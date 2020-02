Auch in Berlin soll am Abend eine Kundgebung stattfinden. Generalsekretär Lars Klingbeil ruft zu einer Demonstration auf. "Wir müssen ein Zeichen setzen. Gegen den rechten Terror, gegen den rechten Hass, gegen Faschismus", schreibt er auf Twitter. "Lasst uns um 18h am Brandenburger Tor treffen und deutlich machen, dass wir den Hetzern und rechten Terroristen nicht unser Land überlassen."

+++ 10:41 Mahnwache in Hanau, Kundgebung in Frankfurt geplant +++

In der Stadt Hanau soll heute Abend eine Mahnwache für die Opfer des mutmaßlichen Terroranschlags stattfinden. Dazu ruft Oberbürgermeister Claus Kaminsky auf. Die Gedenkveranstaltung soll am Abend um 18 Uhr auf dem Marktplatz beginnen. Der Deutsche Gewerkschaftsbund will zur gleichen Zeit an der Frankfurter Paulskirche eine Kundgebung abhalten.

+++ 10:37 Hessen verordnet sich Trauerbeflaggung +++

An den öffentlichen Gebäuden im Land Hessen wurde Trauerbeflaggung angeordnet.

+++ 10:34 Hessens Landtag sagt Sitzung ab +++

Der hessische Landtag sagt wegen des Gewaltverbrechens in Hanau seine heutige Sitzung ab. "Wir gedenken der Opfer der schrecklichen und unfassbaren Gewalttat in Hanau und sind tief betroffen", sagt Landtagspräsident Boris Rhein. "Heute ist nicht der Tag für politische Debatten, deswegen setzen wir die Sitzung des hessischen Landtages nicht fort." Im Parlament gab es eine Gedenkminute für die Opfer und deren Angehörigen und eine kurze Erklärung von Innenminister Peter Beuth.

+++ 10:29 Innenminister nennt Details zum Angreifer +++

Hessens Innenminister Peter Beuth bestätigt von Medien verbreitete Angaben zum Angreifer von Hanau. Der Mann sei ein 43-jähriger Deutscher aus Hanau. Er sei ebenso wie seine 72 Jahre alte Mutter tot in seiner Wohnung gefunden worden, sagt Beuth. Der Mann hatte neun weitere Menschen erschossen, hinzukommen mehrere Verletzte.

+++ 10:23 Seehofer und Bouffier reisen nach Hanau +++

Bundesinnenminister Horst Seehofer, Hessens Innenminister Peter Beuth und Hessens Ministerpräsident Volker Bouffier werden im Laufe des Tages nach Hanau fahren, sagt Bouffier in Wiesbaden.

+++ 10:19 Hessens Ministerpräsident Bouffier ist "unendlich traurig" +++

Hessens Ministerpräsident Volker Bouffier äußert sich zu dem beispiellosen Gewaltverbrechen in seinem Bundesland: Es schockiere, mache sprachlos und "unendlich traurig", sagt der Regierungschef in Wiesbaden. Die Taten in Hanau seien ein Verbrechen, das in seiner Dimension außergewöhnlich sei. "Wir sind jetzt in einer Situation, in der wir einiges wissen, vieles noch nicht", erklärte Bouffier. Es sei noch zu früh für eine Beurteilung der Lage. Er habe am Morgen bereits mit Bundeskanzlerin Angela Merkel telefoniert, um sie über die vorliegenden Erkenntnisse zu informieren, sagte Bouffier.

+++ 10:12 Attentäter polizeilich bisher nicht in Erscheinung getreten +++

Der mutmaßliche Täter von Hanau war zuvor nicht im Visier der Ermittler. Der Mann sei weder als fremdenfeindlich bekannt gewesen noch polizeilich in Erscheinung getreten, sagt Hessens Innenminister Peter Beuth im Wiesbadener Landtag. Er verurteilt die Gewalttaten als einen "Anschlag auf unsere freie und friedliche Gesellschaft".

+++ 10:07 Bundesjustizministerin verlangt Aufklärung +++

Bundesjustizministerin Christine Lambrecht fordert eine rasche Aufklärung der Bluttat von Hanau. "Wir müssen die Hintergründe der Tat gründlich aufklären und alles tun, um solche Taten in Zukunft zu verhindern", sagt Lambrecht in Berlin. "Es ist erschütternd, wie viele Menschen dort sinnlos getötet wurden." Ihre Gedanken seien "bei den Opfern und ihren Angehörigen". Bei der Tat in Hanau waren laut Polizei mindestens elf Menschen umgekommen. Die Generalbundesanwaltschaft hat die Ermittlungen übernommen.

+++ 10:03 Hessens Innenminister bestätigt Terrorverdacht +++

Die Generalbundesanwaltschaft ermittelt nach der Gewalttat in Hanau dem hessischen Innenminister Peter Beuth zufolge wegen Terrorverdachts. Nach jetzigen Erkenntnissen sei ein fremdenfeindliches Motiv durchaus gegeben, sagt Beuth im Landtag in Wiesbaden.

+++ 09:58 Bayerische Polizei unterstützte Fahndung nach Täter +++

An der Fahndung nach dem Täter im hessischen Hanau waren auch bayerische Polizisten beteiligt. "Bei großen Fahndungslagen wird bundesländerübergreifend unterstützt", sagt ein Polizeisprecher in Würzburg. Dies sei üblich, auch bei Raubmord oder ähnlich schweren Delikten. Wie viele uniformierte Kräfte aus Unterfranken im nahen Hessen unterwegs waren, wollte der Sprecher nicht verraten.

+++ 09:53 Türkische Gemeinde: "Wir sind hier nicht sicher" +++

Die Türkische Gemeinde in Deutschland reagiert auf Twitter ebenfalls entsetzt. "Nach dem NSU haben wir angeklagt, geweint, gewarnt. Heute müssen wir mit erschrecken feststellen, dass wir hier nicht sicher sind. Wie viele Menschen müssen noch sterben, bevor wir rechten Terror ernst nehmen?"

+++ 09:50 Merkel und Seehofer sagen Termine ab +++

Sowohl Bundeskanzlerin Angela Merkel als auch Bundesinnenminister Horst Seehofer sagen wegen der Angriffe in Hanau ihre Termine für heute ab. Beide ließen sich fortlaufend über die Entwicklungen in der Hessen-Stadt informieren, heißt es.

+++ 09:40 Zahlreiche Politiker reagieren entsetzt +++

Die Ereignisse in Hanau gehen auch Spitzenpolitikern nahe, die zahlreich auf Twitter reagieren. CDU-Generalsekretär Paul Ziemiak schreibt von einem "furchtbaren Verbrechen". Er sei "fassungslos und traurig". Bundesaußenminister Heiko Maas schreibt von "schrecklichen Ereignissen" und einer "grausamen Nacht".

+++ 09:29 Terrorexperte: Angreifer glaubte an weiße Überlegenheit +++

Der Terrorexperte Peter R. Neumann hat auf Twitter seine Kurzanalyse des 24-seitigen Manifests des Angreifers veröffentlicht. Demnach sei der Text fehlerfrei und in "exzellentem Deutsch" geschrieben. Dem Text zufolge glaubte der Mann an die Überlegenheit einer weißen Rasse und plädierte für die Auslöschung ganzer, mehrheitlich muslimischer Länder. Der Mann scheint darüber hinaus sehr verwirrt gewesen zu sein. Er sei seit jeher überwacht worden. US-Präsident Donald Trump und Fußballtrainer Jürgen Klopp hätten seine Ideen gestohlen.

+++ 09:20 Angreifer von Hanau wohl identifiziert +++

Wie die "Frankfurter Allgemeine Zeitung" online berichtet, haben Ermittler den Angreifer von Hanau identifiziert. Es soll sich um Tobias R. handeln. Dieser war zuvor auch von anderen Medien als Angreifer genannt worden. Auf einer Internetseite, die mutmaßlich R. gehört, beschreibt er sich als Bankkaufmann, der 1977 in Hanau geboren wurde und dort aufgewachsen ist.

+++ 09:18 Neben Angreifer gefundene Tote soll Mutter des Mannes sein +++

Der ARD-Terrorexperte Holger Schmidt schreibt auf Twitter, der tote Täter sei wohl ein 43-jähriger Mann. Die neben ihm gefundene Tote sei offenbar seine tote Mutter.

+++ 09:14 Bundesanwaltschaft vermutet rechtsextremen Hintergrund +++

Die Bundesanwaltschaft begründet ihr Einschalten in die Hanau-Ermittlungen unter anderem mit "Anhaltspunkten für eine fremdenfeindliche Motivation". Es gebe Indizien, die auf einen rechtsextremistischen Hintergrund deuten, teilt die Behörde mit. Zuvor hatten Medien bereits berichtet, dass die Behörden in diese Richtung ermittelten.

+++ 08:58 Esken spricht von "rechtem Terror" +++

Parteichefin Saskia Esken spricht auf Twitter von "rechtem Terror". Sie bezieht sich dabei offensichtlich auf ein Bekennerschreiben, in dem es laut Medienberichten rechtsradikale Äußerungen geben soll. "Viel zu lange haben wir uns davor gescheut, es mit klaren Worten zu benennen: Rechter Terror in Deutschland. Wir sind geschockt und wir trauern."

+++ 08:46 Polizei bittet um Mithilfe +++

Die Polizei Südosthessen bittet die Bevölkerung um Hilfe. Zeugen, die Bilder, Videoaufnahmen oder sonstige Beobachtungen gemacht haben, sollen diese auf einen speziell eingerichteten Server hochladen *Datenschutz

+++ 08:34 Generalbundesanwalt übernimmt Ermittlungen +++

Nach mehreren Gewalttaten mit vielen Toten in Hanau hat der Generalbundesanwalt bereits in der Nacht die Ermittlungen wegen der besonderen Bedeutung des Falls übernommen. Das sagte ein Sprecher der Bundesanwaltschaft in Karlsruhe. Nach dpa-Informationen sind Hinweise auf eine ausländerfeindliche Motivation des mutmaßlichen Täters der Grund. Zuvor hatte der "Spiegel" berichtet.

+++ 7:59 Täter veröffentlichte Video +++

Der mutmaßliche Täter von Hanau hat nach Informationen aus Sicherheitskreisen wenige Tage vor der Tat ein Video bei Youtube veröffentlicht. In diesem Video spricht der Mann in fließendem Englisch von einer "persönlichen Botschaft an alle Amerikaner". Der Clip, der am Donnerstagmorgen weiter im Internet zu sehen war, wurde offensichtlich in einer Privatwohnung aufgenommen, ins Netz gestellt wurde er vor wenigen Tagen.

Darin sagt der Mann, in den USA existierten unterirdische Militäreinrichtungen, in denen Kinder misshandelt und getötet würden. Dort würde auch dem Teufel gehuldigt. Amerikanische Staatsbürger sollten aufwachen und gegen diese Zustände "jetzt kämpfen". Ein Hinweis auf eine bevorstehende eigene Gewalttat in Deutschland ist in dem Video nicht enthalten. Das Motiv des Verbrechens mit insgesamt elf Toten blieb zunächst unklar.

+++ 07:41 Röttgen erschüttert +++

Auch der CDU-Politiker Norbert Röttgen zeigte sich bestürzt. "Was heute Nacht in #Hanau geschehen ist, ist einfach erschütternd. Mein tiefstes Beileid an die Angehörigen der Opfer", schrieb der Bewerber für den CDU-Vorsitz am Morgen auf Twitter.

+++ 07:37 EU-Ratspräsident kondoliert +++

EU-Ratspräsident Charles Michel hat sich entsetzt über das Gewaltverbrechen im hessischen Hanau mit insgesamt elf Toten geäußert. "Der sinnlose Verlust von Menschenleben ist eine Tragödie - egal wo er vorkommt", schrieb Michel am Morgen auf Twitter."Nach dem schrecklichen Angriff sind wir in Gedanken bei den Menschen in #Hanau", fügte Michel hinzu. Er kondolierte den Angehörigen und Freunden der Opfer.