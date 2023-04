Die USA und die Ukraine mühen sich nach Kräften, die Bedeutung der geleakten Militärdokumente herunterzuspielen. Oberst a.D. und Militärexperte Ralph Thiele sieht jedoch die sich verdichtende Entwicklung eines Albtraums aufgrund der Informationen, die Russland nun nicht nur weiß, sondern auch schlussfolgern kann.

+++ 10:29 Prorussische Kanäle verbreiten Enthauptungsvideo +++

Prorussische Telegram-Kanäle verbreiten ein brutales Video, auf dem zu sehen ist, wie ein Mann - vermutlich ein ukrainischer Kriegsgefangener - mit einem Messer enthauptet wird. Während der Mann in der ukrainischen Militäruniform vor Schmerzen schreit, feuern mehrere Personen den Mann mit dem Messer an: "Schneide ihn ab! Brich ihm die Wirbelsäule! Hast du noch nie einen Kopf abgeschnitten?" Als der Kopf vom Körper abgetrennt ist, hört man einen Mann, der nicht im Bild ist, sagen: "Pack ihn in die Tüte und schick an den Kommandanten". Wo, wann und von wem das Video gedreht wurde, ist nicht bekannt. Ukrainische Telegram-Kanäle vermuten, dass es im vergangenen Sommer entstanden ist. Der ukrainische Inlandsgeheimdienst SBU leitet Ermittlungen ein.

+++ 10:01 Russische Führung hebt Wirtschaftsprognosen an +++

Die russische Regierung hebt vor dem Hintergrund der westlichen Sanktionen ihre Wirtschaftsprognosen für das laufende Jahr an. "Die russische Wirtschaft entwickelt sich im Rahmen des neuen Wachstumsmodells aktiv", zitiert die Tageszeitung "Kommersant" Russlands Präsidenten Wladimir Putin auf einer Regierungssitzung vom Vortag. Zwar nennt er keine Zahlen, doch zuvor hatte Wirtschaftsminister Maxim Reschetnikow bereits gesagt, er gehe davon aus, dass die Wirtschaft um mehr als 0,1 bis 0,2 Prozent wachse. Die offizielle Prognose stand bislang bei einem BIP-Minus von 0,8 Prozent.

+++ 09:34 London: Russen verstärken Verteidigungslinien im Süden der Ukraine +++

Nach Einschätzung britischer Geheimdienste verstärkt Russland seine Verteidigungslinien im Süden der Ukraine deutlich. Dies sei ein Zeichen dafür, dass Moskau verstärkt Ressourcen dafür einsetze, sich auf eine mögliche Gegenoffensive der Ukrainer in Richtung der Küstenstadt Melitopol vorzubereiten, heißt es im Kurzbericht des britischen Verteidigungsministeriums. Russland habe in der Region Saporischschja in den vergangenen Wochen über eine Strecke von schätzungsweise 120 Kilometern drei Verteidigungslinien vervollständigt, die jeweils rund 10 bis 20 Kilometer auseinander lägen, schreiben die Briten. Die vorderste beinhalte Stellungen für Angriffe, während die hinteren beiden durchgängige, besser ausgebaute Verteidigungsanlagen hätten. Die Verteidigungslinien hätten das Potenzial, enorme Hürden für die Ukraine darzustellen.

+++ 09:02 Kranker Nawalny erneut in Einzelzelle verlegt +++

Der in Russland inhaftierte Kremlgegner Alexej Nawalny ist trotz der Klagen seines Anwalts über dessen akute Gesundheitsbeschwerden erneut in eine Einzelzelle verlegt worden. Am Freitag sei er erst aus der Isolationshaft herausgekommen und am Montag zu weiteren 15 Tagen dort eingewiesen worden, teilt das Team des Oppositionspolitikers auf dessen Telegram-Kanal mit. Zudem sei er mit weiteren Schikanen konfrontiert worden. So sei Nawalnys täglicher Ausgang im engen Gefängnishof auf 7.00 Uhr morgens verlegt worden - "das ist wichtig, weil man bei einem Spaziergang am Tag im Sonnenquadrat stehen kann, wenn man Glück hat". Den Angaben zufolge gibt es zudem neue Beschränkungen beim Kauf von Essen und für das Briefeschreiben von Nawalny.

+++ 08:36 Serbien will laut geleakten Dokumenten der Ukraine Waffen schicken +++

Serbien, das einzige Land in Europa, das sich geweigert hat, Russland zu sanktionieren, hat laut einem als geheim eingestuften Dokument des Pentagons der Lieferung von Waffen an Kiew zugestimmt. Das Dokument listet die "bewerteten Positionen" von 38 europäischen Regierungen als Reaktion auf die Bitten der Ukraine um militärische Unterstützung auf. Aus der Tabelle geht hervor, dass Serbien die Ausbildung der ukrainischen Streitkräfte ablehnte, sich aber verpflichtet hatte, der Ukraine in Zukunft Waffen zu liefern. Das Dokument ist bislang nicht verifiziert.

+++ 08:04 Russland testet neuartige ballistische Interkontinental-Rakete +++

Russland hat nach eigenen Angaben eine neuartige interkontinentale Rakete getestet. Eine "Kampfbesatzung" habe am Dienstag eine "ballistische Interkontinentalrakete eines mobilen bodengestützten Raketensystems" vom im Grenzgebiet zwischen Russland und Kasachstan gelegenen Testgelände Kapustin Jar gestartet, erklärt das Verteidigungsministerium in Moskau. Das russische Verteidigungsministerium macht keine genaueren Angaben zum verwendeten Raketentyp, erklärt aber, Zweck der Übung sei es gewesen, "fortschrittliche Kampfausrüstung für ballistische Interkontinentalraketen zu testen".

+++ 07:33 CIA: Russland droht zu einer "Wirtschaftskolonie Chinas" zu werden +++

Russland laufe Gefahr, eine "wirtschaftliche Kolonie" Chinas zu werden, da sich seine Isolation vom Westen nach der Invasion in der Ukraine vertieft, sagt CIA-Direktor William Burns. "Russland wird immer abhängiger von China und droht in gewisser Hinsicht, im Laufe der Zeit zu einer Wirtschaftskolonie Chinas zu werden, die auf den Export von Energieressourcen und Rohstoffen angewiesen ist", sagt Burns bei einer Veranstaltung an der Rice University in Houston.

+++ 07:04 Sicherheitsbehörden erwarten Zunahme russischer Cyberangriffe +++

Die Sicherheitsbehörden in Deutschland befassen sich bei einer Konferenz in Potsdam in der kommenden Woche mit wachsenden Gefahren durch Cyberattacken. Die Spitzen des Bundeskriminalamtes, des Verfassungsschutzes, des Bundesnachrichtendienstes sowie Vertreter aus Wirtschaft und Wissenschaft diskutieren am 19. und 20. April am Hasso-Plattner-Institut über die Bedrohungen und deren Folgen. Der Verfassungsschutz erwartet eine Zunahme russischer Cyberangriffe und von Desinformationskampagnen. "Die IT-Sicherheitslage in Deutschland ist seit Jahren angespannt und die steigende Zahl an Cyberangriffen und der russische Angriffskrieg auf die Ukraine haben die Situation weiter verschärft", teilt das Hasso-Plattner-Institut als Ausrichter der 9. Potsdamer Konferenz für Nationale Cybersicherheit mit.

+++ 06:32 Russische Hacker attackieren Sicherheitskameras in ukrainischen Cafés +++

Russische Hacker loggen sich einem hohen US-Sicherheitsbeamten zufolge in private Sicherheitskameras in ukrainischen Cafés ein, um Informationen über vorbeifahrende Hilfskonvois zu sammeln. Ein Schwerpunkt seien geschlossene Fernsehkameras, die von lokalen Behörden und privaten Unternehmen zur Überwachung ihrer Umgebung eingesetzt werden, sagt Rob Joyce, Direktor für Cybersicherheit bei der National Security Agency (NSA) "Es gibt fortgesetzte Angriffe auf ukrainische Interessen, sei es im Finanzbereich, bei der Regierung, im privaten Bereich oder bei einzelnen Unternehmen, die einfach nur versuchen, das Land zu stören", so Joyce. "Es sind kreative Dinge im Gange. Wir beobachten, dass sich russische Hacker in öffentlich zugängliche Webcams einloggen, um Konvois und Züge zu beobachten, die Hilfsgüter liefern."

+++ 06:03 Deutsche Bank stellt letzte IT-Aktivitäten in Russland ein +++

Die Deutsche Bank schließt einem Zeitungsbericht zufolge ihre verbleibenden Software-Technologie-Zentren in Moskau und St. Petersburg. Mit dem Schritt wolle der deutsche Kreditgeber seine zwei Jahrzehnte währende Abhängigkeit von russischem IT-Know-how beenden, berichtet die Zeitung "Financial Times".

+++ 05:29 Weltbank-Chef: Wiederaufbau der Ukraine geht nur mit Westeuropas Hilfe +++

Die internationalen Finanzinstitutionen können nach den Worten des Weltbank-Präsidenten Daivd Malpass die Kosten des Wiederaufbaus der Ukraine nur mithilfe der westeuropäischen Länder schultern. "Die Beträge für den Wiederaufbau des Elektrizitätssektors, des Straßensektors und des Eisenbahnsektors sind im Verhältnis zur Größe der Bilanzen der internationalen Finanzinstitutionen viel größer", sagt er. "Das Ausmaß ist erschreckend." Die Europäische Union verfüge über große Finanzierungssummen, die eingesetzt werden könnten. Nach einer aktuellen Schätzung von Weltbank, Vereinten Nationen, Europäischer Kommission und der Ukraine würde der Wiederaufbau der ukrainischen Wirtschaft 411 Milliarden Dollar kosten. Im vergangenen September wurden noch 349 Milliarden Dollar errechnet.

+++ 03:32 Ägypten weist Berichte über Raketenlieferung zurück +++

Ägypten dementiert einen Bericht der "Washington Post", wonach das Land 40.000 Raketen an Russland liefern wolle. Die Zeitung hatte unter Berufung auf eines der geleakten Dokumente des US-Geheimdienstes berichtet, Ägyptens Präsident Abdel Fattah El-Sisi habe Beamte angewiesen, Produktion und Lieferung geheim zu halten, "um Probleme mit dem Westen zu vermeiden". Staatliche Medien des Landes zitieren nun einen hochrangigen ägyptischen Beamten, der den Bericht als "absurd" bezeichnet. Der Sprecher des Nationalen Sicherheitsrates der USA, John Kirby, sagt: "Wir haben keine Hinweise darauf, dass Ägypten Russland tödliche Waffen liefert."

+++ 01:51 US-Verteidigungsminister weiß seit 6. April vom Datenleck +++

US-Verteidigungsminister Lloyd Austin hat nach eigenen Angaben am vergangenen Donnerstag von dem Datenleck bei Geheimdienstdokumenten zum Krieg in der Ukraine erfahren. "Ich wurde erstmals am Morgen des 6. April über die Berichte über die unbefugte Weitergabe von sensiblem und geheimem Material unterrichtet", so Austin. Seitdem habe er sich täglich mit leitenden Mitarbeitern seines Ministeriums beraten und Sofortmaßnahmen über Ressortgrenzen hinweg ergriffen. "Wir haben die Angelegenheit an das Justizministerium weitergeleitet, das eine strafrechtliche Untersuchung eingeleitet hat." Solange die Untersuchungen liefen, könne er sich nicht näher äußern, sagt Austin und betont: "Wir nehmen die Sache sehr, sehr ernst."

+++ 23:12 US-Geheimdienste beobachten Cyber-Attacken auf alle Bereiche in der Ukraine +++

Auf der Suche nach Informationen zapfen russische Hacker nach US-Informationen sogar die privaten Sicherheitskameras in ukrainischen Cafés an. Damit sollten Informationen über vor den Cafés vorbeifahrende Hilfskonvois gesammelt werden, sagt ein US-Geheimdienstvertreter. Dies sei nur ein Beispiel für die andauernden russischen Cyberangriffe auf die Ukraine. Die Angriffe würden "finanziellen, staatlichen, individuellen und Handelsbereichen" gelten, sagt der Chef für Cybersicherheit beim US-Geheimdienst NSA, Rob Joyce, bei einer Konferenz in Washington. Ziel sei es, die Abläufe in der Ukraine auszuspionieren und zu stören.

+++ 22:15 Selenskyj: Ziele nicht aus den Augen verlieren +++

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat in seiner abendlichen Ansprache darauf hingewiesen, dass sich das Land in einem Stadium des Krieges befinde, "in dem es für unsere Gesellschaft und unsere Partner wichtig ist, das Gefühl für den Weg, den wir überwinden müssen, nicht zu verlieren." Im Vergleich zum Vorjahr sei es derzeit vielerorts ruhiger, sagte Selenskyj laut Mitteilung seines Präsidialamts. "Aber das bedeutet nicht, dass man den Krieg irgendwo ignorieren oder sich weniger darauf konzentrieren kann, dem Staat zu helfen."

+++ 21:45 Selenskyj empfängt Sohn von Warren Buffett +++

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat den US-amerikanischen Geschäftsmann Howard Buffett bei einem Treffen in der Ukraine empfangen. Dieser ist der Sohn des berühmtes Investors Warren Buffett. Während des Treffens diskutierten die beiden nach Angaben des ukrainischen Präsidialamts unter anderem die Frage der Unterstützung bei der humanitären Minenräumung der Gebiete der Ukraine, insbesondere der Ländereien der Region Cherson.

+++ 20:45 Ukrainischer Ministerpräsident landete mit drei Emojis auf seinem Flieger in Kanada +++

Auf seiner derzeitigen Nordamerika-Reise hat der ukrainische Ministerpräsident Denys Schmyhal auch durch die Verzierung seines Regierungsfliegers für Aufmerksamkeit gesorgt. Den Flieger zieren mehrere Emojis, die zusammen gelesen wohl am ehesten Dank der Ukraine für Kampfjets oder Bitten des Landes um solche ausdrücken. Nach seiner Landung in Kanada wurde via Schmyhals Twitter-Account ein Foto geteilt, dass die Emojis zeigt (oben rechts im Bild). Nach dem Treffen mit Trudeau wurden aber erstmal vor allem Gewehrlieferungen verkündet. Als nächstes soll es für Schmyhal weitergehen zu Gesprächen in die USA. Online zeigten sich Medien wie Nutzer teils amüsiert über die Emojis auf dem Flieger und ob der "unterschwelligen" Botschaft.





