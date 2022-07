Bei einem russischen Raketenangriff auf die Stadt Mykolaiw im Südosten der Ukraine sind nach Angaben des Gouverneurs der gleichnamigen Region mindestens vier Menschen getötet worden. Sieben weitere Menschen seien verletzt worden, teilt Witalij Kim auf Telegram mit. Einige der Verletzten hätten sich in der Nähe einer Haltestelle des öffentlichen Nahverkehrs aufgehalten.

+++ 09:46 Ukrainer sehen Erfolge an Front +++

Die Soldaten der Ukraine verteidigen an der Front viel mehr als nur strategische Gebiete. Mit vom Westen gelieferten und von Russen eroberten Waffen erzielen sie zuletzt Erfolge und schlagen Angriffe zurück. So erhalten sie sich auch ihre Zuversicht, den Krieg gewinnen zu können.

+++ 09:24 London: Russland scheitert in vielen Bereichen in Ukraine +++

Russland scheitert nach Darstellung des britischen Verteidigungsministers Ben Wallace in seinem Krieg gegen die Ukraine derzeit in vielen Bereichen. Daher könne es sein, dass der russische Präsident Wladimir Putin versuche, seine Strategie erneut zu ändern. "Die Russen versagen im Moment vor Ort in vielen Bereichen", sagt Wallace dem Sender Sky News. "Putins Plan A, B und C ist gescheitert, und er könnte sich nach Plan D umsehen."

+++ 08:59 Özdemir: "Herrn Putin zu trauen, ist kein guter Ratschlag" +++

Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir fordert die europäische Gemeinschaft dazu auf, sich nicht auf das Getreideabkommen mit Russland zu verlassen und für alternative Exportrouten zu sorgen. "Die Erpressung von Putin darf man nicht akzeptieren", so Özdemir im "Frühstart" von ntv. "Es gibt andere Möglichkeiten: Über die Donau, über die Schiene, über die Straße." Er arbeite mit seinem ukrainischen Amtskollegen daran, die EU-Kommission zum Handeln zu bewegen. Der Minister zeigt sich zur Umsetzung des ukrainisch-russischen Abkommens skeptisch. "Herrn Putin zu trauen, ist kein guter Ratschlag." Dennoch sei jedes Getreideschiff eine gute Nachricht, das in der Ukraine sicher ablege und im globalen Süden sicher ankomme, ohne von Putin bombardiert oder aufgehalten zu werden.

+++ 08:40 Ungarn: Bald Einigung mit Russland über Gaslieferung +++

Ungarn rechnet mit einer baldigen Einigung mit Russland auf die Lieferung von zusätzlichen 700 Millionen Kubikmetern Gas. Ein entsprechender Vertrag könne bis zum Ende des Sommers unterzeichnet werden, sagt Ministerpräsident Viktor Orban im staatlichen Hörfunk. Dann werde man sicher sein. "Ungarn wird genug Gas haben." Die beiden Länder haben bereits Gespräche über weitere Lieferungen zusätzlich zu einem bestehenden langfristigen Liefervertrag geführt. Das EU-Mitglied Ungarn ist zu etwa 85 Prozent abhängig von russischem Gas und lehnt EU-Sanktionen gegen dessen Import ab.

+++ 08:22 Bürgermeister: Angriffe treffen Hochschul-Gebäude in Charkiw +++

Ein russischer Angriff trifft offenbar erneut die Stadt Charkiw im Osten der Ukraine. Wie der Bürgermeister Ihor Terechow auf Telegram schreibt, haben russische Streitkräfte am frühen Morgen ein zweistöckiges Haus und ein Gebäude einer Hochschule beschossen. Der staatliche Katastrophenschutz ist demnach vor Ort im Einsatz. "Bisher gibt es keine Informationen über die Opfer oder die Toten", so der Bürgermeister weiter. Er hoffe, dass es keine geben werde.

+++ 07:49 Kiew: "Innerer Feind" nicht weniger gefährlich -Russische Agenten bereiteten offenbar Boden vor +++

Die schnelle Besetzung von Tschernobyl durch russische Truppen gelang offenbar auch dank zuvor eingeschleuster Geheimagenten. Wie eine Reuters-Recherche zeigt, schickte Russland seine Agenten schon lange vor der Invasion in die Ukraine, um Kontakte zu Beamten zu knüpfen und den Boden für eine Übernahme vorzubereiten. Offenbar glaubte der Kreml, dass diese Agenten Russland helfen würden, die Ukraine innerhalb weniger Tage mühelos zu erobern. "Neben dem äußeren Feind haben wir leider auch einen inneren Feind, und der ist nicht weniger gefährlich", sagt der Sekretär des Nationalen Sicherheits- und Verteidigungsrates, Oleksij Danilow. Gerade in Tschernobyl sollen viele russische FSB-Agenten gearbeitet haben, heißt es in dem Reuters-Bericht weiter. "Gegen Bezahlung übergaben ukrainische Beamte russischen Spionen Informationen über die militärische Bereitschaft der Ukraine."

+++ 07:26 "Nowaja Gaseta" soll Lizenz entzogen werden +++

Der Druck auf eine der letzten unabhängigen Zeitungen Russlands, die "Nowaja Gaseta", verschärft sich noch einmal. Wie das Blatt schreibt, verlangt die russische Medienaufsichtsbehörde, dass ihrer Website und ihrer Printausgabe die Lizenz entzogen wird. "Die russische Zensurbehörde Roskomnadsor hat gefordert, dass die Registrierungsbescheinigung der Nowaja Gaseta für ungültig erklärt wird", teilt die Zeitung mit. Die "Nowaja Gaseta" musste im März im Zuge der Kampagne gegen Kritiker des Krieges ihre Veröffentlichung einstellen. Einige Mitarbeiter verließen das Land, um im Exil weiterzuarbeiten. Am 15. Juli kam eine gedruckte Zeitschrift auf den Markt, die im Netz über eine neue Website mit Namen "Nowaja Rasskas-Gaseta" zu finden ist. Das Blatt ist bekannt für seine Berichterstattung über korrupte Eliten und Menschenrechtsverletzungen, mehrere seiner Journalisten wurden ermordet. Chefredakteur Dmitrij Muratow erhielt 2021 den Friedensnobelpreis.

+++ 07:01 London: Söldnertruppe stimmt sich mit russischem Militär ab +++

Die Söldnergruppe Wagner operiert im Ukraine-Krieg offenbar in Abstimmung mit dem russischen Militär. Dies schreibt das britische Verteidigungsministerium. Wahrscheinlich sei den Wagner-Soldaten die Verantwortung für bestimmte Bereiche der Frontlinie zugewiesen worden. "Dies ist eine erhebliche Veränderung gegenüber dem bisherigen Einsatz der Gruppe seit 2015, als sie in der Regel Missionen durchführte, die sich von offenen, groß angelegten regulären russischen Militäraktivitäten unterschieden." Die Zusammenarbeit untergrabe Versuche Russlands, Verbindungen zwischen der Privatarmee und dem russischen Staat zu leugnen. "Die Rolle von Wagner hat sich wahrscheinlich geändert, weil das russische Verteidigungsministerium einen großen Mangel an Kampfinfanterie hat. Es ist jedoch höchst unwahrscheinlich, dass die Wagner-Kräfte ausreichen, um den Verlauf des Krieges entscheidend zu beeinflussen."

+++ 06:38 Schiff mit ukrainischem Getreide im Hafen von Tripoli +++

Ein mit Getreide aus der Ukraine beladenes Schiff ist nach ukrainischen Angaben im Hafen von Tripoli eingelaufen. Der ukrainische Botschafter im Libanon, Igor Ostasch, habe dies dem libanesischen Präsidenten Michel Aoun mitgeteilt, heißt es auf der Facebook-Seite der Botschaft. Demnach lief das syrische Schiff am Mittwoch dort ein. Die geladene Gerste wurde den Angaben nach aus dem Hafen von Fedossija auf der von Russland annektierten Krim exportiert. Am Freitag hatten die Kriegsgegner Ukraine und Russland mit den Vereinten Nationen und der Türkei ein Abkommen unterzeichnet, um von drei Schwarzmeerhäfen Getreideausfuhren aus der Ukraine zu ermöglichen.

+++ 06:23 Ukrainischer Dichter und Liedermacher in Region Odessa getötet +++

Der Dichter, Liedermacher und Soldat Hlib Babich ist bei der Verteidigung der Ukraine gestorben. Dies berichten ukrainische Medien. Sein Tod wird demnach von einem Sprecher der Militärverwaltung der Region Odessa bekannt gegeben. Auch der ehemalige ukrainische Präsident Petro Poroschenko bestätigt den Tod des Soldaten, den er einen "treuen Bruder" nennt. Er habe die Ukraine über alles geliebt. "Stirb nicht für sie – töte für sie", seien seine Worte gewesen.

+++ 05:58 Putin greift auf russische Uhr zurück +++

Russlands Präsident fördert demonstrativ die heimische Wirtschaft: Statt eines Schweizer Fabrikats trägt Wladimir Putin Medienberichten zufolge seit Kurzem eine Armbanduhr aus russischer Herstellung am Handgelenk. Sie stammt demnach von der Marke Imperial Peterhof Factory des russischen Herstellers Raketa. Nach Angaben der Onlinezeitung gazeta.ru kostet Putins neue Uhr 1,5 Millionen Rubel, umgerechnet rund 24.000 Euro. Und sie ist exklusiv: Der schwarze Onyx, der für die Einfassung der Präsidenten-Uhr verwendet wurde, soll demnach nicht von anderen Kunden bestellt werden können. Nach Angaben der Zeitung "Kommersant" trug der Kremlchef bislang oft Modelle der Schweizer Hersteller Blancpain oder IWC. "Den Unterschied nicht zu bemerken, ist, als würde man den ehemaligen Mercedes-Benz Pullman Guard des Präsidenten mit seiner jetzigen Aurus Senat Limousine verwechseln", schreibt der Kommentator dort.

+++ 05:20 Kiew und Umgebung nach Wochen wieder unter Raketenbeschuss +++

Bei einem russischen Raketenangriff auf die ukrainische Hauptstadt Kiew sind nach Angaben des Gouverneurs fünfzehn Menschen verletzt worden. Raketen schlugen in Militäreinrichtungen am Rande der Großstadt Kiew ein, berichtet Oleksiy Kuleba, Gouverneur der Region, auf Telegram. Mehr als zehn russische Raketen schlugen auch in der Region Tschernihiw nordöstlich von Kiew ein, wie der dortige Gouverneur dem ukrainischen Fernsehen mitteilt. Wie Kiew ist auch Tschernihiw seit Wochen nicht mehr angegriffen worden.

+++ 04:26 Aus für russische Studenten in Estland +++

Estland stellt keine Visa und Aufenthaltsgenehmigungen mehr für russische Studenten aus. "Die Fortsetzung der Sanktionen gegen Russland ist wesentlich, um das Land weiter unter Druck zu setzen", sagt Außenminister Urmas Reinsalu. Die Anordnung des Außenministeriums beendet auch die Praxis, Russen oder Bürgern des Verbündeten Belarus, die ein Visum von einem anderen EU-Staat erhalten haben, kurzfristige Arbeit zu gewähren.

+++ 03:23 OSZE-Länder überprüfen Menschenrechtslage in Russland +++

Experten der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) sollen nach US-Angaben die Menschenrechtslage in Russland überprüfen. Dies sei eine Reaktion auf die jüngsten Maßnahmen Russlands zur Einschränkung der Meinungs- und Versammlungsfreiheit sowie auf Berichte über Folterungen von in Russland inhaftierten Personen, sagt Ned Price, Sprecher des US-Außenministeriums. Die Überprüfung sei durch die Anwendung des "Moskauer Mechanismus" der Organisation ausgelöst worden. Die Sachverständigengruppe werde ihren Bericht im September der Öffentlichkeit vorlegen.

+++ 01:50 Selenskyj: Lassen uns nicht einschüchtern +++

Die Ukraine lässt sich nach Worten von Präsident Wolodymr Selenskyj von der russischen Invasion nicht einschüchtern. "Wir werden alles tun, dass niemand auf der Welt diesem schrecklichen Krieg gegenüber gleichgültig bleibt, den Russland gegen unser Land und gegen die Idee der Freiheit angezettelt hat", sagt Selenskyj in seiner nächtlichen Ansprache. Die Ukraine versucht zurzeit verstärkt, den von Russland kontrollierten Süden des Landes zurückzuerobern.

+++ 00:11 Truss: "Als Premierministerin werde ich die größte Freundin der Ukraine sein" +++

Die Favoritin für die Nachfolge von Boris Johnson an der Spitze der britischen Regierung, Liz Truss, sagt der Ukraine im Falle ihrer Amtsübernahme weitere Unterstützung zu. "Als Premierministerin werde ich die größte Freundin der Ukraine sein", erklärt Truss. Sie werde damit in die Fußstapfen von Johnson treten. Dieser gehört seit der russischen Invasion zu den lautstärksten Unterstützern der Ukraine und ist zweimal in die Hauptstadt Kiew gereist.

+++ 00:23 Ukraine erfüllt EU-Bitte und ernennt Anti-Korruptions-Staatsanwalt +++

Die Ukraine ernennt Olexander Klymenko zum Leiter der Staatsanwalt für Korruptionsbekämpfung und erfüllt damit eine EU-Forderung. "Der Kampf gegen Korruption hat Vorrang in unserem Staat, da davon unsere Attraktivität für Investoren und die unternehmerische Freiheit abhängen", erklärt der Chef des Präsidialamtes, Andrij Jermak. Seit dem Rücktritt von Klymenkos Vorgänger war die Position des Staatsanwalts für Korruptionsbekämpfung fast zwei Jahre lang unbesetzt geblieben. Auf einem Gipfeltreffen Ende Juni hatten die europäischen Staats- und Regierungschefs die Ukraine wie das Nachbarland Moldau im Rekordtempo zu Beitrittskandidaten gemacht.

+++ 23:12 Warschau will Blockade-Recht bei verpflichtender Gasreduzierung +++

Polen pocht darauf, dass eine mögliche Entscheidung über eine verpflichtende Reduzierung des Gasverbrauchs in der EU einstimmig getroffen werden muss. Der polnische Ministerpräsident Mateusz Morawiecki sagt dem Sender Polsat News, dass er die Möglichkeit haben wolle, einen Beschluss zu blockieren. Polen sei gegen eine Entscheidung durch eine qualifizierte Mehrheit. Die EU-Länder hatten sich angesichts deutlich gedrosselter Lieferungen aus Russland auf einen zunächst freiwilligen Einsparplan für Gas geeinigt. Damit soll verhindert werden, dass im Winter Beschränkungen nötig werden und ganze Industriezweige kein Gas mehr bekommen.

+++ 22:25 Lawrow spricht mit Blinken, "wenn es die Zeit erlaubt" +++

Russlands Außenminister Sergej Lawrow will ein Gespräch mit seinem US-Kollegen Antony Blinken führen, sobald er Zeit dafür hat. Derzeit habe er einen vollen Terminkalender mit internationalen Kontakten, sagt die Sprecherin des russischen Außenministeriums, Maria Sacharowa, der Agentur Tass zufolge. Lawrow werde der Bitte um ein Gespräch nachkommen, "wenn es die Zeit erlaubt". Blinken hatte am Mittwoch mitgeteilt, bei einem Telefonat "in den kommenden Tagen" mit Lawrow solle es um die Freilassung von zwei in Moskau inhaftierten US-Bürgern gehen sowie die Einhaltung des Abkommens zum Export von Getreide aus der Ukraine.

