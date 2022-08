Seit Kriegsbeginn soll es bei den russischen Streitkräften nach Angaben aus Kiew etwa 47.100 Tote gegeben haben. Dem ukrainischen Nachrichtenportal "Kyiv Independent" zufolge schätzt das ukrainische Militär außerdem, dass Russland fast 2000 Panzer und jeweils mehr als 200 Flugzeuge und Helikopter verloren hat. Überprüfen lassen sich die Zahlen nicht. Nach den jüngsten Angaben der britischen Regierung sollen mehr als 80.000 russische Soldaten getötet oder verwundet worden oder desertiert sein. Moskau selbst nennt dazu schon länger keine Zahlen mehr. Die Ukraine sprach zuletzt von 9000 getöteten Soldaten in den eigenen Reihen, Beobachter gehen aber auch hier von höheren Zahlen aus.

+++ 10:15 Russland benennt Komplizen in Mordfall Dugina +++

Nach dem Mord an der kremlnahen Kriegsbefürworterin Darja Dugina haben die russischen Ermittler nach eigenen Angaben einen weiteren mutmaßlichen Beteiligten identifiziert. Dabei handele es sich um einen 1978 geborenen Ukrainer, der am 30. Juli über Estland eingereist sei, teilt der Inlandsgeheimdienst FSB der Staatsagentur Tass zufolge mit. Er soll bei der Vorbereitung der Tat geholfen und Russland wieder verlassen haben. Das Auto mit der Tochter des Rechtsnationalisten Alexander Dugin am Steuer explodierte am 20. August in der Nähe von Moskau. Die Ermittler beschuldigten bereits kurz nach der Tat eine aus der Ukraine stammende Tatverdächtige, die zur Fahndung ausgeschrieben wurde. Russland macht für das Attentat ukrainische Geheimdienste verantwortlich. Kiew weist jegliche Beteiligung zurück.

+++ 09:41 Moskau kündigt Manöver mit über 50.000 Soldaten an +++

Mehr als 50.000 Soldaten sollen sich von Donnerstag bis kommenden Mittwoch an einem großen russischen Militärmanöver beteiligen. Bei der Übung "Wostok 2022" ("Osten 2022") sollen zudem 5000 Waffen und militärische Ausrüstung zum Einsatz kommen sowie 140 Flugzeuge und 60 Kriegsschiffe und andere Boote, wie das russische Verteidigungsministerium mitteilt. Das Manöver soll auf Truppenübungsplätzen in Ostsibirien und im Fernen Osten sowie im Japanischen Meer stattfinden. Auch Soldaten aus dem Ausland, etwa aus Belarus, China und Indien, würden sich an dem Manöver beteiligen, heißt es aus Moskau. Bei der Übung inmitten des Ukraine-Krieges gehe es etwa um Gewährleistung der militärischen Sicherheit Russlands und seiner Verbündeten. "Wostok" zählt zu den größten Militärübungen Russlands. An der bislang aufwendigsten Auflage 2018 waren fast 300.000 russische Soldaten beteiligt, daneben auch mongolische und chinesische Einheiten. Mehr dazu lesen Sie hier.

+++ 09:06 Emmerich: "Russland ist im Abnutzungskrieg im Vorteil" +++

In den umkämpften Gebieten der Ukraine verwandelt sich die Lage in einen Stellungskrieg. Die angekündigte Offensive der Ukraine bleibt bisher aus und auch Russland kommt in Donezk nur schleppend voran. Am Ende könnte der längere Atem der Russen den Ausschlag geben, meint ntv-Experte Dirk Emmerich.

+++ 08:47 Bericht: Putin unterschreibt Dekrete zur Einbürgerung von Ukrainern +++

Einem Bericht zufolge unterschreibt der russische Präsident Wladimir Putin mehrere Dekrete, die den Weg zur Einbürgerung von Ukrainern weiter verkürzen. Die US-amerikanische Denkfabrik Institute for the Study of War schreibt, demnach sollen Ukrainer und staatenlose Menschen für unbegrenzte Zeit in Russland leben und arbeiten können. Ein zweites Dekret sehe unter anderem Renten-Zahlungen an Menschen etwa aus den selbsternannten und von Russland anerkannten Volksrepubliken Donezk und Luhansk vor.

+++ 08:00 Gouverneur berichtet von Schäden an Häusern und auf Klinik-Gelände in Sarny +++

In der Oblast Riwne im Nordwesten der Ukraine sind nach ukrainischen Angaben mindestens 30 Wohnhäuser durch russischen Beschuss beschädigt worden. Gouverneur Vitaliy Koval berichtet auf Telegram außerdem von Schäden auf dem Krankenhaus-Gelände im Kreis Sarny.

+++ 07:33 Weil fordert Verlängerung des Tankrabatts +++

Angesichts anhaltend steigender Energiekosten fordert Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil, den Ende August auslaufenden Tankrabatt zu verlängern. Das helfe vor allem Pendlern, die nun einmal viel unterwegs sein müssten, sagt der SPD-Politiker dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Nötig sei zudem ein ausgeweitetes Wohngeld, eine Deckelung der Strompreise sowie die steuerliche Entlastung auch von mittleren Einkommen. "Die Einkommensgrenzen, bis zu denen der Staat mit Wohngeld inklusive Heizkostenzuschuss hilft, müssen deutlich angehoben werden." Die Bundesregierung arbeitet an einem weiteren Entlastungspaket. Am Dienstag und Mittwoch berät sie bei einer Kabinettsklausur im Gästehaus Schloss Meseberg nördlich von Berlin.

+++ 07:03 IAEA-Team soll Sicherheitsmaßnahmen durchführen +++

Das Expertenteam der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA) will das Atomkraftwerk Saporischschja bei seiner Mission auf Schäden untersuchen. Außerdem gehe es darum, zu ermitteln, wie es um Funktionalität und Sicherheitssysteme des Kraftwerks steht, twittert die Behörde. Es sollen dringende Schutzmaßnahmen durchgeführt werden. Auch die Bedingungen, unter denen die ukrainischen Mitarbeiter in dem von russischen Truppen besetzten AKW arbeiten, sollen eine Rolle spielen.

+++ 06:30 Estland dringt auf Einreisebeschränkungen für Russen +++

Vor dem EU-Außenminister-Treffen am Dienstag in Prag pocht der estnische Außenminister Urmas Reinsalu auf Einreisebeschränkungen für russische Staatsbürger. "Wir sind gegen Völkermord. Doch so einer wird gerade von Russen in der Ukraine begangen", sagt Reinsalu der Zeitung "Welt". "Dass es vor diesem Hintergrund keine Einreisebeschränkungen für die Bürger des Aggressor-Staates gibt, sie weiter Urlaub bei uns machen, shoppen oder Sanktionen umgehen können, ist moralisch nicht hinzunehmen." Er verweist dabei auch auf Sicherheitsbedenken und das Risiko von Spionage und Sabotage. In der EU allerdings herrscht Uneinigkeit bei dem Thema. Auch andere Balten-Staaten wie Litauen fordern einen allgemeinen Visa-Stopp, dem aber beispielsweise Bundeskanzler Olaf Scholz kritisch gegenübersteht.

+++ 06:26 IAEA-Team auf dem Weg zu ukrainischem AKW Saporischschja +++

Nach dem wiederholten Beschuss des ukrainischen Atomkraftwerks Saporischschja ist ein Expertenteam der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA) auf den Weg dorthin. Die Mission unter seiner Führung treffe "später diese Woche" am größten Atomkraftwerk Europas ein, twittert IAEA-Chef Rafael Grossi. Wegen des wiederholten Beschusses des AKW, für den sich die Ukraine und Russland gegenseitig verantwortlich machen, wächst die Angst vor einer Atomkatastrophe wie 1986 in Tschernobyl. Mehr dazu lesen Sie hier.

+++ 06:05 Merz wirft Regierung vor, Unruhe zu stiften +++

Der Fraktionsvorsitzende der Union im Bundestag, Friedrich Merz, kritisiert Uneinigkeit der Ampel bei den Plänen für eine Gasumlage zur Stützung großer Energieimporteure. "Ein schrecklicher Krieg in Europa, steigende Energiepreise und die Gefahr, dass unsere Wirtschaft auf Talfahrt geht. Gerade jetzt bräuchte es eine entschlossene Bundesregierung für Klarheit in unsicheren Zeiten", sagt Merz. Bundeskanzler Olaf Scholz und sein Kabinett seien zerstritten, sie seien zögerlich "und haben offenbar keinen Plan". So ein Verhalten verunsichere die Bürger und bringe Unruhe.

+++ 03:40 EU-Außenbeauftragter gegen Einreiseverbot für alle Russen +++

Der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell hält ein vollständiges Einreiseverbot für Russen in die Europäische Union für "keinen guten Vorschlag". Im österreichischen Fernsehsender ORF warnte der Spanier am Sonntagabend davor, den Kontakt zur russischen Zivilbevölkerung zu kappen. Ein so umfassender Schritt hätte keine positiven Folgen. "Ich bin jedenfalls nicht dafür, dass man überhaupt keine Visa mehr ausstellt." Zudem glaube er nicht, dass es in dieser Frage in der EU die nötige Einstimmigkeit für einen Beschluss gebe. Die Europäische Union bereitet nach einem Bericht der "Financial Times" wegen des Kriegs in der Ukraine die Einschränkung von Einreisemöglichkeiten für russische Staatsbürger vor.

+++ 01:19 Ukrainische Armee: Russische Sturmangriffe abgewehrt +++

Die ukrainische Armee wehrt nach eigenen Angaben an mehreren Stellen im Osten des Landes russische Sturmangriffe ab. Dazu zählte das Dorf Wessela Dolyna bei der Stadt Bachmut im Donbass, wie der ukrainische Generalstab am Sonntag in seinem Abendbericht mitteilte. Der russische Angriff steckt seit Wochen ohne große Fortschritte vor Bachmut fest. Nordwestlich der Großstadt Donezk versuchten demnach prorussische Separatisten und russische Truppen, das Dorf Perwomajske anzugreifen. Auch dieser Angriff sei abgewehrt worden, so der Generalstab. In jener Region hatte die Ukraine zuletzt die Kontrolle über den Donezker Vorort Pisky verloren. Dutzende Orte entlang der mehr als 2000 Kilometer langen Frontlinie seien am Sonntag von russischer Panzern, Rohr- und Raketenartillerie beschossen worden, hieß es weiter aus Kiew. An mehreren Stellen der Front verzeichnete der Generalstab Erkundungsflüge russischer Drohnen.

+++ 00:13 Stadt nahe AKW Saporischschja beschossen +++

Die ukrainische Stadt Enerhodar in der Nähe des russisch besetzten Atomkraftwerks Saporischschja ist am Sonntagabend von mehreren Geschossen getroffen worden. Wie in den Tagen zuvor machten sich Russen und Ukrainer für den Artilleriebeschuss gegenseitig verantwortlich. Beide Seiten veröffentlichten Videos, die zeigten, dass in Wohnvierteln zahlreiche Autos brannten. Sieben Menschen seien verletzt worden, zwei von ihnen schwer, teilte Wladimir Rogow, ein Mitglied der russischen Besatzungsverwaltung, mit. Die Ukraine wolle mit solchen Schritten einen Besuch von Experten der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA) in dem Kraftwerk verhindern. Der geflüchtete ukrainische Bürgermeister von Enerhodar, Dmytro Orlow, sprach von einer Provokation: Russische Truppen hätten geschossen. Er warf Moskau "nukleare Erpressung" vor, weil sich russische Truppen in dem AKW verschanzen.

+++ 23:10 Selenskyj: Kein Angriff bleibt unbeantwortet +++

Der ukrainische Präsident Selenskyj hat sich mit Militär und Sicherheitsapparat über die nächsten Schritte im Krieg gegen Russland beraten. Das teilte das Präsidialamt in Kiew mit. Selenskyj ging auch in seiner abendlichen Videoansprache auf die Sitzung ein. Details nannte er nicht, kündigte jedoch an: "Die Besatzer werden die Folgen spüren, in den weiteren Aktionen unserer Verteidiger." Kein Angriff auf ukrainische Städte werde unbeantwortet bleiben. "Saporischschja, Orichiw, Charkiw, Donbass - sie werden für alle eine Antwort bekommen", sagte Selenskyj. Nach Angaben des Präsidialamtes ging es um bei dem Treffen um die Lage an der Front, den Bedarf der Armee und die Koordination mit internationalen Partnern. "Wir haben keine unserer Städte und keinen einzigen Menschen vergessen und werden sie auch nicht vergessen", sagte Selenskyj

+++ 22:29 Kreml-Beamter kündigt Volksabstimmungen in Ukraine an +++

Russland bereitet nach eigenen Angaben weiter einen Anschluss der besetzten Gebiete in der Ukraine mithilfe von Volksabstimmungen vor. Der ranghohe Kreml-Beamte Sergej Kirijenko behauptet am Sonntag, in den Gebieten Donezk und Luhansk seien 91 bis 92 Prozent der Bevölkerung für einen Beitritt zu Russland. In den seit Februar eroberten Gebieten Cherson und Saporischschja seien es 75 bis 77 Prozent. "Die Entscheidung steht an", sagt der Vizechef des Präsidialamtes der Agentur Tass zufolge. Mit einer fingierten Volksabstimmung hatte Russland auch die völkerrechtswidrige Annexion der Krim inszeniert.

In russischen wie ukrainischen Medien wird immer wieder über Volksabstimmungen in den besetzten Gebieten im September spekuliert. Ausländische Experten sehen den Kreml unter Zeitdruck. Die "Volksrepublik Donezk" soll eigentlich in den Grenzen eingegliedert werden, in denen Russland sie als unabhängiger Staat anerkannt hat. Doch ein großer Teil des Gebiets wird noch von ukrainischen Truppen verteidigt. Sollte die Ukraine eine Gegenoffensive in Cherson beginnen, drohen dort eroberte Gebiete wieder verloren zu gehen. Das russische Online-Portal Medusa, das aus Lettland agiert, berichtet unter Berufung auf Quellen im Kreml, dass die Zustimmung für einen Beitritt viel niedriger liege. Bei den Umfragen in den besetzten Gebieten hätten sich etwa 30 Prozent für Russland ausgesprochen und genauso viele dagegen. Der Rest habe keine Angaben gemacht.

+++ 22:10 Russland behauptet, ukrainische Drohne beim AKW Saporischschja abgeschossen zu haben +++

Russische Truppen berichten von einem ukrainischen Angriff mit einer bewaffneten Drohne auf das russisch besetzte Atomkraftwerk Saporischschja im Süden der Ukraine. Die Drohne sei abgeschossen worden und auf die Sicherheitshülle über einem Reaktor gefallen, meldet die Besatzungsverwaltung der Stadt Enerhodar nach Angaben russischer Agenturen. Die Sprengstoffladung sei detoniert, ohne Schaden anzurichten. Russlands Angaben sind nicht unabhängig überprüfbar. Das Atomkraftwerk wird seit Wochen immer wieder beschossen, wofür sich Russland und die Ukraine gegenseitig verantwortlich machen. Die Internationale Atomenergiebehörde will ein Expertenteam in das AKW schicken, wartet aber noch immer auf die erforderlichen Sicherheitsgarantien.

+++ 22:02 USA werfen Russland Zynismus bei Verhandlungen zum Atomwaffensperrvertrag vor +++

Die USA machen die "zynische" Blockade Russlands für das Scheitern einer UN-Erklärung zur Nichtverbreitung von Atomwaffen verantwortlich. "Nach wochenlangen intensiven, aber produktiven Verhandlungen hat die Russische Föderation allein beschlossen, einen Konsens über das Abschlussdokument zu blockieren", erklärt der Vize-Sprecher des US-Außenministeriums, Vedant Patel. Wegen der russischen Blockade war die UN-Konferenz zur Überprüfung des Atomwaffensperrvertrags am Samstag ohne Abschlusserklärung zu Ende gegangen.

+++ 21:14 Ukraine meldet Angriffe auf russische Kommandoposten +++

Ukrainische Truppen haben nach eigenen Angaben im Gebiet Cherson im Süden des Landes drei russische Kommandoposten und mindestens zwei Munitionsdepots angegriffen. Dabei seien elf russische Soldaten getötet worden, teilt das Kommando Süd der ukrainischen Armee in Kiew mit. Zudem seien nach ersten Erkenntnissen elf Raketenwerfer, drei gepanzerte Fahrzeuge und eine selbstfahrende Haubitze zerstört worden.

Der von Russland eingesetzte Verwaltungschef Wladimir Leontjew bestätigt gegenüber der russischen Staatsagentur Ria Nowosti ukrainische Angriffe. Die Stadt Nowa Kachowka sei vier Mal beschossen worden. Dabei sei auch ein Wasserkraftwerk mit einem strategischen wichtigen Übergang über den Fluss Dnipro getroffen worden.

Die Angaben ließen sich zunächst nicht unabhängig überprüfen.

+++ 20:29 Russen greifen Ziel in Riwne an +++

Die russische Armee hat die nordwestukrainische Großstadt Riwne mit Raketen angegriffen. Ziel sei eine militärische Einrichtung gewesen, meldet die staatliche ukrainische Nachrichtenagentur Ukrinform. Nach ersten Angaben habe es keine Opfer gegeben, schreibt der Chef der örtlichen Militärverwaltung, Vitaliy Koval, auf Telegram.

+++ 19:24 Explosionen auf russischem Stützpunkt in Luhansk +++

Der ukrainische Gouverneur der russisch besetzten Provinz Luhansk, Serhij Hajdaj, sagt, in einem landwirtschaftlichen Betrieb in der Kleinstadt Swatowe seien laute Explosionen zu hören gewesen. Das berichtet der "Kyiv Independent" auf Twitter. Der Betrieb werde derzeit von den Russen als Militärbasis genutzt.

+++ 18:45 Luftalarm in Kiew +++

Nach einigen Tagen der Ruhe gibt es in Kiew wieder Luftalarm, schreibt der britische Journalist Oliver Carroll auf Twitter. Belarussischen Quellen zufolge seien mehrere Raketen vom Flughafen Homel im Süden von Belarus abgefeuert worden, so Carroll.

+++ 17:40 Scholz hält in Prag Rede über "Zeitenwende" +++

Bei seinem ersten Besuch in Tschechien als Bundeskanzler wird Olaf Scholz an diesem Montag eine europapolitische Grundsatzrede halten. Dabei werde es um die "Auswirkungen der Zeitenwende auf die Europäische Union" gehen, heißt es vorab aus dem Kanzleramt. Als "Zeitenwende" hatte Scholz Ende Februar den Angriff Russlands auf die Ukraine und die damit verbundene Neuausrichtung der deutschen Außen- und Sicherheitspolitik bezeichnet. Scholz wird die 60-minütige Rede im Karolinum halten, dem historischen Hauptgebäude der 1348 gegründeten Prager Karls-Universität. Tschechien hat am 1. Juli die EU-Ratspräsidentschaft übernommen.

