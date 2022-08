Russland hat nach Angaben ukrainischer Behörden den Osten der Ukraine unter massiven Beschuss genommen. In der Nacht zum Donnerstag seien 120 Raketen in der Gegend um die Stadt Nikopol eingeschlagen. Der Gouverneur von Dnipropetrowsk, Walentyn Resnitschenko, sagt, dass dabei drei Menschen getötet und sieben verwundet worden seien. Russland versucht seit Wochen, die gesamte Donbass-Region im Osten der Ukraine unter Kontrolle zu bekommen. Während russische Truppen die Region um die Stadt Luhansk bereits kontrollieren, greifen russische Truppen verstärkt im Bezirk Donezk an. So soll es auch schwere Kämpfe um die ostukrainische Stadt Pisky geben. Ein Beamter der von Russland unterstützten Volksrepublik Donezk sagt, der Ort zehn Kilometer nordwestlich der gleichnamigen Provinzhauptstadt werde von russischen und separatistischen Kräften kontrolliert. Ukrainische Beamte bestreiten, dass die stark befestigte Stadt, ein Schlüssel zur Verteidigung von Donezk, gefallen sei.

+++ 10:06 Lindner: Staat kann Folgen des Ukraine-Kriegs nur abfedern +++

Der Staat kann nach Aussage von Bundesfinanzminister Christian Lindner Folgen des Ukraine-Kriegs wie höhere Energiekosten lediglich abfedern, nicht komplett ausgleichen. "Was wir tun können, das ist ein Stoßdämpfer", sagt der FDP-Chef im Deutschlandfunk. "Wir können also Härten abfedern, Strukturbrüche verhindern, aber wir können nicht dauerhaft das Wohlstandsniveau mit staatlichem Geld, möglicherweise sogar mit Schulden, sichern." Lindner verteidigte damit auch seinen Kurs in der Entlastungspolitik der Bundesregierung.

+++ 09:47 Gläubiger verzichten vorerst auf 20 Milliarden Dollar von Ukraine +++

Ausländische Gläubiger räumen der Ukraine einen zweijährigen Aufschub für anstehende Anleihe-Zahlungen im Wert von fast 20 Milliarden Dollar ein. Damit kann das vom Krieg gebeutelte Land einen Zahlungsausfall vermeiden, wie aus einem der Nachrichtenagentur Reuters vorliegenden Dokument hervorgeht. Demnach stimmten die Inhaber von rund 75 Prozent der ausstehenden Anleihen dem Vorschlag aus Kiew zu. "Die Ukraine wird fast sechs Milliarden Dollar an Zahlungen einsparen", sagt der ukrainische Ministerpräsident Denys Schmyhal. "Diese Mittel werden uns helfen, die makrofinanzielle Stabilität zu erhalten, die Nachhaltigkeit der ukrainischen Wirtschaft zu stärken und die Schlagkraft unserer Armee zu verbessern."

+++ 09:32 Russische Medien: Ukrainischer Angriff auf AKW vereitelt +++

Russland hat dank seiner Luftabwehr staatlichen Medien zufolge ukrainische Angriffe auf das Atomkraftwerk Saporischschja und die nahe gelegene besetzte Stadt Enerhodar vereitelt. Die Nachrichtenagenturen Tass und RIA zitieren in ihren Meldungen die von Russland eingesetzte Verwaltung in der Region Saporischschja. Unabhängig ließen sich die Angaben zunächst nicht überprüfen.

+++ 09:10 London: Russland kann wahrscheinlich Rüstungsexporte nicht erfüllen +++

Russland kann nach Ansicht britischer Geheimdienstexperten seine Auslandsaufträge in der Rüstungsindustrie nicht mehr in vollem Umfang erfüllen. "Russland ist höchstwahrscheinlich nicht in der Lage, einige seiner Exportaufträge für gepanzerte Fahrzeuge auszuführen", heißt es in dem täglichen Geheimdienst-Update zum Ukraine-Krieg des Verteidigungsministeriums in London. Hintergrund seien die außergewöhnliche Nachfrage für gepanzerte Kampffahrzeuge für Russlands eigene Streitkräfte in der Ukraine und der zunehmende Effekt westlicher Sanktionen, so die Mitteilung weiter. So habe Belarus kürzlich Details über einen im eigenen Land weiterentwickelten Kampfpanzer vorgestellt. Zuvor sei diese Aufgabe dem staatlichen russischen Rüstungskonzern Uralvagonzavod zugefallen.

+++ 08:52 Scholz stellt sich Fragen der Hauptstadtmedien - Ukraine eines der Schwerpunktthemen +++

Zum Ende der politischen Sommerpause stellt sich Bundeskanzler Olaf Scholz am Vormittag den Fragen der Hauptstadtmedien. Bei dem Auftritt vor der Bundespressekonferenz will sich der Kanzler zu aktuellen Themen der Innen- und der Außenpolitik äußern. Außenpolitisch dürfte der russische Krieg in der Ukraine und seine Folgen die Fragerunde dominieren. Die Debatte über die Lieferung schwerer Waffen an die Ukraine hat inzwischen zwar etwas an Schärfe und Lautstärke verloren, ist aber schon deshalb nicht beendet, weil die Wünsche in Kiew nach wie vor groß sind. Scholz kann darauf verweisen, dass bereits einiges in der Ukraine angekommen ist - beispielsweise zehn Panzerhaubitzen 2000, fünf "Gepard"-Flugabwehrkanonenpanzer samt Munition sowie drei Mehrfachraketenwerfer Mars II. Diese Zahlen hatte Ende Juli Verteidigungsministerin Christine Lambrecht genannt. Allerdings ging auch einiges schief, etwa der geplante Panzer-Ringtausch mit Polen.

+++ 08:31 Litauen kündigt erneut Einschränkungen im Güterverkehr nach Kaliningrad an +++

Litauen kündigt erneut Einschränkungen im Güterverkehr in die russische Exklave Kaliningrad an. Wie die litauische Staatsbahn mitteilt, wird der Transit bestimmter russischer Güter ausgesetzt, bei denen eine Obergrenze erreicht wurde. Betroffen seien vor allem Eisen- und Stahlprodukte, Holz, Düngemittel und das Kühlmittel Ethylenglykol. "Wenn die transportierte Menge bestimmter Güter die festgelegten Jahresdurchschnittswerte erreicht, werden die Transportanfragen abgelehnt", erklärt die Bahn. Kaliningrad liegt an der Ostsee zwischen Litauen und Polen und hat keine direkte Landverbindung nach Russland. Mitte Juni hatte das EU-Mitglied Litauen den Güterverkehr zwischen Russland und der Exklave beschränkt. Güter, die unter die EU-Sanktionen gegen Russland fallen, konnten nicht mehr mit der Bahn von Russland über Litauen nach Kaliningrad gebracht werden.

+++ 08:06 Ostukraine: Giftiges Ammoniak ausgeströmt - Toter und Verletzte +++

Wie berichtet, ist in einer brennenden Brauerei in der ostukrainischen Separatistenhochburg Donezk nach Angaben örtlicher Behörden giftiges Ammoniak ausgetreten (Eintrag 23:42 Uhr). Bei dem durch ukrainischen Beschuss ausgelösten Brand seien ein Mensch getötet und zwei weitere verletzt worden, teilen die prorussischen Behörden in Donezk nun mit. Der Austritt von Ammoniak sei inzwischen gestoppt worden. Das Gas verteilte sich demnach in der Nacht im Umkreis von zwei Kilometern. Die Bevölkerung wurde aufgefordert, in Gebäuden zu bleiben und Fenster geschlossen zu halten. Zur Zeit des Beschusses hätten sich mehr als 30 Menschen in der Bierbrauerei aufgehalten.

+++ 07:41 Russlands Behauptung widerlegt: Satellitenbilder beweisen Zerstörung auf Krim-Stützpunkt +++

Wer hinter den heftigen Explosionen auf der Krim steckt, bleibt offen. Sicher ist nun aber: Russlands Behauptung, es sei kein Militärgerät zerstört worden, ist falsch. Satellitenaufnahmen zeigen die Wracks mehrerer Flugzeuge. Ukraines Präsident Selenskyj schwört derweil Vergeltung für Angriffe im Osten. Mehr dazu lesen Sie hier.

+++ 07:28 Ukraine will "aktiven Teil des Krieges" bis Herbst beenden +++

In seiner aktuellen Videoansprache diskutiert der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj mit dem Chef seines Präsidialamtes, Andrij Jermak, die Frage, wie lange der Krieg noch dauern werde. Die Kämpfe müssten dringend noch vor der Heizperiode beendet werden, sagt Jermak. Sonst bestehe das Risiko, dass Russland die Infrastruktur für Wärme und Energie zerstöre. "Das ist einer der Gründe, warum wir maximale Maßnahmen ergreifen wollen, um den aktiven Teil des Kriegs bis Ende Herbst zu beenden." Selenskyj sagt, die Kriegsdauer hänge von den russischen Verlusten ab. "Je höher die Verluste der Okkupanten sind, desto schneller können wir unser Land befreien." Dies wiederum hänge von der Militärhilfe für die Ukraine ab. Je entschiedener sie ausfalle, desto eher könnten die Ukraine und Europa wieder in Frieden leben.

+++ 07:06 Reserveoffizier der Bundeswehr als mutmaßlicher Spion vor Gericht +++

Ein Reserveoffizier der Bundeswehr soll einen russischen Geheimdienst jahrelang mit Informationen versorgt haben. Von heute an muss sich der 65-Jährige wegen geheimdienstlicher Agententätigkeit vor dem Düsseldorfer Oberlandesgericht verantworten. Laut Anklage der Bundesanwaltschaft hat der Mann aus Erkrath bei Düsseldorf Informationen zum deutschen Reservistenwesen und zur zivil-militärischen Zusammenarbeit in Krisensituationen verraten. Außerdem sei es um die Auswirkungen der 2014 verhängten Russland-Sanktionen und die inzwischen gestoppte Ostsee-Pipeline Nord Stream 2 gegangen. Weiterhin soll der Mann den Russen private Kontaktdaten von hochrangigen Angehörigen der Bundeswehr und aus der Wirtschaft gegeben haben. Auch die Sicherheits- und Verteidigungspolitik der USA und ihrer westlichen Verbündeten sei ein Thema gewesen.

+++ 06:34 CDU-Außenpolitiker Kiesewetter fordert nach Krim-Explosionen mehr schwere Waffen für die Ukraine +++

Der CDU-Außenpolitiker Roderich Kiesewetter sieht nach den Explosionen auf einem russischen Militärstützpunkt auf der Halbinsel Krim einen strategischen Vorteil für die Ukraine und fordert mehr schwere Waffen aus Deutschland. "Die Vorgänge auf der Krim sind wichtig, um die Ukraine militärisch in eine Position zu bringen, in der sich der Krieg für Putin nicht mehr lohnt", sagt Kiesewetter der "Rheinischen Post". "Zumindest treibt es für Russland die Kosten weiter in die Höhe. Schläge wie gegen den Luftwaffenstützpunkt Saki sind hierfür äußerst bedeutend." Kiesewetter übt zugleich scharfe Kritik an der Bundesregierung. "Es bleibt mir weiterhin mehr als rätselhaft, warum Deutschland nicht schwere Waffen in großem Umfang liefert - so wie es unsere Verbündeten längst tun. Es geht um das Überleben der Ukraine, aber auch von Moldau und dem Baltikum", so der CDU-Politiker.

+++ 05:55 Separatistenführer Puschilin: Asow-Kämpfer noch diesen Sommer vor Gericht +++

Hunderten Kämpfern des Asow-Regiments soll nach Angaben des Chefs der Separatistenverwaltung der Region Donezk "noch vor Ende des Sommers" der Prozess gemacht werden. "Das erste Gerichtsverfahren wird wahrscheinlich in Mariupol stattfinden und noch vor Ende des Sommers abgehalten", sagt Denis Puschilin, Chef der selbsternannten Volksrepublik, zu Reportern während einer vom russischen Verteidigungsministerium organisierten Reise. Medien und internationale Vertreter dürften dem Prozess beiwohnen. Das Asow-Regiment erlangte internationale Aufmerksamkeit durch seinen Widerstand gegen die russische Belagerung des Stahlwerks von Mariupol. Nach wochenlangen Kämpfen in den Bunkern und Tunneln ergaben sie sich im Mai den russischen Truppen.

+++ 04:54 Massive Inflation: Moldau kann russisches Gas im August nicht bezahlen +++

Moldau wird eigenen Angaben zufolge die Gas-Rechnung des russischen Lieferanten Gazprom im August nicht begleichen können. "Ich kann Ihnen jetzt schon sagen, dass wir nicht in der Lage sind, zu zahlen", sagt der Vorsitzende von Moldovagaz, Ion Ceban, der moldauischen Nachrichtenseite "Newsmaker". "Wir werden den Juli abdecken, aber wir können die Vorauszahlung für August nicht leisten. Das ist klar." Die Ex-Sowjetrepublik hoffe auf einen Aufschub und einen neuen, günstigeren Vertrag im vierten Quartal mit Gazprom. Das südosteuropäische Land, das gerade den EU-Kandidatenstatus erhalten hat, kämpft mit einer Inflation von 29 Prozent und hatte im vergangenen Jahr wiederholt Schwierigkeiten, seine Gasrechnungen zu begleichen. Gazprom hat Moldovagaz damals mehrfach gewarnt, dass es die Lieferungen einstellen könnte.

+++ 03:21 Selenskyj ruft zum Widerstand gegen russische Besatzer auf +++

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj fordert die Bewohner der von Russland besetzten Gebiete zum Widerstand auf. Sie sollten den ukrainischen Streitkräften über sichere Kanäle Informationen zum Feind oder über Kollaborateure übermitteln, sagt Selenskyj in seiner täglichen Videoansprache. Außerdem appelliert er daran, Kontakt zu jenen Bürgern zu halten, die allein oder von der Kommunikation abgeschnitten sind. "Sprechen Sie mit ihnen, unterstützen Sie sie, erzählen Sie ihnen von unserem Kampf und von den Möglichkeiten der Evakuierung in ein freies Gebiet", so Selenskyj.

+++ 02:28 UN-Sicherheitsrat ruft wegen Saporischschja Dringlichkeitssitzung ein +++

Angesichts der Befürchtungen vor einer nuklearen Katastrophe im ukrainischen Atomkraftwerk Saporischschja wird sich der UN-Sicherheitsrat am heutigen Donnerstag zu einer Krisensitzung treffen. Russland, das neben China, Frankreich, Großbritannien und den USA ständiges Mitglied im Sicherheitsrat ist, hatte die Sitzung beantragt. Bei der Dringlichkeitssitzung wird der Chef der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA), Rafael Grossi, die 15 Mitgliedstaaten über die Lage an dem Atomkraftwerk informieren und sich zu Fragen der atomaren Sicherheit äußern. Seit Tagen wird aus der Gegend um das von Russland besetzte AKW heftiger Beschuss gemeldet, für den sich Russland und die Ukraine gegenseitig verantwortlich machen.

+++ 01:07 Tschechiens Senat fast einstimmig für NATO-Norderweiterung +++

In Tschechien stimmt der Senat - das Oberhaus des Parlaments – praktisch einstimmig für die Norderweiterung der NATO. Alle 66 anwesenden Senatorinnen und Senatoren votieren für den Beitritt Schwedens. Für den Beitritt Finnlands sprechen sich 64 von 65 anwesenden Abgeordneten aus. Ein Senator enthält sich der Stimme, begründet dies anschließend aber mit einem Irrtum. Nach dem Oberhaus muss noch das Abgeordnetenhaus zustimmen, was Ende August erwartet wird. Dies gilt als Formsache. Letzter Schritt zur Ratifizierung in Tschechien ist dann die Unterschrift von Präsident Milos Zeman.

+++ 00:25 EU-Kohleembargo gegen Russland in Kraft +++

Ab sofort dürfen die EU-Staaten keine Kohle mehr aus Russland importieren. Um Mitternacht endete die Übergangsperiode für das Kohleembargo gegen Russland, das die EU-Staaten als Teil des fünften Sanktionspakets im April beschlossen hatten. Ziel des Importstopps ist es, die russische Wirtschaft weiter zu schwächen. Nach Angaben der EU-Kommission im April könnte das Kohleembargo ein Minus von rund acht Milliarden Euro pro Jahr für Russland bedeuten. Der Verein der Kohlenimporteure (VdKi) rechnet trotz des Importverbots nicht mit Lieferengpässen in Europa, da Kohle auf dem Weltmarkt verfügbar sei. Hauptlieferländer seien jetzt die USA, Südafrika, Australien, Indonesien und Kolumbien.

+++ 23:42 Giftiges Ammoniak strömt aus brennender Brauerei in Donezk +++

Die Territorialverteidigung der ostukrainischen Separatistenhochburg Donezk warnt vor giftigem Ammoniak, das aus einer brennenden Brauerei ausgetreten sei. Der Brand sei durch den Beschuss ukrainischer Artillerie ausgelöst worden. Das Gas verteile sich im Umkreis von zwei Kilometern. Die Bevölkerung wird aufgefordert, in Gebäuden zu bleiben und Fenster geschlossen zu halten. Ammoniak - bekannt für seinen stechenden Geruch - dient beim Bierbrauen als Kühlmittel. Die Front zwischen ukrainischen Truppen und den Einheiten der von Moskau gesteuerten Separatisten verläuft seit 2014 nur wenige Kilometer nordöstlich der größten Stadt im Donbass. In diesen Tagen gibt es dort heftige Kämpfe.

+++ 22:57 Ukraine will Schweiz als diplomatische Vertretung in Moskau +++

Nachdem die Ukraine ihre diplomatischen Beziehungen zu Russland zu Kriegsbeginn abgebrochen hat, will sie sich von der Schweiz in Moskau vertreten lassen. Die Wahrnehmung der Interessen sei mit der Schweiz bereits bilateral vereinbart worden, heißt es aus dem Außenministerium in Kiew. Die Schweiz habe "große Erfahrung bei der Erfüllung solcher Funktionen", so Ministeriumssprecher Oleh Nikolenko. Die Schweiz vertritt in Moskau bereits die Interessen Georgiens. Russland lehnt diese Lösung für die Ukraine allerdings ab. Man werde keine Vermittlung eines Landes akzeptieren, das sich Sanktionen angeschlossen habe, so das Außenministerium. Die Neutralität der Schweiz sei durch deren Übernahme der EU-Sanktionen entwertet, heißt es in einer Stellungnahme, aus der die Zeitung "Kommersant" zitiert.

+++ 22:03 UN erwarten steigende Getreideausfuhren +++

Nach dem Getreide-Deal zwischen Moskau und Kiew erwarten die Vereinten Nationen steigende Ausfuhren aus der Ukraine über das Schwarze Meer. Eine Reihe von Schiffen würden momentan auf die Genehmigung zur Fahrt in Richtung der ukrainischen Häfen warten "und wir erwarten einen großen Aufwärtstrend bei den Anträgen für den Transit", sagt der UN-Koordinator für die Ausfuhren, Frederick Kenney, in New York. Heute habe es mit insgesamt fünf vertragsmäßig inspizierten Schiffen einen neuen Höchststand gegeben.

+++ 21:14 Scholz trotz Gaskrise optimistisch +++

Bundeskanzler Scholz zeigt sich trotz der Probleme bei der Energieversorgung zuversichtlich, dass Deutschland die Gaskrise bewältigen kann. "Wir haben früh entschieden. Wir bereiten uns darauf vor, dass es ganz arg kommen kann", sagt Scholz bei einem Wahlkreisgespräch in Michendorf. Mit Blick auf den Fall, dass Deutschland kein Gas mehr bekomme, sagt Scholz: "Deshalb haben wir sehr, sehr weitreichende Entscheidungen getroffen, die jetzt dazu beitragen, dass es zwar haarig und eng werden kann, aber wir 'ne Chance haben, durch diese schwierige Situation durchzukommen."

Frühere Entwicklungen des Ukraine-Krieges können Sie hier nachlesen.