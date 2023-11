Bei einem israelischen Militäreinsatz in Dschenin im Westjordanland sind nach palästinensischen Angaben mehrere militante Palästinenser getötet worden. Drei Menschen seien bei einem israelischen Luftangriff ums Leben gekommen, teilt das Gesundheitsministerium in Ramallah mit. 15 weitere seien bei dem mehrstündigen Militäreinsatz verletzt worden. Bei den Toten handelt es sich palästinensischen Berichten zufolge um Mitglieder der Dschenin-Brigaden, die der Terrororganisation Islamischer Dschihad nahestehen. Israels Militär spricht von "mindestens fünf getöteten Terroristen". Eine bewaffnete Terrorzelle sei bei dem Einsatz aus der Luft angegriffen worden. Zudem sei auf Angreifer geschossen worden, die Sprengsätze geworfen sowie auf die Soldaten geschossen hätten.

+++ 10:13 Seibert zu Geisel-Angehörigen: Wir beten Tag und Nacht +++

Der deutsche Botschafter in Israel, Steffen Seibert, spricht protestierenden Angehörigen der von der Hamas verschleppten Geiseln tiefe Anteilnahme aus. "Wir beten und hoffen Tag und Nacht für die Befreiung von jedem", sagte er am Morgen bei einer Demonstration von Angehörigen und Freunden in der Nähe von Jerusalem. "Wir spüren den Schmerz, den Sie und Ihre Familien spüren." Man arbeite auf allen politischen und diplomatischen Ebenen an der Freilassung.

+++ 09:57 Israels Militärchef in Gaza: Werden in anderen Gebieten weitermachen +++

Israels Generalstabschef Herzi Halevi kündigt eine Ausweitung der Einsätze im Gazastreifen an. "Wir sind kurz davor, das militärische System im nördlichen Gazastreifen zu zerschlagen (...), wir werden in anderen Gebieten weitermachen", sagte Halevi laut Mitteilung bei einem Truppenbesuch im Gazastreifen. "Es bleibt zwar noch einiges zu tun, aber wir sind auf dem besten Weg." Kommandeure der islamistischen Hamas müssten "systematisch" ausgeschaltet und Infrastruktur zerstört werden. Dazu würden "immer mehr Regionen ins Visier" genommen. Bislang konzentrierten sich Israels Bodentruppen auf den nördlichen Teil des Gazastreifens. Experten gehen aber von einer möglichen Ausweitung der Einsätze auch im Süden aus.

+++ 09:41 Israel verkündet zahlreiche Festnahmen im Westjordanland +++

Die israelische Armee hat im Westjordanland 21 gesuchte Palästinenser verhaftet, darunter sechs Hamas-Mitglieder. Das meldet die israelische Zeitung "Haaretz" unter Verweis auf eine gemeinsame Erklärung von IDF, Grenzpolizei und Geheimdienst.

+++ 09:12 ntv-Reporterin: "Israel befürchtet, dass dritte Front droht" +++

Vier Menschen sterben nach einer Schießerei an einer Kontrollstelle im Westjordanland, darunter die drei Angreifer der Hamas sowie ein Sicherheitsmann. ntv-Reporterin Nadja Kriewald spricht über die Gefahr einer dritten Front und Hinweise auf Geiseln im Al-Schifa-Krankenhaus:

+++ 08:42 Berichte über Tod von einst führendem Fatah-Mitglied +++

Berichten aus dem Gazastreifen zufolge hat das israelische Militär Khaled Abu Halal getötet, ein ehemaliges hochrangiges Mitglied des bewaffneten Arms der Fatah. Das meldet die israelische Zeitung "Haaretz". Abu Halal hatte sich demnach in den vergangenen Jahren der Hamas angeschlossen.

+++ 08:11 Israel durchsucht Flüchtlingslager im Westjordanland +++

Die israelische Armee hat in der Nacht eine Razzia im Flüchtlingslager von Dschenin im Westjordanland durchgeführt. Das berichten britische Medien unter Berufung auf die Nachrichtenagentur AFP.

+++ 07:40 Israels Militär meldet Lieferung von Wasser und Essen an Schifa-Klinik +++

Die israelische Armee hat nach eigenen Angaben 4000 Liter Wasser und 1500 Fertigmahlzeiten ans Al-Schifa-Krankenhaus geliefert, wie sie bei X mitteilt. Das Wohl von Zivilisten wie Patienten und Mitarbeitern zähle weiterhin zu den Prioritäten.

+++ 07:11 Israel meldet Fund von Leiche entführter 19-jähriger Soldatin +++

Die israelische Armee hat nach eigenen Angaben die Leiche von Noa Marciano geborgen. Die Hamas habe die Soldatin in einem Gebäude in der Nähe des Al-Schifa-Krankenhauses in Gaza-Stadt festgehalten, teilt das Militär mit. Am Dienstag hatte es den Tod der 19-Jährigen bestätigt, nachdem die Hamas zunächst ein Video veröffentlicht hatte, das die Soldatin lebend zeigte. Es folgten Bilder, die nach Angaben der Hamas die Leiche der Soldatin zeigten.

+++ 06:51 Blinken fordert von Israel Maßnahmen gegen Siedler-Gewalt +++

US-Außenminister Antony Blinken verlangt von Israel Maßnahmen zur Bekämpfung der Gewalt durch Siedler gegenüber Palästinensern im Westjordanland. In einem Telefonat mit dem israelischen Oppositionsführer Benny Gantz betonte Blinken nach Angaben eines Außenministeriumssprechers "die dringende Notwendigkeit konkreter Maßnahmen zur Entschärfung der Spannungen im Westjordanland - insbesondere durch die Bekämpfung der zunehmenden Gewalt durch extremistische Siedler". Gantz gehört dem nach dem Großangriff der Hamas gegründeten dreiköpfigen Kriegskabinett von Ministerpräsident Benjamin Netanjahu an.

+++ 06:40 USA melden insgesamt 58 Angriffe auf ihre Truppen in Irak und Syrien +++

Proiranische Milizen haben nach Angaben des Pentagons seit Mitte Oktober 58 Angriffe auf US-Militärstützpunkte verübt, davon 27 im Irak und 31 in Syrien. Die Angriffe mit Drohnen und Raketen seit dem 17. Oktober seien aber erfolglos gewesen, sagt Pentagon-Sprecherin Sabrina Singh. "Sie haben keine nennenswerten Schäden an der Infrastruktur verursacht, und sie haben keinen unserer Soldaten schwerwiegend verletzt." Die USA hatten zuletzt mit Angriffen auf Ziele im Osten Syriens auf die Attacken reagiert.

+++ 06:29 Weitere 144 Laster liefern Hilfsgüter in Gazastreifen +++

Im Gazastreifen sind weitere 144 Lastwagen mit dringend benötigten Hilfsgütern eingetroffen. Sie hätten unter anderem Essen, Wasser und Arzneimittel von Ägypten über die Grenze gebracht, teilt die für Kontakte mit den Palästinensern zuständige israelische Cogat-Behörde mit. Die Vereinten Nationen betonen immer wieder, dass die Lieferungen angesichts der dramatischen humanitären Lage in Gaza bei Weitem nicht reichen. Demnach werden täglich 100 Lastwagenladungen benötigt, um die 2,2 Millionen Menschen mit dem Nötigsten zu versorgen. Vor Kriegsbeginn kamen dem UN-Nothilfebüro OCHA zufolge im Durchschnitt unter der Woche täglich 500 LKW in den Gazastreifen.

+++ 06:08 Palästinenser melden israelischen Drohnenangriff mit Todesopfern +++

Laut Angaben des palästinensischen Rettungsdienstes sind bei einem israelischen Drohnenangriff auf Dschenin im Westjordanland drei Palästinenser getötet worden.

+++ 05:26 Netanjahu: Vermeidung ziviler Opfer "leider nicht gelungen" +++

Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu drückt in einem Interview des US-Fernsehsenders CBS sein Bedauern aus, dass es Israel nicht gelungen sei, Opfer unter der zivilen Bevölkerung im Gazastreifen zu vermeiden. "Wir versuchen, diesen Job mit minimalen zivilen Opfern zu beenden. Aber leider ist uns das nicht gelungen", sagte Netanyahu. Jeder zivile Tod sei eine Tragödie. Israel tue alles, um die Zivilisten zu schützen. "Also wir werfen Flugblätter ab, wir rufen sie auf ihren Handys an und sagen: 'Geht'. Und viele sind gegangen", sagte Netanjahu weiterhin.

+++ 04:15 Syrien meldet mehrere abgewehrte israelische Raketen +++

Die syrische Armee hat nach eigenen Angaben mehrere israelische Raketen abgefangen, die von den Golanhöhen aus auf die Umgebung der Hauptstadt Damaskus abgefeuert worden seien. Einige der Raketen hätten Sachschaden verursacht. Das israelische Militär hat eine Stellungnahme dazu abgelehnt.

+++ 03:27 Südafrikas Regierungspartei will diplomatische Beziehungen zu Israel aussetzen +++

Die Regierungspartei ANC in Südafrika unterstützt einen Vorstoß im Parlament, die diplomatischen Beziehungen zu Israel wegen des Krieges im Gazastreifen auszusetzen. Der ANC sei auch dafür, die israelische Botschaft in Pretoria zu schließen, solange Israel eine Waffenruhe im Gazastreifen ablehne, teilt die Partei mit. Pretoria ist seit langem ein Unterstützer der Palästinenser, der ANC - die Partei des späteren Präsidenten Nelson Mandela - fühlt sich ihnen wegen seines eigenen Kampfes gegen die Apartheid verbunden. Die Parlamentsvorlage, die nun vom ANC unterstützt wird, kam von der linken Oppositionspartei EFF. Sie ist nicht bindend und müsste von der Regierung umgesetzt werden.

+++ 03:01 Direktor: Krankenhaus in Gaza stellt Betrieb ein +++

Das Indonesische Krankenhaus in Gazastreifen hat ihrem Direktor Atef al-Kahlut zufolge den Betrieb komplett eingestellt. In der Aufnahme des Hospitals befänden sich etwa 45 Patienten, die eigentlich dringend operiert werden müssten, sagt er dem Sender Al-Jazeera.

+++ 02:05 Ägypten: Werden wohl keine Babys aus Schifa-Krankenhaus aufnehmen +++

Ägypten wird voraussichtlich keine Neugeborenen aus dem Schifa-Krankenhaus im umkämpften Gazastreifen aufnehmen. "Wenn wir die Fähigkeit haben, uns dieses Problems anzunehmen, und wenn wir uns in irgendeiner Art um (die Neugeborenen) kümmern können, würden wir es tun", sagt Ägyptens Außenminister Samih Schukri zu Journalisten am Donnerstag in Kairo. "Aber wegen ihrer Anzahl und der Frage, wie sie (nach Ägypten) gebracht werden können, ist es logistisch schwierig", sagt Schukri. Für solch einen Transfer seien "spezielle Fähigkeiten und Ausrüstung" nötig.

+++ 00:50 Israel: Kurz vor Zerstörung des Militärsystems der Hamas im Norden +++

Nach Angaben des israelischen Militärs ist Israel kurz davor, das militärische System der radikal-islamischen Palästinenser-Gruppe Hamas im nördlichen Gazastreifen zu zerstören. Israel hat Flugblätter verteilt, in denen die Zivilbevölkerung aufgefordert wurde, nun auch vier Städte im südlichen Gazastreifen zu verlassen.

+++ 00:32 Bericht: Netanjahu sieht Hinweise für Geisel-Aufenthalt in Klinik +++

Israels Regierungschef sieht einem US-Medienbericht zufolge "starke Hinweise" darauf, dass Geiseln von der Hamas im größten Krankenhaus des Gazastreifens festgehalten werden. Das sei einer der Gründe für den Einmarsch israelischer Soldaten in die Schifa-Klinik gewesen, sagt Ministerpräsident Benjamin Netanjahu am Donnerstag (Ortszeit) dem amerikanischen Fernsehsender CBS. Falls sie in dem Krankenhaus gewesen seien, seien sie herausgeholt worden. Die Armee hatte bislang keine Geiseln bei ihrem Einsatz in dem Krankenhaus gefunden.

+++ 00:14 WFP fürchtet Hungersnot im Gazastreifen +++

Das Welternährungsprogramm WFP warnt vor einer Hungersnot im Gazastreifen. "Die Versorgung mit Nahrungsmitteln und Wasser existiert im Gazastreifen praktisch nicht mehr", erklärt Exekutiv-Direktorin Cindy McCain. Nur ein Bruchteil des Benötigten gelange in das palästinensische Gebiet. Den Bewohnern drohe die "unmittelbare Möglichkeit des Verhungerns".

+++ 23:27 Paris mobilisiert mehr Geld gegen Antisemitismus +++

Nach einer Häufung antisemitischer Vorfälle im Großraum Paris stellt die Hauptstadtregion einen Notfallfonds von einer Million Euro zum Schutz jüdischer Einrichtungen und Einwohner bereit. Mit dem Geld sollen Schulen, kulturelle Einrichtungen, Geschäfte und Wohnungen von Menschen besonders geschützt werden, die durch Antisemitismus bedroht seien, beschließt die Region Île-de-France. Die Polizei hat ohnehin bereits ihre Schutzmaßnahmen hochgefahren.

+++ 22:20 Roter Halbmond: Israelische Panzer greifen Al-Ahli-Krankenhaus an +++

Das Al-Ahli-Krankenhaus im Gazastreifen ist nach Angaben des Palästinensischen Roten Halbmonds von israelischen Panzern angegriffen worden. Die Panzer belagerten das Krankenhaus, erklärt die das Krankenhaus betreibende Organisation im Onlinedienst X. Ihre Rettungsteams seien "nicht in der Lage, sich zu bewegen und zu den Verletzten zu gelangen", hieß es weiter. Israel wirft der Hamas vor, unter anderem Krankenhäuser als Verstecke für Waffen und als Kommandozentralen zu nutzen. Die im Gazastreifen herrschende radikalislamische Palästinenserorganisation weist dies zurück.

+++ 21:55 IDF: Hamas-Tunnel in Schifa-Klinik gefunden +++

Die israelische Armee hat nach eigenen Angaben im Al-Schifa-Krankenhaus einen Tunnelschacht der radikal-islamischen Hamas gefunden. Zudem sei ein Fahrzeug mit einer großen Menge an Waffen sichergestellt worden. Das Militär veröffentlicht Fotos und Videoaufnahmen, die beides zeigen sollen.

