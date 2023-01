Polens Regierungschef Mateusz Morawiecki bekräftigt vor seiner Abreise nach Deutschland, bei seinem Besuch in Berlin Gespräche über die Lieferung von Leopard-Panzern für die Ukraine führen zu wollen. Er werde darüber mit Vertretern verschiedener Parteien sprechen, sagt er der Nachrichtenagentur PAP zufolge. Er könne sich nicht vorstellen, dass die Zustimmung Berlins nicht schnell erteilt werde. Wichtig sei, das zögerliche Handeln zu beenden und sich auf echte Unterstützung zu konzentrieren, sagte der polnische Ministerpräsident.

+++ 10:09 TASS: Russland stellt ersten Atom-Gefechtskopf für Supertorpedo fertig +++

Russland stellt einem Medienbericht zufolge die ersten atomaren Gefechtsköpfe für die von Präsident Wladimir Putin angekündigten "Poseidon"-Supertorpedos fertig. Die Atom-U-Boote vom Typ "Belgorod" sollten in "naher Zukunft" damit bestückt werden, zitiert die Nachrichtenagentur TASS eine nicht näher bezeichnete Quelle. Putin hatte 2018 angekündigt, die Reichweite des Torpedos werde unbegrenzt sein. Es sei eine vollkommen neue Art einer strategischen Atomwaffe.

+++ 09:48 Ukrainische Soldaten für Schulung an Patriot-System offenbar in USA eingetroffen +++

Rund 100 ukrainische Soldaten treffen offenbar in den USA ein, um sich am Patriot-Raketensystem schulen zu lassen. Dies twittert Liz Friden von Fox-News. "Video zeigt das Flugzeug mit 90-100 ukrainischen Soldaten an Bord, das auf dem Regionalflughafen Fort Sill landet, um diese Woche in Fort Sill, Oklahoma, mit der Ausbildung am Patriot-Raketensystem zu beginnen."

+++ 09:19 Melnyk macht Scholz einen "kreativen Vorschlag" +++

Der ukrainische Vizeaußenminister Andrij Melnyk hat einen "kreativen Vorschlag für unsere deutschen Freunde". Wie er auf Twitter schreibt, hat die Bundeswehr 93 Tornados in ihrer Flotte, die bald ausgemustert und durch moderne F-35-Tarnkappenjets ersetzt würden. Diese Tornados seien zwar alte, aber "noch immer sehr mächtige" Kampfjets, schreibt der frühere ukrainische Botschafter in Deutschland auf Twitter. An die Adresse von Bundeskanzler Olaf Scholz richtet Melnyk die Frage: "Warum nicht diese Tornados an die Ukraine liefern?" Der CDU-Außenpolitiker Roderich Kiesewetter begrüßt den Vorschlag auf Twitter.

+++ 08:57 Grünen-Parteichef: "Bundeswehr-Bestände dürfen nicht tabu sein" +++

Der Parteivorsitzende der Grünen, Omid Nouripour, schließt Lieferungen von deutschen "Leopard"-Panzern an die Ukraine nicht aus. Im "Frühstart" bei ntv sagt Nouripour: "Wir müssen der Ukraine beistehen und jeden Tag schauen, was die Ukraine braucht." Dabei müsse man sich aber stets eng mit den Partnerstaaten abstimmen, betont der Grünenchef. Es gäbe zur Zeit "viele Gesprächsfäden mit der USA", so Nouripour und sagt mit Blick auf den anstehenden Ukraine -Gipfel in Ramstein: "Am Freitag wird es einen guten Beitrag Deutschlands geben." Falls Deutschland sich dazu entschließen Kampfpanzer zu liefern, müsse es schnell gehen: "Dann muss die Ukraine das bekommen, was vorliegt." Außerdem fordert er: "Wenn die Industrie sagt, zur Zeit gibt es nicht ausreichend 'Leopard'-Panzer, muss man in den eigenen Beständen schauen. Die Bestände der Bundeswehr dürfen nicht tabu sein."

+++ 08:42 Weitere Leichen aus Trümmern in Dnipro geborgen +++

Nach den russischen Raketenangriffen auf die Ukraine steigt die Zahl der Toten in einem zerstörten Wohnhaus in der Stadt Dnipro immer weiter. Der Militärgouverneur des Gebiets Dnipropetrowsk, Walentyn Resnitschenko, spricht von bisher 35 Toten. In der Nacht werden demnach weitere Leichen aus den Trümmern geborgen. Unter den Toten sind auch zwei Kinder. Noch immer werden 35 Menschen vermisst.

+++ 08:15 "Angst vor neuer Front ist wirklich groß" +++

Russland und Belarus starten heute gemeinsame Luftwaffen-Übungen auf belarussischem Boden. In der Ukraine steigt die Angst vor einem Kriegseintritt des Landes, wie ntv-Reporter Jürgen Weichert aus Lwiw berichtet. Eine weitere Front im Norden würde die Streitkräfte vor große Probleme stellen.

+++ 07:55 Russland feuert Raketen auf Saporischschja +++

Russland feuert in der Nacht Raketen auf das Zentrum und die Vororte der Stadt Saporischschja. Dies schreibt Gouverneur Oleksander Staruch auf Telegram. Die zivile, Wohn- und industrielle Infrastruktur sei dabei beschädigt worden. Laut dem Bürgermeister von Saporischschja, Anatoli Kurtew, werden drei Menschen nach den Angriffen ins Krankenhaus gebracht, darunter zwei Kinder im Alter von 9 und 15 Jahren.

+++ 07:35 ISW erwartet bis zum Sommer eine "entscheidende Aktion" der Russen +++

Der Kreml will wahrscheinlich "in den nächsten sechs Monaten eine entscheidende Aktion durchführen", um die Oberhand in der Ukraine zurückzugewinnen. Dies schreibt der US-Thinktank Institute for the Study of War in seinem jüngsten Bericht. Demnach könnten die russischen Streitkräfte versuchen, eine Großoffensive in der Region Luhansk durchzuführen. "Die vollständige Eroberung der Oblaste Donezk und Luhansk ist nach wie vor das offizielle Kriegsziel des Kreml und gehört zu den am ehesten erreichbaren (wenn auch immer noch sehr anspruchsvollen) Zielen Russlands." Logistisch gesehen seien Donezk und Luhansk die am leichtesten einzunehmenden Gebiete für Russland. Laut dem Institut hat der Kreml trotz zahlreicher Niederlagen seine Kriegsziele nicht geändert. Allerdings gebe es Anzeichen dafür, dass er seine Herangehensweise an den Krieg ändere.

+++ 07:12 Bosporus gesperrt: Frachter aus der Ukraine läuft auf Grund +++

Ein aus der Ukraine kommendes Frachtschiff läuft im Bosporus auf Grund. Die Meerenge zwischen Schwarzem Meer und Mittelmeer wird daraufhin vorübergehend gesperrt, wie die türkische Generaldirektion für Küstensicherheit mitteilte. Spezialschiffe versuchten, den 142 Meter langen Frachter MKK-1 zu befreien, hieß es. Unklar ist noch, was das Schiff geladen hat und ob es im Rahmen des sogenannten Getreideabkommens unterwegs ist.

+++ 06:49 Union fordert Lieferung von "Leopard"-Panzern aus Bundeswehrbeständen +++

Der verteidigungspolitische Sprecher der Unionsfraktion Florian Hahn wirft der Bundesregierung in der Debatte um Panzer-Lieferungen an die Ukraine vor, zu langsam zu handeln. "Scholz darf jetzt nicht weiter zögern, sondern muss sowohl 'Leopard 1' als auch 'Leopard 2' auf den Weg bringen", sagt der CSU-Politiker der "Augsburger Allgemeinen". "Beide Modelle können den ukrainischen Streitkräften im Kampf gegen die vornehmlich älteren russischen Panzer helfen." Verzögerungen bei der Lieferung "kosten der Ukraine Zeit und Leben", warnt er. "Bis die Panzer der Industrie einsatzbereit sind, wäre es denkbar, die 'Leopard-2-A5' Modelle der Bundeswehr abzugeben."

+++ 06:22 Noch Dutzende Menschen in Dnipro vermisst +++

In Dnipro schwinden die Hoffnungen, noch Überlebende aus einem durch russische Raketen zerstörten Wohnhaus zu bergen. "Die Chance, dass wir noch weitere Überlebende finden, sind minimal", sagt der Bürgermeister von Dnipro, Boris Filatow. Nach Angaben der Beraterin des Regionalgouverneurs, Natalia Babatschenko, sind bei dem Angriff mindestens 30 Menschen getötet worden. Mehr als 30 Verletzte liegen im Krankenhaus, darunter zwölf Schwerverletzte. Dutzende Bewohner des Hochhauses werden weiter vermisst.

+++ 05:58 Bundeswehr verlegt erste Patriot-Systeme nach Polen +++

Die Bundeswehr beginnt mit der Verlegung ihres Flugabwehrsystems Patriot nach Polen. Die ersten Soldaten sollen noch heute mit ihren Fahrzeugen von Bad Sülze in Mecklenburg-Vorpommern aufbrechen, wie aus Sicherheitskreisen verlautet. In den kommenden Tagen werden dann auch die Waffensysteme in das Nachbarland verlegt. Insgesamt drei Staffeln sollen den Schutz kritischer Infrastruktur des NATO-Verbündeten in Grenznähe zur Ukraine sicherstellen.

+++ 05:27 Moskau und Minsk starten gemeinsame Luftwaffenübungen +++

Russland und Belarus beginnen heute gemeinsame Luftwaffenübungen in Belarus. Minsk erklärt, die Übungen seien defensiv. Inoffizielle Militärüberwachungskanäle auf Telegram berichten, seit Jahresbeginn seien mehrere russische Kampfflugzeuge, Hubschrauber und Militärtransportflugzeuge in Belarus eingetroffen - allein am Sonntag acht Kampfflugzeuge und vier Frachtflugzeuge. Der erste stellvertretende Staatssekretär des belarussischen Sicherheitsrats, Pawel Murawejko, schreibt auf Telegram, die Ukraine habe Belarus provoziert. Man reagiere jedoch zurückhaltend. "Wir verfügen über die notwendigen Kräfte und Mittel, um auf jegliche Manifestationen einer Aggression oder einer terroristischen Bedrohung auf unserem Territorium zu reagieren."

+++ 03:44 Baerbock erörtert Möglichkeiten zur Strafverfolgung Putins +++

Außenministerin Annalena Baerbock will bei einem Besuch in Den Haag Möglichkeiten diskutieren, wie der russische Präsident Wladimir Putin wegen des Angriffskriegs auf die Ukraine zur Rechenschaft gezogen werden kann. Am Internationalen Strafgerichtshof in der niederländischen Stadt will die Grünen-Politikerin am Morgen um 11 Uhr zunächst dessen Präsidenten Piotr Hofmanski und anschließend Chefankläger Karim Khan treffen.

+++ 00:41 Ukrainischer Kommandeur: Frontlinie verläuft nun außerhalb Soledars +++

Russische Streitkräfte haben die letzten Industriegebiete am westlichen Stadtrand von Soledar, die noch unter ukrainischer Kontrolle sind, eingenommen, schreibt Robert Brovdy, der Kommandeur der ukrainischen Drohneneinheit, auf seinem Telegram-Kanal. Nach seinen Angaben verläuft die Frontlinie nun außerhalb der Stadt. Moskau hat am Freitag die Einnahme der ostukrainischen Stadt Soledar verkündet. Die Ukraine bestritt diese Darstellung jedoch bislang.

+++ 23:15 Klingbeil: Lambrecht hat "große Rückendeckung" +++

SPD-Chef Lars Klingbeil lässt das weitere politische Schicksal von Verteidigungsministerin Christine Lambrecht bislang offen. Er kommentiere keine Medienberichte, sagt Klingbeil im ZDF mit Hinweis auf Berichte, dass die SPD-Politikerin heute ihren Rücktritt als Ministerin erklären werde. Lambrecht habe "große Rückendeckung", sagt Klingbeil. Was die SPD zu entscheiden habe, werde sie geschlossen entscheiden und dann verkünden. Klingbeil ist der erste führende SPD-Politiker, der sich seit den ersten Rücktrittsmeldungen am Freitagabend überhaupt zu der Verteidigungsministerin äußerte. Der SPD-Chef gilt selbst als ein möglicher Nachfolger Lambrechts. Spekuliert wird auch über die Ernennung der bisherigen Wehrbeauftragten Eva Högl, die Parlamentarische Staatssekretärin im Verteidigungsministerium, Siemtje Möller, und den bisherigen Arbeitsminister Hubertus Heil.

+++ 22:31 Drohnen-Video zeigt Zerstörungen in Dnipro +++

Nach dem russischen Raketenangriff auf ein Hochhaus in der ukrainischen Stadt Dnipro versuchen die Retter weiter, Überlebende zu finden. Mindestens 30 Menschen kamen bei der Attacke ums Leben, Dutzende weitere werden noch vermisst. Ein kurzes Drohnen-Video zeigt das Ausmaß der Tragödie.

+++ 21:54 Selenskyj: "Wir kämpfen um jeden Menschen" +++

Nach dem Einschlag einer russischen Rakete in ein Hochhaus in Dnipro am Samstag werden Aussagen von Präsident Wolodymyr Selenskyj zufolge noch immer Dutzende Bewohner vermisst. Rettungskräfte suchten in den Trümmern des Wohnhauses weiter nach mehr als 30 Menschen, sagt der ukrainische Staatschef in seiner Videoansprache. "Wir kämpfen um jeden Menschen", betonte er. "Und die Rettungsarbeiten werden so lange andauern, wie auch nur die geringste Chance besteht, ein Leben zu retten." Zugleich dankt Selenskyj für die internationale Anteilnahme. Selenskyj spricht in seiner Videobotschaft zudem auf Russisch die Menschen im Nachbarland an: "Ich möchte mich an alle in Russland wenden, die nicht einmal jetzt ein paar Worte der Verurteilung für diesen Terror haben, obwohl sie alles klar sehen und verstehen. Euer feiges Schweigen wird nur damit enden, dass diese Terroristen eines Tages auch hinter euch her sein werden."

+++ 21:20 Justizminister Buschmann spricht sich für Sondertribunal aus +++

Bundesjustizminister Marco Buschmann spricht sich für eine entschlossenere juristische Verfolgung der Verantwortlichen für den russischen Angriffskrieg aus. "Wenn es das schnellste und zielführendste Mittel ist, halte ich ein Sondertribunal für gut denkbar", sagt Buschmann. Der russische Angriffskrieg sei klar völkerrechtswidrig. "Wer diesen blutigen Krieg angezettelt hat, sollte sich dafür verantworten müssen. Um das zu erreichen, müssen wir auch neue Wege denken." Für ein Sondertribunal seien mehrere Optionen denkbar, sagt Buschmann. Entweder könne es sich "um ein ukrainisches Gericht, ein internationales Tribunal auf der Grundlage eines völkerrechtlichen Vertrags unter Beteiligung der Ukraine handeln", schlägt er vor. "Oder es gibt eine Mischform, ein so genanntes hybrides Gericht, bei dem ein ukrainisches Gesetz einen Sondergerichtshof mit Beteiligung internationaler Richter schafft." Wichtig sei, dass ein solches Sondertribunal mit internationalen Richtern besetzt werde, "um die Unparteilichkeit für das Strafverfahren zu garantieren".

+++ 20:50 Klingbeil: Ramstein-Treffen wird Signal der Unterstützung für Ukraine geben +++

Von dem Treffen der westlichen Verbündeten am Freitag in Ramstein wird nach Angaben von SPD-Chef Lars Klingbeil ein klares Signal der Unterstützung für die Ukraine ausgehen. "Die Bündnispartner stehe an der Seite der Ukraine", sagt Klingbeil im ZDF. "Dieser Kurs wird uneingeschränkt weitergehen." Auf die Frage nach möglichen Leopard-Panzern an die Ukraine verweist der SPD-Politiker nur darauf, dass schon SPD-Fraktionschef Rolf Mützenich gesagt hatte, dass es "keine roten Linien" gebe. "Dahinter stehe ich zu 100 Prozent." Klingbeil fügt mit Hinweis auf eine derzeitige schlechte Ausstattung der Bundeswehr hinzu: "Wir können nur Dinge liefern, die auch da sind." Kritik an einer als zu zögerlich empfundenen Haltung von Kanzler Olaf Scholz bei Waffenlieferungen weist er zurück.

+++ 20:08 Russischer Propagandist freut sich über zahlreiche Tote in Dnipro +++

Der russische Propagandist Sergej Mardan freut sich über den Raketenangriff auf ein Hochhaus in Dnipro, bei dem mindestens 30 Menschen ums Leben gekommen sind. In der ukrainischen Großstadt habe es "ein schönes Feuerwerk" gegeben, sagt er im Staatsfernsehen. "Angenehm? Ich will nicht lügen, es war angenehm", fährt Mardan fort. "Aber es wäre viel schöner gewesen, wenn eine Dnipro-Brücke in die Luft gesprengt würde". Während der Propagandist ein Foto des zerbombten Theaters in Mariupol einblendet, sagt er: "Schauen Sie auf die Fotos von Mariupol. Dasselbe wird auch mit Charkiw passieren". Auch Dnipro und Kiew erwarte dasselbe Schicksal.

Die früheren Entwicklungen im Ukraine-Krieg lesen Sie hier.