Nach Angaben des ukrainischen Generalstabs werden seit Beginn der Invasion am 24. Februar 97.270 russische Soldaten in der Ukraine getötet. Knapp 3000 Panzer, fast 6000 gepanzerte Fahrzeuge und tausende weitere Fahrzeuge sowie zahlreiches Militärgerät sollen zerstört worden sein. Beim unabhängigen Portal Oryx fallen die Zahlen deutlich geringer aus. Dort ist von knapp 1600 Panzern und etwa mehr als 2800 gepanzerten Fahrzeugen die Rede. Angaben zu gefallenen Soldaten lassen sich schwer überprüfen, da sowohl die Ukraine als auch Russland kaum Angaben zu eigenen Verlusten machen.

In der Kiewer U-Bahn suchen die Menschen Zuflucht vor den russischen Luftangriffen. (Foto: picture alliance/dpa/AP)

+++ 10:26 Bahnverkehr eingeschränkt, Wasserversorgung in Kiew unterbrochen +++

Die russischen Raketenangriffe haben nach ukrainischen Angaben Folgen für den Bahnverkehr. In mehreren östlichen und zentralen Landesteilen sei der Bahnverkehr durch Stromausfall beeinträchtigt, teilt die ukrainische Eisenbahnbetreibergesellschaft mit. Betroffen seien Strecken in Charkiw, Kirowohrad, Donezk und Dnipropetrowsk. In Kiew wird der U-Bahn-Verkehr ausgesetzt, damit die Bevölkerung die Bahnhöfe als Zufluchtsorte vor den russischen Raketenangriffen nutzen kann. In Kiew soll es zudem Probleme mit der Wasserversorgung geben. Insgesamt soll Russland rund 70 Raketen unterschiedlichen Typs auf die Ukraine abgefeuert haben.

+++ 10:08 Zwei Tote und fünf Verletzte nach Raketenangriff auf Krywyj Rih +++

In der Stadt Krywyj Rih in der Region Dnipropetrowsk soll es nach Angaben des Gouverneurs, Valentyn Resnitschenko, zwei Tote und fünf Verletzte durch die neue Welle russischer Raketenangriffe geben. Rund 70 Raketen werden am Morgen in drei Wellen auf die Ukraine abgefeuert.

+++ 09:49 Russland setzt nach britischer Einschätzung auf veralteten Stellungskrieg +++

Die russischen Invasionstruppen in der Ukraine setzen nach Ansicht britischer Militärexperten zunehmend auf einen veralteten Stellungskrieg. Das geht aus dem täglichen Geheimdienst-Update des Verteidigungsministeriums in London zum Krieg in der Ukraine hervor. Demnach errichten die russischen Truppen aufwendige Verteidigungsanlagen entlang der gesamten Frontlinie mit einem Schwerpunkt auf dem nördlichen Sektor um die Stadt Swatowe im Oblast Luhansk. "Die russischen Konstruktionen folgen traditionellen militärischen Plänen zum Bau von Schützengräben, die seit dem Zweiten Weltkrieg weitgehend unverändert sind. Solche Konstruktionen sind wahrscheinlich anfällig für moderne, präzise indirekte Schläge", heißt es in der per Twitter verbreiteten Mitteilung.

+++ 09:31 Militäranalyst glaubt an Gegenoffensive der Ukraine in Region Saporischschja +++

Das ukrainische Militär scheint sich auf eine Offensive in Richtung Melitopol in der Region Saporischschja vorzubereiten, sagt der Militäranalyst Kyrylo Mykhailov in einem Interview mit "New Voice of Ukraine". Demnach unterbricht die Ukraine derzeit in der Nähe von Melitopol die russischen Kommando- und Nachschublinien in gleicher Weise wie kurz vor Beginn der Operation zur Befreiung der Stadt Cherson. Mykhailov ergänzt, dass die Region Saporischschja eine der beiden offensichtlichen Richtungen ist, in die Kiew vorstoßen könnte - die zweite ist die Svatove-Kreminna-Linie in der Region Luhansk, wo bereits seit einiger Zeit Kämpfe stattfinden. Da die Frontlinie im Gebiet Saporischschja sehr lang ist, ist es den russischen Truppen dort wahrscheinlich nicht gelungen, so viele Verteidigungsanlagen zu errichten wie im Gebiet Luhansk, so der Experte. Gleichzeitig betont Mykhailov, dass eine mögliche Offensive warten müsse, bis der Boden gefroren sei, so dass Militärfahrzeuge auf Rädern Manövriertaktiken und flexible Nachschublinien erleichtern könnten.

+++ 09:05 Zahlreiche ukrainische Städte und Regionen sind ohne Strom +++

Nach Angaben des Gouverneurs der Region Sumy, Dmytro Zhyvytskyi, ist die Stromversorgung vor Ort aufgrund eines massiven russischen Raketenangriffs vorübergehend ausgefallen. Der Gouverneur der Region Schytomyr, Vitaliy Bunechko, erklärt, dass Energietechniker versuchen, größere Schäden an der Energieinfrastruktur zu verhindern, indem sie Stromabschaltungen vornehmen. In den Städten Charkiw und Poltawa soll ebenfalls der Strom ausgefallen sein. Auch die südukrainische Region Odessa liegt unter russischem Beschuss. Dort seien Einrichtungen der kritischen Infrastruktur von Raketen getroffen worden, teilt der Regionalgouverneur mit.

+++ 08:43 Russischer Großangriff: Mindestens 60 Raketen auf Ukraine abgefeuert +++

Russland feuert am Morgen eine neue Serie von Raketen auf die Ukraine ab – insgesamt soll es sich um 60 Raketen handeln. Nach Angaben ukrainischer Beamter sind landesweit Flugabwehrsysteme aktiv. In der ostukrainischen Stadt Charkiw sind Explosionen zu hören, und lokale Beamte erklären, kritische Infrastruktur sei getroffen worden. Lokale Beamte in der Schwarzmeerregion Odessa erklären, auch dort sei kritische Infrastruktur getroffen worden. Auch in der Hauptstadt Kiew seine Explosionen zu hören. Dort seien nach Angaben des Gouverneurs der Region, Oleksiy Kuleba, zwei Raketen abgeschossen worden. Kiews Bürgermeister Vitali Klitschko berichtet von Explosionen im Nordosten der Stadt. Dort befindet sich ein großes Kraftwerk. Ob es getroffen wurde, ist unklar.

+++ 08:28 Mehr als 4300 russische Soldaten sollen Hotline zur friedlichen Kapitulation angerufen haben +++

Mehr als 4300 russische Soldaten nutzen bisher die vom Projekt "I want to live" (Ich will leben) eingerichtete Hotline und suchen so nach Möglichkeiten, sich den ukrainischen Streitkräften sicher zu ergeben, erklärt der Sprecher des Projekts, Vitaliy Matvienko, gegenüber dem ukrainischen Fernsehsender Freedom. Die Zahl der Anträge seit der Gründung des Projekts beläuft sich auf 4300", so Matvienko. Er stellt klar, dass das Projekt hauptsächlich von russischen Militärangehörigen oder mobilisierten Männern kontaktiert wird, die sich für eine Kapitulation interessieren oder sich bereits dafür entschieden haben. Er sagt, dass das Projekt alle notwendigen Arbeiten durchführt, um sicherzustellen, dass die Übergabeverfahren so sicher wie möglich durchgeführt werden können.

+++ 08:07 Putin verspricht bis 2030 "russischen Lebensstandard" in annektierten Gebieten +++

Der russische Präsident Wladimir Putin gekündigt an, dass die kürzlich annektierten ukrainischen Gebiete - Cherson, Saporischschja, Luhansk und Donezk bis 2030 den "gesamtrussischen Lebensstandard" erreichen werden. Das berichtet das Portal "The Insider". Bemerkenswert sei, dass Putin in Russland seit fast zwei Jahrzehnten ähnliche Behauptungen aufstellt - in den letzten 15 Jahren habe er wiederholt gefordert, dass Russen, die in heruntergekommenen und verfallenen Gebäuden leben, umgesiedelt werden. "Wir werden unser Ziel auf jeden Fall erreichen. Und in Zukunft werden diese Regionen in allen wichtigen Fragen - in der Wirtschaft, im sozialen Bereich, in der Regierungsführung - mit [Russland] eins werden. Wir haben diesen Weg bereits mit der Krim und Sewastopol beschritten und wissen, was zu tun ist", soll Putin auf einer Sitzung des russischen Rates für strategische Entwicklung und nationale Projekte gesagt haben.

+++ 07:45 Bericht: Putin am Montag zu Besuch in Belarus +++

Putin wird Belarus Anfang kommender Woche besuchen, berichtet die Nachrichtenagentur AFP unter Berufung auf den Pressedienst des Präsidenten in Minsk. Putins Besuch findet zu einem Zeitpunkt statt, zu dem das britische Verteidigungsministerium davor warnt, dass Belarus Berichten zufolge "Bereitschaftsübungen" abhält. Russland entsendet zuletzt außerdem zusätzliche Einheiten mobilisierter Reservisten nach Belarus. Das britische Verteidigungsministerium hält einen Angriff belarussischer Streitkräfte auf die Nordukraine jedoch für sehr unwahrscheinlich.

+++ 07:32 Russische Nachrichtenagentur berichtet von acht Toten durch ukrainischen Beschuss +++

Laut russischer Nachrichtenagentur TASS werden mindestens acht Menschen durch ukrainischen Beschuss in dem Dorf Lantratowka in der von Russland kontrollierten Region Luhansk getötet. 23 Menschen sollen verletzt sein.

+++ 07:11 Polens oberster Polizeichef verletzt - Explosives Geschenk aus der Ukraine? +++

Der oberste Polizeichef Polens, Jarosław Szymczyk, erleidet am Mittwoch leichte Verletzungen, nachdem er das Geschenk in seinem Warschauer Büro öffnet, berichtet die BBC. Es ist nicht klar, worum es sich bei dem Gegenstand handelt, aber lokalen Berichten zufolge ist es ein Granatwerfer. Der Offizier hatte das Geschenk bei einem kürzlichen Besuch in der Ukraine erhalten. Polen bittet um eine Erklärung, aber Kiew äußert sich bisher nicht öffentlich zu dem Vorfall. Ein ziviler Mitarbeiter des Hauptquartiers wird ebenfalls verletzt, muss aber nicht im Krankenhaus behandelt werden, so das polnische Innenministerium. Das Geschenk stammt vom Leiter der ukrainischen Polizei und der staatlichen Rettungsdienste, die Szymczyk einige Tage zuvor besucht hatte.

+++ 06:46 Polen gibt Blockade auf: Europäischer Rat einigt sich auf Finanzhilfe für Ukraine +++

Der Europäische Rat teilt am 15. Dezember mit, dass er sich auf die Bereitstellung von 18 Milliarden Euro an Makrofinanzhilfe für die Ukraine im Jahr 2023 geeinigt habe. Zuvor hatte sich Polen geweigert, ein komplexes EU-Paket von miteinander verbundenen Vereinbarungen zu unterstützen, da es Bedenken hinsichtlich eines separaten Plans für eine Mindestkörperschaftssteuer hatte. Das EU-Paket wird genehmigt, nachdem Polen seine Einwände gegen eine Mindestkörperschaftssteuer zurücknimmt. Die Staats- und Regierungschefs der EU kommen außerdem überein, "die Bereitstellung von humanitärer Hilfe und Katastrophenschutz für die Ukraine dringend zu intensivieren, auch in Form von Sachleistungen, und bei der Wiederherstellung der kritischen Infrastruktur der Ukraine zu helfen, damit das Land den Winter übersteht".

+++ 06:20 Ukraine wehrt nach eigenen Angaben zahlreiche Angriffe in Donezk und Luhansk ab +++

Nach Angaben des ukrainischen Generalstabs auf Facebook wehren die ukrainischen Streitkräfte zahlreiche russische Attacken in den Regionen Luhansk und Donezk ab, darunter in den strategisch besonders wichtigen Städten Soledar und Bachmut. Russlands Streitkräfte hätten erneut zahlreiche Raketen abgefeuert und sollen 23 Luftangriffe geflogen haben. Die ukrainische Luftwaffe soll ihrerseits 22 Angriffe auf Gebiete mit russischer Ausrüstung und Soldaten geflogen haben. Zudem seien zwei russische Drohnen abgeschossen worden.

+++ 05:54 US-Senat stimmt für 800-Millionen-Dollar-Paket für Ukraine +++

Der US-Senat verabschiedet am Donnerstagabend (Ortszeit) den National Defense Authorization Act (NDDA) für das Jahr 2023, mit dem Militärausgaben in Rekordhöhe von 858 Milliarden US-Dollar bewilligt werden, einschließlich zusätzlicher 800 Millionen US-Dollar für die Sicherheitshilfe für die Ukraine. Das Gesetz passiert den Senat mit 83 zu 11 Stimmen und muss nun noch von US-Präsident Joe Biden unterzeichnet werden.

+++ 04:04 Bundesregierung unterstützt Energieversorgung in der Ukraine +++

Die Bundesregierung will ihre Bemühungen verstärken, um die Energieversorgung in der Ukraine aufrechtzuerhalten. Das Bundeswirtschaftsministerium werde sich noch in diesem Jahr mit rund 100 Millionen Euro an einem Programm der Europäischen Energiegemeinschaft beteiligen, teilt das Ministerium auf Anfrage mit. Der Haushaltsausschuss habe dafür die erforderlichen Mittel freigegeben. Die Ukraine solle kurzfristig bei der Reparatur und dem Weiterbetrieb der Energieinfrastruktur unterstützt werden, weil die russischen Streitkräfte seit Oktober verstärkt und gezielt die kritische Infrastruktur der Ukraine angreifen.

+++ 01:06 Entwicklungsbank FCI hilft ukrainischen Firmen mit Milliarden-Paket +++

Die internationale Entwicklungsbank FCI will Unternehmen in der Ukraine mit Hilfen im Wert von 2 Milliarden US-Dollar, rund 1,88 Milliarden Euro, unterstützen. Zunächst liege der Schwerpunkt auf dem Wiederaufbau und Erhalt der kritischen Infrastruktur - etwa durch Finanzmittel für Agrarbetriebe und den Import von Treibstoff. Der ukrainische Privatsektor habe angesichts des Krieges eine "beispiellose Widerstandsfähigkeit" bewiesen, die aber unterstützt und ausgebaut werden müsse, teilt IFC-Direktor Makhtar Diop in Washington mit.

+++ 23:27 Selenskyj: Rot-Kreuz-Helferin in Cherson getötet +++

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj wirft Russland vor, beim Beschuss der Stadt Cherson eine freiwillige Helferin in einer Station des Roten Kreuzes getötet zu haben. "Die Frau, die starb, war eine Sanitäterin, eine Freiwillige", sagt der Staatschef in einer Videoansprache. Die kürzlich befreite Hafenstadt im Süden der Ukraine sei allein heute 16 Mal von russischer Seite beschossen worden. Zudem sei auch die nordukrainische Metropole Charkiw wieder Ziel russischer Artillerieangriffe geworden, während im Donbass weitergekämpft werde. "Die Besatzer werfen alles und jeden in die Offensive. Sie können unsere Armee nicht besiegen. Also zerstören sie jede Stadt und jedes Dorf physisch, so dass es keine Gebäude, nicht einmal mehr Mauern gibt, die für irgendeine Art von Verteidigung genutzt werden könnten", sagt Selenskyj.

+++ 22:19 USA weiten Ausbildung von ukrainischen Soldaten in Deutschland aus +++

Die USA weiten ihre Ausbildungsprogramme für ukrainische Soldaten aus. Die bislang auf den Gebrauch von Waffen ausgerichtete Ausbildung werde durch Manöver ergänzt, kündigt der Sprecher des Verteidigungsministeriums, Pat Ryder, in Washington an. Die Ausbildung umfasse künftig jeden Monat Einheiten für 400 ukrainische Soldaten, auch als Ergänzung von Programmen der EU und Großbritanniens. Die Übungen sollen demnach auf Schulungsplätzen in Deutschland stattfinden. Nach Angaben des US-Verteidigungsministeriums haben die Vereinigten Staaten der Ukraine seit Beginn des russischen Angriffskriegs Ende Februar mehr als 19 Milliarden US-Dollar Militärhilfe bereitgestellt.

