menschen seien freiwillig gegangen, betont der Sprecher. "Wir wollen keine Zivilisten in der Nähe von Kampfgebieten."

+++ 06:45 Israels Militärchef schreibt Brief an Soldaten: "Wir sind für schweren Schlag verantwortlich" +++

Zehn Tage nach dem verheerenden Hamas-Angriff wendet sich Israels Militärchef, Herzl Halevi, in einem Brief an die israelischen Soldaten. "Wir haben einen schweren Schlag erlitten und sind dafür verantwortlich - aber jetzt liegt die Initiative in unseren Händen", schreibt Halevi und fügt hinzu: "Der Krieg wird schwierig und lang sein und die IDF wird sich durchsetzen."

+++ 06:26 Israel beschießt Hisbollah-Ziele im Libanon +++

Die israelische Luftwaffe (IAF) hat nach eigenen Angaben Ziele der Hisbollah im Libanon angegriffen. Die IAF veröffentlicht ein Video auf X, ehemals Twitter, und erklärt, die Angriffe seien eine Reaktion auf den Beschuss Israels aus dem Libanon.

+++ 06:07 Japan telefoniert mit dem Iran +++

Japans Außenministerin Yoko Kamikawa arrangiert für heute ein Telefongespräch mit ihrem iranischen Amtskollegen Hossein Amirabdollahian, wie Japans Kabinettschef Hirokazu Matsuno mitteilt. Das Land unterhält ein freundschaftliches Verhältnis zum Iran. Im September traf Premierminister Fumio Kishida in New York mit dem iranischen Präsidenten Ebrahim Raisi zusammen und erklärte, Japan werde seine diplomatischen Bemühungen um eine Entspannung und Stabilisierung der Lage im Nahen Osten fortsetzen.

Yoko Kamikawa (Foto: via REUTERS)

+++ 05:45 UNO warnt vor Krankheiten wegen verunreinigten Wassers +++

Die UNO warnt vor einer Ausbreitung von Krankheiten im Gazastreifen durch verunreinigtes Trinkwasser. Der Wassermangel in dem abgeriegelten Palästinensergebiet könnte Menschen dazu zwingen, aus verunreinigten Quellen zu trinken, hieß es in einer Erklärung des UN-Hilfswerks für palästinensische Flüchtlinge (UNRWA). "Die große Mehrheit der Bevölkerung im Gazastreifen hat nach wie vor keinen Zugang zu Wasser", sagte UNRWA-Sprecherin Juliette Touma vor Journalisten. "Wir sprechen von rund zwei Millionen Menschen", fügte sie hinzu.

+++ 04:31 USA versetzen Teile der Truppen in Alarmbereitschaft +++

Die USA versetzen angesichts der Gewalteskalation im Nahen Osten übereinstimmenden Medienberichten zufolge Truppen des US-Militärs in Einsatzbereitschaft. Etwa 2000 Soldatinnen und Soldaten bereiteten sich derzeit auf einen möglichen Einsatz zur Unterstützung Israels vor, berichten unter anderem das "Wall Street Journal", die Sender CNN und NBC News unter Berufung auf nicht namentliche genannte Quellen aus dem US-Verteidigungsministerium.

+++ 02:21 Biden reist Mittwoch nach Israel +++

US-Präsident Joe Biden will angesichts der Gewalteskalation im Nahen Osten am Mittwoch Israel besuchen. Das kündigt US-Außenminister Antony Blinken in Tel Aviv an.

+++ 02:09 Israel greift Hisbollah im Libanon an +++

Das israelische Militär greift nach eigenen Angaben "terroristische" Ziele der pro-iranischen Hisbollah-Miliz im Libanon an. "Die israelische Armee greift militärische Ziele der Terrororganisation Hisbollah auf libanesischem Territorium an", teilen die israelischen Streitkräfte in der Nacht mit. Auf libanesischer Seite wurde bei den Zusammenstößen bisher etwa ein Dutzend Menschen getötet - vor allem Kämpfer, aber auch zwei Zivilisten und ein Journalist. Auf israelischer Seite kamen mindestens zwei Menschen ums Leben.

+++ 01:22 Türkei spricht mit Hamas über Kämpfe und Geiseln +++

Der türkische Außenminister Hakan Fidan hat einem Insider zufolge mit dem Anführer der radikal-islamischen Hamas, Ismail Hanijeh, telefoniert. Sie hätten über den Verlauf der Kämpfe gesprochen sowie über die Freilassung der von der Hamas verschleppten Zivilisten, verlautet aus dem Ministerium.

+++ 00:56 Berliner American Jewish Committee sagt Gala ab +++

Das Berliner American Jewish Committee (AJC) sagt eine für diesen Donnerstag geplante Gala ab. Von Seiten des AJC-Büros wird dies mit Sicherheitsbedenken begründet. Das AJC Berlin wollte im Hotel Adlon auf 25 Jahre Engagement gegen Antisemitismus und Extremismus sowie für die deutsch-israelischen und transatlantischen Beziehungen zurückblicken. Dabei sollten die US-Botschafterin Amy Gutmann und der israelische Botschafter Ron Prosor sprechen. Auch der internationale AJC-Leiter, der US-Amerikaner Ted Deutch, wurde zur Gala erwartet. Das American Jewish Committee wurde eigenen Angaben zufolge 1906 in New York von amerikanischen Juden vorwiegend deutscher Herkunft mit der Zielsetzung gegründet, jüdische Sicherheit zu gewähren sowie Demokratie, Menschenrechte und Völkerverständigung weltweit zu fördern.



+++ 00:41 Iran bekräftigt Drohungen +++

Der Iran bekräftigt seine Drohungen gegen Israel. "Wenn die zionistischen Verbrechen nicht sofort aufhören, werden neue Fronten für sie eröffnet werden", sagte Irans Außenminister Hussein Amirabdollahian am Montagabend im Staatsfernsehen. "Stoppen Sie die Verbrechen gegen die Zivilbevölkerung, bevor es zu spät ist", sagte Amirabdollahian. Der Außenminister wies erneut eine direkte Verstrickung Irans zurück. "Wir geben den Widerstandskräften keine Befehle, sie treffen ihre eigenen Entscheidungen", sagte er. "Der Widerstand hat die Fähigkeit, langfristige Kriege mit dem Feind zu führen." Gemeint sind damit Irans verbündete Gruppen, vor allem die Schiitenorganisation Hisbollah, die im Libanon nördlich von Israel großen politischen Einfluss hat und militärisch als schlagkräftig gilt.

+++ 00:22 Israel will mehr als 13.000 Freiwillige bewaffnen +++

Die israelische Polizei bewaffnet weitere Zivilisten. Die "unter der Schirmherrschaft der Polizei arbeitenden First-Responder-Einheiten" würden auf alle Städte ausgeweitet, teilen Polizeipräsident Kobi Schabtai und der rechtsextreme Sicherheitsminister Itamar Ben Gvir mit. Die "347 neuen Einheiten" sollten mit 13.200 Freiwilligen besetzt werden, "die angeworben werden und ein Gewehr und eine Schutzausrüstung erhalten". Die israelischen Grenzgemeinden unterhalten seit Jahren solche Einheiten, die sich aus Armee-Veteranen zusammensetzen, die bewaffnet und ausgebildet werden und in Zeiten von Angriffen oder Notfällen in Abstimmung mit der Armee oder der Polizei eingesetzt werden.

+++ 00:14 Biden telefoniert mit Scholz +++

US-Präsident Joe Biden und Bundeskanzler Olaf Scholz haben nach US-Angaben vor dessen Reise nach Ägypten und Israel telefoniert. Zudem habe Biden mit dem ägyptischen Präsidenten Abdel Fattah al-Sissi gesprochen, teilt das US-Präsidialamt weiter mit.

+++ 23:34 Chef von Israels Inlandsgeheimdienst übernimmt Verantwortung +++

Der Chef des israelischen Inlandsgeheimdienstes übernimmt die Verantwortung dafür, dass der Angriff der Hamas nicht verhindert wurde. "Es war uns trotz einer Reihe von Maßnahmen am Samstag leider nicht möglich, eine ausreichende Warnung herauszubringen, die eine Vereitelung des Angriffs ermöglicht hätte", erklärt Schin-Bet-Direktor Ronen Bar zu dem Überraschungsangriff der Islamisten. "Als Leiter der Organisation liegt die Verantwortung bei mir." Dazu werde es Untersuchungen geben. "Jetzt kämpfen wir."

+++ 23:19 Israels Oppositionsführer Lapid unterstützt Gaza-Offensive +++

Der israelische Oppositionsführer Jair Lapid stellt sich voll hinter die geplante Offensive im Gazastreifen. Lapid sagt in Jerusalem: "Es gibt nur einen Weg, dies zu beenden. Wir holen die Geiseln nach Hause und es wird keine Hamas mehr im Gazastreifen geben." Die Offensive werde Zeit brauchen "und den Einsatz von viel Gewalt", sagt Lapid. "Wenn das der Welt nicht gefällt, dann gefällt es ihr eben nicht. Es sind nicht die Kinder der Welt, die ermordet worden sind, sondern unsere Kinder."



+++ 22:20 Hamas zeigt mutmaßliches Geiselvideo +++

Die Hamas hat ein Video veröffentlicht, in dem erstmals eine israelische Geisel in der Gewalt der Terrororganisation zu sehen sein soll. Bei der jungen Frau soll es sich um die 21-jährige Mia Shem handeln, die im Kibbutz Re'im entführt wurde. In dem Clip sagt sie auf Hebräisch, dass "alles in Ordnung" sei und sie medizinisch behandelt werde. Gleichzeitig plädiert sie für ihre Freilassung. Die Angaben können nicht verifiziert werden. Ob die junge Frau freiwillig vor der Kamera stand, oder unter Druck gesetzt wurde, ist unklar.

+++ 21:49 Israel reagiert auf Instagram-Äußerung von Gigi Hadid +++

Der offizielle Instagram-Account des Staates Israel reagiert auf eine Instagram-Story von Gigi Hadid. Das US-amerikanische Model mit palästinensischen Wurzeln postete am Wochenende den Satz: "Es gibt nichts Jüdisches an der Behandlung der Palästinenser durch die israelische Regierung." Diese zu verurteilen sei nicht antisemitisch und Palästinenser zu unterstützen bedeute nicht, die Hamas zu unterstützen. Als Reaktion schreibt Israel nun auf Instagram: "Es gibt nichts Mutiges an den Massakern der Hamas an Israel. Die Hamas als das zu verurteilen, was sie ist (ISIS), ist nicht anti-palästinensisch und Israelis in ihrem Kampf gegen barbarische Terroristen zu unterstützen, ist das Richtige." An Hadid gerichtet: "Hast du letzte Woche geschlafen? Oder ist es für dich in Ordnung, ein Auge zuzudrücken, wenn jüdische Babys in ihren Häusern abgeschlachtet werden? Dein Schweigen hat sehr deutlich gezeigt, wo du stehst."

+++ 21:23 Verteidigungsminister Gallant: Israel wird "langen" Krieg gegen Hamas gewinnen +++

Israels Verteidigungsminister Joav Gallant rechnet nach eigenen Worten mit einem langen, aber erfolgreichen Krieg gegen die radikalislamische Palästinenserorganisation Hamas. Gallant sagt bei einem Treffen mit US-Außenminister Antony Blinken in Tel Aviv: "Das wird ein langer Krieg, der Preis wird hoch sein, aber wir werden gewinnen - für Israel, für das jüdische Volk und für die Werte, an die unsere beiden Länder glauben".

