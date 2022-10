Nach ukrainischen Angaben werden über 100 Soldaten aus der russischen Teilrepublik Tschetschenien im besetzten Gebiet Cherson von Artilleriefeuer getroffen. Das veranlasst Tschetschenen-Führer Kadyrow zu massiver Kritik am Kreml und am Verlauf des Krieges, wie ntv-Reporter Rainer Munz aus Moskau berichtet.

+++ 10:54 Botschafter aus Russland und Belarus von Nobelpreisverleihung ausgeschlossen +++

Wegen des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine sind die Botschafter aus Russland und Belarus in Schweden nicht zur Verleihung des Nobelpreises eingeladen. Das gibt die Nobelstiftung bekannt. Auch der Vorsitzende der rechten Schwedendemokraten ist von der Verleihung am 10. Dezember in Stockholm ausgeschlossen. Der Preis basiere auf Respekt für Wissenschaft, Kultur, Humanismus und Internationalismus, schreibt die Stiftung. Traditionell werden zur Verleihung auch Vertreter des schwedischen Parlaments sowie Botschafter in Schweden eingeladen.

+++ 10:20 London: Russische Kriegsgegner sabotieren Schienennetze +++

Russische Kriegsgegner haben nach Einschätzung britischer Geheimdienste wiederholt das Schienennetz im eigenen Land sabotiert. Die Beschädigung einer Bahnstrecke nahe eines Dorfes unweit der russisch-belarussischen Grenze Anfang dieser Woche sei bereits der sechste Akt seit Juni gewesen, zu dem sich eine russische Anti-Kriegs-Gruppe namens "Stop the Wagons" bekannt habe, heißt es vom britischen Verteidigungsministerium. Die Aktionen seien Teil eines größeren Trends zu vermehrten Angriffen auf die Schienennetze in Russland und Belarus. Die russische Armee sei von dem mehr als 33.000 Schienenkilometer umfassenden Netz in Russland stark abhängig, um ihre Einheiten in die Ukraine zu transportieren.

+++ 09:50 Gouverneur berichtet von Toten und Verletzten nach Raketeneinschlag auf Tankstelle +++

In der Stadt Dnipro gibt es Tote und Verletzte: Nach ukrainischen Angaben traf gestern Abend eine russische Rakete eine Tankstelle. Der Gouverneur des Oblast Dnipropetrowsk, Valentyn Reznichenko, spricht von zwei Toten und vier Verletzten. Unter den Todesopfern sei eine Schwangere, schreibt er bei Telegram.

+++ 09:18 Göring-Eckardt fordert mehr Hilfe für Ukrainer: "Der Winter steht vor der Tür" +++

Die Vizepräsidentin im Bundestag Katrin Göring-Eckardt dringt darauf, die Bevölkerung in der Ukraine noch stärker zu unterstützen. "Wir müssen Soforthilfe leisten, der Winter steht vor der Tür", sagt die Grünen-Politikerin im "ntv-Frühstart". "Es geht um sowas schlichtes wie Generatoren, damit Schulen, Krankenhäuser arbeiten können." Gerade die Zerstörung der Infrastruktur in der Ukraine macht der Politikerin große Sorgen. Das sei eines der größten Probleme, die Kreml-Chef Wladimir Putin "bewusst anrichtet in diesem Land".

+++ 08:54 Jäger: Steinmeiers Ukraine-Reise war bloß "Imagepflege" +++

Bundespräsident Steinmeier sagt der Ukraine bei seinem Besuch weiterhin die Unterstützung Deutschlands zu und regt Städtepartnerschaften an. Eigentlich habe seine Reise jedoch bloß der "Imagepflege" gedient und ansonsten "nichts gebracht", sagt der Politologe Thomas Jäger im Gespräch mit ntv.

+++ 08:16 Russland soll um afghanische Söldner werben +++

Russland versucht angeblich, in Afghanistan Kämpfer für den Krieg gegen die Ukraine zu rekrutieren. Das US-Magazin "Foreign Policy" berichtet, ehemalige Mitglieder eines afghanischen Elite-Kommados hätten Jobangebote bekommen, mit den russischen Truppen gegen die Ukraine zu kämpfen. Es handle sich um ehemalige Kämpfer, die in Afghanistan von US-Truppen ausgebildet wurden und an der Seite der USA und den westlichen Alliierten gekämpft hatten. Nur einige Hundert von ihnen seien außer Landes gebracht worden, nachdem die Taliban 2021 wieder an die Macht kamen. Tausende seien in Afghanistan zurückgelassen worden, viele seien arbeitslos, schreibt "Foreign Policy". Diese Kämpfer könnten auf dem Schlachtfeld zum "Gamechanger" für Russland werden, zitiert das Magazin einen ehemaligen hochrangigen afghanischen Offiziellen aus dem Sicherheitsbereich. Eine weitere Quelle - ein ehemaliger hochrangiger Militär in Afghanistan - vermutet demnach, dass die russische Söldnertruppe Wagner hinter den Rekrutierungsversuchen steckt.

+++ 07:31 Ukraine meldet Zerstörung von russischem Munitionsdepot +++

Die ukrainische Armee hat nach eigenen Angaben ein russisches Munitionsdepot im Süden der Ukraine zerstört. Das berichtet das ukrainische Online-Portal "The Kyiv Independent". Demnach erklärt das "Einsatzkommando Süd", 26 russische Soldaten seien getötet worden. Zerstört worden seien vier Mörser, ein Flugabwehrraketen-System, sechs gepanzerte Fahrzeuge sowie ein Munitionslager.

+++ 06:56 ISW: In russischer Rhetorik finden sich vermehrt religiöse Anspielungen +++

Das Institute for the Study of War (ISW) sieht in der Rhetorik von russischen Offiziellen zunehmend religiöse Anspielungen. Diese sollten sowohl auf Christen, als auch Muslime innerhalb der russischen Armee abzielen, schreibt die US-Denkfabrik in ihrer täglichen Einschätzung. So habe Alexej Pawlow, Assistent des Sekretärs des russischen Sicherheitsrats, Statements von Tschetschenenführer Ramsan Kadyrow verbreitet, der sich für eine "Entsatanisierung" der Ukraine ausspricht. Pawlow habe außerdem behauptet, in der ukrainischen Gesellschaft gebe es Bestrebungen, sich von Werten der Russisch-Orthodoxe Kirche, des Islam und des Judentums abzuwenden. Kadyrow sprach von einem "Dschihad" gegen "Satanismus" in der Ukraine. Das ISW schreibt, dies könnte ein Versuch sein, Konflikte zwischen religiösen Gruppen innerhalb der russischen Armee zu vermeiden.

+++ 06:09 Mehr Anträge auf Kriegsdienstverweigerung gestellt +++

Die Zahl der Kriegsdienstverweigerungsanträge in Deutschland ist nach dem Beginn des russischen Angriffskriegs in der Ukraine gestiegen. Allerdings liegt die Zahl bei aktiven Soldaten in den ersten acht Monaten dieses Jahres mit 136 noch unter der Vorjahreszahl von 176 Anträgen, wie aus einem Schreiben des Verteidigungsministeriums an den Verteidigungsausschuss hervorgeht. Es liegt der Deutschen Presse-Agentur vor. Demnach ist eine Zunahme bei den Reservisten (2021: 10 Fälle) auf in diesem Jahr bislang 190 Fälle festzustellen - und mehr noch in der Gruppe der Ungedienten (2021: 23 Fälle) auf in diesem Jahr bislang 484 Fälle. Allerdings ist die Wehrpflicht in Deutschland seit 2011 ausgesetzt. Die praktische Relevanz der Kriegsdienstverweigerung ist deswegen vor allem bei aktiven Soldaten, teils auch bei den Reservisten abzusehen.

+++ 05:23 Biden spricht mit Sunak und Meloni über Ukraine-Unterstützung +++

US-Präsident Joe Biden und der neue britische Premierminister Rishi Sunak haben sich in einem Telefongespräch über die Bedeutung der Unterstützung der Ukraine geeinigt, so das Weiße Haus in einer Erklärung. Zudem telefonierte der US-Präsident auch mit der neuen italienischen Ministerpräsidentin Giorgia Meloni wegen der weiteren Unterstützung der Ukraine. Die Regierung Meloni ist die am stärksten rechtsgerichtete Regierung Italiens seit dem Zweiten Weltkrieg. Die früheren engen Beziehungen zwischen Moskau und zwei ihrer Koalitionspartner haben bei den NATO-Verbündeten Besorgnis ausgelöst. Meloni selbst unterstützt die EU-Sanktionen gegen Russland.

+++ 04:40 Selenskyj dankt Deutschland +++

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj dankt Deutschland für geleistete Hilfe. "Wir werden die Zusammenarbeit mit Deutschland verstärken", sagt er in seiner täglichen Videoansprache. Selenskyj geht darin stark auf den Besuch von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier in der Ukraine ein. Der Bundespräsident habe während seiner Visite Unterschlupf im Luftschutzbunker suchen müssen und dabei am eigenen Leib die Bedeutung einer funktionierenden Luftabwehr erfahren. Das deutsche Luftabwehrsystem Iris-T sei hocheffizient, lobt Selenskyj. "Wir warten auf mehr Systeme davon." Er dankte Steinmeier zudem dafür, dass er die Schirmherrschaft über Städtepartnerschaften zwischen Deutschland und der Ukraine übernommen habe.

+++ 03:37 Ukraine: "Schwerste Gefechte werden um Cherson stattfinden +++

Ein hochrangiger ukrainischer Beamter sagt für die teilweise von Russland besetzte Südprovinz Cherson "die schwersten Kämpfe" voraus. "Die Lage um Cherson ist eindeutig. Die Russen stocken auf und verstärken ihre Gruppierung dort", sagt Olexij Arestowytsch, Berater des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj, in einem Online-Video. "Das bedeutet, dass sich niemand auf einen Rückzug vorbereitet. Im Gegenteil, die schwersten Gefechte werden um Cherson stattfinden."

+++ 02:47 Sicherheitskonferenz-Chef: Putin zielt mit Atom-Drohungen auf Stimmung in Deutschland +++

Nach Einschätzung des Leiters der Münchner Sicherheitskonferenz, Christoph Heusgen, will der russische Präsident Wladimir Putin mit seinen Atom-Drohungen im Ukraine-Krieg vor allem Einfluss auf Deutschland ausüben. Putin versuche, mit dieser Drohung Ängste zu schüren und die Unterstützung für die Ukraine zu schwächen, sagt Heusgen den Zeitungen der Mediengruppe Bayern "Wir sind zurück in der Logik des Kalten Krieges." Die Amerikaner hätten Moskau klar zu verstehen gegeben, dass der Einsatz von Atomwaffen katastrophale Konsequenzen für Russland hätte, so Heusgen. "Ich kann mir nicht vorstellen, dass es selbstmörderische russische Generäle gibt, die eine solche Anordnung umsetzen würden."

+++ 01:35 Israel stellt USA Belege für Einsatz iranischer Drohnen in Ukraine zur Verfügung +++

Der israelische Präsident Isaac Herzog hat nach eigenen Angaben den USA Geheimdienstinformationen zur Verfügung gestellt, die den Einsatz durch Russland gesteuerter iranischer Drohnen im Ukraine-Krieg belegen sollen. "Iranische Waffen spielen eine Schlüsselrolle dabei, unsere Welt zu destabilisieren", so Herzog bei einem Besuch in den USA. Laut Herzog weisen die Bilder Ähnlichkeiten auf zwischen in der Ukraine abgeschossenen Drohnen und solchen, die im Iran im Dezember 2021 getestet wurden, sowie mit Bestandteilen, die 2014 bei einer Ausstellung präsentiert wurden.

+++ 00:14 Sunak sagt Selenskyj weiter "unerschütterliche Unterstützung" zu +++

Der neue britische Premierminister Rishi Sunak verspricht dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj in einem Telefongespräch "unerschütterliche Unterstützung" seines Landes bei der Verteidigung gegen den russischen Angriffskrieg. Sunak habe Selenskyj zugesagt, er könne sich der "anhaltenden Solidarität" der britischen Regierung sicher sein, erklärt eine Sprecherin Sunaks. Nach dem Telefonat äußert Selenskyj in seiner abendlichen Videobotschaft die Hoffnung auf "noch stärkere" Beziehungen zu Großbritannien. Der ukrainische Präsident lädt den britischen Premier zudem zu einem Besuch in die Ukraine ein.

+++ 23:21 Zara-Mutterkonzern trennt sich von Russland-Geschäft +++

Der Zara-Mutterkonzern Inditex verkauft sein gesamtes Russland-Geschäft. Inditex habe eine "erste Einigung" mit der Daher-Gruppe erzielt, teilt der spanische Textilriese mit. Die Daher-Gruppe hat ihren Sitz in den Vereinigten Arabischen Emiraten und ist vor allem im Einzelhandel und in der Immobilienbranche tätig. Inditex hatte im März nach dem russischen Einmarsch in die Ukraine bereits alle 502 Inditex-Geschäfte in Russland geschlossen. Russland ist für das Unternehmen einer der größten Märkte nach Spanien.

+++ 22:33 Stoltenberg warnt Russland von US-Flugzeugträger aus +++

NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg erneuert Warnungen an Putin. "Russland darf keine falschen Vorwände für eine weitere Eskalation verwenden", sagt der Norweger bei einem Besuch auf dem derzeit im Mittelmeer eingesetzten US-Flugzeugträger "USS George H.W. Bush". Die Behauptungen, dass die Ukraine auf eigenem Gebiet die Zündung einer "schmutzigen Bombe" mit radioaktivem Material plane, seien glasklar falsch. Russland werfe anderen oft Dinge vor, die es selbst beabsichtige zu tun, ergänzt Stoltenberg.

+++ 22.20 Hofreiter fordert weitere Flugabwehrsysteme +++

Der Grünen-Politiker Anton Hofreiter fordert die Lieferung weiterer Flugabwehrsysteme aus Deutschland an die Ukraine. "Drei weitere Iris-T-Systeme reichen nicht", sagt Hofreiter der "Welt". "Wenn die Produktionskapazitäten nicht mehr hergeben, müssen wir verschärft prüfen, ob wir Patriot-Systeme aus Beständen der Bundeswehr und mehr Geparden liefern können." Außerdem müsse Deutschland gepanzerte Fahrzeuge, Kampf- und Schützenpanzer liefern, damit die Ukraine die von Russland besetzten Gebiete befreien könne.

+++ 21:55 Dutzende Kadyrow-Soldaten sollen getötet worden sein +++

In der von Russland besetzten Region Cherson sind nach ukrainischen Angaben mehr als 100 Soldaten aus der russischen Teilrepublik Tschetschenien von der Artillerie getroffen worden. "Durch präzise Artillerieschläge der Verteidigungskräfte sind in der Ortschaft Kajiry im Gebiet Cherson 30 Okkupanten vernichtet worden und mehr als 100 feindliche Soldaten unter den Trümmern geblieben", teilt der ukrainische Generalstab in seinem abendlichen Lagebericht mit. Mehreren übereinstimmenden Berichten zufolge sollen Soldaten von Tschetschenenführer Ramsan Kadyrow getroffen worden sein. Unabhängig konnten die Angaben nicht überprüft werden.

+++ 21:18 Russland will Ukraine "entsatanisieren" +++

Alexej Pawlow, Assistent des Sekretärs des russischen Sicherheitsrats hält eine "Entsatanisierung" der Ukraine für notwendig. Das berichtet die staatliche russische Nachrichtenagentur Tass. Eine solche "Entsatanisierung" werde "immer dringlicher", habe Pawlow gesagt, weil es in der Ukraine angeblich hunderte Sekten gebe. Nach Darstellung von Tass spricht Pawlow als Vertreter des Sicherheitsrats; die Überschrift des Artikels lautet "Apparat des Sicherheitsrates der Russischen Föderation hält es für immer dringlicher, eine 'Entsatanisierung' der Ukraine durchzuführen". Eines der Hauptargumente für den russischen Überfall auf das Nachbarland ist in Putins Propaganda die "Entnazifizierung" der Ukraine.

