Die Ukraine meldet weiter hart erkämpfte Geländegewinne im Rahmen der Gegenoffensive. Militärexperte Ralph Thiele sieht aber noch keine Anzeichen für einen Durchbruch und vermutet hinter dem Kampfgeschehen russisches Kalkül. In der Taurus-Debatte begrüßt der Oberst a.D. das Vorgehen der Bundesregierung.

+++ 10:30 USA: Ukraine kann bald Abrams-Panzer nutzen +++

Die Ankunft von US-Kampfpanzern in der Ukraine steht nach Angaben von US-Verteidigungsminister Lloyd Austin kurz bevor. "Ich freue mich, ankündigen zu können, dass die M1 Abrams-Panzer, die die Vereinigten Staaten zugesagt hatten, bald in die Ukraine geliefert werden", sagte Austin zu Beginn des Treffens der Ukraine-Kontaktgruppe auf dem US-Luftwaffenstützpunkt Ramstein in Rheinland-Pfalz.

+++ 10:02 "Rauch aus allen Rohren": Russischer Waffenproduzent Rostec steigert Produktion deutlich +++

Russland hat die Produktion einiger militärischer Ausrüstung zur Versorgung seiner Armee in der Ukraine um mehr als das Zehnfache gesteigert und damit die Produktion von Raketen, Drohnen, Kampffahrzeugen und Artillerie deutlich gesteigert, teilte Russlands größter Waffenproduzent mit. Bekhan Ozdoev, Industriedirektor des Rüstungskomplexes bei Rostec, dem russischen Staatskonzern, der einen Großteil der Waffenindustrie kontrolliert, sagte, die Produktionsmengen für verschiedene Waffentypen seien um das Zwei- bis Zehnfache gestiegen. Und bei einigen Arten von Hardware sei die Leistung "um das Zehnfache" gesteigert worden, sagte Ozdoev. "Wir fahren mit Riesengeschwindigkeit voran, Rauch aus allen Rohren", sagte er. Ozdoev sagte, es habe ein erhebliches Wachstum bei der Produktion von Panzern, gepanzerten Fahrzeugen, Raketenwerfern, Artillerie, der ballistischen Kurzstreckenrakete Iskander, dem Boden-Luft-Raketensystem mittlerer Reichweite Pantsir und der Hyperschallrakete Kinschal gegeben. Er machte keine Angaben zum Gesamtvolumen der produzierten Waffen. Rostec, das vom Westen sanktioniert wird, wird von Sergej Tschemesow geleitet, einem engen Verbündeten Putins.

+++ 09:35 London: Russen verstärken Aktivitäten bei Dnipro-Inseln in der Ukraine +++

Die russischen Truppen in der Ukraine haben nach Einschätzung britischer Militärexperten ihre Aktivitäten im Kampf um die Dnipro-Inseln am unteren Flusslauf verstärkt. Das geht aus dem täglichen Londoner Geheimdienstbericht hervor. Die Inseln im Gebiet Cherson waren demnach in der ersten Septemberhälfte schwer umkämpft. Beide Seiten griffen mit Gruppen in kleinen Booten ihre Gegner auf den Inseln oder dem gegenüberliegenden Ufer an, so die Mitteilung. Die Zahl der involvierten Truppen ist nach Angaben der Briten verhältnismäßig gering. Doch beide Seiten betrachten das Gebiet demnach als strategisch wichtig. Die Auseinandersetzung darum gebe "auch die Möglichkeit, gegnerische Einheiten zu binden und von der Teilnahme an den intensiven Kämpfen in den Gebieten Saporischschja und Donezk abzuhalten".

+++ 09:15 Selenskyj fragt Vereinte Nationen, warum Lawrow teilnehmen darf +++

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj stellt infrage, warum die Vereinten Nationen dem russischen Außenminister Sergej Lawrow erlaubt haben, an der UN-Vollversammlung teilzunehmen. Es sei schade, "dass es immer noch einen Platz für russische Terroristen gibt". Diese Frage ginge aber nicht an ihn. Während eines Besuchs ukrainischer Soldaten in einem New Yorker Krankenhaus sagte er, dass für die Ukraine wichtig sei, dass alle ukrainischen Botschaften von unseren Partnern gehört werden. Mit Spannung wird erwartet, ob es zu einem Aufeinandertreffen vom Lawrow und Selenskyj kommt. Ob er im Raum bleiben würde, um sich anzuhören was Lawrow zu sagen habe, wisse er wirklich nicht, sagte Selenskyj.

+++ 08:41 "Kameradschaftliche Beziehung vertieft": Kim wieder zurück aus Russland +++

Nach seinem von militärischen Themen dominierten mehrtägigen Besuch in Russland ist Machthaber Kim Jong Un nach Angaben staatlicher Medien wieder nach Nordkorea zurückgekehrt. Mit dem Besuch sei ein "neues Kapitel" in den Beziehungen zwischen Pjöngjang und Moskau aufgeschlagen worden, meldete die staatliche nordkoreanische Nachrichtenagentur KCNA. Kim habe die "kameradschaftlichen und freundschaftlichen Beziehungen" zu Russlands Präsident Wladimir Putin weiter vertieft. Die beiden hatten sich auf dem Weltraumbahnhof Wostotschny getroffen. Die Reise befeuerte Befürchtungen des Westens, dass Russland von Nordkorea Rüstungsgüter für seinen Angriff auf die Ukraine kaufen will. Nordkorea steht seinerseits unter Verdacht, in Russland Technologien für sein Atom- und sein Raketenprogramm erwerben zu wollen.

+++ 08:14 Kiewer Luftwaffe: 27 von 30 abgefeuerten Drohnen über Nacht abgeschossen +++

Die ukrainische Luftabwehr hat über Nacht 27 von 30 von Russland abgefeuerten Drohnen sowie eine ballistische Iskander-Rakete abgefangen, teilt die Luftwaffe in einem morgendlichen Update auf Telegram mit. Auch im Osten des Landes wurde eine Aufklärungsdrohne abgeschossen. Dem Bericht zufolge wurde die Rakete von der besetzten Krim aus in Krywyj Rih, einer Stadt in der Zentralukraine, abgefeuert, während die Drohnen im Süden, in der Mitte und im Westen des Landes zerstört wurden. In der südlichen Stadt Krywyj Rih hat allerdings eine Drohne ein mehrstöckiges Wohngebäude getroffen und den Behörden zufolge einen Brand ausgelöst.

+++ 07:59 Ukraine schickt Getreidefrachtschiff zum Test los +++

Ein Frachtschiff mit Getreide hat den ukrainischen Schwarzmeerhafen Tschornomorsk zum ersten Mal seit dem Scheitern des Getreidedeals verlassen, teilte eine Quelle aus der Industrie mit. Dies sei ein Test für die Fähigkeit der Ukraine, ihre Seehäfen freizugeben für den Getreideexport. Die Ukraine kündigte letzten Monat einen" humanitären Korridor" im Schwarzen Meer an, um Schiffen freie Fahrt zu gewähren, die in ihren Häfen seit dem Beginn des russischen Angriffskriegs im Februar 2022 festsaßen.

+++ 07:19 G7: China soll Russland zum Abzug aus der Ukraine bewegen +++

Die Außenminister der G7-Staaten fordern China auf, Russland zum sofortigen, vollständigen und bedingungslosen Abzug aus der Ukraine zu drängen. Man ermutige die Volksrepublik, sich für einen gerechten und anhaltenden Frieden einzusetzen, unter anderem durch einen direkten Dialog mit der Ukraine, heißt es weiter in einer gemeinsamen Erklärung der Außenminister. Sie wird am Rande der anlaufenden UN-Generalversammlung in New York veröffentlicht. China und Russland sind im Zuge des Kriegs näher zusammengerückt. Es wird nicht ausgeschlossen, dass Russlands Präsident Wladimir Putin demnächst nach Peking reisen könnte.

+++ 06:53 ISW: Anzeichen für schwere russischen Verluste südlich von Bachmut und Saporischschja +++

Die jüngsten ukrainischen Vorstöße in Saporischschja und südlich von Bachmut könnten den russischen Einheiten in diesen Gebieten schwere Verluste zugefügt haben, schreibt das Institute for the Study of War (ISW) in seinem täglichen Lagebericht. Laut ukrainischen Militärangehörigen sollen sich bis zu drei russische Fronteinheiten, darunter die 42. motorisierte Schützendivision, die regelmäßig gegen ukrainische Truppen kämpfte, zurückgezogen haben. Es würden aktuelle Berichte und Aufnahmen über die Einheiten fehlen, die an Kampfeinsätzen im westlichen Saporischschja beteiligt waren. Das deute auf schwere Verluste während der ukrainischen Gegenoffensive hin, die sie "kampfunwirksam machten". Zudem hätten sich Teile der russischen Schwarzmeerflotte nach der Befreiung von Robotyne durch die Ukraine offenbar hinter tiefere Verteidigungslinien zurückgezogen. Auch russische Einheiten südlich von Bachmut haben laut ISW schwere Verluste erlitten. Die "derzeit verfügbaren Beweise" deuten auf einen Verlust der Kampfkraft auch bei russischen Eliteeinheiten hin, heißt es.

+++ 06:16 Explosionen in Lwiw - Moskau schickt Drohnen +++

Die westukrainische Stadt Lwiw ist nach Angaben der Ukraine am Morgen von Drohnen angegriffen worden. Der Bürgermeister der Stadt, Andrij Sadowyj, erklärte auf seinem Telegram-Kanal, dass "die Luftabwehr in unserer Region in Betrieb ist" und forderte die Bevölkerung auf, Schutzräume aufzusuchen. Später fügte er hinzu, es seien "Explosionen" zu hören und ein Industrielager sei durch die Angriffe in Brand geraten. Die nötigen Einsatzdienste seien vor Ort, erklärte Sadowyj. Die ukrainischen Luftstreitkräfte warnten auf Telegram, dass "die Bedrohung durch die Schahed-Drohnen in der Region Lwiw" anhalte und dass die Luftverteidigung in Betrieb sei. Den Angaben zufolge ist ein 26-Jähriger verletzt worden, er wurde aus einem Lagerhaus geborgen und befindet sich nun im Krankenhaus.

+++ 05:45 Peking: Lawrow findet Chinas Friedensstrategie gut +++

Der russische Außenminister Sergej Lawrow hat nach Angaben Pekings das chinesische Positionspapier vom Februar zum Ukraine-Krieg gelobt. Bei einem Treffen mit seinem Kollegen Wang Yi in Moskau habe Lawrow hervorgehoben, das Papier ziehe die Sicherheitsbedenken aller Seiten in Betracht, teilt das chinesische Außenamt in Peking mit. Die Volksrepublik hatte Ende Februar in dem Zwölf-Punkt-Papier einen Waffenstillstand und Verhandlungen gefordert, was im politischen Westen allerdings skeptisch aufgefasst wurde.

+++ 04:19 IAEA: Sicherheit im AKW Saporischschja leicht verbessert +++

Die Sicherheit im ukrainischen Atomkraftwerk Saporischschja hat sich nach einem Bericht der russischen Nachrichtenagentur RIA leicht verbessert. "Bisher haben wir eine gewisse Verbesserung gesehen, aber die Situation ist immer noch sehr fragil", zitiert die russische Nachrichtenagentur den Chef der Internationalen Atomenergiebehörde IAEA, Rafael Grossi. Die Atomaufsicht habe keinen Beschuss der Anlage beobachtet. "Aber ich wäge meine Worte sorgfältig ab." Das größte Atomkraftwerk der Ukraine wird seit den ersten Kriegstagen von Russland kontrolliert.

+++ 03:11 Vor UN-Ansprache: Selenskyj besucht verwundete Soldaten +++

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj ehrt vor seiner Rede vor den Vereinten Nationen verwundete ukrainische Soldaten in einem New Yorker Krankenhaus. "Für uns ist es sehr wichtig, dass alle unsere Worte, alle unsere Botschaften von unseren Partnern gehört werden", sagt Selenskyj Reportern im Universitätskrankenhaus von Staten Island, wo ukrainische Soldaten wegen Amputationen behandelt werden. Er zeichnet die Soldaten und einige Krankenhausmitarbeiter mit Orden aus. Am heutigen Dienstag wird Selenskyj erstmals seit dem Einmarsch Russlands in sein Land im Februar 2022 persönlich vor der Generalversammlung der 193 Mitglieder zählenden Weltorganisation sprechen.

+++ 02:13 Scholz sieht in Russland das hässliche Gesicht des Imperialismus +++

Zum 50. Jubiläum der deutschen UN-Mitgliedschaft wirbt Bundeskanzler Olaf Scholz eindringlich für die internationale Zusammenarbeit. Zwar würden sich gerade neue Gräben in der Welt auftun und der Imperialismus zeige "einmal mehr sein hässliches Gesicht", sagt der SPD-Politiker mit Blick auf den russischen Angriff auf die Ukraine. Aber die Lektion aus einem halben Jahrhundert deutscher UN-Mitgliedschaft sei: "Auch tiefe Gräben können überwunden werden, wenn wir mit Mut, mit Kreativität und mit einem unerschütterlichen Bekenntnis zu den Prinzipien dieser unserer Vereinten Nationen zusammenarbeiten", sagt Scholz bei einem Jubiläumsempfang im Gebäude der Vereinten Nationen am New Yorker East River.

+++ 01:11 Baerbock will UN-Signal gegen Putin +++

Außenministerin Annalena Baerbock verlangt angesichts des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine ein starkes Zeichen der Völkergemeinschaft gegen Russlands Präsidenten Wladimir Putin. "Gerade in diesen Zeiten, in denen der russische Präsident nicht nur die europäische Friedensordnung attackiert, sondern die Charta der Vereinten Nationen, kann es auch in den Vereinten Nationen kein business as usual geben", sagt die Grünen-Politikerin vor einem Treffen mit ihren EU -Kollegen am Rande der UN-Generalversammlung in New York.

+++ 00:11 Slowakei von Kiews Getreideklage überrascht +++

Ungeachtet einer ukrainischen Klage bei der Welthandelsorganisation (WTO) will die Slowakei an ihrem Importverbot für bestimmte Agrarprodukte aus der Ukraine festhalten. Das sagt Landwirtschaftsminister Jozef Bires am Abend der Nachrichtenagentur TASR nach Beratungen der EU-Landwirtschaftsminister in Brüssel. Kiew hat gegen die drei Nachbarstaaten Polen, Ungarn und Slowakei wegen deren Importverbots für ukrainische Agrarprodukte Klage bei der WTO eingereicht. Bires zeigte sich von der Klage "überrascht" und verteidigte das slowakische Vorgehen.

+++ 23:07 Charkiw unter russischem Beschuss +++

Das Zentrum der zweitgrößten ukrainischen Stadt, Charkiw, ist nach ukrainischen Angaben von russischen Raketen angegriffen worden. "Charkiw wird erneut von russischen Raketen beschossen", schreibt Bürgermeister Ihor Terechow auf Telegram."Nach ersten Informationen werden zentrale Bezirke angegriffen." Mehrere andere Telegram-Nutzer berichteten von Explosionen in der Stadt.

+++ 22:15 Pistorius wegen Corona nicht bei Ukraine-Treffen in Ramstein +++

Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius nimmt wegen einer Corona-Erkrankung nicht an einem internationalen Treffen zur Unterstützung der Ukraine auf dem US-Luftwaffenstützpunkt Ramstein teil. Das bestätigte ein Sprecher des Verteidigungsministeriums am Abend. Auf dem US-Stützpunkt in Rheinland-Pfalz beraten am Dienstag ranghohe Militärs und Verteidigungsminister aus zahlreichen Ländern über die weitere Hilfe für die Ukraine bei ihrem Abwehrkampf gegen Russland.

