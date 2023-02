Der russische Auslandsgeheimdienst SVR wirft den USA vor, militante Islamisten für Angriffe auf Ziele in Russland und auf dem Gebiet der früheren Sowjetunion auszubilden. Der SVR erklärt, er habe Informationen, dass 60 Kämpfer aus Gruppen, die dem sogenannten Islamischen Staat und der Al-Kaida nahestehen, vom US-Militär rekrutiert worden seien. Sie würden auf einem US-Stützpunkt in Syrien ausgebildet. "Sie werden mit der Vorbereitung und Ausführung von Terroranschlägen gegen Diplomaten, Beschäftigte des öffentlichen Dienstes, Vollzugsangestellte und Angehörige der Streitkräfte beauftragt." Besonderes Augenmerk werde darauf gelegt, dass Einwanderer aus dem russischen Nordkaukasus und Zentralasien angeworben würden, erklärt der SVR, ohne dafür Belege zu nennen. Der SVR, der einst Teil des sowjetischen Geheimdienstes KGB war, wird von Sergej Naryschkin geleitet, einem Verbündeten von Präsident Wladimir Putin, der früher selbst den russischen Inlandsgeheimdienst FSB geführt hatte.

+++ 10:32 Bericht: Hackerangriff auf NATO stört vermutlich Erdbebenhilfe +++

Die Cyberattacke auf die NATO könnte einem Zeitungsbericht zufolge Hilfe für die Opfer der Erdbeben-Katastrophe in Syrien und in der Türkei behindert haben. Die britische Zeitung "The Daily Telegraph" schreibt, die internationale Initiative Strategic Airlift Capability (SAC) sei vom Hackerangriff betroffen. Der Initiative gehören vor allem NATO-Staaten an, sie soll ihnen und weiteren Partnern strategische Lufttransporte ermöglichen - im militärischen und humanitären Bereich. Derzeit würden SAC-Flugzeuge für den Transport von Such- und Rettungsausrüstung in das Erdbebengebiet eingesetzt, schreibt die Zeitung weiter. Durch die Cyberattacke sei der Kontakt zwischen der NATO und einem Militärflugzeug, das den Opfern Hilfe geleistet habe, gestört worden. Ein in der Türkei eingesetztes Flugzeug der Organisation habe eine Warnung über die Störung erhalten. Der Hackerangriff dürfte die Hilfsbemühungen behindert haben, schreibt die Zeitung. Eine NATO-Sprecherin hatte zuvor lediglich einen Angriff auf mehrere Webseiten des Bündnisses bestätigt ohne Details zu nennen. Hinter der Cyberattacke wird die russische Hackergruppierung vermutet. "The Daily Telegraph" schreibt, die Gruppierung reklamiere die Attacke inzwischen für sich: "Wir führen Angriffe auf die NATO durch. Details in einem geschlossenen Kanal", zitiert die Zeitung aus mit der Gruppierung verbundenen Telegram-Kanälen.

+++ 09:15 London: Russland verstärkt Defensivanlagen in besetzten Gebieten +++

Russland baut nach britischer Einschätzung weiterhin seine Verteidigungsstellungen in besetzten Regionen in der Ukraine aus. Vor allem im südukrainischen Gebiet Saporischschja seien zuletzt Defensivanlagen ausgebaut worden, teilt das Verteidigungsministerium in London mit. Sollten die ukrainischen Truppen die Front in Saporischschja durchbrechen, würde die russische "Landbrücke" zwischen Russland und der annektierten Krim bedroht. Ein ukrainischer Erfolg im ostukrainischen Gebiet Luhansk hingegen würde das russische Kriegsziel einer "Befreiung" des Donbass gefährden.

+++ 09:15 Ukraine soll auf neue Minen-Taktik setzen +++

Die ukrainische Armee soll laut russischen Berichten ihre Methode beim Einsatz von Minen geändert haben. Darüber wird unter anderem in dem russischen Telegram-Kanal rsotm (Reverse side of the medal) berichtet, der der russischen Privatarmee Wagner nahesteht. Demnach würden ukrainische Soldaten warten, bis sich russische Soldaten einen Korridor durch ein Minenfeld freigeräumt haben, um dann neue Minen auf diesen Korridor zu werfen, während die russischen Soldaten sich dort befinden. Überprüfen lassen sich diese Angaben nicht. Das ukrainische Verteidigungsministerium hatte am Freitag ein Video bei Twitter gepostet, das zeigen soll, wie eine russische Panzerkolonne in ein Minenfeld und unter schweren Beschuss gerät. Wuhledar ist nach ukrainischen Angaben schwer umkämpft.

+++ 08:51 Einkesselung von Bachmut "wäre besonders gefährlich" +++

Während der frühere italienische Ministerpräsident Berlusconi erneut durch seine Sympathien zum Kreml auffällt, tobt im Osten der Ukraine eine neue Offensive Russlands. Warum die drohende Einkesselung des stark umkämpften Bachmuts aktuell so fatal wäre, erläutert ntv-Reporterin Nadja Kriewald.

+++ 08:20 USA rufen ihre Bürger auf, Russland "sofort" zu verlassen +++

Die USA rufen ihre Bürgerinnen und Bürger auf, Russland unverzüglich zu verlassen. Es bestehe die Gefahr einer willkürlichen Festnahme oder Belästigung durch die russischen Strafverfolgungsbehörden, teilt die US-Botschaft in Moskau mit. "US-Bürger, die in Russland leben oder reisen, sollten sofort abreisen. Aufgrund des Risikos unrechtmäßiger Inhaftierungen ist erhöhte Vorsicht geboten. Reisen Sie nicht nach Russland." Die USA haben ihre Bürgerinnen und Bürger wiederholt aufgefordert, Russland zu verlassen, zuletzt im September nach der Verkündung der Teilmobilmachung durch Präsident Wladimir Putin. Russische Sicherheitsdienste hätten US-Bürger unter falschen Anschuldigungen festgenommen, belästigt, ihnen eine faire und transparente Behandlung verweigert und sie in geheimen Gerichtsverfahren oder ohne Vorlage glaubwürdiger Beweise verurteilt, erklärt die US-Botschaft.

+++ 07:49 Kuleba kündigt für Jahrestag des Kriegsbeginns Signal an Putin an +++

Die Regierung in Kiew kündigt Medienberichten zufolge neue Sanktionen und andere Maßnahmen gegen Russland an. Diese sollen am Jahrestag der russischen Invasion am 24. Februar verkündet werden, sagt der ukrainische Außenminister Dmytro Kuleba dem ukrainischen Nachrichtenportal "The Kyiv Independent" zufolge in einer Fernsehansprache. "In der UNO, in Kiew und in vielen anderen Hauptstädten der Welt werden verschiedene Veranstaltungen stattfinden, die Präsident Putin ein klares Signal senden werden: Wenn Sie, Putin, das Spiel der Erschöpfung spielen und glauben, dass die Zeit auf Ihrer Seite ist, dann irren Sie sich gewaltig", sagt Kuleba demnach.

+++ 07:10 US-Denkfabrik: Russisches Narrativ sollte Panzerlieferungen verzögern +++

Laut der US-Denkfabrik Institute for the Study of War setzt Russland auf Desinformations-Kampagnen, um die materielle Unterstützung des Westens für die Ukraine zu verhindern oder zu verlangsamen. So habe der Kreml im Dezember letzten Jahres verstärkt ein Narrativ geschürt, wonach Moskau zu ernsthaften Friedensgesprächen bereit sei. Ernsthafte Grundlagen für Verhandlungen habe Moskau jedoch nicht angeboten. Ziel der russischen Führung sei es gewesen, die Bereitstellung westlicher Panzer und anderer moderner Ausrüstung für die Ukraine zu verzögern, um die Voraussetzungen für Russlands eigene geplante Offensiven zu schaffen.

+++ 06:37 Google bekämpft Fake News über Ukraine-Flüchtlinge mit Videos +++

Google will Fehlinformationen über ukrainische Flüchtlinge in Deutschland bekämpfen. Dazu weitet das Tochterunternehmen Jigsaw eine Video-Aufklärungskampagne auf das deutschsprachige Internet aus. Bislang hatten sich die vorbeugenden Aktivitäten auf Polen, die Tschechische Republik und die Slowakei konzentriert. Ein Video zeigt beispielsweise drei Freundinnen, die sich in einer Kneipe unterhalten. Eine von ihnen drängt früh zum Aufbruch, weil sie Angst habe, nachts auf der Straße von ukrainischen Flüchtlingen überfallen zu werden. Die beiden anderen Frauen beruhigen sie und weisen darauf hin, dass die meisten der Flüchtlinge Frauen und kleine Kinder seien. Sie bezeichnen die Gerüchte im Netz als "reine Panikmache".

+++ 06:07 Baerbock besucht NATO-Beitrittskandidaten +++

Außenministerin Annalena Baerbock reist an diesem Montag zu einem zweitägigen Besuch nach Finnland und Schweden. Dabei dürfte es vor allem um die geplante Aufnahme beider Länder in die NATO gehen, aber auch um die Hilfe für die von Russland angegriffene Ukraine. In Helsinki ist ein Gespräch mit Außenminister Pekka Haavisto geplant sowie der Besuch einer unterirdischen Zivilschutzanlage. Am Dienstag geht es weiter nach Stockholm.

+++ 05:35 Kreml: Russische Truppen drängen Ukrainer zurück +++

Russland ist nach Angaben der russischen Nachrichtenagentur Interfax in der Ukraine innerhalb von vier Tagen zwei Kilometer Richtung Westen vorgerückt. "Die russischen Soldaten brachen den Widerstand des Gegners und drangen mehrere Kilometer tiefer in seine gestaffelte Verteidigung ein", berichtet Interfax unter Berufung auf eine Erklärung des russischen Verteidigungsministeriums. Der Bericht sagt nicht, welcher Teil der breiten Frontlinie, die mehrere ukrainische Regionen im Süden und Osten des Landes umfasst, sich verschoben hat.

+++ 04:20 Russische Artillerie beschießt Grenzregion Sumy +++

Russische Streitkräfte haben am Sonntag über 50 Mal Gemeinden in der Region Sumy nahe der Grenze zu Russland bombardiert, berichtet die Militärverwaltung der Region Sumy. Laut den Behörden beschossen die russische Truppen die Gemeinden Esman, Junakiwka, Krasnopillia und Snob-Nowhorodsk. Den Angaben zufolge gibt es keine Opfer.

+++ 02:33 Berlusconi gibt russische Propaganda wieder +++

Der frühere italienische Ministerpräsident Silvio Berlusconi sorgt mit Äußerungen zum russischen Angriffskrieg erneut für Schlagzeilen in seinem Land. Der 86-Jährige macht vor Journalisten in Mailand nicht nur deutlich, dass er den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj in der Verantwortung sieht, eine Feuerpause anzuordnen, um einen Frieden zu erreichen. Er bringt auch seine Ablehnung des Verhaltens des im Westen mittlerweile hoch geachteten Staatschef zum Ausdruck und macht ihn für die "Verwüstung" der Ukraine und die vielen toten Soldaten und Zivilisten verantwortlich. Dabei gibt er auch die rein russische Sichtweise wieder, als er etwa von den "beiden autonomen Volksrepubliken im Donbass" spricht. Die Gebiete Luhansk und Donezk hatte Russland besetzt und völkerrechtswidrig annektiert.

+++ 01:09 Ukraine: Russland setzt Spionageballons im Süden ein +++

Nach Angaben der ukrainischen Luftwaffe hat das russische Militär am Sonntag eine Aufklärungsdrohne und mehrere Spionageballons in der Region Dnipropetrowsk eingesetzt. Die Luftverteidigung habe versucht, die Drohne abzuschießen, aber es sei noch nicht klar, ob dies geglückt sei, heißt es in einem Beitrag auf Telegram. Bereits Anfang Februar hatte der Generalstab berichtet, dass Russland Aufklärungsoperationen zur Vorbereitung einer Offensive in mehreren ukrainischen Regionen durchführt. Mehr dazu lesen Sie hier.

+++ 23:36 Polen nimmt US-Reaper-Drohnen entgegen +++

Polen kann ab sofort US-amerikanische Drohnen des Typs MQ-9A Reaper einsetzen. Die unbemannten Luftfahrzeuge seien unter anderem zur Aufklärung an der östlichen Grenze des NATO-Mitgliedstaatsbestimmt, teilt Verteidigungsminister Mariusz Blaszczak bei Twitter mit. Polen grenzt im Osten unter anderem an die Ukraine, die sich seit fast einem Jahr gegen einen russischen Angriffskrieg wehrt, und an den russischen Verbündeten Belarus. Die Reaper-Drohne - zu Deutsch "Sensenmann" - wird bereits von den US-Luftstreitkräften auf einem polnischen Militärflugplatz für Aufklärungszwecke eingesetzt. Die Version hat eine Flügelspannweite von 20 Metern und kann in einer Höhe von bis zu 15 Kilometern fliegen.

+++ 22:22 Angriff auf NATO-Webseite - prorussische Hacker als Täter? +++

Eine Sprecherin der NATO bestätigt, dass das Verteidigungsbündnis am Sonntag Ziel eines Hackerangriffs geworden ist. Demnach befassen sich Cyberexperten derzeit mit "einem Vorkommnis", das mehrere Webseiten beeinträchtigt. Zuvor hatte es in sozialen Netzwerken geheißen, dass prorussische Aktivisten die Internetseite des NATO-Hauptquartiers für Spezialoperationen (NSHQ) attackieren. Die Seite war zeitweise nicht zu erreichen. Als Beteiligte wurde unter anderem die russische Hackergruppierung Killnet genannt, die auch mit Attacken auf den Bundestag, der Polizei und Einrichtungen der kritischen Infrastruktur in Deutschland in Verbindung gebracht wird.

