Russland hat mehrere ukrainische Regionen erneut mit Raketen und Kampfdrohnen beschossen. Nach Angaben ukrainischer Behörden zählen zu den Angriffszielen Saporischschja, die Umgebung von Kiew sowie die Gebiete Chmelnyzkyj und Dnipropetrowsk. Kremlnahe russische Militärblogger bestätigen den massiven Beschuss. Ukrainische Medien berichten, am Morgen seien 20 Raketen eingeschlagen. Gestern hatten die ukrainischen Behörden mehr als 80 Angriffe gezählt.

+++ 10:10 Britischer Geheimdienst: Russland geht Munition aus +++

Moskau geht nach Einschätzung des Direktors des britischen Geheimdienstes GCHQ, Jeremy Fleming, zunehmend die Munition aus. "Wir wissen, und das wissen auch russische Kommandeure im Krieg, dass ihnen die Ausrüstung und Munition ausgeht", sagt Fleming laut einem vorab veröffentlichten Redemanuskript, aus dem unter anderem die BBC zitiert. Der russische Präsident Wladimir Putin mache strategische Fehler.

+++ 09:45 Berichte über weitere Raketenschläge +++

Russland setzt seine Angriffsserie offenbar fort. In den sozialen Netzwerken kursieren Meldungen über weitere Raketenschläge. Das belarussische Oppositionsmedium Nexta beispielsweise berichtet von Explosionen in mehreren Regionen, darunter Kiew und Odessa. Gestern hatte die russische Armee zahlreiche Raketenangriffe verübt. In der Hauptstadt Kiew und im westukrainischen Lwiw schlugen zum ersten Mal seit Monaten wieder Raketen ein, auch viele andere Städte wurden beschossen:

+++ 09:20 Frankreich droht Belarus mit Sanktionen +++

Sollte sich Belarus verstärkt im Ukraine-Krieg engagieren, muss es mit weiteren Sanktionen aus Frankreich rechnen. Das berichtet Außenministerin Catherine Colonna dem französischen Hörfunk.

+++ 09:04 Zahl der Toten nach massiven Angriffen steigt +++

Nach der groß angelegten russischen Angriffsserie auf Städte in der Ukraine ist die Zahl der Todesopfer nach ukrainischen Angaben auf mindestens 19 gestiegen. Wie die Rettungsdienste mitteilen, gab es zudem mehr als 100 Verletzte.

+++ 08:44 Ukraine meldet 15 Explosionen in Saporischschja +++

Die stellvertretende Außenministerin der Ukraine, Emine Dzheppar, berichtet von mindestens fünfzehn Explosionen in Saporischschja in der Nacht. Getroffen wurden demnach unter anderem Wohngebäude sowie eine Bildungs- und eine medizinische Einrichtung.

+++ 08:20 Luftalarm in der ganzen Ukraine +++

Nach Angaben der Notfalldienste gibt es in der gesamten Ukraine Luftalarm, wie die Nachrichtenagentur Reuters berichtet.

+++ 08:04 Ukraine dürfte 200 Quadratkilometer in Luhansk befreit haben +++

Die ukrainischen Streitkräfte haben bei ihren Offensivoperationen im westlichen Teil von Luhansk nach Einschätzung der US-Denkfabrik Institute for the Study of War (ISW) gestern wahrscheinlich mehr als 200 Quadratkilometer Territorium befreit.

+++ 07:51 Melnyk: Deutsche sollten verstehen, in welcher gefährlichen Welt sie leben +++

Die einen loben seine ungewohnt klare Wortwahl, die anderen bescheinigen ihm Unprofessionalität: Kommenden Freitag kehrt der scheidende Ukraine-Botschafter Andrij Melnyk nach Kiew zurück. Bei ntv spricht er über die neuen Angriffe auf Kiew, die aktuelle Kriegssituation, seine Erwartungen an Deutschland und seine umstrittenen Tweets:

+++ 07:32 Russland: Direkter Konflikt mit USA und NATO nicht unser Interesse +++

Nach den Worten des russischen Vize-Außenministers Sergej Rjabkowin ist ein direkter Konflikt mit den USA und der NATO nicht im Interesse seines Landes. Allerdings werde Russland angemessene Gegenmaßnahmen ergreifen und auf das zunehmende Engagement des Westens im Ukraine-Konflikt reagieren, zitiert die russische Nachrichtenagentur RIA Rjabkow. "Wir warnen und hoffen, dass sie die Gefahr einer unkontrollierten Eskalation in Washington und anderen westlichen Hauptstädten erkennen."

+++ 07:17 Russland kann Reservisten offenbar wegen Diebstählen nicht versorgen +++

Die Mobilisierung in Russland steht weiterhin vor bürokratischen und logistischen Herausforderungen, wie die US-Denkfabrik Institute for the Study of War (ISW) berichtet. Russische Gerichtsakten deuten demnach darauf hin, dass das russische Verteidigungsministerium aufgrund von jahrelanger Korruption und Diebstählen von Militärgütern durch russische Militärangehörige nicht in der Lage ist, mobilisierte Truppen mit dem Nötigsten zu versorgen, etwa mit Schutzausrüstung, Waffen, medizinischer und persönlicher Ausrüstung.

+++ 06:54 Deutsche sollen sich auf bis zu zwei Jahre Krieg einstellen +++

Nach Ansicht des CDU-Außenpolitikers Roderich Kiesewetter müssen die Menschen in Deutschland darüber aufgeklärt werden, dass der Krieg noch längere Zeit dauern könnte. "Auch unsere Bevölkerung muss darauf eingestellt werden, dass dieser Krieg womöglich noch zwei Jahre gehen kann und dass er sich ausweitet", sagte Kiesewetter dem Sender Welt. Die kritische Infrastruktur sei unter Druck. "Es wird nicht nur auf ukrainischem Boden stattfinden, das ist auch ein Krieg gegen uns."

+++ 06:33 Kiewer sparen massiv Strom ein +++

Nach dem Appell zum Stromsparen, damit die Netze nach den massiven Raketenangriffen repariert werden können, haben die Einwohner der Region Kiew ihren Verbrauch um mehr als ein Viertel im Vergleich zu einem typischen Herbsttag reduziert. Das meldet laut dem "Kyiv Independent" der staatliche Netzbetreiber Ukrenergo bei Telegram. Die Einsparungen hätten dabei geholfen, dass die Netze nicht überlastet wurden und das Stromsystem im kritischsten Moment des Tages auszugleichen.

+++ 06:08 USA: Russlands Angriffe auf Städte schon länger geplant +++

Die USA teilen die Auffassung der Ukraine, dass Russland die schweren Luftangriffe auf ukrainische Städte bereits vor der Explosion auf der Krim-Brücke geplant hat. Anschläge dieses Ausmaßes könnten nicht innerhalb von ein paar Tagen ausgearbeitet werden, sagt der Sprecher des Nationalen Sicherheitsrates im Weißen Haus, John Kirby, dem Sender CNN. "Es war eher schon seit geraumer Zeit geplant."

+++ 05:43 Strack-Zimmermann verlangt Kampfpanzer für Kiew +++

Vor den Beratungen der G7-Staaten mit dem ukrainischen Staatschef Wolodymyr Selenskyj fordert die FDP-Verteidigungspolitikerin Marie-Agnes Strack-Zimmermann eine Ausweitung der Waffenlieferungen an Kiew. "Wir müssen die Ukraine in dieser akuten Situation weiter mit militärischem Material unterstützen", sagt Strack-Zimmermann den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Für die Kämpfe im Süden des Landes brauche die Ukraine in erster Linie Panzer, fügt sie hinzu. "Der Wunsch der Ukraine liegt vor allem auf dem Kampfpanzer Leopard 2, sie wären aber auch für den Schützenpanzer Marder sehr dankbar", sagt die Vorsitzende des Verteidigungsausschusses im Bundestag.

+++ 05:18 Gemeinsamer Messestand: IT-Firma mit Russenkontakt tagte mit Verfassungsschutz +++

Die wegen Verbindungen zu russischen Geheimdiensten in die Kritik geratene IT-Sicherheitsfirma Protelion, die bis März dieses Jahres unter dem Namen Infotecs firmierte, hat 2017 gemeinsam mit dem Bundesamt für Verfassungsschutz an einer Messe teilgenommen. Das zeigen neue Recherchen von Policy Network Analytics, von denen das Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) berichtet. Die Firma nahm demnach 2017 zusammen mit anderen Unternehmen und Organisationen an einem Messestand des Digitalverbands Bitkom auf der Nürnberger IT Sicherheitsmesse IT-SA teil. Das BfV erklärte auf Anfrage des RND dazu: "Eine Zusammenarbeit des BfV mit der Firma Infotecs/Protelion hat nicht stattgefunden." Das Unternehmen war in den vergangenen Tagen durch eine Veröffentlichung des "ZDF Magazin Royale" in die Öffentlichkeit gerückt.

+++ 04:44 Haltung zur Ukraine: US-Senator für Einfrieren der Beziehungen zu Saudi-Arabien +++

Nach der Kürzung der Ölproduktion durch das von Saudi-Arabien geführte OPEC+-Kartell fordert der Vorsitzende des US-Ausschusses für auswärtige Beziehungen ein "Einfrieren" der Zusammenarbeit der USA mit dem wichtigen Verbündeten im Nahen Osten. "Die Vereinigten Staaten müssen sofort alle Aspekte unserer Zusammenarbeit mit Saudi-Arabien einfrieren, einschließlich aller Waffenverkäufe und Sicherheitskooperationen, die über das hinausgehen, was absolut notwendig ist, um das Personal und die Interessen der USA zu verteidigen", sagt der demokratische Senator Robert Menendez. Er werde für die Zusammenarbeit mit der Regierung in Riad kein grünes Licht geben, bis das Königreich seine Haltung zum Krieg in der Ukraine überdenke. "Genug ist genug."

+++ 03:55 Hofreiter drängt auf Panzer für Kiew +++

Nach der Serie von russischen Raketenangriffen auf ukrainische Städte dringt der Grünen-Europapolitiker Anton Hofreiter auf eine Ausweitung der Rüstungslieferungen an Kiew. "Angesichts der Angriffe des russischen Militärs auf Zivilisten und nichtmilitärische Infrastruktur in der Ukraine müssen Europa und Deutschland noch mehr tun", sagt er den Zeitungen der Funke Mediengruppe. "Es gilt zu prüfen, ob Luftabwehrsysteme schneller geliefert werden können." Außerdem müssten "jetzt endlich Schützen- und Kampfpanzer auch westlicher Bauart geliefert werden", verlangt Hofreiter. Hofreiter fordert zudem, die Anstrengungen zu verstärken, um "Russland international zu isolieren".

Mehr dazu lesen Sie hier.

+++ 02:49 Wegen Raketenangriff: Fast hundert Bergleute in Krywyj Rih eingeschlossen +++

Nach einem russischen Raketenangriff auf die ostukrainische Stadt Krywyj Rih sind nach Angaben des örtlichen Militärchefs Oleksandr Wilkul noch 98 Bergleute wegen eines Stromausfalls unter Tage eingeschlossen. Die Bergarbeiter sollen noch in der Nacht zum Dienstag befreit werden, wie Wilkul nach Angaben der ukrainischen Nachrichtenagentur Ukrinform über seinen Telegram-Kanal mitteilt. Laut Wilkul waren demnach zunächst mehr als 850 Kumpel in vier Minen eingeschlossen gewesen.

+++ 01:51 Tausende demonstrieren im Osten gegen Russland-Sanktionen +++

In mehreren ostdeutschen Bundesländern haben erneut Tausende gegen die Energiepolitik, die Inflation und die Folgen des Ukraine-Krieges demonstriert. Rund 7000 Demonstranten gingen nach vorläufigen Polizei-Angaben vom Abend in Mecklenburg-Vorpommern in mehr als 15 Städten auf die Straße. In Schwerin und Neubrandenburg forderten Redner unter anderem eine für die Menschen bezahlbare Energiepolitik und auch bezahlbare Lebenshaltungskosten. Auf mehreren Demonstrationen wurden mit Blick auf den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine Friedensverhandlungen, ein Stopp für Waffenlieferungen an die Ukraine und eine Rücknahme der Sanktionen gegen Russland gefordert. In der Landeshauptstadt Schwerin wurden knapp 2400 Demonstranten gezählt. Auch in Sachsen-Anhalt lag die Teilnehmerzahl laut Polizei in mehreren Städten jeweils bei mehr als 1000 - etwa in Magdeburg und in Halle. Genaue Zahlen kündigt das Innenministerium für Dienstag an.

+++ 01:11 Selenskyj organisiert Luftabwehrwaffen für die Ukraine +++

In seinem abendlichen Video listet der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj alle Gespräche auf, die er mit internationalen Partnern wegen der Raketenangriffe am Montag geführt hat. Er habe mit Bundeskanzler Olaf Scholz, Frankreichs Präsident Emmanuel Macron, Polens Staatschef Andrzej Duda und UN-Generalsekretär Antonio Guterres gesprochen. Weitere Gespräche gab es mit den Regierungschefs Justin Trudeau (Kanada), Mark Rutte (Niederlande), Liz Truss (Großbritannien) und Joe Biden (USA). Durch die russischen Angriffe auf viele ukrainische Großstädte sind nach Angaben des Innenministeriums 14 Menschen getötet und knapp 100 verletzt worden.

Mehr dazu lesen Sie hier.

+++ 00:48 "Das wahre Gesicht des Terrorstaates": Ukraine brandmarkt Russland +++

Bei einer Dringlichkeitssitzung der UN-Vollversammlung zur Annexion von vier ukrainischen Regionen durch Russland brandmarkt die Ukraine Russland als "Terrorstaat". Der ukrainische Botschafter bei den Vereinten Nationen, Serhij Kyslyzja, sagt in New York, die ganze Welt habe "wieder einmal das wahre Gesicht eines Terrorstaates gesehen, der unser Volk tötet". Er betont: "Das absichtliche Zielen auf Zivilisten durch den Abschuss von Raketen ist ein Kriegsverbrechen."

+++ 23:49 Russland überstimmt: Kein geheimes Votum in UN-Vollversammlung +++

Russland scheitert mit dem Versuch, eine Abstimmung in der UN-Vollversammlung über seine Referenden in der Ukraine geheim abhalten zu lassen. Das Gremium votiert mit 107 Stimmen dafür, die für Mittwoch erwartete Abstimmung öffentlich zu vollziehen. Dagegen stimmen 13 Staaten, 39 enthalten sich der Stimme und die übrigen Länder votierten nicht. Die Resolution soll Russlands "illegale, sogenannte Referenden" verurteilen wie auch die "versuchte illegale Annexion" der vier zugehörigen ukrainischen Regionen. Russland hat argumentiert, wegen westlichen Drucks sei eine geheime Abstimmung notwendig, da es sonst "sehr schwierig werden könnte, wenn die Positionen öffentlich dargelegt werden".

Mehr dazu lesen Sie hier.

+++ 22:50 "Annexion von Kaliningrad": Demo vor der russischen Botschaft in Prag +++

Rund 200 Menschen nehmen in Prag an einer satirischen Kundgebung vor der russischen Botschaft teil. Sie fordern vorgeblich die Angliederung der russischen Ostsee-Exklave Kaliningrad an Tschechien, wie die Agentur CTK berichtet. "Wir alle wissen, wie ein Referendum darüber ausgehen würde", sagt demnach einer der Organisatoren. Die Aktion nimmt Bezug auf eine Satire, die unter dem Motto "Kaliningrad gehört zu Tschechien" seit Tagen in den sozialen Medien umhergeht. Entsprechende Beiträge wurden tausendfach geteilt. Realer Hintergrund ist, dass Russland vier ukrainische Verwaltungsregionen für sich beansprucht und dies mit Waffengewalt durchzusetzen versucht.

+++ 22:11 USA versprechen Ukraine Luftabwehrsysteme +++

US-Präsident Joe Biden verspricht dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj weitere Militärhilfe "einschließlich fortschrittlicher Luftabwehrsysteme". Biden habe Selenskyj bei einem Telefonat zugesichert, "die Ukraine weiterhin mit allem zu versorgen, was sie für ihre Verteidigung benötigt", erklärt das Weiße Haus in Washington. Der US-Präsident habe Selenskyj außerdem sein Beileid nach den massiven russischen Luftangriffen auf Kiew und andere ukrainische Städte ausgesprochen.

Frühere Entwicklungen rund um den Ukraine-Krieg lesen Sie hier.