Ukrainische Truppen haben im Osten des Landes binnen einer Woche ein kleines Gebiet nahe der umkämpften Stadt Bachmut zurückerobert. In der vergangenen Woche seien bei Bachmut "weitere drei Quadratkilometer befreit worden", sagte Vize-Verteidigungsministerin Hanna Maljar heute im staatlichen Fernsehen. Seit Juni seien insgesamt 43 Quadratkilometer zurückerobert worden. "Im Süden hat sich die Lage nicht bedeutend verändert", so Maljar. "Unsere Verteidiger rücken weiter auf Berdjansk und Melitopol vor", zwei Städte, die in der Hand der russischen Angreifer sind.

+++ 09:55 Strack-Zimmermann fordert Taurus-Raketen +++

Vor dem Hintergrund der Zusage über F-16-Kampfjets aus Dänemark und den Niederlanden hat die Vorsitzende des Verteidigungsausschusses im Bundestag, Marie-Agnes Strack-Zimmermann, dafür geworben, dass Deutschland der Ukraine Marschflugkörper zur Verfügung stellt. Spätestens jetzt sei die F-16-Lieferung ein grünes Signal für die Bundesregierung, der Ukraine Taurus-Marschflugkörper zur Verfügung zu stellen, betonte die FDP-Politikerin im Deutschlandfunk. Diese könnten die Front schützen und russische Nachschubwege stören.

+++ 09:26 Ukraine: Moskau will 300.000 Russen in Mariupol ansiedeln +++

Laut einem Bericht des Nationalen Widerstandszentrums, einer Organisation der ukrainischen Spezialkräfte, hat Moskau einen "Entwicklungsplan" für das besetzte Mariupol ausgearbeitet, der einen Anstieg der Bevölkerung um rund 300.000 Menschen durch Zuwanderung aus Russland vorsieht. Moskau wolle den Transfer bis 2035 abschließen, schrieb das Zentrum unter Berufung auf Quellen im lokalen Untergrundwiderstand, die an die Dokumente der Besatzungsverwaltung gelangt seien. Demnach hat der Kreml ein Programm für billige Hypotheken auf Immobilien in den besetzten Teilen der Ukraine gestartet, um Russen zu ermutigen, dorthin zu ziehen. Darüber hinaus spricht der Bericht davon, Moskau schicke Arbeitsmigranten und Beamte aus den "schwachen" Regionen Russlands in die besetzten Gebiete, während die Bewohner von Mariupol und anderen besetzten Siedlungen zwangsweise nach Russland abgeschoben würden.

An einem beinahe komplett zerbombten Haus in Mariupol finden Arbeiten zum Wiederaufbau statt. (Foto: REUTERS)

+++ 08:50 London: Russland baut neue Armee in Südukraine auf +++

Mit der Bildung einer neuen Armee reagiert Russland nach Einschätzung britischer Geheimdienste auf die ukrainische Offensive im Süden des Landes. Russland reagiere damit auf die "Kriegswirklichkeit", teilt das britische Verteidigungsministerium mit. Ziel sei, erfahrenere Einheiten für den Kampf an Schlüsselachsen einsetzen zu können. So seien sehr wahrscheinlich zuletzt Luftlandetruppen aus dem Gebiet Cherson in den schwer umkämpften Sektor Orichiw verlegt worden.

+++ 08:17 Fritz: F-16 sind "technologischer Quantensprung" +++

Aus Sicht von ntv-Reporter Gordian Fritz, derzeit in Charkiw, sind die F-16 Kampfjets ein "technologischer Quantensprung" für die Ukraine. Bei seinen Frontbesuchen habe er beobachtet, "dass man dort mit so gut wie gar keiner eigenen Luftunterstützung kämpfen muss - einmal die Linien verteidigen muss, aber auch jetzt gerade in der Gegenoffensive zeigt es sich besonders eklatant". Auf der anderen Seite habe Russland seine Luftangriffe mit Hubschraubern oder Kampfflugzeugen massiv ausgeweitet.

+++ 07:44 ISW: Ukrainische Angriffe verschlechtern russische Kampfmoral +++

Das amerikanische Institute for the Study of War (ISW) stellt eine Verschlechterung der russischen Kampfmoral fest, ausgelöst durch ukrainische Angriffe auf rückwärtige Gebiete. Die Analysten sehen das Potenzial, eine Panik auszulösen, die sich "schnell verstärken und unter den russischen Fronteinheiten ausbreiten kann". In einem früheren Bericht hatte das ISW bereits darauf hingewiesen, dass Russlands Unfähigkeit, Fronttruppen zu rotieren, auf erschöpfte Reserven hindeute.

+++ 07:29 Kiew setzt auf Hilfe beim Ramstein-Treff im September +++

Der ukrainische Verteidigungsminister rechnet mit dem nächsten Treffen der Ukraine-Kontaktgruppe in der Woche ab 18. September. Laut Oleksii Reznikov wird sie erneut auf dem deutschen Luftwaffenstützpunkt in Ramstein stattfinden. Luftverteidigungskapazitäten haben demnach noch immer Priorität, berichtet die Nachrichtenplattform Ukrinform. "Mehr Systeme, mehr Raketen, Radare. Auch die Luftfahrt als Teil der Luftverteidigung. Die zweite Sache ist die Artillerie und die Munition dafür", sagte Reznikov dem Sender Channel 24. Drittens benötige die Ukraine "gepanzerte Fahrzeuge aller Art", insbesondere auch für Mannschaftstransport und die Evakuierung von Verwundeten.

+++ 06:55 Kreml: Ukrainische Drohne über Moskau abgefangen +++

Das russische Verteidigungsministerium meldet eine abgefangene ukrainische Drohne über dem Großraum Moskau. Das Flugobjekt sei abgestürzt, Opfer habe es nicht gegeben, teilt das Ministerium weiter mit. Am Flughafen Wnukowo seien alle Starts und Landungen ausgesetzt worden, meldet die amtliche Nachrichtenagentur Tass.

+++ 06:16 Selenskyj nennt F-16-Lieferungen historisch +++

Wolodymyr Selenskyj lobt die geplanten F-16-Kampfjetlieferungen der Niederlande und Dänemarks als historisch. "Die F-16 werden den Kämpfern und den einfachen Bürgern frisches Vertrauen und Motivation bringen", schreibt der ukrainische Präsident bei X (früher Twitter). Die Kampfflugzeuge würden helfen, die ukrainischen Städte vor russischen Angriffen zu schützen. Nach Angaben des Präsidentenamtes in Kiew haben Dänemark und die Niederlande zugesagt, der Ukraine für ihren Verteidigungskampf insgesamt 61 Kampfjets zu liefern.

+++ 05:38 187 Bildungseinrichtungen in Kiew wieder aufgebaut +++

Nach Behördenangaben wurden 187 Bildungseinrichtungen in der Region Kiew, die durch russische Angriffe beschädigt oder zerstört wurden, wieder hergestellt. Dies berichtet "Kyiv Independent" mit Verweis auf die lokale Militärverwaltung. Insgesamt seien in der Region Kiew seit Kriegsbeginn 232 Bildungseinrichtungen beschädigt oder zerstört worden. Noch seien nicht alle wiederaufgebaut worden. Nach Angaben der Militärverwaltung der Region Kiew waren während der Invasion 136 Schulen und 175 Kindergärten besetzt. Vor der vollständigen Invasion besuchten mehr als 52.000 Schüler und fast 15.000 Kindergartenkinder diese Schulen.

+++ 02:36 Nach Evakuierungsaufruf: Zivilisten durch russischen Beschuss verletzt +++

Bei Artilleriebeschuss in der Stadt Kupjansk im östlichen Gebiet Charkiw sind am Sonntag nach ukrainischen Angaben elf Zivilisten verletzt worden. Sieben von ihnen schwer, teilt der Gouverneur der Region Charkiw, Oleh Synjehubow, über Telegram mit. "Zu sagen, dass die Evakuierung gut läuft, würde wie Sarkasmus klingen", sagt Dmytro Luzenko, der eine Freiwilligengruppe leitet, die Zivilisten bei der Flucht vor den Kämpfen hilft, im Fernsehen. Die Behörden der Region hatten Anfang des Monats wegen des täglichen russischen Beschlusses die Evakuierung der Zivilbevölkerung in der Nähe der Kupjansk-Front angeordnet. Russland bestreitet, gezielt Zivilisten anzugreifen.

+++ 00:59 Russischer Beschuss in Donezk - vier verletzte Zivilisten +++

Bei russischem Beschuss sollen vier Zivilisten verletzt worden sein. Wie "Kyiv Independent" mit Verweis auf die Staatsanwaltschaft der Region Donezk berichtet, seien Awdijiwka, Krasnogorowka und Toretsk davon betroffen gewesen. Bei den Verletzten soll es sich um zwei Frauen (51 und 54 Jahre alt) und zwei Männer (54 und 81 Jahre alt) handeln. Zwei der Verletzten hielten den Behördenangaben zufolge sich zum Zeitpunkt des Angriffs zu Hause auf, während die beiden anderen in einem Auto unterwegs waren.

+++ 22:02 Selenskyj: "Bereit, Belgorod gegen NATO-Mitgliedschaft einzutauschen" +++

Vor wenigen Tagen sorgt ein Vorschlag eines hohen NATO-Mitarbeiters für Entsetzen in Kiew: Die Ukraine könne Territorium abgeben und dafür eine NATO-Mitgliedschaft erhalten. Bei der heutigen Pressekonferenz mit der dänischen Regierungschefin Frederiksen schloss der ukrainische Präsident Selenskyj Gebietsabtretungen erneut aus. Auf die Frage, ob die Ukraine bereit sei, eigene Gebiete gegen die NATO-Mitgliedschaft einzutauschen, antwortete Selenskyj: "Wir sind bereit, Belgorod gegen die NATO-Mitgliedschaft einzutauschen." Die russische Region Belgorod grenzt an die Ukraine und wird immer wieder von ukrainischen Drohnen attackiert.

+++ 21:02 Russen greifen Städte in Region Charkiw an - ein Toter, mehrere Verletzte +++

Russische Streitkräfte haben die Städte Kupjansk und Wowtschansk in der Region Charkiw unter Beschuss genommen. In Wowtschansk sei eine medizinische Einrichtung angegriffen worden, teilt das Innenministerium der Ukraine mit. Ein Mann sei dabei ums Leben gekommen. Durch Artilleriebeschuss von Kupjansk wurden elf Menschen verletzt. Das teilt der Gouverneur der Region Charkiw, Oleh Sinehubow, mit.

+++ 20:13 Dänemark will erste F-16 noch in diesem Jahr liefern +++

Dänemark will die ersten F-16-Kampfjets an die Ukraine vor dem Jahreswechsel liefern. Das teilt Ministerpräsidentin Frederiksen laut dem Nachrichtenportal RBC Ukraine mit. Ihr zufolge wird die erste Lieferung sechs Flugzeuge umfassen. Im Jahr 2024 will Dänemark acht weitere Flugzeuge an Kiew liefern. Die restlichen fünf sollen ein weiteres Jahr später in der Ukraine eintreffen.

+++ 19:32 Lindner rechnet mit jährlich 5 Milliarden Euro für Ukraine +++

Bundesfinanzminister Christian Lindner rechnet vorläufig mit finanziellen Hilfen von fünf Milliarden Euro pro Jahr für die Ukraine. Das sagt der FDP-Chef beim Tag der offenen Tür in seinem Ministerium in Berlin.

+++ 18:41 Russische Drohne wirft Sprengsätze auf Spaziergänger in Cherson +++

In der ukrainischen Region Cherson kommt es zu im Laufe des Tages zu mindestens zwei tödlichen Angriffen der russischen Soldaten auf ukrainische Zivilisten. In der Hauptstadt der Region habe eine russische Drohne zwei Sprengsätze auf einen Spaziergänger abgeworfen, teilte der Leiter der Militärverwaltung der Region, Oleksandr Prokudin, auf Telegram mit. Der 33-Jährige starb demnach an seinen Verletzungen. Zuvor habe ein russischer Panzer im Dorf Kosatzke gezielt ein Wohnhaus beschossen, so Prokudin. Eine 60-jährige Frau starb dabei, eine 45-Jährige wurde schwer verletzt.

Weitere Ereignisse des Vortages lesen Sie hier.