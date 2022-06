Der österreichische Außenminister Alexander Schallenberg warnt im Konflikt mit Russland vor einer einseitigen Fokussierung auf die Ukraine. "Man muss der Ukraine signalisieren: Sie sind Teil Europas, sie müssen in der europäischen Familie verankert werden. Aber wir dürfen bitte nicht in einen geostrategischen Tunnelblick verfallen", sagt der Politiker der Österreichischen Volkspartei im Deutschlandfunk. Die EU-Kommission will heute eine Empfehlung abgeben, ob die Ukraine nach dem russischen Überfall den Status eines Beitrittskandidaten bekommt.

+++ 10:49 Macron: "Wir müssen mit Russland über die Nahrungsmittelsicherheit sprechen" +++

Der französische Präsident Emmanuel Macron zeigt sich offen für Gespräche mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin über eine Ausfuhr von Getreide aus dem ukrainischen Schwarzmeer-Hafen Odessa. Er sehe aber wenig Chancen für eine Vereinbarung, sagt er dem TV-Sender BFM. "Wir müssen mit Russland über die Nahrungsmittelsicherheit sprechen." Dazu könne es auch gerechtfertigt sein, direkt den Generalsekretär der Vereinten Nationen einzubeziehen. "Aber ich halte nicht viel von diesem Weg, denn ich hatte bereits vor einigen Wochen Gespräche mit Präsident Putin, aber er wollte eine UN-Resolution zu diesem Thema nicht akzeptieren."

+++ 10:27 "Beim Thema Waffen ist Moskau sehr zufrieden" +++

In Russland wird die Kiew-Reise von Bundeskanzler Scholz genau beobachtet. Die Ukraine als möglicher Beitrittskandidat für die EU sorgt für Stirnrunzeln, aber "aus Moskauer Sicht war es ein harmloser Besuch", sagt ntv-Korrespondent Rainer Munz.

+++ 10:13 London: Russland arbeitet weiter an Einkreisung von Sjewjerodonezk +++

Die russischen Truppen in der Ukraine setzen nach Einschätzung britischer Geheimdienst-Experten ihre Bemühungen fort, den Ring um die Stadt Sjewjerodonezk von Süden zu schließen. "In den vergangenen 24 Stunden haben russische Kräfte wahrscheinlich weiterhin versucht, auf der Popasna-Achse die Oberhand zu bekommen, von der sie den Kessel von Sjewjerodonezk vom Süden her einkreisen wollen", heißt es im täglichen Update auf der Webseite des britischen Verteidigungsministeriums.

+++ 09:54 Soll die Ukraine in die EU? +++

Die EU-Kommission will heute eine Empfehlung abgeben, ob die Ukraine nach dem russischen Überfall den Status eines Beitrittskandidaten bekommt. Bundeskanzler Olaf Scholz hatte sich bei einem Besuch in Kiew am Donnerstag bereits dafür ausgesprochen. Was ist Ihre Meinung?

+++ 09:29 Kiew: Russischer Schlepper mit Raketen getroffen +++

Nach Angaben aus Kiew sollen die ukrainischen Streitkräfte mit Raketen einen russischer Schlepper getroffen haben. Das Schiff "Wassili Beg" sei mit Soldaten, Waffen und Munition auf dem Weg zu der von Russland besetzten Schlangeninsel südlich der Region Odessa gewesen, teilt Regionalgouverneur Maxym Martschenko mit.

+++ 09:12 Gouverneur: Chemiewerk Azot fast komplett zerstört +++

Die Chemiefabrik Azot im schwer umkämpften Verwaltungszentrum Sjewjerodonezk liegt nach russischem Artillerie- und Raketenbeschuss offenbar fast vollständig in Trümmern. Zuletzt seien durch den Beschuss ein Gebäude und das Pförtnerhaus zerstört worden, heißt es von ukrainischer Seite. "Es gibt insgesamt auf dem Territorium des Chemiegiganten keine erhalten gebliebenen Verwaltungsgebäude mehr", schreibt der Militärgouverneur der ostukrainischen Region Luhansk, Serhij Hajdaj, auf seinem Telegram-Kanal. Die Kämpfe um die Stadt würden aber weiter gehen. Ähnlich Aussagen macht der Generalstab in seinem Lagebericht: "Die Kämpfe um die völlige Kontrolle über Sjewjerodonezk halten an", heißt es da.

+++ 09:01 Steuerzahlerbund fordert Verkürzung des Tankrabatts +++

Der Präsident des Bundes der Steuerzahler, Reiner Holznagel, spricht sich für ein vorzeitiges Ende des Tankrabatts aus. "Am Ende erzeugt der Tankrabatt Verdruss über die Politik und das Gefühl der Machtlosigkeit, was die steigende Inflation betrifft", sagt Holznagel der "Augsburger Allgemeinen". "Das ist fatal." Der Konstruktionsfehler des Tankrabatts lasse sich "schwer wettmachen", so Holznagel weiter. Er spricht sich "für eine Verkürzung von drei auf einen Monat" aus. Damit lasse sich viel Geld sparen. "Wenn man den Tankrabatt drei Monate durchlaufen ließe, würde das den Staat 3,0 bis 3,2 Milliarden Euro kosten." Mit dem Tankrabatt reagierte die Bundesregierung auf die steigenden Energiekosten durch den Ukraine-Krieg.

+++ 08:52 Scholz wieder in Polen +++

Bundeskanzler Olaf Scholz beendet seinen Aufenthalt in der Ukraine und trifft mit einem Zug im polnischen Przemysl ein. Von Polen aus war er am Mittwochabend zu seinem Besuch in der ukrainischen Hauptstadt Kiew aufgebrochen. Gemeinsam mit dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron, dem italienischen Ministerpräsidenten Mario Draghi und dem rumänischen Staatschef Klaus Iohannis versicherte er dort der Ukraine seine Solidarität und machte sich dafür stark, dem Land den EU-Beitrittskandidatenstatus zuzusprechen.

+++ 08:38 London: "Legion Freiheit für Russland" unterstützt offenbar Ukraine +++

Nach Angaben des britischen Verteidigungsministeriums gibt es in Teilen der russischen Bevölkerung Unmut über den Krieg gegen die Ukraine. Die aus Russen rekrutierte 'Legion Freiheit für Russland' sei mit ziemlicher Sicherheit an der Seite des ukrainischen Militärs in den Kampf gezogen, schreibt das Ministerium auf Twitter. Außerdem seien einige hochrangige russische Beamte ins Abseits gedrängt worden, nachdem sie den Krieg kritisiert hatten. Dass rund 15.000 russische Millionäre offenbar bereits versuchten, das Land zu verlassen, wertet London zudem als Beleg für die Ablehnung des Krieges in der Wirtschaftselite Russlands. "Sollte dieser Exodus anhalten, wird er wahrscheinlich den langfristigen Schaden des Krieges für die russische Wirtschaft noch verschlimmern", heißt es weiter.

+++ 08:09 US-Thinktank: Bereits 330.000 russische Soldaten im Krieg +++

Russland soll auch ohne eine offizielle Generalmobilmachung bereits rund 330.000 Soldaten im Krieg gegen die Ukraine eingesetzt haben. Dies berichtet der Thinktank Institute for the Study of War unter Berufung auf ukrainische Beamte. Dabei ist unklar, ob in den Zahlen auch schon zwangsmobilisierte Soldaten in den selbsternannten "Volksrepubliken" Donezk und Luhansk enthalten sind. Der stellvertretende Chef des ukrainischen Generalstabs für Hauptoperationen, Oleksij Gromow, erklärt dem Institut zufolge, dass der Kreml die Zahl der russischen Militärangehörigen in der Ukraine noch erhöhen könnte, indem er eine verdeckte oder vollständige Mobilisierung durchführt.

+++ 07:48 Ex-Minister der "Volksrepublik Donezk" beklagt sich über Bevölkerung +++

Alexander Chodakowskij, der ehemalige sogenannte "Sicherheitsminister" der selbst ernannten "Volksrepublik Donezk", beklagt sich offenbar über die Bevölkerung des Donbass. Wie der Nachrichtenkanal Nexta berichtet, beschwert sich Chodakowskij in einem Tweet, dass die lokale Bevölkerung die ukrainischen Streitkräfte unterstützt und ihnen Informationen über die Besatzer liefert. Russland begründet seinen Krieg in der Ukraine auch mit der "Befreiung" der Bevölkerung im Donbass.

+++ 07:20 "Ziel Nr. 1": Kiew veröffentlicht angebliche Baubeschreibung von Krim-Brücke +++

In ihrem Abwehrkampf gegen Russland sieht die Ukraine auch die wichtige russische Brücke auf die Halbinsel Krim als militärisches Ziel. Als eine Art Drohgebärde veröffentlicht der ukrainische Militärgeheimdienst eine angebliche offizielle russische Baubeschreibung der Brücke mit Details der Konstruktion. Tags zuvor hatte der ukrainische General Dmytro Martschenko gesagt, wenn die Ukraine die dafür notwendigen Waffen erhalte, sei die Zerstörung der Brücke "Ziel Nr. 1".

+++ 07:11 Kreml: Putin will sich heute zu "unfairen" Handelsbedingungen äußern +++

Beim internationalen Wirtschaftsforum in St. Petersburg wird heute auch eine Rede von Russlands Präsident Wladimir Putin erwartet. Nach Angaben des Kreml will er dabei auf "unfaire" Wettbewerbs- und Handelsbedingungen sowie Sanktionen eingehen. In einem Grußwort schreibt er zudem, die 20er Jahre sollten zu einer Zeit der "Festigung der wirtschaftlichen Souveränität für Russland" werden. Bei dem Treffen wird auch eine Ansprache des chinesischen Präsidenten Xi Jinping per Videoschalte erwartet. Nicht dabei sind hingegen Vertreter von aus Sicht der russischen Regierung "unfreundlichen Ländern", wozu unter anderem die EU-Staaten und die USA gehören.

+++ 06:46 Britischer Generalstab: "Russland ist dabei zu scheitern" +++

Nach Einschätzung des britischen Generalstabschefs Tony Radakin hat Russland den Krieg gegen die Ukraine bereits jetzt "strategisch verloren". Der Angriff auf das Nachbarland sei ein "entsetzlicher Fehler Russlands" gewesen, sagt Radakin der Nachrichtenagentur Press Association. Mit seinem Krieg habe Russland die NATO gestärkt und Finnland und Schweden dazu gebracht, einen Aufnahmeantrag bei dem Militärbündnis zu stellen. Es sei zwar möglich, dass Kreml-Chef Wladimir Putin in den kommenden Wochen "taktische Erfolge" in der Ukraine erzielen werde, sagt Radakin. Allerdings habe Putin ein Viertel der Stärke seiner Armee für "winzige" Geländegewinne geopfert. "Die russische Maschinerie wird zerrieben und sie gewinnt dabei täglich ein paar - zwei, drei, fünf - Kilometer." 50.000 russische Soldaten seien getötet oder verletzt worden. "Russland ist dabei zu scheitern."

+++ 06:28 Noch immer sitzen offenbar Hunderte Zivilisten im Chemiewerk Asot fest +++

Trotz eines versprochenen humanitären Korridors halten sich offenbar noch immer Hunderte Zivilisten im Chemiewerk Asot auf. Wie der "Kyiv Independent" schreibt, sind nach Angaben von Gouverneur Serhij Hajdaj 568 Menschen, darunter 38 Kinder, rund um das Werk in der heftig umkämpften Stadt Sjewjerodonezk gestrandet. Das russische Verteidigungsministerium hatte für gestern einen humanitären Korridor für die in der Anlage verbliebenen Menschen angekündigt.

+++ 06:03 Bauministerin Geywitz lehnt "gesetzlich verordnetes Frieren" ab +++

In der Debatte um mögliche Gasengpässe in Deutschland spricht sich Bundesbauministerin Klara Geywitz gegen niedrigere Mindesttemperaturen für Wohnungen aus. "Gesetzlich verordnetes Frieren halte ich für unsinnig", sagt die SPD-Politikerin. Damit vor dem Hintergrund des russischen Kriegs in der Ukraine Gas möglichst in großem Umfang gespart werden kann, hatte der Präsident der Bundesnetzagentur, Klaus Müller, auch die Absenkung von Vorgaben zum Heizen vorgeschlagen. Vermieter sollten die Heizungsanlage während der Heizperiode nicht mehr auf mindestens 20 bis 22 Grad hochstellen müssen, sondern die Vorgaben könnten zeitweise sinken.

+++ 05:16 Klitschko über mögliche EU-Beitrittskandidatur: "Wir freuen uns riesig" +++

Der Kiewer Oberbürgermeister Vitali Klitschko begrüßt die Zusagen von Bundeskanzler Olaf Scholz und des französischen Präsidenten Emmanuel Macron, sich für einen EU-Beitrittskandidatenstatus der Ukraine starkzumachen. "Das ist eine sehr, sehr gute Nachricht. Wir freuen uns riesig", sagt Klitschko. Es sei ein Traum der Ukraine, ein Teil der europäischen Familie zu sein. Dafür zahle die Ukraine mit dem Leben von Menschen. "Wir kämpfen für Freiheit, wir kämpfen für die demokratischen Werte, für die Zukunft unserer Kinder", so der Oberbürgermeister. Die Ukraine verteidige nicht nur ihr Land, ihre Städte und Familien. "Wir verteidigen Euch", sagt Klitschko.

+++ 04:00 Menschenrechtsgerichtshof: Moskau soll Exekution von Marokkaner in Ostukraine stoppen +++

Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte (EGMR) fordert Russland auf, die Hinrichtung eines Marokkaners durch pro-russische Separatisten in der Ostukraine zu verhindern. Moskau solle sicherstellen, dass die gegen den Mann verhängte Todesstrafe "nicht vollzogen wird", heißt es in einer Eilentscheidung des in Straßburg ansässigen Gerichts. Der Oberste Gerichtshof der selbsterklärten "Volksrepublik Donezk" hatte den Marokkaner sowie zwei Briten vor einer Woche zum Tode verurteilt. Das Gericht warf den drei Männern vor, als Söldner für die Ukraine gekämpft zu haben. Der EGMR ist eine Einrichtung des Europarats. Der Europarat hatte Russland im März als Reaktion auf den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine die Mitgliedschaft entzogen. Der EGMR vertritt dennoch die Auffassung, dass er weiterhin Urteile fällen kann, die Russland betreffen.

+++ 03:19 Kommission will EU-Kandidatenstatus für Ukraine und Moldau empfehlen +++

Die EU-Kommission wird sich aller Voraussicht nach für eine Vergabe des EU-Beitrittskandidatenstatus an die Ukraine und an Moldau aussprechen. Das verlautet aus Kommissionskreisen. Demnach soll heute bei einer Sitzung unter der Leitung von EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen eine entsprechende Empfehlung für die Regierungen der 27 EU-Mitgliedstaaten beschlossen werden. Zugleich dürfte klar gemacht werden, dass weitere Fortschritte im Beitrittsprozess an die Erfüllung konkreter Bedingungen geknüpft werden sollten. Bei der Ukraine geht es demnach vor allem um Fortschritte bei der Rechtsstaatlichkeit und im Kampf gegen Korruption.

+++ 02:31 USA mahnen Russland zu korrektem Umgang mit ausländischen Kriegsgefangenen +++

Die USA rufen Russland dazu auf, ausländische Kämpfer in der ukrainischen Armee, die sich in der Gewalt der russischen Armee befinden, gemäß der Genfer Konventionen als Kriegsgefangene zu behandeln. Kriegsgefangene müssten "die Behandlung und den Schutz erfahren, die diesem Status angemessen sind, menschenwürdige Behandlung und Garantieren auf einen fairen Prozess eingeschlossen", so US-Außenamtssprecher Ned Price. Laut Price gilt ein dritter US-Bürger als in der Ukraine vermisst. Berichten zufolge waren in der vergangenen Woche zwei als freiwillige Kämpfer in die Ukraine gereiste US-Bürger in russische Gefangenschaft geraten.

+++ 01:56 Selenskyj: "Ukraine hat Unterstützung von vier mächtigen europäischen Staaten gespürt" +++

Nach dem Besuch von vier europäischen Spitzenpolitikern in Kiew spricht der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj von einem "historischen Tag" für sein Land. "Die Ukraine hat die Unterstützung von vier mächtigen europäischen Staaten gespürt", sagt der Präsident in seiner aktuellen Videoansprache. Noch nie seit ihrer Unabhängigkeit sei die Ukraine so dicht an die Europäische Union herangerückt. Selenskyj erinnert an mehrmaligen Luftalarm über Kiew während des Spitzenbesuchs. Russland habe eine angespannte Atmosphäre schaffen wollen, "aber niemand hatte Angst", sagt der ukrainische Präsident. Es sei nur umso intensiver im Interesse der Ukrainer und aller Europäer verhandelt worden.

+++ 01:25 Estland stellt ersten Abschnitt der befestigten Grenze zu Russland fertig +++

Estland hat nach Angaben der Polizei- und Grenzschutzbehörde einen ersten Teil seiner Grenze zu Russland dauerhaft befestigt. Der 23,5 Kilometer lange Abschnitt im Südosten des baltischen EU- und NATO-Landes wurde offiziell übergeben - ein Jahr vor der eigentlich geplanten Fertigstellung. Ein vom Grenzschutz veröffentlichtes Video zeigt einen gut zwei Meter hohen Schutzzaun, der spiralförmig mit Stacheldraht bewehrt ist. Der Grenzstreifen ist demnach auch mit modernen Überwachungssystemen ausgestattet. "Wir leben in einer Zeit, in der Grenzsicherheit wichtiger denn je ist", sagt Grenzschutz-Chef Egert Belitsev mit Blick auf Russlands Angriffskrieg in der Ukraine.

+++ 00:32 Melynk: Scholz muss EU-Partner von Kandidatenstatus Kiews überzeugen +++

Der ukrainische Botschafter in Deutschland, Andrij Melnyk, erwartet, dass Bundeskanzler Olaf Scholz in der EU Überzeugungsarbeit für einen Kandidatenstatus seines Landes leistet. Die Ukraine hoffe, dass der Kanzler dafür sorge, dass die notwendige Einstimmigkeit beim EU-Gipfel erreicht werde, sagt Melnyk bei Maybrit Illner im ZDF. "Da sind wir noch nicht über den Berg". Ein EU-Beitritt der Ukraine sei kein Geschenk, sondern auch in deutschem Interesse, betont der Diplomat. Die Ukraine wolle kein Bittsteller sein, sondern etwas leisten, auch im Bereich der Sicherheit.

+++ 23:43 Ukrainischer Außenminister: Scholz' EU-Aussage "war wichtigste Botschaft heute" +++

Der ukrainische Außenminister Dmytro Kuleba zieht ein positives Resümee des Besuchs von Bundeskanzler Olaf Scholz in seinem Land. Für die Ukraine sei es wichtig gewesen, dass der Kanzler die Zerstörung in der Ukraine "mit eigenen Augen sieht", sagt Kuleba in der ARD. Er denke, dass diese Zerstörung auf Scholz "Eindruck" gemacht habe. Scholz habe sich bei seinem Besuch engagiert gezeigt, im Rat der Europäischen Union einen Konsens zu einem möglichen EU-Beitritt der Ukraine zu erzielen. "Das war die wichtigste Botschaft heute", betont der ukrainische Chefdiplomat. Die Ukraine wisse, dass sie nicht sofort volles Mitglied werden könne und Reformen durchsetzen müsse. Es sei aber wichtig, dass alle sagten, die Ukraine gehöre zu Europa.

+++ 23:21 Habeck: Maßnahmen zu Energie-Einsparung "zur Not auch gesetzlich" +++

Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck schließt als Konsequenz auf gesenkte Gaslieferungen durch Russland "zur Not" auch gesetzliche Maßnahmen zu Energie-Einsparungen nicht aus, wenn die Speichermengen nicht zunehmen. Auf die Frage, ob das auch die Herabsetzung der vorgeschrieben Mindesttemperatur in Wohnungen sein könne, sagt der Grünen-Politiker der ARD, "damit haben wir uns noch nicht intensiv auseinandergesetzt. Wir werden uns alle Gesetze, die dort einen Beitrag leisten, anschauen". Derzeit seien die Gasspeicher zu 56 Prozent gefüllt. Das sei überdurchschnittlich gut, reiche aber nicht. "Wir können nicht mit 56 Prozent in den Winter gehen. Da müssen die voll sein. Sonst sind wir wirklich offen", so der Minister.

+++ 22:42 Scholz: Westen wird Ukraine nicht zu Friedensvertrag mit Moskau drängen +++

Kanzler Olaf Scholz weist Vermutungen zurück, westliche Staaten könnten die ukrainische Führung zu einem Friedensschluss mit Russland drängen. Die westlichen Sanktionen gegen Russland würden nicht aufgehoben, bevor es nicht zu einer fairen Vereinbarung Russlands mit der Ukraine komme, sagt Scholz in der ARD. Nur die Ukraine selbst könne entscheiden, was aus ihrer Sicht fair sei. "Das wird niemand in Europa ihnen vorschreiben können und wollen", fügt Scholz hinzu.

+++ 22:20 Ukrainischer Generalstab: Sjewjerodonezk und Lyssytschansk unter Feuer +++

Die ukrainischen Truppen im Osten des Landes liegen nach Angaben ihres Generalstabs weiter unter schwerem russischen Feuer mit Artillerie und Mehrfachraketenwerfern. In seinem Abendbericht nennt das Militär vor allem die seit Tagen umkämpften Städte Sjewjerodonezk und Lyssytschansk und deren Umgebung. An zwei anderen Stellen der Front sei es dagegen gelungen, ein Vorrücken des Feindes abzuwehren. Mit der Eroberung von Sjewjerodonezk und Lyssytschansk würde Russland das gesamte ukrainische Gebiet Luhansk unter Kontrolle bringen. Dies ist eins der russischen Kriegsziele.

+++ 21:55 Scholz: Kiew will gar keine Panzer +++

Kanzler Olaf Scholz weist Forderungen des ukrainischen Botschafters in Deutschland nach Panzerlieferungen zurück. Nach Gesprächen mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj in Kiew sagt Scholz in der ARD, dass dies gar nicht das sei, was die Führung in Kiew gerade wolle. Der Wunsch des Präsidenten sei vielmehr mehr Artillerie für die Kämpfe im Osten des Landes gewesen und genau diese liefere Deutschland. Botschafter Andrej Melnyk hatte dagegen die Lieferung von 88 Leopard-1-Kampfpanzer und 100 Marder-Schützenpanzer gefordert.

Frühere Entwicklungen des Ukraine-Kriegs können Sie hier nachlesen.