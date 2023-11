In Russland sind in der Region Rjasan südlich von Moskau womöglich durch Sabotage nach Behördenangaben 19 Waggons eines Güterzuges entgleist. Der Lokomotivführer und sein Assistent seien leicht verletzt worden, teilen die Ermittler mit. Kriminalbeamte seien an der Stelle, um die Ursache zu klären. Der Pressedienst der russischen Eisenbahn teilt mit, die Güterwaggons seien durch Fremdeinwirkung entgleist. Eine "Einwirkung nicht autorisierter Personen" von außen auf den Schienentransport sei Grund für den Vorfall. Auswirkungen auf Personenzüge oder die Umwelt gab es demnach nicht. Vor dem Entgleisen der Waggons soll ein Explosionsgeräusch zu hören gewesen sein, wie in sozialen Netzwerken zu lesen ist. Die Ermittler sprechen anders als die Bahn von lediglich 15 entgleisten Waggons. Der Zug soll unter anderem Düngemittel als Fracht gehabt haben. Seit Beginn des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine vor mehr als 20 Monaten kam es wiederholt zu Sabotage an Bahngleisen.

+++ 10:42 Selenskyj gratuliert Polen zum Unabhängigkeitstag +++

In einem Post auf X beglückwünscht der ukrainische Präsident Selenskyj die gesamte polnische Nation und den Präsidenten zum Unabhängigkeitstag. Der jährlich am 11. November begangene, arbeitsfreie Nationalfeiertag erinnert an die Wiedererlangung der staatlichen Unabhängigkeit Polens im Jahr 1918 nach 123 Jahren Teilung. "Unsere Nationen sind durch ein gemeinsames Ziel und den Wert der Freiheit geeint. Wann immer wir auf derselben Seite gestanden haben, haben wir die Geschichte zum Besseren verändert und gemeinsam gewonnen. Gemeinsam sind wir mindestens doppelt so stark!", schreibt er weiter. In seiner Gratulation bedankt sich Selenskyj für die "polnische Hilfe in schwierigen Zeiten" und lobt die "starke Partnerschaft".

+++ 10:09 Chmiel: Ukraine wähnt anderes Ziel hinter Drohnenangriff +++

Nach etlichen Drohnen fängt die Luftabwehr über Kiew nun offenbar auch eine ballistische Rakete ab. ntv-Reporter Marc Chmiel berichtet aus der ukrainischen Hauptstadt, als der Luftalarm endet. In Awdijiwka ermöglicht ein Wetterumschwung womöglich den nächsten großen Angriff.

+++ 09:37 Ukraine meldet mehr als 1000 russische Verluste in den letzten Tagen +++

Russland soll seit Beginn des Angriffs auf die Ukraine am 24. Februar 2022 310.650 Soldaten verloren haben, wie der Generalstab der ukrainischen Streitkräfte meldet. In dieser Zahl sind 1130 Verluste enthalten, die die russischen Streitkräfte allein in den letzten Tagen erlitten haben sollen. Dem Bericht zufolge hat Russland außerdem 5342 Panzer, 10.041 gepanzerte Kampffahrzeuge, 9925 Fahrzeuge und Treibstofftanks, 7527 Artilleriesysteme, 879 Mehrfachraketen, 579 Luftabwehrsysteme, 322 Flugzeuge, 324 Hubschrauber, 5620 Drohnen, 22 Schiffe und Boote und ein U-Boot verloren. Die Angaben sind nicht von unabhängiger Seite zu überprüfen.

+++ 09:03 Massives Feuer in russischer Schießpulverfabrik in Kotowsk +++

Wie russische und ukrainische Medien berichten, ist in der Nacht in einer Schießpulverfabrik in Kotowsk, einer Stadt in der russischen Oblast Tambow, ein Großbrand ausgebrochen. Anwohner sagen, sie hätten eine Explosion gehört, wie "The Kyiv Independent" schreibt. Das Feuer soll eine Fläche von über 300 Quadratmetern verbrannt haben. Russischen Medien zufolge sei das Feuer nach anderthalb Stunden gelöscht. Es wurden keine Todesopfer gemeldet. Die Ursache des Brandes wird derzeit untersucht. Bei einem Brand in der Fabrik in Kotowsk kamen zuletzt im Juni 2023 vier Menschen ums Leben, 12 weitere wurden verletzt. Das Werk stellt Munition für die russische Armee her, darunter Schießpulver für Handfeuerwaffenpatronen. Es ist eine der größten Industrieanlagen in Russland.

+++ 08:33 Musk: Selenskyj sollte Jugend nicht in den Krieg schicken +++

US-Hightech-Milliardär Musk rät dem ukrainischen Präsident Selenskyj, die ukrainische Jugend nicht in Schützengräben sterben zu lassen. Dies erklärt er im Podcast des Wissenschaftlers und Bloggers Lex Fridman. Fridman fragt den US-Unternehmer, ob Selenskyj mit dem russischen Präsidenten Putin ins Gespräch über Frieden treten müsse. "Egal, ob er mit Putin redet oder nicht", antwortet Musk, "Tun Sie das einfach nicht. Wer auch immer in die Offensive geht, wird eine große Anzahl von Menschen verlieren und die Geschichte wird nicht freundlich auf ihn blicken." Vorher erläutert Musk seine Sorge um die russische als auch um die ukrainische Jugend und zitiert das Sprichwort aus dem Ersten Weltkrieg: "Junge Burschen, die sich nicht kennen, töten einander im Auftrag von alten Männern, die sich kennen. Was zum Teufel soll das bringen?"

+++ 07:34 Luftangriff auf Kiew: Zwei Explosionen im Zentrum +++

Im Zentrum der ukrainischen Hauptstadt Kiew sind heute zwei Explosionen zu hören gewesen. Kurz darauf ertönten Luftalarmsirenen, wie Reporter vor Ort berichten. Kiews Bürgermeister Vitali Klitschko meldet im Onlinedienst Telegram "starke Explosionen". Vorläufigen Informationen zufolge sei die Luftabwehr im Einsatz gegen ballistische Waffen gewesen, erklärt Klitschko weiter. Er ruft die Menschen auf, in den Schutzräumen zu bleiben, der Alarm bleibe bestehen.

+++ 07:01 Keine Abtreibungen mehr in Privatkliniken auf der besetzten Krim +++

Wie Associated Press (AP) am 9. November berichtet, erklären von Russland installierte Behörden auf der besetzten Krim, dass private Kliniken auf der gesamten Halbinsel keine Abtreibungen mehr durchführen. Demnach behaupten die Beamten, die Kliniken hätten "freiwillig" aufgehört, das Verfahren anzubieten. Das bedeutet, dass Abtreibungen nur noch in staatlichen Gesundheitszentren vorgenommen werden können. Präsident Putin drängt in Russland auf eine stärkere Einschränkung des Zugangs zu Schwangerschaftsabbrüchen. Auch in Regionen Russlands wie Kursk, Tatarstan und Tscheljabinsk sollen private Kliniken laut AP keine Abtreibungen mehr anbieten. Schwangeren Patientinnen in Russland, die einen Abbruch wünschen, wird eine psychologische Beratung angeboten.

+++ 06:33 17-jähriger Verschleppter darf in die Ukraine zurückkehren +++

Ein 17-jähriger Ukrainer, der nach Russland verschleppt wurde, soll laut Medienberichten nach einer Vereinbarung zwischen den beiden Ländern in die Ukraine zurückkehren. Nach der Besetzung von Mariupol letztes Jahr wurde Bohdan Jermochin im Oktober bei einer Pflegefamilie im Gebiet Moskau untergebracht und im November 2023 zur Wehrpflicht eingezogen, wie "The Kyiv Independent" berichtet.

+++ 05:44 Nordkorea verärgert über Blinken +++

Nordkorea hat Äußerungen von US-Außenminister Antony Blinken zu einer "gefährlichen Militärzusammenarbeit" Pjöngjangs mit Moskau scharf kritisiert. Blinkens Worte würden "die gefährlichen politischen und militärischen Spannungen" auf der koreanischen Halbinsel nur verschärfen, warnt das nordkoreanische Außenministerium nach Angaben der staatlichen Nachrichtenagentur KCNA. Die Äußerungen seien "verantwortungslos und provokativ". Weiter erklärte das Außenministerium, "die USA sollten sich an die neue Realität der Beziehungen zwischen Nordkorea und Russland gewöhnen."

+++ 04:47 IWF plant 900-Millionen-Kredit für Kiew +++

Der Internationale Währungsfonds (IWF) einigt sich mit der Ukraine auf Stabsebene über eine aktualisierte Wirtschafts- und Finanzpolitik und macht damit den Weg für die Auszahlung von 900 Millionen Dollar aus seinem 15,6 Milliarden Dollar schweren Kreditprogramm frei. Der Exekutivrat des globalen Kreditgebers wird die Vereinbarung voraussichtlich in den kommenden Wochen prüfen. Wie der IWF erklärt, hat die Ukraine alle Leistungskriterien sowie die indikativen Ziele und die meisten strukturellen Benchmarks im Rahmen des IWF-Programms der erweiterten Fondsfazilität erfüllt. Die ukrainische Wirtschaft habe trotz des Krieges weiterhin "bemerkenswerte Widerstandsfähigkeit", bemerkt der IWF und fügt hinzu, dass die jüngsten wirtschaftlichen Entwicklungen auf eine stärker als erwartete wirtschaftliche Erholung im Jahr 2023 und ein anhaltendes Wachstum im Jahr 2024 hinwiesen.

+++ 03:32 Kiew: Russische Landungsboote bei der Krim versenkt +++

Ukrainische Marinedrohnen haben nach Angaben des ukrainischen Militärgeheimdienstes zwei kleine russische Landungsboote in der Nähe der Halbinsel Krim versenkt. Nach Angaben des ukrainischen Militärs waren die Schiffe in der Bucht von Vuzka bemannt und mit gepanzerten Fahrzeugen beladen. Russland, das die Krim 2014 von der Ukraine erobert und annektiert hatte und dessen Schwarzmeerflotte ihr Hauptquartier in der Krimstadt Sewastopol hat, gab keinen Kommentar ab.

+++ 02:29 Russland meldet Drohnen-Abschuss über Moskau +++

Das russische Verteidigungsministerium meldet den Abschuss zwei ukrainischer Drohnen über der Region Moskau und der Region Smolensk im Westen nahe der Grenze zu Belarus. "Flugabwehreinheiten haben tödliche Drohnen über dem Gebiet von Smolensk und Moskau abgefangen", teilt das Ministerium auf Telegram mit. Inoffizielle russische Telegram-Kanäle berichten von mindestens zwei Explosionen.

+++ 01:22 Verletzte bei Raketenangriffen auf Odessa +++

Die Schwarzmeerregion Odessa wird ukrainischen Angaben zufolge mit Raketen beschossen. Mindestens drei Menschen seien verletzt worden. Unter den Opfern sei auch eine 96 Jahre alte Frau, die aus den Trümmern ihres Hauses gerettet werden konnte, schreibt Militärgouverneur Oleh Kiper.

+++ 00:15 Ukraine meldet Welle von Drohnenangriffen +++

Die Ukraine meldet in der Nacht eine neue Welle russischer Drohnenangriffe. Am späten Abend war die Luftverteidigung etwa um die Hauptstadt Kiew aktiv, teilt die dortige Militärverwaltung auf Telegram mit. Über mögliche Opfer und Schäden ist zunächst nichts bekannt. Die Menschen sind aufgerufen, Schutz in Kellern und anderen sicheren Unterkünften zu suchen. Drohnenangriffe wurden auch aus anderen Landesteilen gemeldet - darunter aus Charkiw im Osten und aus Cherson im Süden.

+++ 23:13 Wiederaufbau des ukrainischen Gesundheitswesens kostet 16 Milliarden +++

Der Schaden an der medizinischen Infrastruktur der Ukraine wird nach Daten der Weltbank auf 2,5 Milliarden US-Dollar, umgerechnet etwa 2,3 Milliarden Euro, geschätzt. Für den Wiederaufbau des Gesundheitswesens werden in den nächsten 10 Jahren bis zu 16,4 Milliarden US-Dollar benötigt. "Ich sollte anmerken, dass es keine Informationen über den Zustand der medizinischen Einrichtungen in den besetzten Gebieten gibt, sodass die endgültigen Zahlen wahrscheinlich noch höher sein werden", sagt Mykhailo Radutskyi, Leiter des parlamentarischen Ausschusses für Volksgesundheit, medizinische Hilfe und Krankenversicherung der Ukraine.

+++ 22:15 Ukraine will Denkmäler russischer Persönlichkeiten abbauen +++

Die ukrainische Regierung hat eine Reihe von Denkmälern russischer und sowjetischer Persönlichkeiten aus dem staatlichen Register der Denkmäler von nationaler Bedeutung gestrichen, sodass sie abgebaut werden können, teilt das Kulturministerium mit. Eines der Denkmäler, das aus dem Register gestrichen wurde, ist eine Statue des russischen Schriftstellers Alexander Puschkin an einer der Hauptstraßen von Kiew, die in den letzten Wochen Schauplatz von Protesten war. Lokale Aktivisten in Kiew hängten ein farbenfrohes Tarnnetz über die Statue, um "die Gesellschaft und die Behörden daran zu erinnern, dass die Symbole des russischen Imperialismus immer noch still in unseren Städten stehen".

Mehr über die Ereignisse des Vortags lesen Sie hier.