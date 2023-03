Spanien wird der Ukraine nach Medienberichten schon bald sechs Leopard-Panzer des älteren Typs 2A4 liefern. Die Lieferung werde unmittelbar nach Ostern erfolgen, berichtet unter anderem die Zeitung "El País" unter Berufung auf Regierungsangaben. Die Instandsetzung der Fahrzeuge sei abgeschlossen. In den vergangenen Wochen sind in Spanien 55 Ukrainer als Besatzungsmitglieder und Techniker an Leopard-Kampfpanzern ausgebildet worden. Madrid hat die Lieferung von bis zu zehn Panzern in Aussicht gestellt.

+++ 10:07 London widerspricht Berichten über Eroberung von Industriekomplex in Bachmut +++

Es gibt widersprüchliche Angaben zu einem Industriekomplex im umkämpften Bachmut im Osten der Ukraine. Das britische Verteidigungsministerium weist russische Berichte zurück, wonach Kämpfer der Söldnertruppe Wagner den AZOM-Industriekomplex im Norden der Stadt vollständig erobert hätten. "Das Gebiet ist jedoch wahrscheinlich weiterhin umkämpft, wie schon in den letzten zwei Wochen", heißt es im täglichen Update britischer Geheimdienste. Die US-Denkfabrik Institute for the Study of War hingegen erklärt, es sei wahrscheinlich, dass Wagner-Kämpfer den AZOM-Industriekomplex eingenommen haben.

+++ 09:40 Eisenbahndepot soll Ziel ukrainischer Angriffe in Melitopol sein +++

Nach russischen Berichten über ukrainische Angriffe auf die besetzte Großstadt Melitopol in der Südukraine sind weitere Einzelheiten bekannt. Die ukrainische Armee soll nach übereinstimmenden ukrainischen und russischen Angaben das Eisenbahndepot der Stadt unter Beschuss genommen haben. Einwohner berichten von mehreren Explosionen in dem Gebiet des Depots. Melitopol ist ein wichtiger Eisenbahnknoten für das russische Militär. Die Stadt hat eine Bahnverbindung Richtung Krim und von dort führen die Gleise dann auch in andere Städte des Gebiets, was für den Nachschub der Besatzungstruppen insgesamt von hoher Bedeutung ist. Der Beschuss des Depots durch ukrainische Truppen dürfte vor allem darauf zielen, den russischen Nachschub zu behindern.

+++ 08:53 Russland macht laut ISW Geländegewinne in Bachmut +++

Die US-Denkfabrik Institute for the Study of War (ISW) hält die Angaben von russischen Militärbloggern für glaubhaft, wonach Kämpfer der Söldnertruppe Wagner in Bachmut den AZOM-Industriekomplex eingenommen haben. Dies sei "wahrscheinlich", schreibt das ISW in seiner täglichen Einschätzung. Zudem würden die Wagner-Truppen Fortschritte innerhalb der Stadt machen. Die Angaben der Blogger würden sich mit Bild-Material aus Bachmut decken. Das ISW bezieht sich dabei unter anderem auf Filmmaterial, das einen Korrespondenten russischer Staatsmedien auf dem Gelände des Komplexes im Norden der Stadt zeigt. Das ISW geht davon aus, dass die russischen Truppen in den letzten sieben Tagen in weitere fünf Prozent von Bachmut vorgedrungen sind und derzeit etwa 65 Prozent der Stadt besetzen.

+++ 08:21 Russische Medien: Selbstgebaute Drohne in Ukraine-Farben in Moskauer Vorort entdeckt +++

In einem Vorort von Moskau sind russischen Medienberichten zufolge die Überreste einer selbstgebauten Drohne in den Ukraine-Farben gelb und blau gefunden worden. Sie soll eine Spannweite von etwa zwei Metern gehabt haben, sei aus Holz und Styropor gebaut und blau und gelb angemalt worden, heißt es in mehreren russischen Telegram-Nachrichtenkanälen. Die Drohne trage die Aufschrift "Ruhm der Ukraine". Ein Anwohner habe das Objekt in der Nähe von Bahngleisen im Ort Svitino entdeckt, der gut 60 Kilometer von Moskau entfernt ist. Die staatliche russische Nachrichtenagentur Tass schreibt, es seien Ermittlungen eingeleitet worden. Verletzte habe es nicht gegeben. Die Angaben lassen sich nicht unabhängig überprüfen.

+++ 07:48 Selenskyj lädt Xi in die Ukraine ein +++

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj lädt Chinas Staatschef Xi Jinping zu einem Besuch in seinem Land ein. "Wir sind bereit, ihn hier zu sehen", sagt Selenskyj in einem Interview der Nachrichtenagentur AP.

+++ 07:20 Russische Tass meldet ukrainische Angriffe auf Melitopol +++

Ukrainische Truppen sollen die russisch kontrollierte Stadt Melitopol unter Beschuss genommen haben. Dabei sei das Stromversorgungssystem beschädigt worden, meldet die staatliche russische Nachrichtenagentur Tass unter Berufung auf von Moskau eingesetzte Behördenvertreter in dem Gebiet. In der Stadt und in einigen Dörfern sei der Strom ausgefallen. Auch ein Zugdepot sei zerstört worden. Opfer habe es nach ersten Informationen nicht gegeben. Der im Exil lebende Bürgermeister von Melitopol, Iwan Fedorow, teilt über Telegram mit, in der Stadt habe es mehrere Explosionen gegeben. Melitopol wird seit März vergangenen Jahres von russischen Truppen besetzt.

+++ 06:46 Neue Drohnen-Routen schränken laut US-Militär Aufklärungsarbeit ein +++

Dass die USA die Routen ihrer Überwachungsdrohnen über dem Schwarzen Meer geändert haben, wirkt sich nach US-Angaben auf die Aufklärungsarbeit der Drohnen aus: Ein hochrangiger US-Militär erklärt gegenüber CNN, die Entscheidung, die Routen weiter nach Süden und somit weiter weg von der ukrainischen Küste zu verlegen, "schränkt definitiv unsere Fähigkeit ein", Informationen über den Ukraine-Krieg zu sammeln. Mit größerer Entfernung sinke die Qualität der Informationen. Spionagesatelliten könnten dies nur bis zu einem gewissen Grad kompensieren. Mitte März soll ein russischer Kampfjet eine US-Drohne im internationalen Luftraum über dem Schwarzen Meer gestreift und zum Absturz gebracht haben. Das russische Verteidigungsministerium wies jede Verantwortung für den Absturz von sich und erklärte, die Drohne habe bei einem scharfen Ausweichmanöver rapide an Höhe verloren und sei abgestürzt. Nach dem Vorfall sagte ein US-Beamter zu CNN, die Routen seien geändert worden, um "eine zu große Provokation zu vermeiden". Washington wolle jeden Zwischenfall vermeiden, der zu einem direkten Konflikt mit Russland führen könnte.

+++ 05:58 Moskau: Starten Übungen mit Interkontinentalraketen +++

Russland beginnt Militärmanöver mit dem Interkontinentalraketen-System Yars. Die Übungen mit dem mobilen Yars-System würden in drei russischen Regionen durchgeführt, teilt das russische Verteidigungsministerium mit, ohne die Regionen zu benennen. "Außerdem werden die strategischen Raketenträger in Zusammenarbeit mit Formationen und Einheiten des Zentralen Militärbezirks und der Luftstreitkräfte eine Reihe von Maßnahmen zur Tarnung und Abwehr moderner Luftaufklärungsmittel durchführen." Es sind nur wenige taktische und technische Merkmale des neuen russischen Systems bekannt. Berichten zufolge haben die Flugkörper eine Reichweite von 12.000 Kilometern. Laut Militärbloggern kann Yars mehrere unabhängig voneinander ansteuerbare nukleare Sprengköpfe tragen und auf einem Lastwagen montiert oder in Silos stationiert werden.

+++ 05:45 Russland: USA spielen Beteiligung an Nord-Stream-Explosion herunter +++

Die russische Botschaft in den USA wirft der US-Regierung vor, belastende Informationen über eine mögliche Beteiligung an den Explosionen an den Nord-Stream-Pipelines herunterzuspielen. Die Regierung in Washington tue "alles Mögliche", um eine "unparteiische Untersuchung" der Umstände der Explosionen zu verhindern, schrieb die Botschaft nach dem Scheitern Russlands, im UN-Sicherheitsrat eine Untersuchung des Vorfalls vom September durchzusetzen. "Wir sehen dies als einen offensichtlichen Versuch [...], Informationen von angesehenen Journalisten herunterzuspielen, die für die Vereinigten Staaten belastend sind, die die wahrscheinliche direkte Beteiligung amerikanischer Geheimdienste betrifft." In einem Blogbeitrag vom Februar hatte der mit dem Pulitzer-Preis ausgezeichnete Enthüllungsjournalist Seymour Hersh einen nicht näher bezeichneten Insider zitiert, wonach Taucher der US-Marine die Pipelines auf Befehl von Präsident Joe Biden mit Sprengstoff zerstört hätten. Das US-Präsidialamt wies den Bericht als "völlig falsch und frei erfunden" zurück.

+++ 04:48 Moskaus Botschafter in Schweden droht +++

Der russische Botschafter in Stockholm behauptet, dass Schweden und Finnland nach einem NATO-Beitritt zu "legitimen Zielen" russischer "Vergeltungsmaßnahmen" auch militärischer Art würden. Viktor Tatarintsev erklärt auf der Homepage der russischen Botschaft in Schweden, nach einem NATO-Beitritt der beiden Länder würde sich die Grenze Russlands mit der NATO "fast verdoppeln". Schweden gehe mit seinem NATO-Beitrittsgesuch einen Schritt Richtung "Abgrund". Schweden und das Nachbarland Finnland hatten infolge des russischen Angriffskriegs gemeinsam die Aufnahme in die NATO beantragt. Ungarn und die Türkei haben Schwedens Beitritt noch nicht zugestimmt. Finnland braucht nur noch die Zustimmung der Türkei. Mehr dazu lesen Sie hier.

+++ 03:33 Kiew fordert Ende illegaler Adoptionen ukrainischer Kinder +++

Die stellvertretende ukrainische Ministerpräsidentin Iryna Wereschtschuk appelliert an die russischen Bürger, keine Kinder aus der Ukraine zu adoptieren. "Ich empfehle russischen Bürgern dringend, keine ukrainischen Waisenkinder zu adoptieren, die illegal aus den vorübergehend besetzten Gebieten der Ukraine verschleppt wurden", sagt Wereschtschuk. "Ich erinnere noch einmal alle russischen so genannten 'Adoptiveltern' und 'Vormünder': Früher oder später werden Sie sich verantworten müssen." Nach Angaben des ukrainischen Ministeriums für die besetzten Gebiete gelten derzeit 19.514 ukrainische Kinder als illegal deportiert. Russland stellt die Übersiedlung Tausender ukrainischer Kinder nach Russland als humanitäre Kampagne zum Schutz von Waisen und in der Konfliktzone zurückgelassenen Kindern dar.

+++ 01:46 Biden hält Putins Aussagen zu Atomwaffen-Stationierung für "gefährlich" +++

US-Präsident Joe Biden hält die Aussagen von Kreml-Chef Wladimir Putin zur Stationierung russischer Atomwaffen in Belarus für "gefährlich". "Es ist besorgniserregend", sagt Biden vor Journalisten in Washington. Putin hatte am Samstag angekündigt, dass russische taktische Nuklearwaffen im Nachbarland Belarus stationiert würden. US-Regierungsvertreter machten aber deutlich, dass es bisher keine Hinweise gebe, dass Russland bereits Atomwaffen nach Belarus verlegt. "Sie haben es noch nicht getan", sagt Biden dazu.

+++ 00:52 Selenskyj nach Truppenbesuch: Wir sind stärker +++

Nach einem Besuch der Grenzregion zu Russland betont der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj einmal mehr die Stärke der Ukrainer. "Die Bedrohung ist ständig, unsere Grenze wird ständig beschossen", sagt er in seiner allabendlichen Videoansprache über die Eindrücke seines Truppenbesuchs in der Region Sumy im Nordosten der Ukraine. "Aber das Leben und unsere Menschen sind offensichtlich stärker als alle Ängste." Ukrainische Grenztruppen schirmen im Nordosten einen mehrere Hundert Kilometer langen Abschnitt an der gemeinsamen Grenze mit Russland ab, um dort ein Eindringen russischer Einheiten zu verhindern.

+++ 23:33 Französische Nationalversammlung stuft "Holodomor" als Völkermord ein +++

Nach dem Bundestag und dem Europaparlament stuft auch die französische Nationalversammlung die Hungersnot in der Ukraine in den 1930er Jahren mit Millionen Toten als Völkermord ein. Die Abgeordneten nahmen eine entsprechende Resolution mit 168 bei nur zwei Gegenstimmen an. Der "Holodomor" (deutsch: Mord durch Hunger) sei "die Geschichte einer organisierten Barbarei" und "der Einsatz von Hunger als politische Waffe", sagte die Abgeordnete Anne Genetet in einer leidenschaftlichen Rede. Der Entwurf war von Mitgliedern von sieben der zehn Fraktionen der Versammlung mitunterzeichnet worden. Die Abgeordneten der linksradikalen Partei La France Insoumise (LFI) nahmen nicht an der Abstimmung teil, die Vertreter der Kommunistischen Partei stimmten gegen die Resolution.

+++ 22:24 Russland bestätigt: Kontakt zu den USA über "New Start"-Vertrag gibt es nicht mehr +++

Russland hat derzeit keinen Kontakt mit den USA über den "New Start"-Vertrag zur Verringerung strategischer Waffen, sagt Außenminister Sergej Lawrow in einem Interview mit der staatlichen Nachrichtenagentur TASS. "Es gibt keinen Kontakt mit den Amerikanern über den Vertrag zur Reduzierung strategischer Waffen", so Lawrow. Der russische Präsident Wladimir Putin hat bereits am 21. Februar dieses Jahres angekündigt, den Vertrag auszusetzen und wenig später ein entsprechendes Gesetz unterschrieben. Auch die USA teilen mittlerweile mit Russland keine ausführlichen Daten zu ihrem Atomwaffenarsenal mehr. Da Moskau nicht an dem Informationsaustausch teilnehme, hätten die USA ihn ebenfalls eingestellt, sagt der Kommunikationsdirektor des Nationalen Sicherheitsrates, John Kirby. Man werde das Teilen der Daten erst wieder aufnehmen, wenn auch Russland dazu bereit sei.

+++ 21:38 Ukraine meldet viele Zusammenstöße mit russischen Truppen in Bachmut - hohe Verluste +++

Die Lage in der schwer umkämpften ostukrainischen Stadt Bachmut ist nach den Worten eines ukrainischen Militärs "sehr dynamisch". Manchmal habe sogar der Gegner taktische Vorteile, sagt der Sprecher der ukrainischen Ostfront, Serhij Tscherewatyj, im Fernsehen. Doch diese Vorteile seien vorhersehbar. "Wir erkennen sie und ergreifen Gegenmaßnahmen." Einen wie auch immer gearteten strategischen Vorteil gebe es nicht. "Die Lage ist stabil, aber schwierig", sagt Tscherewatyj. "Bei Kämpfen und Gegenmaßnahmen geht es darum, dem Gegner die Möglichkeit zu nehmen, seine Angriffe erfolgreich auszuweiten." Allein in den vergangenen 24 Stunden habe es 14 Zusammenstöße mit russischen Truppen gegeben, in deren Verlauf 86 russische Soldaten getötet und weitere 117 verwundet worden seien. Die Angaben können nicht unabhängig geprüft werden. Nach Schätzungen des NATO-Geheimdienstes sollen in Bachmut auf einen toten ukrainischen Soldaten fünf Russen kommen.

+++ 21:06 Stürme spülen Minen davon - unkontrollierte Detonationen +++

Im März 2022, kurz nach Beginn der groß angelegten Invasion in der Ukraine, soll die russische Armee die Schifffahrtswege vom Bosporus nach Odessa vermint haben. Einem Bericht der "Ukrainska Pravda" nach stellen die Minen eine besondere Gefahr dar. Seit Anfang dieses Jahres habe das stürmische Wetter demnach etwa 20 Stück in mehreren Küstenzonen angespült, zum Beispiel in Georgien. Die meisten Minen habe man kontrolliert zerstört, 20 Prozent hätten jedoch "Zerstörung" angerichtet, wie es in dem Bericht heißt. Todesopfer soll es aber nicht gegeben haben. Es wird erwartet, dass im Sommer weitere vergleichbare Fälle auftreten. Auch Rumänien hat in der Vergangenheit schon eine angespülte Seemine an einem Strand entdeckt.

Die früheren Entwicklungen im Ukraine-Krieg lesen Sie hier.