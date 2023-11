Im Vorfeld einer erwarteten mehrtägigen Kampfpause haben israelische Truppen seit Beginn der Bodenoffensive im vergangenen Monat bereits rund 400 Tunnelschächte der Hamas zerstört. Teilweise setzen die Soldaten auch Meerwasser ein, um die unterirdischen Labyrinthe zu fluten. Das zeigen Videos in den sozialen Netzwerken.

+++ 10:05 Spanien drängt zur Eile bei Gründung von Palästinenserstaat +++

Spanien drängt zur Eile bei der Gründung eines Palästinenserstaates. Sein Land befürworte die Anerkennung eines eigenständigen palästinensischen Staates "auf sehr kurze Sicht", sagt Außenminister Jose Manuel Albares im Sender Radiosender RNE. Ein palästinensischer Staat "wird die beste Garantie für den Frieden im Nahen Osten sein". Er bekräftigte, Spanien sei bereit, Gastgeber einer Friedenskonferenz zu sein.

+++ 09:42 Callenius zu aufgeschobener Feuerpause: "Muss erstmal in Israel verdaut werden" +++

Eigentlich sollte im Rahmen einer Vereinbarung zwischen Israel und der Terrororganisation Hamas am Donnerstagmorgen eine Feuerpause beginnen. Doch etwas läuft bei dem Deal schief. "Es soll an zwei Unterschriften gescheitert sein", berichtet ntv-Reporterin Alexandra Callenius.

+++ 09:05 Waffenruhe verzögert sich wegen Details zur Geisel-Liste +++

Die zwischen Israel und der islamistischen Palästinenserorganisation Hamas ausgehandelte Waffenruhe verzögert sich nach Angaben eines Palästinenser-Vertreters wegen noch zu klärender Einzelheiten zur Freilassung von Geiseln. Die Feuerpause sei aufgrund von Diskussionen "in letzter Minute" über die "Namen von israelischen Geiseln und die Modalitäten ihrer Übergabe" an eine dritte Partei verschoben worden, sagt der den Verhandlungen nahestehende Palästinenser-Vertreter, der anonym bleiben wollte, der Nachrichtenagentur AFP.

+++ 08:36 Leiter von Al-Schifa-Krankenhaus wohl von israelischen Soldaten festgenommen +++

Der Leiter des Al-Schifa-Krankenhauses im Gazastreifen ist nach Angaben eines Arztes der Klinik am Donnerstag von israelischen Soldaten festgenommen worden. "Doktor Mohammed Abu Salmija wurde zusammen mit mehreren anderen leitenden Ärzten festgenommen", sagt der Arzt und Abteilungsleiter Chalid Abu Samra. Seit rund einer Woche befindet sich die israelische Armee auf dem Gelände des Al-Schifa-Krankenhauses, unter dem sie eine Einsatzzentrale der radikalislamischen Palästinenserorganisation Hamas vermutet. Am Sonntag erklärte die Armee, einen 55 Meter langen Tunnel in zehn Metern Tiefe unter der Klinik sowie ein Waffenlager gefunden zu haben.

+++ 08:11 Israel: Haben 300 Hamas-Ziele angegriffen +++

Angesichts der sich offenbar verzögernden Waffenruhe halten die Kämpfe zwischen dem israelischen Militär und der radikal-islamischen Palästinenser-Gruppe Hamas Medienberichten zufolge an. Palästinensische Medien berichteten, dass israelische Kampfflugzeuge und Artillerie in mindestens zwei Wellen die Stadt Chan Junis im Süden des Gazastreifens beschossen hätten. Dabei seien 15 Menschen getötet wurden. Auch aus anderen Teilen des Gazastreifens wie etwa Dschabalia bei Gaza-Stadt im Norden und dem weiter südlich gelegenen Nuseirat wurden Angriffe gemeldet. Israel erklärte, seine Streitkräfte hätten im Laufe des vergangenen Tages mehr als 300 Hamas-Ziele aus der Luft angegriffen. In Israel gab es nahe der Grenze wieder Luftalarm, der vor Raketenbeschuss aus dem Gazastreifen warnte. Berichte über Opfer oder Schäden gab es nicht.

+++ 07:40 USA schießen mehrere Huthi-Drohnen ab +++

Die Vereinigten Staaten haben mehrere Drohnen abgeschossen, die von Huthi-Kräften im Jemen gestartet wurden, schreiben die US-Streitkräfte auf X. "Die Drohnen wurden abgeschossen, während das US-Kriegsschiff auf Patrouille im Roten Meer war. Das Schiff und die Besatzung wurden nicht beschädigt oder verletzt", heißt es. Seit Ausbruch des Krieges haben die USA mehrere Raketen abgeschossen, die von Houthi-Rebellen auf Eilat abgefeuert wurden. Auch Saudi-Arabien hat eine Reihe von Geschossen abgeschossen.

+++ 06:40 Katar und Ägypten sollen Geisel-Deal beeinflusst haben +++

Ein hochrangiger US-Beamter erklärt gegenüber CNN, dass die Entscheidung, die Umsetzung des Geiselabkommens um einen Tag auf Freitag zu verschieben, von Israel zusammen mit Katar und Ägypten getroffen wurde und dass die USA darüber informiert waren. Der Beamte sagte, man habe mehr Zeit gebraucht, um die Details zu klären und um zu verhindern, dass etwas schiefgeht", berichtet CNN. Rund 50 Menschen sollen am Freitag freigelassen werden.

+++ 06:04 Über eine Million Vertriebene in UN-Einrichtungen untergebracht +++

Nach Angaben des UN-Hilfswerks für palästinensische Flüchtlinge (UNRWA) suchen derzeit fast 1,037 Million Binnenvertriebene Schutz in 156 UNRWA-Einrichtungen im Gazastreifen. In ihrem Bericht gibt die Hilfsorganisation die Zahl ihrer Mitarbeiter, die durch den anhaltenden Konflikt im Gazastreifen getötet wurden, mit 108 an. Die Angaben in dem Bericht waren am Dienstag gültig.

+++ 03:57 Huthi-Rebellen wollen Marschflugkörper auf Israel abgefeuert haben +++

Nachdem die israelische Armee einen Marschflugkörper mit Kurs auf Südisrael abgefangen hat, beanspruchen die Huthi-Rebellen im Jemen den Angriff für sich. Die schiitische Miliz teilt mit, sie habe "Geschosse auf verschiedene militärische Ziele" in Israel abgefeuert. Die Angriffe würden so lange fortgesetzt, bis "die israelische Aggression gegen das palästinensische Volk im Gazastreifen und im Westjordanland aufhört", schreibt Huthi-Sprecher Jahja Sari bei X.

+++ 01:24 Israel tötet bei Luftangriffen Mitglieder von Hisbollah-Elite-Brigade +++

Bei israelischen Luftangriffen auf Ziele der proiranischen Hisbollah im Libanon sind nach Angaben der Miliz mindestens fünf ihrer Mitglieder getötet worden. Unter ihnen sei der Sohn des Vorsitzenden des parlamentarischen Blocks der Hisbollah im libanesischen Parlament, Mohamed Raad. Aus libanesischen Sicherheitskreisen heißt es, bei den Getöteten handele es sich um Mitglieder der Elite-Brigade der Hisbollah, Al Radwan. Demnach sei ein Haus im Dorf Beit Yahoun in Südlibanon getroffen worden. Israels Militär teilt mit, Truppen und Kampfflugzeuge hätten eine "Terrorzelle" angegriffen, die versucht habe, Raketen auf israelisches Gebiet abzuschießen. Auch sei eine "Terrorzelle" getroffen worden, die auf Truppen gefeuert habe.

+++ 00:14 Biden spricht mit al-Sisi: "USA werden keine Zwangsumsiedlung aus dem Gazastreifen zulassen" +++

US-Präsident Joe Biden versichert in einem Gespräch mit Ägyptens Präsident Abdel Fattah al-Sisi dass die USA "unter keinen Umständen die Zwangsumsiedlung von Palästinensern aus dem Gazastreifen oder dem Westjordanland, die Besetzung des Gazastreifens oder die Neuziehung der Grenzen des Gazastreifens zulassen werden". Gaza dürfe aber auch kein Zufluchtsort für die Hamas bleiben, so Biden in dem Telefonat weiter. Er habe dem Weißen Haus zufolge außerdem sein "Engagement für die Gründung eines palästinensischen Staates" betont.

+++ 23:10 Israel: Keine Geiselfreilassungen vor Freitag +++

Nach israelischen Angaben wird es noch mindestens einen Tag dauern, bis die ersten Verschleppten gemäß dem Abkommen mit der Hamas aus dem Gazastreifen zurückkehren. Die Verhandlungen dauerten an, erklärt Sicherheitsberater Tzachi Hanegbi. Die Freilassung werde "gemäß der ursprünglichen Abmachung beider Seiten und nicht vor Freitag beginnen". Hintergründe für die Verzögerung sind unklar. Berichten israelischer Medien zufolge könnten die Diskussionen über die genauen Bestimmungen der Feuerpause noch nicht abgeschlossen sein.

+++ 22:25 Israels Armee legt Hamas-Tunnelsystem unter Schifa-Krankenhaus frei +++

Die israelische Armee hat nach eigenen Angaben weitere Teile eines mutmaßlichen Hamas-Tunnelsystems unter dem Schifa-Krankenhaus im Gazastreifen freigelegt. Das Militär veröffentlicht Videos und Bilder, auf denen weitere Eingänge zu Tunneln sowie unterirdische Räume und Verstecke zu sehen sind. Die israelischen Streitkräfte vermuten unter dem größten Krankenhaus im Gazastreifen eine Kommandozentrale der islamistischen Hamas. Auch Gebäude in der Umgebung der Klinik zählten dazu. Erst vor wenigen Tagen entdeckte das Militär während des umstrittenen Einsatzes in der Klinik einen Schacht, der nach Angaben der Armee zu einer Tunnelstrecke führt, an dessen Ende sich nach 55 Metern eine "explosionssichere" Tür befand. Wie die Armee nun bekanntgibt, befinden sich hinter der erst kürzlich aufgebrochenen Tür ein klimatisierter Raum und ein Badezimmer sowie weitere Schächte. Nach Angaben des Militärs erstreckt sich das Tunnelsystem unter dem gesamten Krankenhausgebäude sowie weiteren Gebäuden in der Gegend.

+++ 22:08 Netanjahu: Vereinbarung mit Hamas "richtige Entscheidung" +++

Vor der erwarteten Feuerpause in Israel und im Gazastreifen bezeichnet Israels Regierungschef Benjamin Netanjahu die Vereinbarung mit der islamistischen Hamas als "richtige Entscheidung". Der Krieg werde allerdings auch nach der Umsetzung einer Vereinbarung mit der Hamas fortgesetzt, betont er erneut bei einer Pressekonferenz in Tel Aviv. Die Kampfhandlungen würden so lange andauern, bis Israel alle seine Ziele erreicht habe. Das zwischen Israel und der Hamas ausgearbeitete Abkommen sieht neben der Feuerpause außerdem den Austausch von Geiseln aus Israel gegen palästinensische Häftlinge vor. Konkret könnten dabei bis zu 100 Geiseln aus Israel gegen bis zu 300 palästinensische Insassen israelischer Gefängnisse ausgetauscht werden.

+++ 21:50 UNO begrüßt Vereinbarung zwischen Israel und Hamas als "wichtigen Schritt" +++

UN-Generalsekretär António Guterres hat die Vereinbarung zwischen Israel und der radikalislamischen Palästinenserbewegung Hamas über die Freilassung von 50 Geiseln und Feuerpausen in Gaza begrüßt. "Dies ist ein wichtiger Schritt in die richtige Richtung, aber es muss noch viel mehr getan werden", erklärt ein Sprecher des UN-Generalsekretärs.

+++ 21:26 Acht pro-iranische Kämpfer bei US-Angriffen im Irak getötet +++

Bei US-Angriffen auf zwei Ziele im Irak sind acht pro-iranische Kämpfer getötet worden. Die "Präzisionsschläge" mit Kampfflugzeugen seien "als direkte Reaktion auf die jüngsten Angriffe des Iran und vom Iran unterstützter Gruppen" auf die Streitkräfte der USA und der US-geführten Militärkoalition erfolgt, teilt das für den Nahen Osten zuständige US-Militärkommando Centcom im Onlinedienst X mit. Die vom Iran unterstützten Hisbollah-Brigaden gaben den Tod von acht ihrer Kämpfer bekannt. Bereits am Dienstag hatten die USA nach eigenen Angaben westlich von Bagdad einen Angriff auf ein Fahrzeug von Hadsch al-Schaabi ausgeführt, den Washington als "Selbstverteidigungsschlag" bezeichnete. Dabei war ein Mensch getötet und mehrere andere verletzt worden. Es waren die ersten Angriffe der USA auf Ziele im Irak seit Beginn des Krieges zwischen Israel und der radikalislamischen Palästinenserorganisation Hamas vor sechseinhalb Wochen.

+++ 20:35 Israels Armee zerstört Geheimdienst-Einrichtungen der Hamas +++

Die israelische Armee hat nach eigenen Angaben Einrichtungen des militärischen Geheimdienstes der Hamas im Gazastreifen zerstört. Bei der Operation seien mehrere Hamas-Terroristen getötet sowie Anlagen zur Waffenproduktion freigelegt worden, teilt das Militär mit. Bei dem Einsatz in den Vierteln Issa und Tel el-Hawa konnten außerdem Geheimdienstmaterial, technische Instrumente sowie wichtige Informationen über die Untergrundinfrastruktur der Terrororganisation gesammelt werden, hieß es in der Mitteilung. Es seien israelische Streitkräfte der Fallschirmjäger-Brigade gewesen, die die Zentrale sowie einen Außenposten der Hamas angegriffen hätten.

