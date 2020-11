Anschlag in Wien - Liveticker +++ 11:07 Zwei Festnahmen in Niederösterreich +++

In St. Pölten hat die Polizei zwei Menschen festgenommen. Wie die Nachrichtenagentur APA unter Berufung auf einen Polizeisprecher berichtete, gab es in der niederösterreichischen Landeshauptstadt insgesamt zwei Hausdurchsuchungen. Der "Kurier" berichtete, es handele sich um Kontaktadressen des mutmaßlichen Attentäters. Widerstand geleistet habe niemand.

Terror in Wien Bei einem Anschlag in Wien wurden vier Passanten getötet, zwei Männer und zwei Frauen. Mehr als 15 Menschen wurden verletzt, sieben davon schwer.

Ein schwer bewaffneter Angreifer wurde von der Polizei erschossen, ein weiterer könnte noch auf der Flucht sein.

Der getötete Täter ist laut Behörden Sympathisant der Terrormiliz "Islamischer Staat" (IS). Die ersten Schüsse fielen in unmittelbarer Nähe einer Synagoge.



Die Behörden bitten die Einwohner Wiens, die Innenstadt zu meiden - und Häuser und Wohnungen nur bei wichtigen Gründen zu verlassen.

+++ 10:50 Kanzler Kurz: Wir werden sie jagen +++

Kanzler Sebastian Kurz hat möglichen Hintermännern des Anschlags von Wien mit Vergeltung gedroht. "Wir werden uns nicht von den Terroristen einschüchtern lassen", sagte Kurz vor Medienvertreten in Wien. "Wir werden die Täter und Hintermänner ausfindig machen, wir werden sie jagen und der Justiz zuführen." Laut Kurz handelt es sich bei den Todesopfern um einen älteren Herren, eine ältere Dame, einen jungen Passanten und eine Kellnerin.

+++ 10:18 Attentäter war vorbestraft und hatte österreichischen Pass +++

Der Attentäter, der nach dem Anschlag in der Wiener Innenstadt von der Polizei erschossen worden ist, war 20 Jahre alt, österreichischer Staatsbürger und hatte nordmazedonische Wurzeln. Er war einschlägig wegen Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung vorbestraft. Das teilte Österreichs Innenminister Karl Nehammer der Nachrichtenagentur APA mit. Laut dem Journalisten Florian Klenk ist der Attentäter in Wien geboren und aufgewachsen.

+++ 10:08 Dreitägige Staatstrauer in Österreich +++

Österreich ehrt die Opfer des Terrorakts mit einer dreitägigen Staatstrauer. Das beschloss der Sonder-Ministerrat in Wien. Die Staatstrauer gilt bis einschließlich Donnerstag. Die Ereignisse hätten das Land schwer erschüttert und betroffen gemacht.

+++ 09:59 Spezialkräfte in St. Pölten im Einsatz +++

Spezialeinheiten der Polizei haben laut der Zeitung "Kurier" am Morgen auch die Kontaktadresse des mutmaßlichen Attentäters in der niederösterreichischen Stadt St. Pölten durchsucht. Experten sind vor Ort derzeit mit der Spurensicherung beschäftgt, meldet das Blatt. Zur Stunde würden auch andere Zugriffe in Niederösterreich vorbereitet

+++ 09:34 Bundespolizei verstärkt Kontrollen an Grenze +++

Nach dem Anschlag kontrolliert die Bundespolizei die deutsch-österreichische Grenze mit erhöhter Wachsamkeit. "Unsere Kräfte sind entsprechend sensibilisiert", sagte ein Sprecher der Bundespolizei in Potsdam. Die Kontrolle der Grenze sei nun ein "taktischer Schwerpunkt". Die Grenzbeamten beachteten genau, ob es Auffälligkeiten "aus dem entsprechenden Spektrum" gebe.

+++ 09:17 Sieben Opfer schweben in Lebensgefahr +++

Nach dem Anschlag befinden sich noch insgesamt sieben Personen in kritischem, lebensbedrohlichem Zustand. Das sagte eine Sprecherin des Gesundheitsverbunds der Nachrichtenagentur APA. Über die Identität der Opfer wurden keine Angaben gemacht. Insgesamt würden 17 Opfer des Angriffs in mehreren Spitälern behandelt, sagte die Sprecherin weiter. Ein bei dem Anschlag verletzter Polizist befinde sich in "kritisch-stabilem" Zustand.

+++ 08:51 Augenzeuge: "Der Täter lag dort" +++

Florian Matthies ist gerade in der Wiener Innenstadt unterwegs, als Schüsse fallen. Er sieht Menschen auf der Straße liegen. Auch einer der Täter liegt auf dem Boden. Im Video berichtet er vom Tatgeschehen.

+++ 08:34 Israels Präsident Rivlin verurteilt Tat +++

Israels Präsident Reuven Rivlin hat den Anschlag von Wien verurteilt. "Unsere Gedanken und Gebete sind mit den Österreichern, während wir die verabscheuungswürdige Terrorattacke aus der vergangenen Nacht in Wien mit Sorge verfolgen", twitterte Rivlin.

+++ 08:16 Augenzeugen schildern Anschlag +++

In der Wiener Innenstadt sind am Montagabend viele Menschen unterwegs, als die ersten Schüsse fallen. Im Video berichtet ein Augenzeuge von den chaotischen Szenen.

+++ 07:57 Weiteres Todesopfer bestätigt +++

Nach Angaben von Innenminister Karl Nehammer ist ein weiteres Opfer gestorben. Damit wurden bei der Bluttat am Montagabend insgesamt vier Passanten getötet - zwei Männer und zwei Frauen, bestätigte Nehammer der Nachrichtenagentur APA. Mehr dazu lesen Sie hier.

+++ 07:53 Innenministerium meldet mehrere Festnahmen +++

Das österreichische Innenministerium hat mehrere Hausdurchsuchungen im Zusammenhang mit dem Anschlag in Wien bestätigt. Dabei seien mehrere Personen festgenommen worden, meldet der ORF unter Berufung auf die Behörde. Weitere Informationen wurden zunächst nicht bekannt.

+++ 07:42 Posierte Attentäter mit Waffen im Netz? +++

Einem Medienbericht zufolge soll der mutmaßliche Hauptverdächtige vor dem Anschlag mehrere Fotos im Netz veröffentlicht haben. Wie die "Bild"-Zeitung berichtet, untersuchen die Sicherheitsbehörden derzeit einen mittlerweile geschlossenen Instagram-Account. Er soll dem IS-Sympathisanten gehört haben, der am Montagabend in der Wiener Innenstadt auf Passanten schoss und von der Polizei getötet wurde. Auf den Bildern zeigt sich der Verdächtige der Zeitung zufolge mit einem Sturmgewehr, einer Pistole und einer Machete.

+++ 07:13 Kurz beruft Sonder-Kabinettsitzung ein +++

Kanzler Sebastian Kurz beruft laut der Agentur APA für den frühen Morgen eine Sonder-Kabinettsitzung per Videokonferenz ein. Im Anschluss wird er sich mit einer Rede an die Bevölkerung wenden. Um 12 Uhr lädt Kurz gemeinsam mit Vizekanzler Werner Kogler und Innenminister Karl Nehammer den Wiener Bürgermeister Michael Ludwig und die Klubobleute der Parlamentsparteien ins Kanzleramt ein.

+++ 06:08 Terrorattacke hat islamistisches Motiv +++

Die Terrorattacke von Wien geht nach den Worten von Österreichs Innenminister Karl Nehammer auf das Konto mindestens eines islamistischen Terroristen. Der Attentäter sei ein Sympathisant der Terrormiliz "Islamischer Staat" gewesen, sagte Nehammer am Morgen in Wien. Es sei nicht auzuschließen, dass es noch weitere Täter gebe. Insgesamt gebe es drei Tote und 15 Verletzte. Nehammer appelierte an die Bevölkerung: "Meiden Sie die Innenstadt, bleiben Sie zu Hause." Aufgrund der Geschehnisse ist die Schulpflicht aufgehoben. Mehr dazu lesen Sie hier.

+++ 05:25 "Wahllos geschossen": Noch keine Angaben zu Tätern und Motiv +++

Auch am frühen Morgen gibt es noch keine behördlichen Angaben zur Identität des erschossenen Angreifers. Auch über das Motiv der Attentäter gibt es noch keine Informationen. Bundeskanzler Sebastian Kurz wollte am Abend einen antisemitischen Hintergrund der Tat nicht ausschließen. Zugleich fügte er hinzu: "Wir können zu dem Hintergrund noch nicht wirklich etwas sagen." Der Vorsitzende der Israelitischen Kultusgemeinde, Oskar Deutsch, schrieb auf Twitter, es könne nicht gesagt werden, ob die Synagoge, in deren unmittelbarer Nähe die ersten Schüsse fielen, eines der Ziele war.

"Fest steht allerdings, dass sowohl die Synagoge (...) als auch das Bürogebäude an derselben Adresse zum Zeitpunkt der ersten Schüsse nicht mehr in Betrieb und geschlossen waren." Wiens Bürgermeister Michael Ludwig sagte, bei dem Angriff sei "wahllos auf Personen in den Lokalen" im belebten Wiener Ausgehviertel Bermuda-Dreieck geschossen worden - vor allem auf Menschen, die draußen saßen. Das gesamte Zentrum der österreichischen Hauptstadt ist weiter weiträumig abgesperrt.

Die "Bild"-Zeitung hatte berichtet, der wahrscheinliche Haupttäter sei Anhänger der Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS). Er habe seine Tat im Internetdienst Instagram angekündigt. Der Sprecher des Innenministeriums in Wien, Harald Sörös, sagte der österreichischen Nachrichtenagentur APA, sein Haus könne den Bericht vorerst nicht bestätigen.

Die Behörden wollen auf einer Pressekonferenz um 6 Uhr am Dienstagmorgen über den neuesten Stand der Fahndung und der Ermittlungen informieren.

+++ 04:21 Biden und US-Regierungsvertreter äußern sich zum Anschlag +++

Der demokratische US-Präsidentschaftskandidat Joe Biden spricht von einem "schrecklichen Terrorangriff" in Wien: "Wir müssen alle gegen Hass und Gewalt zusammenstehen", sagt er. Der Nationale Sicherheitsberater Robert O'Brian erklärt zu dem Angriff: "Es gibt keine Rechtfertigung für derartigen Hass und Gewalt".

+++ 03:55 UN-Generalsekretär verfolgt die Situation "mit äußerster Sorge" +++

UN-Generalsekretär António Guterres hat den Terrorangriff scharf verurteilt. Er verfolge die Situation mit "äußerster Sorge", sagte der UN-Chef laut Mitteilung in der Nacht in New York. Der Familie des Opfers drückte Guterres sein Beileid aus, den Verletzten wünschte er eine rasche Genesung. Die Vereinten Nationen stünden an der Seite des österreichischen Volkes und seiner Regierung.

+++ 03:00 Munition, Pistole, Machete, Langwaffe - getöteter Angreifer war "sehr umfassend vorbereitet" +++

Bei einem bei dem von der Polizei erschossenen Angreifer gefundenen Sprengstoffgürtel handelte es sich offenbar um eine Attrappe, wie Bürgermeister Michael Ludwig erklärte. Darüber hinaus sei der Mann mit einer großen Menge Munition, einer Machete, einer Pistole und einem automatischen Sturmgewehr ausgestattet gewesen. Der Mann sei "sehr umfassend vorbereitet" gewesen, sagte Ludwig.

+++ 02:08 Anschlag fordert weiteres Todesopfer +++

Der Anschlag von Wien hat ein zweites ziviles Todesopfer gefordert: Wie Bürgermeister Michael Ludwig im ORF sagte, erlag eine Frau im Krankenhaus ihren schweren Verletzungen. Bei dem ersten Opfer handelt es sich um einen Mann. Auch einer der Angreifer wurde getötet.

+++ 01:36 Jüdische Einrichtungen in Wien bleiben "vorsichtshalber geschlossen" +++

Oskar Deutsch, Präsident der israelitischen Religionsgesellschaft Österreich, kündigte an, dass "alle Synagogen, jüdische Schulen, sowie die Institutionen der IKG, koschere Restaurants und Supermärkte morgen vorsichtshalber geschlossen" bleiben. Der Anschlag nahm seinen Anfang in unmittelbarer Nähe der Synagoge in Wien. Ob die Gewalttat einen antisemitischen Hintergrund hat, ist noch unklar.

+++ 01:21 Mindestens ein Täter ist noch auf der Flucht +++

Innenminister Karl Nehammer verkündete, dass mindestens ein Tatverdächtiger noch auf der Flucht sei. Er appellierte aufgrund der Gefahrenlage an die Bürger in Wien, auch am Dienstag wenn irgend möglich zunächst zu Hause zu bleiben. Die Schulpflicht in Wien ist für Dienstag ausgesetzt. Es sei der schwerste Tag für Österreich seit vielen Jahren. Wir haben es mit einem Terroranschlag zu tun, wie seit vielen Jahren zum Glück nicht mehr.“

Die tschechische Polizei kündigte als Reaktion auf die tödlichen Schüsse "stichprobenartige" Kontrollen an der Grenze zum Nachbarland an. Die Polizei stehe in Kontakt zu ihren österreichischen Kollegen, sagte Innenminister Minister Jan Hamacek. In Bayern gab es hingegen vorerst keine verstärkten Kontrollen an der Grenze zu Österreich, wie die Bundespolizeidirektion Potsdam erklärte.

+++ 01:05 Angeschossener Polizist ist außer Lebensgefahr +++

Der nahe der Synagoge angeschossene Polizist befindet sich offenbar nicht mehr in Lebensgefahr, bestätigte Kanzler Kurz. Der Polizist wurde schwer verletzt und wird derzeit operiert, sagte der Wiener Polizeipräsident Gerhard Pürstl.

+++ 00:48 Österreichs Präsident: Werden Freiheit und Demokratie verteidigen +++

Der österreichische Bundespräsident Alexander Van der Bellen hat den mutmaßlichen Terroranschlag scharf verurteilt und den Opfern seinen Beistand zugesichert. "Wir werden unsere Freiheit und Demokratie gemeinsam und entschlossen mit allen gebotenen Mitteln verteidigen." Er stehe mit der Regierung im Austausch. Zugleich bedankte sich Van der Bellen für den Beistand anderer Staats- und Regierungschefs.

+++ 00:14 Kurz: Täter hatten automatische Waffen +++

Österreichs Kanzler Sebastian Kurz hat neue Erkenntnisse über die Täter mitgeteilt. Sie sollen "sehr gut ausgerüstet", "hochprofessionell" mit "automatischen Waffen" vorgegangen, sagte er im ORF. Der Einsatz laufe noch auf Hochtouren. "Die Lage ist weiterhin angespannt." Es sei noch unklar, ob das öffentliche Leben am Morgen normal wieder aufgenommen werden könne. Dies hänge von der Entwicklung in der Nacht ab. Es seien weiter Verdächtige auf der Flucht.

+++ 23:54 Macron sagt Österreich Unterstützung zu +++

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hat Österreich sein Mitgefühl ausgesprochen. Macron habe Österreichs Kanzler Sebastian Kurz volle Solidarität und Unterstützung Frankreichs zugesagt und Hilfe angeboten, falls diese notwendig sei, hieß es aus Kreisen des Präsidentenpalasts in Paris. Die Franzosen teilten den Schock und die Trauer der Österreicher, schrieb Macron außerdem auf Deutsch und Französisch auf Twitter. "Nach Frankreich ist es ein befreundetes Land, das angegriffen wird. Dies ist unser Europa", so Macron weiter. "Unsere Feinde müssen wissen, mit wem sie es zu tun haben. Wir werden nichts nachgeben."

+++ 23:28 Kanzler Kurz verurteilt "widerwärtigen Terroranschlag" +++

Österreichs Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) hat den mutmaßlichen Anschlag in Wien am Montagabend als "widerwärtigen Terroranschlag" verurteilt. "Unsere Polizei wird entschlossen gegen die Täter dieses widerwärtigen Terroranschlags vorgehen", schrieb der österreichische Regierungschef im Kurznachrichtendienst Twitter. "Wir erleben gerade schwere Stunden in unserer Republik. Ich möchte allen Einsatzkräften danken, die insbesondere heute für unsere Sicherheit ihr Leben riskieren", schrieb Kurz weiter. "Das ganze Land ist in Gedanken bei den Opfern, Verletzten und ihren Angehörigen, denen ich mein tiefes Mitgefühl ausdrücke."

+++ 23:18 Bundesheer nach Wien einberufen - Unterstützung für Polizei +++

Der österreichische Innenminister Nehammer hat im ORF erklärt, dass das Bundesheer zur Unterstützung nach Wien einberufen wurde. Die Soldaten sollen den Objektschutz in der Stadt übernehmen, damit sich die Polizei auf die Terrorismusbekämpfung konzentrieren könne.

+++ 23:10 Bürgermeister: Überprüfen, ob der erschossene Täter einen Sprengstoffgürtel trägt +++

In einem Gespräch mit dem ORF erklärte Wiens Bürgermeister Michael Ludwig, dass der erschossene Täter derzeit untersucht werde. Zum einen, um weitere Erkenntnisse zu den Tätern zu gewinnen, aber auch, um zu klären, ob er einen Sprengstoffgürtel angelegt hatte. Die Polizei geht weiterhin von mehreren Tätern aus.

+++ 23:01 15 Verletzte werden im Krankenhaus behandelt +++

Einem ORF-Reporter zufolge werden 15 Opfer des Angriffes in Krankenhäusern behandelt. Davon seien sieben schwer verletzt.

+++ 22:57 Google markiert Tatort mit Warnzeichen +++

Google hat mittlerweile einen der Tatorte mit einem Warnzeichen markiert. Auf der Seitenstettengasse am Schwedenplatz wurde im Kartendienst von Google ein rotes Ausrufezeichen mit der Beschriftung "Wien - Vorfall" angezeigt. Die Polizei hatte zuvor getwittert, dass genau dort gegen 20 Uhr Schüsse gefallen seien. Die österreichische Nachrichtenagentur APA berichtete, dass die Polizei die Menschen zum Verlassen der Innenstadt auffordere. "Verlassen Sie den ersten Bezirk!", riefen schwer bewaffnete Polizisten in Schutzausrüstung Radfahrern, Spaziergängern und Passanten demnach zu. Der erste Bezirk ist die Innenstadt der österreichischen Hauptstadt.

+++ 22:40 Wiener Polizei: Ein Täter erschossen - sechs Tatorte +++

Bei der mutmaßlichen Terrorattacke in Wien ist laut Polizei am Montagabend ein Täter erschossen worden. Im Bereich einer Synagoge seien mehrere Täter mit Langwaffen unterwegs gewesen. Es gebe sechs Tatorte. Ein Passant sei getötet worden.

+++ 22:35 Deutsche Politiker zeigen sich bestürzt +++

Deutsche Politiker haben bestürzt auf den mutmaßlichen Terroranschlag in der Innenstadt von Wien reagiert. Der SPD-Vorsitzende Norbert Walter-Borjans sprach am Montagabend auf Twitter von "erschütternden Nachrichten". "Was auch immer das Motiv und wer auch immer die Täter sein könnten. Solche Taten verdienen Ächtung, null Toleranz und die ganze Härte des Gesetzes." FDP-Chef Christian Lindner twitterte: "Unsere Gedanken sind in #Wien".

+++ 22:20 Nahverkehr hält nicht in Wiener Innenstadt +++

In der Wiener Innenstadt werden nach Angaben der Polizei derzeit keine Haltestellen mehr vom öffentlichen Nahverkehr angefahren. "Bleiben Sie in Sicherheit, verlassen Sie öffentliche Orte umgehend", twitterte die Polizei der österreichischen Hauptstadt.

+++ 22:15 Innenminister geht nach Schüssen in Wien von "Terroranschlag" aus +++

Nach den Schüssen nahe einer Synagoge in der Wiener Innenstadt hat der österreichische Innenminister Karl Nehammer von einem "augenscheinlichen Terroranschlag" gesprochen. Der Angriff dauere an und es gebe mehrere Täter, sagte der Minister am Montagabend dem Fernsehsender ORF. Mehrere Menschen seien verletzt worden.