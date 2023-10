Die Hamas rüstet seit Jahren ihre Reihen auf. Das belegen auch Propagandavideos, in denen die radikalislamische Terrorgruppe ihre Trainingseinheiten zu Schau stellt. Zu sehen sind unter anderem aufwendige Nachbauten israelischer Einrichtungen. Die CNN hat aufgrund von Metadaten die Trainingsorte ausfindig gemacht.

+++ 11:00 Mindestens 258 israelische Soldaten seit Hamas-Angriff getötet +++

Seit dem Großangriff der radikalislamischen Hamas vor knapp einer Woche sind nach Angaben der israelischen Armee mindestens 258 ihrer Soldaten getötet worden. Die Hinterbliebenen von "258 gefallenen Soldaten" seien benachrichtigt worden, sagt Armeesprecher Daniel Hagari vor Journalisten. Bei vorherigen Angaben war die Zahl von 169 getöteten Soldaten genannt worden.

+++ 10:47 Türkei schickt Hilfslieferungen für Gaza nach Ägypten +++

Die Türkei schickt für den Gazastreifen bestimmte Hilfslieferungen nach Ägypten. Die Lebensmittel und Notfallversorgung enthaltende Lieferung solle über den Grenzübergang Rafah nach Gaza gebracht werden, berichtet der staatliche Sender TRT. Ob das gelingen wird, ist jedoch unklar. Ägypten sichert den Vereinten Nationen zu, seine Grenze nach Gaza für humanitäre Hilfslieferungen zu öffnen. Rafah ist der einzige Grenzübergang vom Gazastreifen nach Ägypten. Alle anderen Checkpoints gehen nach Israel.

+++ 10:35 Hunderte Raketen aus Gaza in Richtung Israel abgefeuert +++

Militante Palästinenser haben erneut Hunderte Raketen aus dem Gazastreifen in Richtung Israel abgefeuert. Wie eine AFP-Reporterin aus dem von der radikalislamischen Hamas kontrollierten Gebiet berichtet, wurde innerhalb einer Viertelstunde eine Salve von Raketen abgeschossen. Die israelische Armee bestätigt die Angriffe auf ihrem Gebiet, die Hamas spricht von 150 Raketen, die auf die Stadt Ashkelon abgefeuert wurden.

+++ 10:29 Israel: Blut der Palästinenser klebt an Händen der Hamas +++

Der Sprecher der israelischen Armee, Daniel Hagari, sagt, dass die Hamas für alle Schäden an Zivilisten verantwortlich ist. "Die Hamas nutzt die Bewohner des Gazastreifens aus, bringt Unheil über sie und ruft die Bewohner des Gazastreifens jetzt auf, nicht auf die Empfehlungen der israelischen Armee zu hören", so Hagari. "Die Verantwortung für das, was mit denjenigen passieren kann, die nicht evakuieren, trägt die Hamas", sagt er.

+++ 09:53 Hamas: 13 Geiseln bei Angriffen Israels getötet - darunter auch Ausländer +++

Die radikalislamische Hamas hat den Tod von 13 aus Israel verschleppten Geiseln bekannt gegeben. In den vergangenen 24 Stunden seien "13 Gefangene, darunter auch Ausländer", durch Angriffe Israels getötet worden, erklären die Essedin-al-Kassam-Brigaden, der bewaffnete Arm der Hamas. Die Geiseln seien an "fünf Orten" im nördlichen Gazastreifen getötet worden, die von israelischen Kampfjets angegriffen worden seien.

+++ 09:40 Baerbock: Treffen mit Mutter von Shani Louk geplant +++

Außenministerin Annalena Baerbock will sich nach Informationen der Familie bei ihrem Israel-Besuch auch mit der Mutter der mutmaßlich in den Gazastreifen verschleppten Shani Louk treffen. Das Treffen soll am Freitagnachmittag an einem geheimen Ort stattfinden, teilt die Familie der 22-Jährigen in Sulz am Neckar mit. Die deutsche Staatsbürgerin soll bei einem Musikfestival in der israelischen Negev-Wüste von der islamistischen Hamas als Geisel genommen worden sein.

+++ 09:33 Italiens Außenminister vergleicht Hamas mit Nazis +++

Der italienische Außenminister Antonio Tajani vergleicht die Terrorgruppe Hamas mit den Nazis, wie die Zeitung "La Stampa" berichtet. Die Hamas-Kämpfer "sind den Nazis nicht unähnlich. Sie sind feige. Ein Soldat würde ein zwei Monate altes Baby nicht enthaupten. Und aus dem Gazastreifen werden immer wieder Raketen abgefeuert. Die Hamas muss aufhören, Raketen auf Israel abzufeuern, sonst ist es klar, dass es eine Antwort geben wird", sagt Tajani. Hamas und Palästinenser seien nicht dasselbe. "Palästina ist eine andere Sache. Das palästinensische Volk ist Opfer der Hamas", sagt der Minister. Er forderte, dass "die Terroristen isoliert werden müssen. Wir müssen zeigen, dass es ein eigenständiges arabisches Volk gibt, das nichts mit ihnen zu tun hat".

+++ 09:07 Weißes Haus: Israel will Zivilbevölkerung nicht von Wasser und Essen abschneiden +++

Das Weiße Haus teilt US-Gesetzgebern mit, dass Israel die Zivilbevölkerung im Gazastreifen nicht von Lebensmitteln, Wasser und Medikamenten abschneiden wird, so ein pro-israelischer Gesetzgeber. "Ich habe gerade ein Briefing mit dem Weißen Haus abgeschlossen und bin froh zu erfahren, dass Israel nicht plant, die Zivilbevölkerung in den kommenden Wochen von Nahrung, Wasser und Medikamenten abzuschneiden (ungeachtet der Kommentare verschiedener Politiker)", sagt Brad Sherman.

+++ 08:56 Hamas ruft Bewohner im Norden auf, in ihren Häusern zu bleiben +++

Die Hamas rufen die Bewohner des Nordens des Gebiets dazu auf, "standhaft in ihren Häusern zu bleiben und angesichts dieses widerlichen psychologischen Krieges, den die Besatzung führt, standhaft zu bleiben", berichtet AP.

+++ 08:31 Baerbock auf dem Weg nach Israel: "Barbarischer Terror" +++

Bundesaußenministerin Annalena Baerbock ist am Morgen zu einem Solidaritätsbesuch nach Israel aufgebrochen. "Israel erlebt in diesen Tagen barbarischen Terror. Er ist durch nichts zu rechtfertigen", erklärt Baerbock vor ihrer Abreise in Berlin. "Israel hat jedes Recht, sich gegen diesen Terror im Rahmen des internationalen Rechts zu verteidigen. Deutschland steht fest und unverbrüchlich an der Seite Israels." Geplant ist unter anderem ein Treffen Baerbocks mit dem israelischen Außenminister Eli Cohen. Nach Angaben aus dem Auswärtigen Amt wird die Ministerin mit ihren Gesprächspartnern ausloten, wie Israel nach den Gewaltexzessen der radikalislamischen Hamas gegen die Zivilbevölkerung unterstützt werden kann. Zudem werde es um das Schicksal der von der Hamas nach Gaza verschleppten Geiseln gehen.

+++ 08:04 Evakuierungsbefehl löst Panik und Chaos in Gaza aus +++

Der Evakuierungsbefehl der IDF für den nördlichen Gazastreifen löst nach Berichten aus dem Inneren des Streifens eine Panik aus. "Das ist ein Chaos, niemand weiß, was zu tun ist", sagt Inas Hamdan, eine Mitarbeiterin der palästinensischen UN-Flüchtlingsorganisation in Gaza-Stadt, gegenüber AP. Nebal Farsakh, ein Sprecher des Palästinensischen Roten Halbmonds in Gaza-Stadt, sagt, es sei unmöglich, mehr als eine Million Menschen so schnell in Sicherheit zu bringen. "Vergessen Sie Lebensmittel, Strom und Treibstoff. Die einzige Sorge ist jetzt, ob man es schafft, ob man überleben wird", sagt Farsakh. "Was wird mit unseren Patienten geschehen?", fragt sie. "Wir haben Verwundete, ältere Menschen und Kinder, die in Krankenhäusern liegen. Farsakh sagt, viele der Mediziner weigerten sich, die Krankenhäuser zu evakuieren und die Patienten im Stich zu lassen. Stattdessen riefen sie ihre Kollegen an, um sich von ihnen zu verabschieden.

+++ 07:35 Luftangriffe in der Nacht auf 750 Orte in Gaza +++

Die israelischen Verteidigungskräfte haben nach eigenen Angaben in der Nacht Luftangriffe auf rund 750 Ziele der Hamas und anderer Terrorgruppen im Gazastreifen geflogen. Unter den Zielen befanden sich zwölf mehrstöckige Türme, in denen sich nach Angaben der Armee Vermögenswerte der Hamas befinden. Nach Angaben des Militärs wurden auch drei Hamas-Aktivisten getroffen, die für den Mörserbeschuss auf Israel in den vergangenen Tagen verantwortlich waren. Das Trio wurde in einer militärischen Kommandozentrale in Gaza-Stadt angegriffen. Zu den weiteren Zielen gehören Tunnel, militärische Anlagen, Wohnsitze hochrangiger Mitglieder, die als militärische Kommandozentralen genutzt werden, Waffenlager und Kommunikationsräume.

+++ 07:25 UN-Hilfswerk verlegt Zentrale mit Personal in Süden +++

Das UN-Hilfswerk für Palästinensische Flüchtlinge (UNRWA) im Gazastreifen verlegt nach dem Aufruf Israels zur Evakuierung ihre Zentrale in den Süden. "UNRWA hat seine zentrale Einsatzzentrale und sein internationales Personal in den Süden verlegt, um seine humanitären Maßnahmen und die Unterstützung seiner Mitarbeiter und der palästinensischen Flüchtlinge in Gaza fortzusetzen", teilt die Organisation auf X, ehemals Twitter, mit. Das Hilfswerk forderte "die israelischen Behörden dringend auf, alle Zivilisten in Unterkünften, einschließlich Schulen, zu schützen." UN-Einrichtungen müssten "jederzeit geschützt werden und dürfen im Einklang mit dem humanitären Völkerrecht niemals angegriffen werden", hieß es weiter.

+++ 07:21 Israel rechtfertigt Evakuierung von Gaza-Stadt: Kämpfen gegen Terrorgruppe +++

Die Anordnung Israels an mehr als eine Million Menschen im nördlichen Gaza-Streifen, das Gebiet innerhalb von 24 Stunden zu verlassen, stößt auf Kritik. Armeesprecher Daniel Hagari verteidigt den Vorstoß: "Wir kämpfen gegen eine Terrorgruppe, nicht gegen die Bevölkerung des Gazastreifens. Wir wollen nicht, dass Zivilisten zu Schaden kommen, aber wir können nicht mit der Herrschaft von Hamas und ISIS in der Nähe unserer Grenze leben." Der Befehl, die Palästinenser aus dem Gebiet zu evakuieren, solle "Handlungsfreiheit ermöglichen und den Schaden" gegen die Hamas vertiefen.

+++ 06:56 FBI-Spezialisten sollen bei Geiselbefreiung helfen +++

Die US-Regierung bietet Israel bei den Verhandlungen zur Freilassung der von der islamistischen Hamas gefangen gehaltenen Geiseln umfangreiche Unterstützung an. "Hochqualifizierte Spezialisten für Geiselbefreiung und andere Experten" stünden bereit, um die israelischen Kollegen zu beraten, teilt das Justizministerium in Washington mit. Es handle sich unter anderem um Spezialisten der US-Bundespolizei FBI und forensische Analysten. Man arbeite hart daran, vermisste Amerikaner ausfindig zu machen und nach Hause zu bringen. Nach US-Regierungsangaben wurden bei dem Großangriff der Hamas auch 27 US-Staatsangehörige getötet, 14 Amerikaner gelten weiter als vermisst. Unter den in den Gazastreifen verschleppten Geiseln sind den Angaben zufolge auch mehrere Amerikaner. Eine genaue Zahl ist nicht bekannt.

+++ 06:37 Hollywoodstars verurteilen Hamas-Angriff auf Israel +++

Hollywoodstars und Studiobosse verurteilen in einem offenen Brief den Angriff der islamistischen Hamas auf Israel und sprechen Israel ihre Unterstützung aus. Mehr als 700 Prominente, darunter Stars wie Michael Douglas, Chris Pine, Mark Hamill, Gal Gadot, Jamie Lee Curtis und Amy Schumer gehören zu den Unterzeichnern. Die Erklärung wurde von der gemeinnützigen Organisation Creative Community for Peace (CCFP) veröffentlicht. "Hamas hat unschuldige Männer, Frauen und Kinder ermordet und entführt", heißt es unter anderem in dem Brief. Diese "barbarischen Terrorakte" müssten von allen angeprangert werden. CCFP fordert in dem Schreiben die Unterhaltungsindustrie auf, alles in ihrer Macht zu tun, Hamas dazu zu drängen, die Geiseln freizulassen. Die israelische Schauspielerin Gal Gadot schreibt in einer Erklärung, sie bete für alle, die von dem Terrorismus und der Brutalität von Hamas betroffen seien. "Und ich hoffe, dass die Welt in ihrer Unterstützung des israelischen Volks standhaft bleibt."

+++ 06:13 Israels Botschafter kritisiert UNO: Reaktion ist eine Schande +++

Israels Botschafter bei den Vereinten Nationen (UNO), Gilad Erdan, verurteilt die Reaktion der Vereinten Nationen auf die Warnung Israels, 1,1 Millionen Palästinenser, die nördlich des Wadi Gaza leben, bis Samstag um Mitternacht in den südlichen Gazastreifen zu evakuieren. "Die Vereinten Nationen halten es für unmöglich, dass eine solche Bewegung ohne verheerende humanitäre Folgen stattfinden kann", sagt er. Die UN habe dazu aufgefordert, die Anordnung zurückzunehmen. "Die Reaktion der UNO auf Israels frühe Warnung an die Bewohner des Gazastreifens ist eine Schande! Viele Jahre lang hat die UNO die Augen davor verschlossen, dass die Hamas bewaffnet ist und die Zivilbevölkerung und die Infrastruktur im Gazastreifen für ihre Morde und die Lagerung ihrer Waffen nutzt."

+++ 05:28 UN: Israel will mehr als eine Million Palästinenser aus Gaza umsiedeln +++

Nach Angaben der Vereinten Nationen sollen 1,1 Millionen Palästinenser in den nächsten 24 Stunden die Stadt Gaza verlassen und in den Süden des Gazastreifens umsiedeln. Das israelische Militär habe die Vereinten Nationen darüber unterrichtet. "Die Vereinten Nationen halten es für unmöglich, dass eine solche Bewegung ohne verheerende humanitäre Folgen stattfinden kann", sagt UN-Sprecher Stephane Dujarric. Die Vereinten Nationen appellierten nachdrücklich, dass ein solcher Befehl, sollte er bestätigt werden, zurückgenommen werde, um zu verhindern, dass sich die ohnehin schon tragische Situation zu einer katastrophalen entwickle. Der Befehl des israelischen Militärs gelte auch für alle UN-Mitarbeiter und diejenigen, die in UN-Einrichtungen wie Schulen, Gesundheitszentren und Kliniken untergebracht seien.

+++ 04:11 WHO sieht Gesundheitssystem im Gazastreifen vor Kollaps +++

Angesichts der massiven Luftangriffe der israelischen Armee steht das Gesundheitssystem im Gazastreifen nach Einschätzung der Weltgesundheitsorganisation (WHO) "am Rande des Zusammenbruchs". Die Zeit werde knapp, um eine "humanitäre Katastrophe zu verhindern", wenn angesichts der vollständigen Blockade des Gebietes kein Treibstoff und keine lebensrettenden medizinischen und humanitären Güter schnell in den Gazastreifen gebracht werden können, warnt die WHO. "Krankenwagen können die Verwundeten nicht erreichen", beklagt das Internationale Komitee vom Roten Kreuz (IKRK).

+++ 03:56 Human Rights Watch wirft Israel Phosphor-Einsatz vor +++

Die Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch wirft Israel vor, im Gazastreifen und im Libanon Munition mit weißem Phosphor eingesetzt zu haben. Die Menschenrechtsorganisation erklärt, sie habe Videos verifiziert, die am 10. Oktober im Libanon und am 11. Oktober im Gazastreifen aufgenommen worden seien. Sie hätten mehrere Luftangriffe mit weißem Phosphor über dem Hafen von Gaza-Stadt und zwei ländlichen Orten entlang der Grenze zwischen Israel und dem Libanon gezeigt. Das israelische Militär teilt auf Anfrage mit, dass es derzeit keine Kenntnis vom Einsatz von Waffen mit weißem Phosphor in Gaza habe. Es äußerte sich nicht zu den Vorwürfen der Menschenrechtsorganisation über den Einsatz dieser Waffen im Libanon. Die Berichte von Human Rights Watch lassen sich bisher nicht unabhängig prüfen.

+++ 03:27 Großbritannien stockt Militär im Mittelmeer auf +++

Großbritannien verstärkt seine Militärpräsenz im östlichen Mittelmeer. Zwei Kriegsschiffe, Hubschrauber und Überwachungsflugzeuge sollten Israel unterstützen und die Stabilität in der Region fördern, teilt das Büro von Premierminister Rishi Sunak mit.

+++ 03:07 Baerbock sieht bei Ausreiseproblemen "Einzelfälle" +++

Außenministerin Baerbock weist Vorwürfe zurück, nicht genug für eine schnelle Ausreise von Deutschen aus Israel getan zu haben. "Es ist immer so, dass es Einzelfälle gibt, wo manche dann zu Recht auch sagen, das ist nicht schnell genug gegangen", sagt sie in der ZDF-Sendung "Maybrit Illner". "Aber ich weiß auch, was die deutsche Botschaft vor Ort von Tag eins an gemacht hat." So sei sie selbst in Kontakt mit der isländischen Außenministerin gewesen, damit einige deutsche Schulklassen mit Flügen via Island hätten ausreisen können. Die Grünen-Politikerin verweist auf die schwierige Situation vor Ort und die relativ hohe Zahl von rund 100.000 Deutschen und Doppelstaatlern in Israel. Mehr dazu lesen Sie hier.

+++ 03:07 Alle Kibbuze halten Trauerfeiern ab +++

Fünf Tage nach dem Großangriff der Hamas auf Israel sind in allen Kibbuzen des Landes Trauerfeiern abgehalten worden. In mehr als 270 Kibbuzen wurde am Donnerstagabend der Toten der Angriffe gedacht und die israelische Nationalhymne gesungen. Mehr als 200 der rund 1200 Toten auf israelischer Seite wurden in den Kibbuzen Beeri und Kfar Aza getötet, die nur wenige Kilometer vom Gazastreifen entfernt liegen.

+++ 02:55 Bundeswehr bereitet sich auf Evakuierungen vor +++

Die Bundeswehr bereitet sich in Abstimmung mit dem Auswärtigen Amt darauf vor, deutsche Staatsbürger aus Israel nach Deutschland zu bringen. Die Bundeswehr teilt mit, präventive Vorbereitungen sollten sicherstellen, dass die Bundesregierung im Falle eines Ausfalls des zivilen Flugbetriebs aus Israel alle notwendigen logistischen Vorkehrungen für eine rasche Abholung durch die Luftwaffe getroffen habe. Zu den jetzt getroffenen Maßnahmen gehöre auch die Entsendung von gemeinsamen Krisenunterstützungsteams des Auswärtigen Amts und Bundeswehrsoldaten nach Israel und in umliegende Staaten. Im Falle einer weiteren Verschärfung der Situation stünde der militärische Evakuierungsverband der Bundeswehr bereit.

+++ 02:18 Israel mahnt Bürger im Ausland zur Vorsicht +++

Wegen befürchteter Gewaltakte von Hamas-Unterstützern gegen jüdische Einrichtungen an diesem Freitag mahnt Israel seine Bürger im Ausland zur Wachsamkeit. "Es ist davon auszugehen, dass es in verschiedenen Ländern zu Protestveranstaltungen kommen wird, die in Gewalt umschlagen können", warnen das israelische Außenministerium sowie der Nationale Sicherheitsrat. Sie raten Israelis auch, sich von Demonstrationen fernzuhalten. Nach dem Terrorangriff auf Israel und den darauffolgenden Luftangriffen der israelischen Armee im Gazastreifen hat die islamistische Hamas am Dienstag zur Mobilisierung der arabischen und muslimischen Welt aufgerufen.

+++ 01:52 IStGH: Sind für Kriegsverbrechen zuständig +++

Der Internationale Strafgerichtshof (IStGH) ist nach eigener Darstellung für mutmaßliche Kriegsverbrechen beider Seiten im Gaza-Konflikt zuständig. Dies gelte ungeachtet der Tatsache, dass Israel kein Vertragsstaat ist, sagt IStGH-Chefankläger Karim Khan. "Es ist entsetzlich, was da vor sich geht, was wir auf unseren Fernsehschirmen sehen. Es muss einen juristischen Prozess geben, um die strafrechtliche Verantwortung zu ermitteln."

+++ 01:28 Israel: Von Hamas genutzte Wohnhäuser beschossen +++

Israels Armee hat bei ihren Gegenangriffen nach den Terrorattacken der Hamas Wohnhäuser im Gazastreifen beschossen, die nach Militärangaben von den Militanten genutzt wurden. Die betroffenen fünf Wohngebäude würden von der in der Küstenenklave herrschenden Islamistenorganisation auch für terroristische Aktivitäten genutzt, teilt die Armee am Donnerstagabend mit. Zudem sei ein Raum attackiert worden, von dem aus die Hamas die Tätigkeiten der israelischen Streitkräfte überwache. Die Armee greife jede Stellung der "Mörder" an, sagt Militärsprecher Daniel Hagari. Die Hamas habe bereits die Kontrolle über große Gebiete im Gazastreifen verloren.

+++ 01:07 Von der Leyen und Metsola wollen Israel besuchen +++

EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und EU-Parlamentspräsidentin Roberta Metsola wollen im Laufe des Tages Israel besuchen. Von der Leyen und Metsola wollen sich mit der israelischen Führung treffen und ihre Solidarität mit den Opfern der Hamas-Angriffe bekunden, wie die Kommission mitteilt.

+++ 00:48 Zwei weitere Österreicher nach Hamas-Angriff tot +++

Das österreichische Außenministerium gibt den Tod von zwei weiteren österreichisch-israelischen Staatsbürgern bekannt. Der Tod eines dritten Doppelstaatsbürgers war bereits am Vortag bestätigt worden. Die Männer seien "Opfer des brutalen Terrors der Hamas auf Israel" geworden, teilt das Ministerium am Donnerstagabend mit. Der Verbleib von zwei weiteren österreichisch-israelischen Personen sei nach dem Angriff der islamistischen Hamas weiterhin ungeklärt.

+++ 00:30 Türkische Gemeinde: Nicht von Hamas instrumentalisieren lassen +++

Nach dem Aufruf der Terrororganisation Hamas zu ihrer weltweiten Unterstützung an diesem Freitag warnt die Türkische Gemeinde davor, dem nachzukommen. "Halten Sie sich von der Manipulation der Hamas fern, diese schadet den Muslimen in aller Welt!", sagt der Vorsitzende Gökay Sofuoglu dem "Tagesspiegel". "Wir sollten gemeinsam klare Kante zeigen. Ich appelliere deshalb an alle Muslime in Deutschland, sich nicht von der Hamas instrumentalisieren zu lassen." Er sorge sich wegen des Terrors in Israel und der Solidaritätsbekundungen in Deutschland um das "friedliche Zusammenleben" hierzulande. Die Terrororganisation Hamas hatte außerdem die Palästinenser zu einer "Generalmobilmachung" aufgerufen. Zudem sollten sie an der Al-Aksa-Moschee in Ostjerusalem protestieren. Eine Stellungnahme des israelischen Militärs liegt nicht vor.

+++ 00:25 EU leitet Ermittlungen gegen X wegen Desinformation ein +++

Die Europäische Union gibt eine Untersuchung gegen den früher als Twitter bekannten Kurznachrichtendienst X im Zusammenhang mit Desinformationen bekannt. Es solle geprüft werden, ob der Dienst des Tesla-Chefs Elon Musk die EU-Vorschriften gegen illegale und schädliche Inhalte im Netz eingehalten habe, teilt die EU-Kommission mit. Eine Stellungnahme von X liegt nicht vor. Nach dem Angriff der Hamas war Kritik an der Verbreitung unter anderem von pro-islamistischen Inhalten in sozialen Medien lautgeworden.

+++ 00:11 Insider: US-Verteidigungsminister reist nach Israel +++

US-Verteidigungsminister Lloyd Austin soll einem Insider zufolge an diesem Freitag Israel besuchen. Er werde sich mit dem israelischen Ministerpräsidenten Netanjahu und Kabinettsmitgliedern treffen, sagt ein hochrangiger US-Vertreter vor Journalisten. Austin werde über Israels "operative Planung und ihre Ziele für diesen Konflikt sprechen".

+++ 23:40 Polizei setzt Tränengas bei Palästinenser-Demo in Paris ein +++

Die französische Polizei löst in Paris eine verbotene pro-palästinensische Demonstration mit Tränengas und Wasserwerfern auf. Trotz eines Verbotes waren mehrere Hundert Menschen im Zentrum der Stadt zusammengekommen. Sie skandierten "Israel Mörder" und bezeichneten den französischen Präsidenten Macron als "Komplizen". Die radikal-islamische Hamas hat für Freitag zu Demonstrationen aufgerufen.

+++ 23:27 Palästinenser melden mehr als 1500 Tote im Gazastreifen +++

Das palästinensische Gesundheitsministerium meldet 1537 Todesopfer durch israelische Luftangriffe auf den Gazastreifen seit Samstag. Die Zahl der Verletzten liege bei 6612, heißt es weiter. Terroristen im Auftrag der im Gazastreifen herrschenden Islamistenorganisation Hamas hatten am Samstag ein Massaker unter israelischen Zivilisten in Grenzorten und auf einem Musikfestival angerichtet. Es war das schlimmste Blutbad der israelischen Geschichte. Mehr als 1200 Menschen wurden dabei getötet und mindestens 3391 weitere verletzt.

+++ 23:01 Berliner Polizei geht gegen pro-palästinensische Demonstranten vor +++

Bei einer angemeldeten Demonstration gegen "Neokolonialismus" in der Nähe des Auswärtigen Amtes in Berlin hat es auch pro-palästinensische Sympathiebekundungen gegeben. Nachdem Teilnehmer palästinensische Fahnen zeigten und mit Rufen das Existenzrecht Israels in Frage stellten, schritt die Polizei ein. Dabei kam es zu Rangeleien mit Demonstranten. Das Lagezentrum der Polizei wies auf Anfrage darauf hin, dass nach dem Terrorangriff der palästinensischen Hamas auf Israel auch immer wieder Personen oder kleinere Gruppen im Stadtgebiet ihre Unterstützung zeigten.

+++ 22:29 Blinken kündigt Treffen mit Abbas an +++

US-Außenminister Blinken will sich mit dem palästinensischen Präsidenten Abbas treffen. Er werde nach seinem Aufenthalt in Israel nach Jordanien weiterreisen, um dort Abbas sowie den jordanischen König Abdullah II. zu treffen, kündigt Blinken in Tel Aviv an. Danach werde Blinken auch Katar, Saudi-Arabien, die Vereinigten Arabischen Emirate und Ägypten besuchen, um mit Regierungsvertretern zu sprechen, teilt das US-Außenministerium mit. Bei jedem dieser Treffen gehe es darum, auf die Länder einzuwirken, um eine Ausweitung des Konflikts in der Region zu verhindern und eine Freilassung der Geiseln in Gaza zu erreichen, sagt Blinken.

+++ 22:15 "Palästinenser sollen standhaft bleiben": Ägypten hält Gaza-Grenze geschlossen +++

Ägyptens Präsident Abdel Fattah al-Sisi fordert die Menschen im Gazastreifen auf, trotz der massiven israelischen Angriffe in dem Palästinensergebiet auszuharren. Die Bewohner müssten "standhaft bleiben und auf ihrem Land bleiben", sagt al-Sisi. Ägypten fühle sich aber verpflichtet, "in dieser schwierigen Zeit" die Bereitstellung "medizinischer und humanitärer Hilfe" sicherzustellen und die "legitimen Rechte" der Palästinenser zu gewährleisten. International waren zuvor Rufe nach humanitärer Hilfe und einem humanitären Korridor laut geworden, auch um Palästinensern die Flucht vor einer möglichen israelischen Bodenoffensive zu ermöglichen.

+++ 21:55 USA organisieren Charterflüge für Evakuierung +++

Die USA wollen wie andere Länder auch Evakuierungsflüge für ihre Staatsbürger aus Israel anbieten. Von Freitag an werde "die US-Regierung Charterflüge für einen Transport von Israel zu Orten in Europa organisieren", sagt der Sprecher des Nationalen Sicherheitsrats der USA, John Kirby, im Weißen Haus. An den "Details" werde aber noch gearbeitet. "Uns ist allen die begrenzte Verfügbarkeit von kommerziellen Flügen aus Israel heraus sehr bewusst", sagt Kirby. Zugleich hätten US-Staatsangehörige nach dem Großangriff der radikalislamischen Palästinenserorganisation Hamas signalisiert, das Land verlassen zu wollen.

Die Ereignisse vom Vortag lesen Sie hier.