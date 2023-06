+++ 11:06 Deutschland will Tausende Soldaten dauerhaft in Litauen stationieren +++

Ukraine-Krieg im Liveticker +++ 11:06 Deutschland will Tausende Soldaten dauerhaft in Litauen stationieren +++

Deutschland will rund 4000 Bundeswehr-Soldaten zusätzlich dauerhaft nach Litauen schicken, um die Ostflanke der NATO zu stärken. "Deutschland ist bereit, dauerhaft eine robuste Brigade in Litauen zu stationieren", sagt Verteidigungsminister Boris Pistorius bei einem Besuch in der litauischen Hauptstadt Vilnius. Voraussetzung sei die Schaffung der notwendigen Infrastruktur zur Unterbringung der Soldatinnen und Soldaten und Übungsmöglichkeiten.

+++ 10:55 "Putsch-Versuch hat an der Front nichts geändert" +++

Die Ukraine vermeldet kleinere Erfolge an der Front im Osten des Landes, auch die russischen Truppen starten dort immer wieder Offensiven und der ukrainische Präsident Selenskyj warnt vor einer Sabotage des Atomkraftwerks Saporischschja. ntv-Reporterin Elke Büchter schätzt die Lage im Kriegsgebiet ein.

+++ 10:38 Nur eine "Konserve"? Zweifel an Video, das Schoigu an der Front zeigen soll +++

Ist das Video, das Russlands Verteidigungsminister Sergej Schoigu bei einem Frontbesuch zeigen soll, schon alt? Russische Militärblogger weisen darauf hin, dass es ihrer Einschätzung nach noch vor dem Aufstand aufgenommen wurde. So heißt es etwa in dem bekannten Telegram-Kanal "Rybar", der Clip sei eine "Konserve". Von Schoigu hatte am Wochenende in der Öffentlichkeit jede Spur gefehlt, nachdem Söldnerchef Jewgeni Prigoschin in der Nacht zum Samstag einen Aufstand begonnen hatte. Auch Russlands Generalstabschef Waleri Gerassimow äußerte sich in diesen chaotischen Stunden nicht. Heute hatte dann das russische Verteidigungsministerium erstmals Aufnahmen von Schoigu veröffentlicht. Das 47 Sekunden lange Video ohne Ton soll angeblich bei einem Besuch im Kampfgebiet in der Ukraine aufgenommen worden sein.

+++ 10:19 Russische Medien: Noch immer Ermittlungen gegen Prigoschin +++

Gegen Söldner-Chef Jewgeni Prigoschin laufen einem Zeitungsbericht zufolge weiter Ermittlungen des russischen Inlandsgeheimdienstes FSB. Es sei noch keine Zeit gewesen, in dem Fall die Statusmeldung zu ändern, berichtet die russische Zeitung "Kommersant" unter Berufung auf einen anonymen Informanten. Auch die Agentur RIA Nowosti meldet dies. Die strafrechtlichen Ermittlungen wegen des Vorwurfs des bewaffneten Aufstands waren am Freitag eingeleitet worden, als Prigoschin den Kämpfern seiner Wagner-Truppe den Marsch auf Moskau anordnete. In einer überraschenden Kehrtwende brach der Söldner-Chef das Vorhaben am Samstag ab. Laut dem russischen Präsidialamt wurde Prigoschin für sich selbst und seine Kämpfer Straffreiheit zugesichert.

+++ 10:00 Baerbock hält Lage in Russland für völlig unklar +++

Die Lage in Russland ist nach Einschätzung von Bundesaußenministerin Annalena Baerbock weiterhin völlig unklar. "Es geht um einen innenpolitischen Machtkampf in Russland, und wir mischen uns nicht ein", sagt Baerbock vor Beratungen der EU-Außenministerinnen und Außenminister in Luxemburg. "Es ist nach wir vor unklar, was dort geschieht", betont sie und fügt hinzu: "Ich sage ganz klar, was dort geschieht, nicht was dort geschah, denn es ist offensichtlich nur ein Akt in diesem russischen Schauspiel." Was mit den "unterschiedlichen Akteuren" passiere, sei weiterhin unklar.

+++ 09:40 Berlin plant offenbar langfristige Unterstützung der Ukraine mit Munition +++

Die Bundesregierung will offenbar die Ukraine langfristig mit Artilleriemunition unterstützen. Dies berichtet der "Spiegel". Demnach legte das Verteidigungsressort dem Haushaltsausschuss des Bundestags Ende vergangener Woche einen entsprechenden Rahmenvertrag mit Rheinmetall zur Genehmigung vor. Dieser sehe bis 2029 die Lieferung von bis zu 333.000 Schuss 155-Millimeter-Munition zum Auffüllen der eigenen Depots vor sowie auch zur langfristigen Versorgung der ukrainischen Streitkräfte mit dringend benötigter Haubitzenmunition. In den Jahren bis 2029 kann die Truppe laut dem Bericht je nach Bedarf weitere Munitionspakete aus dem Vertrag abrufen.

+++ 09:12 Russisches Anti-Terror-Komitee hält Lage für "stabil" +++

Nach dem Ende des Söldner-Aufstands in Russland werden die Anti-Terror-Maßnahmen in der Hauptstadt Moskau wieder aufgehoben. Dies teilt Bürgermeister Sergej Sobjanin über Telegram mit. Ähnliche Sicherheitsregelungen seien auch in den Regionen Woronesch und Moskau aufgehoben worden, berichten russische Medien unter Berufung auf den Inlandsgeheimdienst FSB. Das Nationale Anti-Terror-Komitee erklärte, die Lage im Land sei "stabil".

+++ 08:53 SPD-Außenpolitiker: "Können derzeit gar nichts ausschließen" +++

Der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses Michael Roth sieht Russlands Präsidenten Wladimir Putin durch den Putschversuch geschwächt und befürchtet eine harte Reaktion des Kremls. Im "Frühstart" bei ntv sagt der SPD-Politiker: "Es war eine Demütigung für Putin, dass er die Lage nicht mehr unter Kontrolle hatte. Und das vor den Augen der Weltöffentlichkeit und vor den Augen der russischen Bevölkerung. Das ist für einen Diktator schon schwere Kost." Der Aufstand habe auch deutlich gezeigt, dass der russische Präsident keinen Ewigkeitsanspruch für seine Macht habe, so Roth. Jedoch sei der Verlauf der nächsten Tage nicht absehbar: "Wir können derzeit gar nichts ausschließen." Einen Bürgerkrieg hält Roth zwar für unwahrscheinlich, aber der Putschversuch habe in der russischen Bevölkerung klare Zweifel an Putin geweckt. Als Reaktion befürchtet Roth, dass es zu einer "Stalinisierung" in Russland kommen könnte.

+++ 08:33 US-Botschaft kontaktiert russisches Außenministerium +++

Die US-Botschaft in Moskau wendet sich einem Medienbericht zufolge nach der abgebrochenen Rebellion der Söldner-Gruppe Wagner an das russische Außenministerium, um die Sicherheitslage zu erörtern. Dies meldet die staatliche russische Nachrichtenagentur RIA Nowosti unter Berufung auf eine mit der Sache vertraute Person.

+++ 08:12 Ukraine: 130 Quadratkilometer im Süden befreit +++

Die Ukraine hat nach Angaben der Regierung seit Beginn der Gegenoffensive rund 130 Quadratkilometer entlang der südlichen Frontlinie von den russischen Streitkräften zurückerobert. In der vergangenen Woche habe sich die Lage im Süden allerdings nicht wesentlich verändert, sagt die stellvertretende Verteidigungsministerin Hanna Maljar dem staatlichen Rundfunk. Entlang der östlichen Frontlinie bei den Städten Lyman, Bachmut, Awdijiwka und Marjinka habe es in der vergangenen Woche etwa 250 Gefechte gegeben.

+++ 07:51 "Putin wird indirekt zum Rücktritt aufgefordert" +++

Mehr als 24 Stunden Revolte, dann ist der Aufstand von Wagner-Söldnern gegen die Führung in Moskau plötzlich wieder vorbei. Wie genau steht es jetzt um die Macht von Präsident Putin? Das erklärt ntv-Russland-Korrespondent Rainer Munz.

+++ 07:27 Wo steckt eigentlich Schoigu? +++

Eine Weile war mal wieder gerätselt worden: Wo steckt eigentlich Russlands Verteidigungsminister Sergej Schoigu? Ist er überhaupt noch im Amt? Nun ist er zum ersten Mal seit dem Aufstand der Wagner-Söldner wieder zu sehen, wie AFP berichtet. Laut der russischen Agentur RIA Nowosti besichtigt der Minister einen vorgeschobenen Kontrollposten "in der Sondereinsatzzone" – womit die russisch besetzten Gebiete der überfallenen Ukraine gemeint sind. Und weiter heißt es: "Besonderes Augenmerk richtete der Minister auf die Organisation der umfassenden Unterstützung der an der militärischen Sonderoperation beteiligten Truppen und die Schaffung von Bedingungen für die sichere Unterbringung des Personals." Laut einigen russischen Quellen sollte Alexej Dyumin, der derzeitige Gouverneur des Gebiets Tula und ehemaliger Sicherheitsoffizier von Präsident Wladimir Putin, möglicherweise Schoigu ersetzen. "Jeder Wechsel in der Führung des Verteidigungsministeriums wäre vor allem ein bedeutender Sieg für Prigoschin, der seinen bewaffneten Aufstand damit begründete, dass er Schoigu und Gerassimow direkt für den Tod zehntausender russischer Soldaten in der Ukraine verantwortlich machte", schreibt das Institute for the Study of War.

+++ 07:03 Großbritannien bildet Tausende ukrainische Freiwillige aus +++

Mehr als 17.000 ukrainische Rekruten sind in den vergangenen zwölf Monaten von Großbritannien und anderen Verbündeten für den Kampf gegen die russische Invasion ausgebildet worden. Die Rekruten hätten alle ein "strapaziöses" fünfwöchiges Programm durchlaufen, das sie "von Zivilisten zu Soldaten" gemacht habe, teilt das britische Verteidigungsministerium mit. Großbritannien hatte die Initiative für ukrainische Freiwillige im Juni vergangenen Jahres zusammen mit neun Partnerländern gestartet: Kanada, Australien, Neuseeland, Norwegen, Finnland, Schweden, Dänemark, Litauen und den Niederlanden. Das Trainingsprogramm mit dem Namen "Operation Interflex" brachte den Rekruten, die wenig bis gar keine militärischen Vorkenntnisse aufwiesen, unterschiedliche Kenntnisse bei, darunter den Umgang mit Waffen, erste Hilfe auf dem Schlachtfeld und Patrouillentechnik.

+++ 06:43 Ukraine: Russische Angriffe in Region Saporischschja +++

Russische Truppen führen in der zentralukrainischen Region Saporischschja eine Reihe von Angriffen mit unterschiedlichen Waffensystemen. Nach Angaben des ukrainischen Generalstabs werden unter anderem mindestens sechs modifizierte Flugabwehrraketen vom Typ S-300 eingesetzt. Daneben seien seit Sonntag 33 Luftangriffe und 45 Angriffe aus Mehrfachraketenwerfern registriert worden. "Infolge der russischen Terroranschläge wurden Zivilisten verletzt und Wohnhäuser, Geschäfts- und Verwaltungsgebäude sowie Privatfahrzeuge beschädigt", heißt es im neuesten Lagebericht. Russische Truppen versuchen dem Generalstab zufolge in der Region südlich von Saporischschja den Vorstoß ukrainischer Einheiten zu stoppen und verlorene Stellungen zurückzuerobern. Dabei seien mindestens 30 Siedlungen von russischer Artillerie beschossen worden.

+++ 06:23 Resnikow: Gegenoffensive noch "in einer Art Vorbereitungsphase" +++

Laut ukrainischen Angaben hat die Gegenoffensive noch gar nicht richtig begonnen. Nach drei Wochen befinde sich diese immer noch "in einer Art Vorbereitungsphase", sagt der ukrainische ukrainische Verteidigungsminister Oleksij Resnikow dem US-Fernsehsender Fox News. Wenn der Hauptangriff stattfinde, bei dem die Ukraine westliche Waffen wie Bradley-Kampffahrzeuge und deutsche Leopard-Panzer einsetzen will, wird sie erfolgreich sein und "dem Sieg einen Schritt näher kommen", so der Minister. Laut Resnikow wird dieses Jahr ein "game changer" in Russlands Krieg gegen die Ukraine. Zuvor hatte bereits der Befehlshaber der ukrainischen Bodentruppen, Oleksandr Syrskyi, erklärt, dass die Hauptkräfte seiner Offensivreserve noch nicht in den Kampf gegen Russland geschickt wurden.

+++ 05:59 Ruf nach härteren Sanktionen gegen Moskau +++

Der außenpolitische Sprecher der Unionsfraktion im Bundestag, Jürgen Hardt, fordert als Konsequenz aus dem bewaffneten Aufstand gegen den russischen Präsidenten Wladimir Putin verschärfte Sanktionen gegen Moskau. "Die russischen Eliten stützen die Regierung nur solange, wie es neue Beute zu verteilen gibt. Deswegen muss die westliche Sanktionspolitik noch verstärkt werden", teilte der CDU-Politiker mit. "Die Geschehnisse der letzten Tage in Russland geben den Blick frei auf ein dysfunktionales Regime."

+++ 05:39 Australien will Ukraine neue Militärhilfe schicken +++

Australiens Ministerpräsident Anthony Albanese kündigt neue Hilfen im Wert von knapp 67,5 Millionen Euro (110 Millionen australische Dollar) für die Ukraine an. "Australien ist fest entschlossen, das Vorgehen Russlands zu verurteilen und zu bekämpfen und der Ukraine zum Sieg zu verhelfen", sagt Albanese. Das Paket umfasse 70 Militärfahrzeuge, darunter 28 gepanzerte Fahrzeuge und 14 Sondereinsatzfahrzeuge.

+++ 04:53 Peking zu Aufstand: "Russlands interne Angelegenheit" +++

China unterstützt nach eigenen Angaben die russischen Bemühungen zur Aufrechterhaltung der nationalen Stabilität. Nach dem Aufstand der Privatarmee Wagner gegen die Moskauer Führung teilt das Pekinger Außenministerium knapp mit: "Das ist Russlands interne Angelegenheit." Als "freundlicher Nachbar" und strategischer Kooperationspartner "unterstützt China Russland darin, die nationale Stabilität zu wahren und Entwicklung und Wohlstand zu erreichen". Auch die russische Regierung spricht von einer Solidaritätsadresse Pekings.

+++ 04:05 Kiesewetter: "Putin wird Krieg noch brutaler machen" +++

Der außenpolitische Sprecher der Unionsfraktion, Roderich Kiesewetter, rechnet nach dem gescheiterten Wagner-Aufstand in Russland mit einer noch härteren Hand von Präsident Wladimir Putins. "Putin muss jetzt bei seinen Widersachern den Eindruck vermeiden, er sei angeschlagen. Er muss innenpolitische Stärke zeigen", sagt der CDU-Politiker dem "Tagesspiegel". Den Krieg gegen die Ukraine werde der Präsident "intensivieren, noch brutaler machen als bislang schon." Die Ukraine brauche nun "mehr Hilfe denn je", so Kiesewetter: "Deutschland muss endlich über seinen Schatten springen und der Ukraine den Marschflugkörper Taurus liefern." Außerdem solle die Bundesregierung "die Rüstungsproduktion in Europa bündeln und verstärkt auf Ukrainer, Polen und Balten hören".

+++ 03:10 Selenskyj spricht mit Biden über Wagner-Meuterei +++

US-Präsident Joe Biden und der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj haben zum gescheiterten Aufstand der Wagner-Privatarmee in Russland telefoniert. Er habe mit Biden "eine positive und inspirierende Unterhaltung" geführt, erklärt Selenskyj bei Twitter. "Wir haben über den Verlauf der Kampfhandlungen und über die Prozesse in Russland diskutiert." Dabei sei es auch um Waffen mit längerer Reichweite gegangen.

+++ 01:49 Luftangriffe auf Odessa +++

Die südukrainische Hafenstadt Odessa wird aus der Luft angegriffen. In der Stadt seien mehrere Explosionen zu hören gewesen, berichtet die ukrainische Nachrichtenagentur Ukrinform. Kurz zuvor hatte die ukrainische Luftwaffe vor möglichen russischen Angriffen mit von Schiffen im Schwarzen Meer abgeschossenen Marschflugkörpern gewarnt.

+++ 01:06 Russische Behörden melden Schäden an Häusern und Straßen nach Wagner-Aufstand +++

Russische Behörden ziehen nach dem Vormarsch der Wagner-Miliz Schadensbilanz. In der Region Woronesch seien 19 Häuserdurch ein Feuergefecht mit der russischen Armee beschädigt worden, teilt der Chef der Bezirksverwaltung mit. In Rostow am Don, wo Wagner-Kämpfer ein Militär-Hauptquartier besetzt hatten, ramponierten Panzer laut Bürgermeister Alexej Logwinenko Fahrbahnen auf einer Fläche von mehr als 10.000 Quadratmetern. Er veröffentlichte Fotos, auf denen Panzerspuren auf den Straßen zu sehen sind. Die Reparaturarbeiten sollen ihm zufolge umgehend beginnen und es sei geplant, dass sie in zwei Tagen abgeschlossen seien.

+++ 00:10 Selenskyj: Lage in Saporischschja braucht mehr Aufmerksamkeit +++

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj beklagt unzureichende Aufmerksamkeit der Weltöffentlichkeit für die russische Bedrohung im Kernkraftwerk Saporischschja. Die westlichen Partner der Ukraine hätten alle verfügbaren Geheimdienstinformationen über die russischen Pläne für das AKW erhalten, sagt er in seiner abendlichen Videoansprache. "Wir müssen ganz konkrete Maßnahmen ergreifen, und zwar alle gemeinsam in der Welt, um jegliche Strahlungsvorfälle zu verhindern", warnt er mit Blick auf eine mögliche Sabotage. Das von den Russen besetzte AKW Saporischschja ist das größte in Europa.

+++ 23:16 Litauen fordert nach Wagner-Revolte Stärkung der NATO-Ostgrenze +++

Litauens Präsident Gitanas Nauseda fordert nach dem Wagner-Aufstand eine weitere Stärkung der NATO-Ostflanke. Sollte Wagner-Chef Jewgeni Prigoschin mit unklaren Absichten im Exil in Belarus landen, müsse die Sicherheit der Ostgrenze erhöht werden. "Wir haben es mit einem großen Staat zu tun, einem Atomstaat, und alle inneren Unruhen haben unweigerlich Konsequenzen für die Sicherheit der umliegenden Staaten", sagt Nauseda mit Blick auf Russland. Bislang habe er keine Informationen vorliegen, die bestätigten, dass sich der Wagner-Chef bereits in Belarus aufhalte. Litauen grenzt an Belarus und die russische Ostsee-Exklave Kaliningrad.

+++ 22:25 Russische Regierung plädiert für freien Tag für Informatiker und Journalisten +++

Die russische Regierung plädiert dafür "Mitarbeitern von IT- und Telekommunikationsunternehmen sowie Medien einen Tag frei zu geben". Das teilt das russische Ministerium für digitale Entwicklung, Kommunikation und Massenmedien mit. Der Grund: "Der Samstag war ein sehr emotionaler und angespannter Tag."

+++ 21:44 Ukraine rückt nach eigenen Angaben bei Bachmut 600 bis 1000 Meter vor +++

In der Umgebung von Bachmut sei die ukrainische Armee 600 bis 1000 Meter in südlicher und nördlicher Richtung vorgerückt, sagt ein Sprecher des Ostkommandos der ukrainischen Streitkräfte, Serhiy Cherevatyi. Das meldet der "Kyiv Independent". "Die Verteidigungskräfte behalten die Initiative und setzen die Angriffsoperationen fort", so Cherevatyi.

+++ 21:20 Selenskyj telefoniert mit Biden und Trudeau +++

Der ukrainische Präsident Selenskyj führt eine Serie wichtiger Telefonate, wie er auf Twitter schreibt, das erste mit dem kanadischen Premierminister Trudeau, das zweite mit US-Präsident Biden. Beiden Politikern dankt er für die Unterstützung der Ukraine. Mit Biden habe er "unsere Positionen am Vorabend des NATO-Gipfels in Vilnius abgestimmt, die weitere Arbeit an der Umsetzung der ukrainischen Friedensformel und die Vorbereitungen für den Weltfriedensgipfel erörtert".

+++ 20:55 Macron: Wagner-Aufstand zeigt Spaltung in Russland +++

Aus Sicht des französischen Präsidenten Macron zeigt der Aufstand der Wagner-Söldner, wie gespalten die russische Führung ist. Der Zeitung "La Provence" sagt Macron, der Marsch der Söldner nach Moskau verweise auf "die Spaltungen im russischen Lager und die Instabilität sowohl des Militärs als auch der Hilfstruppen". "All dies sollte uns sehr wachsam machen und rechtfertigt voll und ganz die Unterstützung, die wir den Ukrainern in ihrem Widerstand zukommen lassen", so Macron.

Die Entwicklungen vom Vortag können Sie hier nachlesen.