Im Internet kursieren Videos, die laut Russland beweisen sollen, dass ukrainische Soldaten in Luhansk russische Kriegsgefangene hingerichtet haben. Welche Szenen sich auf den Videos abspielen und wie diese einzuschätzen sind, erklärt ntv-Moskau-Korrespondent Rainer Munz.

+++ 10:28 Bericht: Zahl russischer Häftlinge in zwei Monaten um 23.000 gesunken +++

In den vergangenen beiden Monaten hat sich die Zahl der Häftlinge in russischen Gefängnissen um 23.000 Insassen verringert. Das berichtet die unabhängige russische Medienplattform "Mediazone" unter Berufung auf Daten russischer Behörden. Zurückzuführen sei das auf die private Söldnergruppe Wagner, die Häftlinge für den Kampf gegen die Ukraine aus den Gefängnissen rekrutiert. Wie das Portal weiter berichtet, habe es auch bei Massenamnestien nie solche starken Rückgänge gegeben. Unter Berufung auf Daten des russischen Bundesgefängnisdienstes sollen demnach Anfang August knapp 350.000 Menschen inhaftiert gewesen sein, bis Anfang November sei die Zahl auf 325.000 Häftlinge gesunken.

+++ 09:29 Kriewald: "Cherson wird weiterhin beschossen" +++

Nach dem Rückzug der russischen Truppen herrscht bei den Menschen in Cherson Erleichterung, obwohl die Lage weiterhin prekär ist. Die Stadt wird beschossen und die Infrastruktur ist komplett zerstört. Aber es gibt auch eine gute Nachricht, wie ntv-Reporterin Nadja Kriewald berichtet.

+++ 08:51 APEC-Mitglieder verurteilen Ukraine-Krieg "mehrheitlich" +++

Auf ihrem Gipfel in Bangkok verurteilen die Mitgliedstaaten der Asiatisch-Pazifischen Wirtschaftsgemeinschaft (APEC) den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine "mehrheitlich". In einer gemeinsamen Abschlusserklärung kritisieren die 21 Mitglieder den Krieg und seine negativen Auswirkungen auf die Weltwirtschaft "auf das Schärfste". Es habe jedoch auch "andere Ansichten und unterschiedliche Bewertungen" gegeben, heißt es.

+++ 07:04 US-Bericht: Hunderte Ukrainer im besetzten Cherson verschwunden +++

Hunderte Ukrainer, die während der russischen Besatzung der südukrainischen Stadt Cherson festgenommen wurden, sind noch immer verschwunden. Dies geht aus einer Studie der US-Universität Yale hervor. Die Forschungsgruppe Conflict Observatory, deren Arbeit vom US-Außenministerium unterstützt wird, zählt 226 rechtswidrige Festnahmen und Fälle gewaltsamen Verschwindenlassens. Etwa ein Viertel der Menschen wurde mutmaßlich gefoltert, fünf von ihnen starben in Gefangenschaft.

+++ 05:21 Prekäre Stromversorgung in 17 Regionen der Ukraine +++

Nach den massiven russischen Angriffen auf die ukrainischen Energie- und Elektrizitätssysteme versuchen nach Angaben des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selensky, Techniker im ganzen Land, die Stromversorgung wiederherzustellen. Aus diesem Grund sei die Zahl der außerordentlichen Stromabschaltungen bereits wesentlich geringer, so Selenskyj in seiner abendlichen Videoansprache. In 17 Regionen und der Hauptstadt Kiew sei die Stromversorgung aber nach wie vor schwierig. Unter anderem seien die Regionen Kiew, Odessa, Winnyzja und Ternopil in einer "sehr schwierigen Lage". Auch in dem von den ukrainischen Truppen zurückeroberten Cherson werde die Stromversorgung wiederhergestellt. Menschen könnten an bestimmten Punkten der Stadt ihre Handys aufladen, sich aufwärmen, Tee trinken und Hilfe bekommen.

+++ 03:24 Selenskyj: Kurzer Waffenstillstand würde Lage schlimmer machen +++

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj weist die Idee eines "kurzen Waffenstillstands" mit Russland zurück, weil dieser die Lage nach seiner Einschätzung nur verschlimmern würde. "Russland möchte nun einen kurzen Waffenstillstand, eine Atempause, um wieder zu Kräften zu kommen", sagt der Präsident in einer Rede, die auf dem Internationalen Sicherheitsforum im kanadischen Halifax übertragen wird. "Ein (...) echter, dauerhafter und ehrlicher Frieden kann nur durch die vollständige Zerstörung der russischen Aggression entstehen", fügt er hinzu. US-Generalstabschef Mark Milley hatte zweimal gesagt, dass die derzeitigen ukrainischen Rückeroberungen möglicherweise eine Gelegenheit für die Aufnahme von Verhandlungen darstellen könnten.

+++ 02:55 80 Staaten unterzeichnen Erklärung gegen Explosivwaffen in Wohngebieten +++

80 Staaten verpflichten sich bei einer Konferenz in Dublin zu einer Erklärung, die den Einsatz von Explosivwaffen in besiedelten Gebieten einschränkt. Die Erklärung solle für "aktuelle und zukünftige Konflikte" relevant sein, "indem sie eine unmissverständliche Botschaft über die grundlegende Bedeutung des Schutzes der Zivilbevölkerung aussendet", erklärt der irische Außenminister Simon Coveney vor den Konferenzteilnehmern. Deutschland und alle weiteren G7-Staaten unterstützen die Erklärung. Damit soll die Zivilbevölkerung geschützt werden, die von einer zunehmend auf Städte ausgerichteten Kriegsführung betroffen ist. Die Einigung wird von den Vereinten Nationen und dem Roten Kreuz unterstützt. China und Russland haben den Text nicht angenommen. Moskau wird wegen der Bombardierungen von städtischen Gegenden in der Ukraine kritisiert. Die Angriffe nehmen in den vergangenen Wochen zu.

+++ 02:19 Buschmann: Internationaler Strafgerichtshof könnte gegen Putin vorgehen +++

Bundesjustizminister Marco Buschmann plädiert dafür, den Internationalen Strafgerichtshof für eine Verfolgung möglicher russischer Kriegsverbrechen in der Ukraine zu stärken. "Der Internationale Strafgerichtshof kann gegen Wladimir Putin vorgehen, wenn er nachweisen kann - oder wenn es Verdachtsmomente gibt -, dass Wladimir Putin Verbrechen gegen die Menschlichkeit auf den Weg gebracht hat", sagt Buschmann im Deutschlandfunk. Nach derzeitiger Regelung ist der Strafgerichtshof allerdings nicht für das Verbrechen eines Angriffskriegs zuständig - deshalb wird über die Einrichtung eines Sondertribunals für mutmaßliche Kriegsverbrechen in der Ukraine debattiert. Buschmann äußert sich dazu eher skeptisch: "Die Botschaft darf keinesfalls sein, dass der Internationale Strafgerichtshof da an die Seite gedrängt würde", sagt er.

+++ 01:11 Ukrainischer Botschafter Makeiev wirft Russland Genozid-Absichten vor +++

Der ukrainische Botschafter in Deutschland, Oleksii Makeiev, wirft Russland mit Blick auf den Winter "genozidale" Kriegsführung in der Ukraine vor. "Sie zielen auf zivile Objekte, zivile Infrastruktur und viele Millionen Einwohner der Ukraine bleiben heute ohne Strom, ohne Heizung, ohne Wasser", sagt Makeiev im Gespräch mit RTL/ntv. "Wir brauchen auch weitere Unterstützung von unseren Partnern, damit diese Infrastruktur schnell renoviert und restauriert wird", betont Makeiev." Davon hängt es ab, ob die Ukrainer dann nicht frieren und ein halb-normales Leben zurückkommt."

+++ 00:29 Selenskyj: Im Donezk gibt es "keine Atempause" +++

Im ostukrainischen Gebiet Donezk dauern nach Angaben von Präsident Wolodymyr Selenskyj die schweren Kämpfe an. Es gebe "weder eine Entspannung noch eine Atempause", sagt Selenskyj in seiner täglichen Videoansprache. Etwa 100 russische Angriffe seien am Vortag in der Region Donezk abgewehrt worden. Die ukrainischen Truppen würden durch Grenzschutzeinheiten aus Charkiw und Sumy unterstützt. Eine Brigade der Nationalgarde kämpfe in Bachmut. "Wir werden dem Feind in keinem der Frontgebiete nachgeben", so Selenskyj.

+++ 23:34 Klitschko: Unterstützung der Ukraine sichert Frieden in Europa +++

Kiews Bürgermeister Vitali Klitschko hebt auf dem Deutschlandtag der Jungen Union die Bedeutung des angestrebten EU-Beitritts seines Landes hervor. "Wir sehen unsere Zukunft als Teil der europäischen Familie", sagt Klitschko in einer Video-Grußbotschaft. "Unser gemeinsames Ziel ist, Frieden wieder nach Europa zu bringen", so Klitschko. Dafür seien Verteidigungswaffen nötig. Man verteidige nicht nur die Ukraine, sondern auch gemeinsame Werte. Er schließt mit den Worten: "Gemeinsam sind wir zig mal stärker. Die Unterstützung für die Ukraine ist ein Schlüssel für den Frieden für Europa."

+++ 23:00 Selenskyj fordert vom Westen mehr Druck auf Russland +++

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj fordert angesichts der massiv verstärkten Raketenangriffe Russlands auf die Ukraine neue Sanktionen des Westens. "Wir brauchen ein neues europäisches Sanktionspaket", sagt Selenskyj in einer an die irische Universitätsgemeinschaft gerichteten Videobotschaft. Die russische Aggression höre ebenso wie die russischen Lügen keinen Tag auf. "Deshalb sollte der internationale Druck auf Russland nicht einen einzigen Tag lang nachlassen", so der Staatschef. Selenskyj wirft Moskau vor, gegen die auch von Russland mitgetragene Abschlusserklärung des G20-Gipfels auf der indonesischen Insel Bali in zahlreichen Punkten zu verstoßen. In der Erklärung werde die Bedeutung des internationalen Rechts und ein multilaterales Systems als Garant von Frieden und Stabilität betont.

+++ 22:21 Ukrainischer Botschafter Makeiev würdigt deutsche Unterstützung +++

Der Botschafter der Ukraine, Oleksii Makeiev, bedankt sich ausdrücklich für die Unterstützung und Solidarität aus Deutschland für sein Land während des russischen Angriffskriegs. Er spüre, dass die Herzen in Deutschland auch blau-gelb schlagen, sagt Makeiev auf dem Deutschlandtag der Jungen Union (JU) in Fulda. Seit Ausbruch des Krieges sei viel von der deutschen Führung gemacht worden. Die deutschen Waffenlieferungen würden eine entscheidende Rolle für den Sieg in dem Krieg spielen und buchstäblich Leben retten. Trotz der aus Deutschland gelieferten Flugabwehr würden viele russische Raketen ihre Ziele erreichen, was zu zivilen Opfern und einem Ausfall der kritischen Infrastruktur in der Ukraine führe.

+++ 22:03 Ukraine wird künftig mit NATO-Staaten Waffen entwickeln und produzieren +++

Polen, die Tschechische Republik, Frankreich, Dänemark und andere NATO-Länder werden gemeinsam mit der Ukraine schwere Waffen und andere militärische Ausrüstung entwickeln und produzieren, teilt das wichtigste ukrainische Verteidigungsunternehmen Ukroboronprom mit. Ukroboronprom erklärt, dass sie Munition, gepanzerte Fahrzeuge und Mehrfachraketenwerfer herstellen werden. "Dafür nutzen wir sowohl bestehende als auch neu geschaffene Kapazitäten an sicheren Orten", so das Unternehmen weiter.

