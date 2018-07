Politik

Live-Ticker zum NSU-Urteil: +++ 10:42 Linke fordert weitere Aufklärung +++

Nach der Urteilsverkündung im NSU-Prozess hat die Linke weitere Aufklärung gefordert. "Mit dem Urteil im NSU-Prozess ist der Komplex nicht aufgeklärt. Vieles spricht dafür, dass der NSU aus mehr als drei Neonazis bestand", schrieb die Partei. Verfassungsschützern warf sie vor, die Aufklärung verhindert zu haben. "Die Angehörigen haben ein Recht auf die Wahrheit. Kein Schlussstrich", hieß es weiter.

+++ 10:34 Was das Urteil für Zschäpe bedeutet +++

Die Hauptangeklagte im NSU-Prozess, Beate Zschäpe, wird zu lebenslanger Haft unter Feststellung der besonderen Schwere der Schuld veurteilt. Das bedeutet:

Ihre lebenslange Strafe kann durch den Zusatz "besondere Schwere der Schuld" nicht nach 15 Jahren zur Bewährung ausgesetzt werden, was sonst bei diesem Strafmaß möglich ist.

Bei bisherigen Urteilen dieser Art schwankte die Haftzeit häufig zwischen 17 und 23 Jahren.

Dennoch: entgegen einer weit verbreiteten Fehlannahme, bedeutet "lebenslang" in Deutschland tatsächlich bis zum Ende des Lebens. Es ist also auch möglich, dass Zschäpe das Gefängnis nie wieder verlassen wird.

+++ 10:12 Drei Jahre für Carsten S. +++

Carsten S. wird - wie die Anklage gefordert hatte - zu drei Jahren Jugendstrafe verurteilt wegen Beihilfe zum Mord in neun Fällen. Er hatte gestanden und befindet sich in einem Zeugenschutzprogramm.

+++ 10:07 Zweieinhalb Jahre für André E. +++

André E. wird zu zwei Jahren und sechs Monaten Haft verurteilt. Anders als die Bundesanwaltschaft gefordert hat, spricht das Gericht ihn nicht der Beihilfe zum versuchten Mord schuldig, sondern lediglich wegen Unterstützung einer terroristischen Vereinigung.

+++ 10:01 Zehn Jahre für Wohlleben +++

Der Mitangeklagte Ralf Wohlleben ist als Waffenbeschaffer zu zehn Jahren Haft verurteilt worden. Das Gericht sprach ihn der Beihilfe zum Mord schuldig. Der Mitangeklagte Holger G. ist zu drei Jahren Haft verurteilt worden. Das Gericht sprach ihn der Unterstützung einer terroristischen Vereinigung schuldig.

+++ 09:57 Gericht spricht Zschäpe schuldig +++

Richter Götzl bittet im Gerichtssaal alle Anwesenden darum, sich zu erheben. Dann verkündet er das Urteil: Zschäpe wird unter anderem wegen Mordes in 9 Fällen, wegen versuchten Mordes in 32 tateinheitlichen Fällen (Nagelbombenattentat), wegen versuchten Mordes (Sprengstoffanschlag), wegen Mordes und Mordversuchs (an zwei Polizeibeamten), wegen Raubüberfällen sowie wegen eines versuchten Mordes durch eine schwere Brandstiftung (Zwickau) sowie wegen Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung schuldig gesprochen. Wegen der besonderen Schwere der Schuld wird sie vom Oberlandesgericht München damit voll umfänglich verurteilt und muss lebenslang in Haft. Das ist die Höchststrafe.

+++ 09:54 Die Urteilsverkündung beginnt +++

Richter Manfred Götzl betritt den Saal, die Urteilsverkündung beginnt.

+++ 09:42 Beate Zschäpe betritt den Gerichtssaal +++

Soeben ist die Hauptangeklagte Beate Zschäpe im Verhandlungssaal eingetroffen. Sie lächelt, trägt einen schwarzen Hosenanzug.

+++ 09:30 Verurteilter Rechtsextremist im Publikum +++

Auf der Zuschauertribüne sitzt auch Karl-Heinz Statzberger, selbst verurteilter Rechtsextremist und mutmaßliches Mitglied der rechtsterroristischen Vereinigung Kameradschaft Süd, die Sprengstoffanschläge auf jüdische Einrichtungen in Deutschland geplant haben soll.

+++ 09:19 Erster Angeklagter im Gerichtssaal eingetroffen +++

Der erste Angeklagte, Holger G., hat soeben im Gerichtssaal Platz genommen. Beate Zschäpe ist bereits im Gerichtsgebäude, allerdings noch nicht im Verhandlungssaal. Die Zuschauerplätze und die Pressetribüne sind bereits gut gefüllt. Auch der türkische Botschafter Ali Kemal Aydin ist bereits da.

+++ 09:07 Grünen-Fraktionschef wirft Kanzlerin mangelnde Aufklärung vor +++

Vor der geplanten Urteilsverkündung im NSU-Prozess hat der Fraktionschef der Grünen im Bundestag, Anton Hofreiter, Bundeskanzlerin Angela Merkel mangelnde Aufklärung vorgeworfen. "Das Traurige ist, dass die Kanzlerin sich zumindest für mich nicht deutlich erkennbar wirklich eingesetzt hat für das Versprechen an die Opfer, nämlich volle Aufklärung einzuhalten", sagte Hofreiter vor dem Gerichtsgebäude. Er könne nicht erkennen, "dass der Verfassungsschutz wirklich bereit war zu kooperieren, dass der Verfassungsschutz wirklich aufgeklärt hat".

+++ 08:52 Wo der NSU überall gemordet hat +++

Welche Verbrechen die Terrororganisation NSU an welchen Orten wann begangen hat und an welchen Verbrechen Zschäpe beteiligt gewesen sein soll, haben wir hier noch einmal für Sie zusammengefasst:

+++ 08:43 Vor dem Gericht Protest gegen das Vergessen +++

Demonstrationen vor dem Gericht fordern kein Vergessen der NSU-Verbrechen nach Ende des Prozesses. Im Saal A101 soll die Urteilsverkündung um 9.30 Uhr beginnen. Außerhalb des Gerichtsgebäudes demonstriert das Bündnis "Kein Schlussstrich" die Wahrheitsfindung so lange weiterzubetreiben, bis alle Fragen der Angehörigen beantwortet worden sind. Derzeit werden Namen und Biografien der Opfer des rechten Terrors auf Deutsch und Türkisch vorgelesen, berichtet die "Süddeutsche Zeitung".

+++ 08:30 Das sind die Anklagepunkte gegen Zschäpe +++

Neben Uwe Mundlos und Uwe Bönhardt war Beate Zschäpe nach Ansicht der Bundesanwaltschaft ein vollwertiges Mitglied der Terrororganisation NSU. Die Vorwürfe lauten:

Mord in zehn Fällen,

versuchter Mord,

schwere Brandstiftung und

Herbeiführen einer Sprengstoffexplosion.

Zschäpe drohen lebenslange Haft und eine anschließende Sicherheitsverwahrung. Ihr Verteidiger rechnet jedoch damit, dass das Urteil sehr viel milder ausfallen könnte.

+++ 08:15 Verteidiger: Zschäpe könnte bald freikommen +++

Der Verteidiger von Beate Zschäpe, Hermann Borchert, rechnet damit, dass die Hauptangeklagte höchstens zu einer Haftstrafe von 14 Jahren verurteilt wird. Sieben Jahre sitzt sie bereits in Untersuchungshaft. Nachdem sie zwei Drittel der Strafe verbüßt hat, könnte sie freigelassen werden, das wäre im Jahr 2021. Das sagte er der "Bild"-Zeitung. Er hat angekündigt, in Revision zu gehen, falls das Gericht Zschäpe zu einer lebenslangen Strafe verurteilt.

Ein solches Urteil würde sie seiner Einschätzung nach sofort akzeptieren. "Sie trägt die moralische Mitverantwortung für die zehn Morde und das weiß sie auch", sagte er dem Blatt.

+++ 08:00 Nach fünf Jahren Prozess fällt Urteil gegen Zschäpe +++

Heute fällt das Urteil gegen Beate Zschäpe, der vorgeworfen wird an mehreren Morden und Anschlägen der rechtsextremen Terrororganisation NSU beteiligt gewesen zu sein. Damit geht ein Prozess der Superlative zu Ende. Seit Mai 2013 wurde an mehr als 437 Tagen verhandelt, mehr als 600 Zeugen gehört. Die Kosten des Verfahrens summieren sich auf mehr als 60 Millionen Euro. Eine Live-Übertragung sendet das n-tv-Fernsehen.

Quelle: n-tv.de