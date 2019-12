In ihrer Begrüßungsrede lobt die scheidende SPD-Übergangsvorsitzende Malu Dreyer die Arbeit der Großen Koalition und spricht sich indirekt für einen Verbleib ihrer Partei in dem Bündnis aus. "Das ist für mich verantwortungsvolle Politik für die Zukunft", sagt sie. Als Beispiele nennt sie die beschlossene Grundrente und immer mehr beitragsfreie Kita-Plätze. Dann erklärt sie: "Es macht einen Unterschied, wer regiert."

+++ 10:23 Heil bekräftigt Vize-Ambitionen: "Ich trete an" +++

Arbeitsminister Hubertus Heil geht zuversichtlich in eine mögliche Kampfkandidatur gegen Juso-Chef Kevin Kühnert. "Ich trete an", bekräftigte Heil unmittelbar vor Beginn des Parteitags. Er habe Zustimmung für den Schritt erfahren und wolle Brücken bauen. Er sei "zuversichtlich", zum Vize gewählt zu werden, sagte er. Im Zweifel stelle er sich auch einer Abstimmung, sagte Heil. Zur Frage, ob nicht vier statt drei Vizeposten sinnvoll wären, um den Wettstreit mit Kühnert zu verhindern, wollte sich Heil nicht äußern. Eine Stellungnahme dazu sei in seiner aktuellen Position nicht angemessen.

+++ 10:17 Boots made for leadin': Esken mit exotischem Outfit +++

Bunt in eine neue Ära: Saskia Esken tritt ihre heutige Wahl zur SPD-Co-Vorsitzenden in neuem Schuhwerk an - auch das wollen wir Ihnen nicht vorenthalten. "Als ich die in San Francisco gekauft habe, hätte ich nicht gedacht, wo sie mich hintragen", twitterte Esken und packte auch noch ein Foto dazu. Die Farbgebung ist speziell. Die Hosenfarbe kommt derweil deutlich mehr SPD-ig daher.

+++ 10:02 Kühnert will Begriff Volkspartei neu definieren +++

Ist der Begriff Volkspartei in Anbetracht der aktuellen politischen Gemengelage der Bundesrepublik noch zeitgemäß? Juso-Chef Kevin Kühnert hat sich vor dem Beginn des SPD-Parteitags für einen engeren Begriff von Volkspartei ausgesprochen. Seine Partei solle nicht weiter danach streben, von allen gewählt zu werden, sagte er dem "Spiegel". "Die SPD hatte - jenseits der Nazis - keine ernsthaften Feinde mehr bei den letzten Wahlen", so Kühnert. Demnach wolle der 30-Jährige in Zukunft die SPD-Mitglieder konsequent mitbestimmen lassen.

+++ 09:54 Schwesig vor Kampfduell: Brauchen Kühnert und Heil +++

Vor dem dreitägigen SPD-Bundesparteitag hat Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig bei den 600 Delegierten für einen Kompromiss bei der Wahl des stellvertretenden Chefs geworben - um eine sich andeutende Kampfkandidatur zwischen Juso-Chef Kevin Kühnert und Arbeitsminister Hubertus Heil doch noch zu umgehen: "Ich finde, dass die neue Parteispitze beide Köpfe braucht", sagte Schwesig im ZDF-

Schwesig will eine Kampfabstimmung um den dritten Vizeposten bei der SPD vermeiden. (Foto: imago images/Metodi Popow)

Laut Schwesig vertrete Kühnert "die junge Generation in unserer Partei und sollte in der Parteispitze dabei sein". Heil sei "ein starker Arbeits- und Sozialminister, der für uns die Grundrente durchgeboxt hat". Deswegen sage sie "ganz klar: Warum können wir nicht vier Stellvertreter haben?" Klara Geywitz und Anke Rehlinger gelten bereits für zwei Vizeposten als gesetzt.

