Laut US-Medienberichten ermutigt Washington die Ukraine, sich gegenüber Russland verhandlungsbereit zu zeigen. Der ukrainische Präsident Selenskyj will Moskau an den Verhandlungstisch zwingen und nennt seine Bedingungen. ntv-Reporterin Alexandra Callenius berichtet aus Kiew.

+++ 10:04 Ukraine meldet 77.170 getötete russische Soldaten +++

Der ukrainische Generalstab berichtet, dass Russland seit Beginn der Invasion der Ukraine 77.170 Soldaten im Kampfeinsatz verliert. Dazu sollen Verluste von 2786 Panzern, 5654 gepanzerten Kampffahrzeugen, 1791 Artilleriesystemen und vieles mehr kommen. Westliche Schätzungen zu russischen Opfern fallen deutlich geringer aus, beim Kriegsgerät dokumentiert das Portal Oryx ausschließlich visuell bestätigte Verluste.

+++ 09:31 Zahlreiche Bauteile von US-Firmen in iranischen Drohnen gefunden +++

Journalist James Longman berichtet für den US-Sender ABC über abgeschossene iranische Drohnen in der Ukraine. Laut seinen Angaben stammen 76 Bestandteile einzelner Drohnen aus US-Produktion. 14 Unternehmen sollen diese herstellen.

+++ 09:06 Exhumierung abgeschlossen: 447 Leichen in Region Isjum gefunden +++

Nach Angaben des Generalstabs der ukrainischen Streitkräfte sind die Exhumierungen in der Region Isjum abgeschlossen. Demnach sind in Massengräbern insgesamt 447 Leichen gefunden worden. Konkret handelt es sich dabei um 215 Frauen, 194 Männer und 5 Kinder. Bei einige Menschen ließ sich das Geschlecht bisher nicht feststellen. Es sollen sich 22 Soldaten unter den Opfern finden, der Großteil sollen jedoch Zivilisten sein. Nach der erfolgreichen Gegenoffensive der ukrainischen Truppen in der Region Charkiw, wurden besonders rund um Isjum zahlreiche Massengräber entdeckt.

+++ 08:45 Briten: Russland errichtet Verteidigungslinien nahe Mariupol +++

Laut Angaben des britischen Verteidigungsministeriums beginnt Russland mit dem Bau von Verteidigungsanlagen um die besetzte südukrainische Stadt Mariupol. In zwei Werken werden zu diesem Zweck pyramidenförmige Panzerabwehrstrukturen aus Beton, die so genannten Drachenzähne, hergestellt. Die Drachenzähne werden wahrscheinlich zwischen Mariupol und dem Dorf Nikolske sowie zwischen dem nördlichen Mariupol und dem Dorf Staryi Krym aufgestellt. Mariupol ist Teil der russischen "Landbrücke" von Russland zur Krim, die eine wichtige logistische Verbindungslinie darstellt. Russland verstärkt derzeit seine Verteidigungslinien in allen besetzten Gebieten. Am 19. Oktober etwa meldet der Chef der Wagner-Gruppe, Jewgeni Prigoschin, den Bau einer befestigten "Wagner-Linie" in der von Russland besetzten Region Luhansk. Die tief hinter der derzeitigen Frontlinie errichteten Verteidigungsanlagen sollen im Falle eines Durchbruchs schnelle ukrainische Vorstöße verhindern.

+++ 08:25 Ukrainische Soldaten wappnen sich für Befreiung Chersons +++

Ukrainische Truppen rücken in der Region Cherson vor. Nun wächst die Hoffnung, dass ihnen die Befreiung der gleichnamigen Oblast-Hauptstadt gelingt. Das wäre ein "Schlüsselmoment dieses Krieges", meint ntv-Reporterin Kavita Sharma.

+++ 07:58 Russisches Militär will Exoskelette für Soldaten testen +++

Geheime russische Militäreinheiten werden in diesem Jahr Exoskelette testen, die den in der Ukraine kämpfenden Soldaten eine bessere Ausdauer und Kraft verleihen sollen. Das berichtet der "Telegraph". Maxim Skokov, Geschäftsführer des russischen Unternehmens Ekzo Solutions, erklärt gegenüber der russischen Nachrichtenagentur RIA Novosti, dass sein Unternehmen von "Spezialagenturen" angesprochen worden sei – der "Telegraph" vermutet, dass es sich um Geheimdienste oder private Militärgruppen handelt -, die ihre Ausrüstung auf den Schlachtfeldern der Ukraine testen und möglicherweise einsetzen wollten. Exoskelette - futuristische Roboteranzüge, die ein Soldat tragen kann - befinden sich weltweit in der Entwicklung und sollen es den Truppen ermöglichen, zusätzliches Gewicht oder Panzerschutz zu tragen. "Die Artilleristen sind an Exoskeletten interessiert, um das Gewicht der Granaten beim Laden zu verringern", so Skokov. "Wir werden im November oder Dezember Tests auf einem Truppenübungsplatz durchführen, wobei ein potenzieller Kunde die Wirksamkeit unserer Ausrüstung in der Praxis testen wird. Der Bericht erscheint zu einer Zeit, in der es zahlreiche Berichte über die mangelhafte Ausstattung Tausender russischer Soldaten in der Ukraine gibt.

+++ 07:36 USA zweifeln an russischer Verhandlungsbereitschaft: Wer Zivilisten tötet, will nicht verhandeln +++

Während einer Pressekonferenz am Montag sagt der Sprecher des Außenministeriums, Ned Price, dass Russland, wenn es zu Verhandlungen ernsthaft bereit wäre, die Angriffe und das Töten ukrainischer Zivilisten einstellen würde. "Aber natürlich tut der Kreml das Gegenteil. Er fährt fort, diesen Krieg zu eskalieren, anstatt ein echtes Signal zu geben, dass er zu Verhandlungen bereit oder offen ist", so Price. "Wenn Russland verhandeln will, warum ist es dann, wenn auch nur vorübergehend, aus der Schwarzmeer-Korn-Initiative ausgestiegen?" Price bezieht sich dabei auf die viertägige Aussetzung einer von den Vereinten Nationen unterstützten Vereinbarung durch Russland, die Getreidelieferungen aus den ukrainischen Schwarzmeerhäfen zu ermöglichen.

+++ 07:10 Bericht: Aufschrei über Verluste wächst unter russischen Ehefrauen und Müttern +++

Die weit verbreitete Wut über das Versagen des russischen Militärs in der Ukraine dringt über die russische Militärblogger-Gemeinde hinaus in die Öffentlichkeit und löst einen Aufschrei bei den Familien russischer Soldaten aus, so das Institute of the Study of War (ISW) in seinem jüngsten Update. Das ISW registriert mehrere Beispiele von Ehefrauen und Müttern, die sich an lokale Beamte und prominente Militärblogger gewandt haben, um sich für ihre Angehörigen einzusetzen, die in Russlands Krieg in der Ukraine dienen. Wenn diese Probleme nicht angegangen werden, werden sich die sozialen Probleme in Russland wahrscheinlich noch verschärfen, schätzt das ISW.

+++ 06:39 Ukraine meldet Abschuss von russischem Kampfjet - 62 seit Kriegsbeginn dokumentiert +++

Die ukrainische Luftwaffe meldet, dass Flugabwehrraketeneinheiten des Luftkommandos "Süd" am Montag einen russischen Kampfjet vom Typ Su-25 im Gebiet Cherson zerstört zu haben. Laut der unabhängigen Recherche-Plattform Oryx verliert Russland seit Beginn der Invasion mindestens 23 Kampfflugzeuge dieses Typs, insgesamt sind es 62 Kampfjets. Das ukrainische Verteidigungsministerium gibt deutlich höhere Zahlen russischer Verluste an.

+++ 06:12 US-Regierung soll Banken zu Engagement in Russland gedrängt haben +++

Das US-Finanzministerium und das Außenministerium sollen in aller Stille große Banken, darunter JPMorgan und Citigroup, dazu gedrängt haben, weiterhin mit einigen strategischen russischen Firmen Geschäfte zu machen, berichtet Bloomberg unter Berufung auf ungenannte Quellen, die mit der Angelegenheit vertraut sind. Laut Bloomberg deutet dies darauf hin, dass die Regierung Joe Bidens ein Gleichgewicht zwischen der Verhinderung einer erfolgreichen russischen Invasion in der Ukraine und der Vermeidung negativer Auswirkungen von Sanktionen zur Bestrafung Russlands für den Krieg anstrebt.

+++ 05:15 Fortschritt im NATO-Streit? Schwedens Kristersson besucht Erdogan +++

Im Streit über die NATO-Norderweiterung trifft der schwedische Ministerpräsident Ulf Kristersson den türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan heute in Ankara. Die Türkei weigert sich bislang, mit der Ratifizierung der sogenannten Beitrittsprotokolle den Weg für die Aufnahme von Schweden und Finnland in die NATO freizumachen. Das Land begründet das mit der angeblichen schwedischen und finnischen Unterstützung der syrischen Kurdenmiliz YPK. Von 30 Nato-Mitgliedstaaten haben 28 die schwedischen und finnischen Anträge zum Beitritt bereits ratifiziert, nur die Türkei und Ungarn fehlen noch.

+++ 03:30 Zentraleuropäische Staaten sichern Ukraine Unterstützung zu +++

Die 17 Staaten der Zentraleuropäischen Initiative (CEI) bekräftigten angesichts des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine ihre Unterstützung für Kiew. Die Organisation engagiere sich stark, um die Ukraine zu unterstützen, betonte Generalsekretär Roberto Antonione bei einem Außenministertreffen in Bojana bei Sofia, wie die bulgarische Nachrichtenagentur BTA berichtet. Die Koordination der Bemühungen für die Ukraine, Solidarität und Geschlossenheit seien die Antworten auf die drängenden Probleme, heißt es in einer Abschlusserklärung des Treffens. Die Republik Moldau übernahm von EU-Mitglied Bulgarien den Vorsitz der Initiative. Der Organisation gehören 17 Staaten in Mittel-, Ost- und Südosteuropa an.

+++ 02:10 Nordkorea bestreitet Lieferung von Artilleriemunition an Russland +++

Nordkorea weist den Vorwurf der USA zurück, es habe heimlich Artilleriemunition an Russland für den Krieg gegen die Ukraine geschickt. Es handle sich um "haltlose" Gerüchte, welche die USA verbreiteten, um den internationalen Ruf Nordkoreas zu beschädigen, zitiert die staatliche Nachrichtenagentur KCNA einen Vize-Abteilungsleiter im nordkoreanischen Verteidigungsministerium. Nordkorea betreibe keine Rüstungsgeschäfte mit Russland und habe auch "nicht die Absicht, dies in der Zukunft zu tun", heißt es in dessen Erklärung. Der Sprecher des Nationalen Sicherheitsrates der USA, John Kirby, hatte am Mittwoch vergangener Woche gesagt, Nordkorea habe eine "bedeutende" Menge Munition an Russland verschickt und versuche den Eindruck zu wecken, die Lieferungen seien für den Nahen Osten oder Nordafrika bestimmt. Laut Kirby war aber unklar, ob die Munition in Russland ankam.

+++ 00:48 Selenskyj: Russland muss an den Verhandlungstisch gezwungen werden +++

Nach den Worten des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj muss Russland zu ernsthaften Friedensgesprächen gezwungen werden. "Der destabilisierende Einfluss Russlands konfrontiert die Welt mit Krieg, Energie- und Nahrungsmittelkrisen und der Zerstörung der gewohnten internationalen Beziehungen", sagt Selenskyj in seiner nächtlichen Videoansprache. Auch die Klimaagenda, "leide wirklich", könne aber nicht auf Eis gelegt werden. "Wer es mit der Klimaagenda ernst meint, muss es auch mit der Notwendigkeit ernst meinen, die russische Aggression sofort zu stoppen, unsere territoriale Integrität wiederherzustellen und Russland zu echten Friedensverhandlungen zu zwingen." Die Ukraine ist nach den Worten von Präsidentenberater Mychajlo Podoljak zu Verhandlungen mit Russland bereit - aber nur mit dem künftigen Nachfolger von Präsident Wladimir Putin.

+++ 23:32 Weißes Haus sichert der Ukraine Unterstützung auch nach den US-Wahlen zu +++

Das Weiße Haus sichert der Ukraine einen festen Beistand der USA im Krieg gegen Russland ungeachtet des Ausgangs der Kongress-Zwischenwahlen zu. "Wir sind zuversichtlich, dass die Unterstützung der USA beständig und unerschütterlich sein wird", sagt die Sprecherin von US-Präsident Joe Biden, Karine Jean-Pierre. Biden strebe wie bislang eine parteiübergreifende Zusammenarbeit bei der Unterstützung der Ukraine an. Der Anführer der oppositionellen Republikaner im Repräsentantenhaus, Kevin McCarthy, hatte kürzlich gesagt, sollte seine Partei wie erwartet die Mehrheit in der Kongresskammer gewinnen, werde es künftig keinen "Blankoscheck" für die Ukraine geben.

+++ 22:24 Selenskyj spricht von Hunderten getöteten Russen jeden Tag +++

Die russische Armee erleidet nach den Worten des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj in der Region Donezk im Osten des Landes enorme Verluste. "Die Region Donezk bleibt das Epizentrum des größten Wahnsinns der Besatzer", sagt Selenskyj in seiner nächtlichen Videoansprache. "Sie werden jeden Tag zu Hunderten getötet. Der Boden vor ukrainischen Stellungen ist übersät mit Leichen der Besatzer." Die Städte Bakhmut und Avdiivka sind derzeit die Brennpunkte der schwersten Kämpfe in der Region Donezk. Das Verteidigungsministerium in Moskau bestreitet solch hohe Verluste in den eigenen Reihen.

+++ 22:09 Kiew: "Raketenterror" stärkt nur Hilfsbereitschaft der Welt +++

"Die aktuelle Eskalation des russischen Raketen- und Drohnenterrors hat nur dazu geführt, dass die Welt (...) mit neuer Hilfe für die Ukraine antwortet", lobt der ukrainische Präsident Selenskyj die Hilfsbereitschaft der internationalen Gemeinschaft. Zuvor hatte Kiew erklärt, neue Flugabwehrsysteme aus US-amerikanischer und italienischer Produktion erhalten zu haben. Zuletzt hatten russische Raketen- und Drohnenangriffe erhebliche Teile der ukrainischen Strom- und Wasserinfrastruktur zerstört. Millionen Ukrainer haben jeden Tag nur stundenweise Strom. Selenskyj berichtet zudem von Erfolgen beim Zurückdrängen russischer Truppen in den besetzten Gebieten im Süden und im Osten der Ukraine.

+++ 21:28 Weißes Haus findet russisches Bekenntnis kaum überraschend +++

Die US-Regierung zeigt sich wenig überrascht über das Bekenntnis der russischen Einflussnahme auf die bevorstehende Wahl in den USA. "Diese Kommentare sagen uns nichts Neues oder Überraschendes", sagt die Sprecherin des Weißen Hauses, Karine Jean-Pierre. Der Chef der Söldnertruppe Wagner, Jewgeni Prigoschin, hatte zuvor von einer Einmischung in US-Wahlen gesprochen, jedoch ohne Details zu nennen. "Es ist allgemein bekannt und öffentlich gut dokumentiert, dass Organisationen, die mit Jewgeni Prigoschin in Verbindung stehen, versucht haben, Wahlen auf der ganzen Welt - einschließlich der USA - zu beeinflussen", sagt Jean-Pierre. In den USA werden am Dienstag ein neuer Kongress sowie zahlreiche Gouverneure gewählt und Tausende weitere politische Ämter auf Bundesstaats- und Kommunalebene vergeben.

