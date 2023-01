Der neue Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius hat unmittelbar nach seiner Vereidigung ein erstes Telefonat mit seinem französischen Amtskollegen Sebastien Lecornu geführt. Themen seien die Lage in der Ukraine und die deutsch-französische Zusammenarbeit in der Sicherheitspolitik gewesen, teilt das Verteidigungsministerium in Berlin mit. "Frankreich ist unser engster Verbündeter und ältester Freund in der Europäischen Union. Paris und Berlin arbeiten seit Jahrzehnten auch in der Sicherheitspolitik eng zusammen. Deshalb war es mir besonders wichtig, möglichst schnell mit meinem französischen Kollegen Lecornu ins Gespräch zu kommen", erklärt Pistorius. Beide Minister wollen ihren Austausch am Sonntag beim deutsch-französischen Ministerrat in Paris fortsetzen.

+++ 10:08 Wagner-Chef: Haben wichtigen Vorort von Bachmut eingenommen +++

Der Chef der russischen Söldnertruppe Wagner, Jewgeni Prigoschin, meldet die Einnahme des Dorfs Klischtschijiwka unweit der seit Monaten umkämpften ukrainischen Stadt Bachmut. Es handle sich um eine wichtigen Vorort, der nun vollständig unter Kontrolle der Wagner-Truppe stehe, teilt Prigoschin in einer Audiobotschaft mit. Er warnt jedoch davor, davon auszugehen, dass die ukrainischen Soldaten auch bald aus Bachmut vertrieben werden könnten. "Entgegen diverser Meinungen, wonach die Streitkräfte der Ukraine aus Artemowsk (russischer Name für Bachmut) fliehen, ist dem nicht so. Die ukrainische Armee arbeitet klar und aufeinander abgestimmt. Wir können viel von ihnen lernen."

+++ 09:50 "Wir haben keine Zeit": Selenskyjs Kanzleichef drängt auf Panzerlieferungen +++

In Kiew hat der Chef des Präsidentenbüros, Andrij Jermak, vor dem Treffen der Ukraine-Kontaktgruppe in Ramstein noch einmal auf die Lieferung von Panzern gedrängt. "Die Frage der Panzer für die Ukraine sollte so schnell wie möglich geklärt werden", schreibt Jermak bei Telegram. Das gelte ebenso für zusätzliche Flugabwehrsysteme. "Wir haben keine Zeit, die Welt hat diese Zeit auch nicht", unterstrich der 51-Jährige. Zögern koste ukrainische Menschenleben.

+++ 09:31 EU-Ratschef Michel: Befinde mich auf dem Weg nach Kiew +++

EU-Ratspräsident Charles Michel ist eigenen Angaben zufolge auf dem Weg in die ukrainische Hauptstadt Kiew. Dort werde er sich unter anderem mit Präsident Wolodymyr Selenskyj und Mitgliedern des Parlaments treffen, sagt er in einer Video-Stellungnahme auf Twitter. Es gehe etwa darum, welche konkreten Maßnahmen die Ukraine stärken könnten. Die Ukrainerinnen und Ukrainer kämpften um ihr Land. "Sie kämpfen für die Zukunft und die Zukunft ihrer Kinder. Aber wir alle wissen, dass sie auch für unsere gemeinsamen europäischen Werte und Grundsätze kämpfen", sagt Michel.

+++ 09:15 Putin-Vertrauter Medwedew warnt vor Atomkrieg +++

Der ehemalige russische Präsident Dmitri Medwedew warnt vor einem Atomkrieg. Über den Messengerdienst Telegram erklärt er, dass "eine Niederlage einer Atommacht in einem konventionellen Krieg einen Atomkrieg auslösen könnte". Er bezieht sich dabei auf den Ukraine-Krieg und fügt hinzu: "Atommächte haben noch nie große Konflikte verloren, von denen ihr Schicksal abhängt." Medwedew ist ein enger Vertrauter von Präsident Wladimir Putin und ist stellvertretender Vorsitzender des nationalen Sicherheitsrats. Er hat im Zusammenhang mit Russlands Krieg gegen die Ukraine schon häufiger vor einem Atomkonflikt gewarnt.

+++ 09:00 Polen deutet "Leopard"-Lieferung auch ohne deutsche Zustimmung an +++

Der polnische Ministerpräsident Mateusz Morawiecki deutet an, dass Polen "Leopard"-Panzer an die Ukraine liefern könnte, ohne auf eine deutsche Genehmigung zu warten. In einem TV-Interview mit dem Sender Polsat News sagt er nach Angaben der Nachrichtenagentur PAP: "Die Zustimmung ist hier zweitrangig. Wir werden entweder schnell eine Einigung erzielen, oder wir werden selbst das Richtige tun" - mit der Ukraine und "unseren Partnern in Westeuropa", dass die Panzer geliefert werden. Man werde Deutschland daher weiterhin zu einer schnellen Zustimmung drängen. Für langes Warten sei aber keine Zeit, weil Russland offensichtlich für Februar eine neue Offensive vorbereite.

+++ 08:54 Oberst a.D. zu Sicherheitspolitk - Thiele: "Pistorius muss sich gegen Baerbock durchsetzen" +++

Boris Pistorius hat keine Zeit für eine lange Einarbeitung. Nach seiner Vereidigung zum Verteidigungsminister geht es direkt zur Ramstein-Konferenz. Hier werde er kaum schon eine eigene Linie vertreten, meint Militärexperte Ralph Thiele und blickt auf die Münchener Sicherheitskonferenz im Februar.

+++ 08:32 Selenskyj kritisiert Deutschlands Zögern bei Panzerlieferungen +++

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj kritisiert Deutschlands Zögern bei der Lieferung von "Leopard"-Kampfpanzern. "Es gibt Zeiten, in denen man nicht zögern und vergleichen sollte", sagt Selenskyj per Videoansprache in Davos. Er halte es nicht für die richtige Strategie, "wenn jemand sagt: 'Ich werde Panzer geben, wenn jemand anderes auch Panzer gibt'". Er bezieht sich auf Berichte, wonach Berlin nur zur Lieferung von "Leopard"-Panzern bereit ist, wenn die USA Kampfpanzer vom Typ "Abrams" liefern.

+++ 08:27 Steinmeier wünscht Pistorius Durchhaltevermögen +++

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier wünscht dem neuen Verteidigungsminister Boris Pistorius bei der Überreichung der Ernennungsurkunde "Durchhaltevermögen, gutes Gelingen und eine glückliche Hand". Pistorius übernehme das Amt in einer Bedrohungs- und Gefährdungslage, die Deutschland lange nicht mehr gekannt habe. "Für alle kommenden Herausforderungen und notwendigen Reformen benötigen Sie jetzt einen kühlen Kopf, gute Nerven, Führungsstärke, klare Sprache und politische Erfahrung", sagt Steinmeier. Er würdigt die politische Erfahrung des bisherigen niedersächsischen Innenministers.

+++ 07:58 Vor den Ramstein-Gesprächen am Freitag: Ministertreffen zur Ukraine-Militärhilfe in Estland +++

Vor neuen Gesprächen in Ramstein über westliche Militärhilfe für die von Russland angegriffene Ukraine kommen die Verteidigungsminister mehrerer europäischer Staaten heute in Estland zusammen. Bei einem Treffen auf dem Militärstützpunkt Tapa wollen sie ihre neuesten Hilfspakete für Kiew vorstellen. Zugesagt haben ihre Teilnahme die Ressortchefs aus Estland, Großbritannien, Polen, Lettland und Litauen.

+++ 07:29 Mehr als 620 Verletzte aus der Ukraine in deutschen Krankenhäusern behandelt +++

Seit Beginn des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine haben deutsche Krankenhäuser mehr als 620 Verletzte aus der Ukraine zur stationären Behandlung übernommen. Dies teilt das bayerische Innenministerium der "Augsburger Allgemeinen" mit. Es handele sich sowohl um Soldaten als auch um Zivilisten. In Bayern seien 107 Verletzte aufgenommen worden. Die Behandlung der ukrainischen Patienten bedeutet vielerorts eine besondere Herausforderung. Es gebe nicht viele Erfahrungen mit Kriegsverletzungen an deutschen Krankenhäusern, sagt Edgar Mayr, Direktor der Klinik für Unfallchirurgie in Augsburg, die zehn Betroffene aufnahm. "Schussverletzungen kommen hier schon vor, aber diese Fälle, sowohl in Umfang als auch in Qualität, sind für uns neu." Es handele sich um "schreckliche Verletzungen".

+++ 06:56 Hofreiter fordert von Pistorius "Leopard 2"-Lieferung +++

Grünen-Politiker Anton Hofreiter fordert den neuen Verteidigungsminister Boris Pistorius auf, sich für die Lieferung von "Leopard 2"-Kampfpanzern einzusetzen. "Ich wünsche Boris Pistorius für sein neues Amt viel Erfolg und erwarte, dass er sich als Verteidigungsminister dafür einsetzt, dass wir der Ukraine endlich 'Leopard 2' zur Verfügung stellen", sagt Hofreiter t-online. "Es ist entscheidend, dass der neue Verteidigungsminister gemeinsam mit dem Kanzleramt und unseren Verbündeten die Unterstützung der Ukraine mit westlichen Kampfpanzern koordiniert."

+++ 06:31 Kanada bestellt russischen Botschafter wegen des Angriffs auf Dnipro ein +++

Kanada hat wegen des Angriffs auf die ukrainische Stadt Dnipro den russischen Botschafter Oleg Stepanow einbestellt. "Wir wollen damit deutlich machen, dass wir die schiere Brutalität der jüngsten russischen Angriffe auf Dnipro nicht akzeptieren," sagt die kanadische Außenministerin Melanie Joly vor Journalisten. Der russische Botschafter sagte danach, bei den Gesprächen habe es sich um vorhersehbare westliche Propaganda gehandelt. Moskaus Differenzen mit Kanada ließen wenig Raum für Diplomatie.

+++ 05:57 Blinken: 125 Millionen Dollar für ukrainischen Energiesektor +++

Die USA werden der Ukraine nach Angaben des amerikanischen Außenministers Antony Blinken 125 Millionen Dollar für den Energiesektor zur Verfügung stellen. Damit solle die bei gezielten russischen Angriffen zerstörte Energie-Infrastruktur des Landes repariert und wieder aufgebaut werden.

+++ 05:25 Estland fordert Lieferung von Kampfpanzern +++

Estlands Verteidigungsminister Hanno Pevkur ruft Deutschland und andere Bündnispartner zur Lieferung von modernen Waffensystemen an die von Russland angegriffene Ukraine auf. "Estland unterstützt nachdrücklich, der Ukraine alle notwendige militärische Ausrüstung bereitzustellen, um diesen Krieg zu gewinnen, einschließlich schwerer Ausrüstung wie 'Leopard'-Panzer", sagt er. Dies müsse "zeitnah" erfolgen. "Der Ausgang dieses Krieges wird die Zukunft unserer gemeinsamen Sicherheit bestimmen", betont Pevkur.

+++ 04:10 UN prangern Rückstand bei Getreideabkommen an +++

Die Vereinten Nationen (UN) prangern den Rückstand beim Ukraine-Getreideabkommen an, das unter der Vermittlung der UN und der Türkei im Juli erzielt wurde. Die UN fordern in einer Mitteilung deshalb alle Parteien ohne Schuldzuweisung dazu auf, Hindernisse und Missstände zu beseitigen. Die Effizienz müsse erhöht werden. Mehr als 100 Schiffe warten in türkischen Gewässern auf eine Inspektion und die Genehmigung zum Auslaufen. Die Ukraine zählt weltweit zu den größten Getreideexporteuren, entsprechend haben ihre Lieferungen einen großen Einfluss auf die globale Entwicklung der Lebensmittelpreise.

+++ 03:20 Berichte: USA bereiten umfangreiche Waffenlieferungen vor - darunter wohl keine "Abrams"-Panzer +++

Die USA bereiten nach Berichten neue umfangreiche Waffenlieferungen an die von Russland angegriffene Ukraine vor. Das Nachrichtenportal "Politico" berichtet unter Berufung auf informierte Kreise, dass die USA unter anderem die Lieferung von Radschützenpanzern des Typs Stryker erwägen. Radschützenpanzer werden etwa zur Aufklärung und zum Transport eingesetzt und sollen hohen Schutz vor Angriffen bieten. Es werde derzeit nicht erwartet, dass die USA die Lieferung eigener "Abrams"-Kampfpanzer genehmigen, hieß es in dem Bericht. Grund sei die aufwendige Instandhaltung und Ausbildung an dem Kampfpanzer.

+++ 02:39 Heusgen sieht Panzer-Lieferung als "moralische Verpflichtung" +++

Der Leiter der Münchner Sicherheitskonferenz, Christoph Heusgen, fordert eine Führungsrolle Deutschlands bei der Lieferung von Kampfpanzern in die Ukraine. "Wenn Sie führen wollen, kann das nicht heißen, immer nur das Nötigste als Letzter zu machen", sagt der frühere Top-Diplomat. "Wir müssen vorangehen und diese Führung auch tatsächlich wahrnehmen." Heusgen kritisiert, dass die Kampfpanzer-Lieferung verschleppt worden sei. "Wenn wir sehen, welches schreckliche Leid die Russen anrichten in den besetzten Gebieten, dann besteht beim Thema Kampfpanzer auch eine moralische Verpflichtung", sagt er.

+++ 01:17 Bericht: Neue Chinook-Hubschrauber für die Bundeswehr werden deutlich teurer +++

Laut einem Medienbericht wird die geplante Anschaffung von 60 schweren Transporthubschraubern des Typs CH-47F Chinook offenbar doppelt so teuer wie geplant. Dazu habe es am Mittwoch auch schon ein Krisentreffen der Luftwaffe in Berlin gegeben, berichtet "Business Insider" unter Berufung auf Regierungs- und Industriekreise. Deutschland will 60 Chinook-Hubschrauber des US-Herstellers Boeing kaufen. Nachdem dafür ursprünglich sechs Milliarden Euro eingeplant gewesen seien, signalisiert die US-Armee nun laut "Business Insider", dass das deutsche Wunsch-Paket bis zu zwölf Milliarden Euro kosten werde.

+++ 00:22 Klitschko rechnet mit baldiger Ankündigung neuer Waffenlieferungen +++

Der Kiewer Bürgermeister Vitali Klitschko zeigt sich zuversichtlich, dass in Kürze neue westliche Waffenlieferungen für die Ukraine verkündet werden. Er habe diesbezüglich "sehr gute und positive Signale" erhalten, sagt Klitschko der Nachrichtenagentur AFP. Er verweist auf das Treffen der westlichen Ukraine-Gruppe am Freitag im rheinland-pfälzischen Ramstein. "Lasst uns in zwei Tagen aufmerksam zuhören", sagt er mit Blick auf mögliche Ankündigungen in Ramstein.

+++ 23:16 Selenskyj beauftragt Geheimdienst mit Absturz-Ermittlungen +++

Nach dem Tod des ukrainischen Innenministers Denys Monastyrskyj und 13 weiterer Menschen bei einem Hubschrauber-Absturz sind die Hintergründe weiter unklar. Er habe den Geheimdienst mit der Aufklärung beauftragt, sagt Präsident Wolodymyr Selenskyj in einer Videoansprache. Er verspricht Aufklärung. Monastyrskyj und der ebenfalls getötete Vize-Innenminister Jehwhenij Jenin seien keine Politiker, die "leicht ersetzt werden können". Es sei ein großer Verlust für den Staat.

+++ 22:02 Spanien für Rückkehr zum Normandie-Format +++

Der spanische Ministerpräsident Pedro Sánchez spricht sich für Verhandlungen mit Kremlchef Wladimir Putin zur Beendigung des Kriegs in der Ukraine aus. "Es ist wichtig, dass wir den Kontakt auch mit Putin aufrechterhalten", sagt Sánchez bei CNN am Rande des Weltwirtschaftsforums in Davos. "Ich plädiere zum Beispiel sehr dafür, dass die französische Regierung und die deutsche Regierung (...) hier die Führung übernehmen." Denkbar sei eine Rückkehr zum sogenannten Normandie-Format - eine Kontaktgruppe aus Deutschland, Frankreich, Russland und der Ukraine, wie es sie vor Ausbruch des Krieges gegeben hatte. Meist trafen sich dazu die Außenminister der vier Länder.

+++ 21:31 USA besorgt über russische Manöver mit Belarus +++

Die USA äußern sich besorgt über die gemeinsamen Manöver von Russland und Belarus. Der Kommunikationsdirektor des Nationalen Sicherheitsrats, John Kirby, sagt in Washington, Belarus habe Russland "eindeutig und nachweisbar" beim Angriff auf die Ukraine unterstützt. "Diese Übungen werden wie schon in der Vergangenheit von uns beobachtet und überwacht." Man verfolge sie "mit Sorge". Es gebe bislang aber keine Anzeichen dafür, dass Belarus selbst plane, in die Ukraine einzudringen. Erst am Montag hatten Minsk und Moskau ein gemeinsames Manöver ihrer Luftstreitkräfte begonnen.

+++ 20:48 Scholz unter Bedingung zu Panzerlieferung bereit +++

Bundeskanzler Olaf Scholz ist laut "Wall Street Journal" und "Süddeutscher Zeitung" grundsätzlich bereit, der Ukraine "Leopard"-Panzer zur Verfügung zu stellen - allerdings nur dann, wenn die USA auch "Abrams"-Panzer liefern. Das "Wall Street Journal" beruft sich auf deutsche Regierungsmitarbeiter. Laut "SZ" sagte Scholz am Dienstag in einem Telefonat mit US-Präsident Joe Biden, dass er nur in diesem Falle dem Druck nachgeben könne. Biden soll sich aber noch nicht festgelegt haben. Einem aktuellen Bericht des US-Portals "Politico" zufolge plant die US-Regierung weiterhin nicht, "Abrams"-Panzer zu liefern. Das habe logistische Gründe. Dass eine Lieferung den Konflikt eskalieren könnte, sei nicht der Grund, heißt es in dem Bericht. Das Kanzleramt wollte sich am Abend zu den Berichten nicht äußern. Scholz betont in der Debatte über Waffenlieferungen seit Kriegsbeginn vor fast einem Jahr aber stets, Deutschland werde keine Alleingänge unternehmen, sondern sich bei wichtigen Schritten immer mit den Partnern eng abstimmen - insbesondere mit den USA und Frankreich.

+++ 20:28 USA unterstützen Ukraine bei Netzreparatur +++

Die USA helfen der Ukraine auch bei der Instandsetzung des Strom- und Wassernetzes. Die Entwicklungshilfe-Agentur USAID will laut Associated Press 125 Millionen Dollar zur Verfügung stellen. Mit dem Geld sollen beispielsweise Ersatzteile für Gasturbinen und Transformatoren gekauft werden. Laut dem Betreiber Ukrenergo können derzeit nur 75 Prozent des Strombedarfs gedeckt werden.

