Ein Video soll Drohnen zeigen, die über dem Kreml abgeschossen werden. Schnell dementiert Kiew eine Beteiligung an dem Angriff, während aus Russland einige Stimmen martialisch Vergeltung fordern. Für den Politologen Markus Kaim ist der Zwischenfall äußerst rätselhaft. Eine Erklärung hält er für "unwahrscheinlich".

+++ 10:45 Selenskyj will Internationalen Strafgerichtshof besuchen +++

Der in die Niederlande gereiste ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj wird auch den Internationalen Staatsgerichtshof in Den Haag besuchen. Das teilt das Gericht ohne nähere Angaben mit. Im März hatte der Strafgerichtshof einen Haftbefehl gegen den russischen Präsidenten Wladimir Putin wegen des Vorwurfs von Kriegsverbrechen ausgestellt.

+++ 10:31 Fritz: "Ukraine hat Angst vor Angriffen auf Regierungsgebäude" +++

Nach dem angeblichen Drohnen-Angriff auf den Kreml meldet sich schnell der ukrainische Präsident Selenskyj zu Wort. Der Angriff sei eine Inszenierung. ntv-Reporter Gordian Fritz und Christian Wilp ordnen die aktuellen Entwicklungen in der Ukraine ein.

+++ 10:06 Gouverneur berichtet von Drohnenattacke auf russische Ölraffinerie in Rostow +++

Eine Drohne soll in der Nacht zum 4. Mai eine Ölraffinerie im russischen Gebiet Rostow angegriffen haben, schreibt der Gouverneur der Region, Vasilii Golubev, in seinem Telegramm-Kanal. Golubev zufolge wurde das Feuer, das durch die Explosion entstand, "sofort gelöscht", und der Schaden an der Infrastruktur war "unbedeutend". Die Oblast Rostow grenzt an die ostukrainischen Gebiete Donezk und Luhansk.

+++ 09:07 London: Russische Tanklager immer wieder Ziel von Angriffen +++

Britische Geheimdienste sehen in Tanklagern nahe der russisch-ukrainischen Grenze eine Schwachstelle der russischen Armee. Seit Beginn des Jahres seien diese immer wieder beschädigt worden, insbesondere jene nahe der Grenze und in den von Russland besetzten ukrainischen Gebieten, heißt es im Kurzbericht des britischen Verteidigungsministeriums. Erst vor wenigen Tagen sei in der Nähe der Krim-Brücke nach einem Drohnenangriff ein Tanklager in Brand geraten. London vermutet, dass die Häufung dieser Angriffe Konsequenzen haben wird: Moskau werde vermutlich gezwungen sein, seine Logistik neu zu organisieren und den Kraftstoff besser zu schützen oder in weniger bedrohten Gebieten zu lagern, hieß es.

+++ 08:41 Ukraine: Russland hat mehr als 192.000 Einheiten verloren +++

Der Generalstab der ukrainischen Streitkräfte meldet, dass Russland seit dem Beginn seiner groß angelegten Invasion am 24. Februar letzten Jahres bereits mehr als 192.000 Soldaten in der Ukraine verloren hat. Die Zahlen lassen sich nicht unabhängig überprüfen.

+++ 07:49 Kanada liefert Ukraine Minenräumgerät +++

Die erste Lieferung der von Kanada angekündigten Minenräumausrüstung im Wert von über 16 Millionen Dollar ist in der Ukraine eingetroffen. Dies teilte die kanadische Botschaft in der Ukraine mit. "Kanada liefert erstmals Minenräumgeräte an den Staatlichen Katastrophenschutz der Ukraine. Diese Fahrzeuge werden zur Räumung von Ackerland eingesetzt, um es wieder produktiv nutzen zu können und zur Wiederherstellung der Ernährungssicherheit beizutragen", heißt es in der Erklärung. Nach offiziellen Angaben sind bis zu 30 Prozent des ukrainischen Territoriums von Russen vermint.

+++ 07:15 Ukraine: Russland attackiert vermehrt mit Shahed-Drohnen +++

Die ukrainische Luftwaffe meldet, dass die russischen Streitkräfte in den frühen Morgenstunden bis zu 24 Angriffe mit Shahed-Drohnen von der Region Brjansk und der Ostküste des Asowschen Meeres aus gestartet haben. Achtzehn Drohnen werden von der ukrainischen Luftabwehr in den nördlichen, zentralen und südlichen Teilen der Ukraine abgeschossen.

+++ 06:40 Selenskyj: Greifen weder Putin noch Moskau an +++

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj dementiert eine ukrainische Beteiligung an der Drohnenattacke auf den Kreml. "Wir greifen weder Putin noch Moskau an. Wir kämpfen auf unserem Territorium. Wir verteidigen unsere Dörfer und Städte", sagt er bei einem Besuch in Finnland. Das Büro des russischen Präsidenten hatte zuvor mitgeteilt, dass die Abwehrkräfte in der Nacht zwei Drohnen abgeschossen hätten.

+++ 06:11 ISW: Drohnenanschlag auf Kreml wäre Blamage für Russland +++

Mehrere Indizien deuten darauf hin, dass der Drohnenangriff auf den Kreml am 3. Mai von Russland selbst durchgeführt und gezielt inszeniert wurde. "Es ist äußerst unwahrscheinlich, dass zwei Drohnen mehrere Schichten der Luftabwehr durchdringen und direkt über dem Herzen des Kremls abgeschossen werden. Und das auf eine Weise, die spektakuläre Bilder liefert", heißt es in der Analyse des Institute for the Study of War (ISW). Sollte bei der Anzahl an Luftabwehrsystemen auf den Dächern Moskaus doch ein hochrangiges Ziel wie der Kreml-Senatspalast getroffen werden, wäre es eine "erhebliche Blamage für Russland". Ein nicht inszenierter Drohnenangriff wäre ein Überraschungsmoment gewesen, auf den Russland nicht umgehend hätte reagieren können, so der ISW. Und bislang sei es dem Kreml nicht gelungen, rechtzeitig auf andere militärische Demütigungen zu reagieren, wie beispielsweise die Niederlagen von Balaklija und Cherson.

+++ 05:34 Angeblicher Putin-Anschlag: Russland-Experte Meister vermutet Desinformations-Kampagne +++

Der Russland-Experte Stefan Meister von der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik (DGAP) vermutet hinter der russischen Darstellung des angeblichen Anschlags auf Putin eine Desinformations-Kampagne. "Die Ukraine soll des Staatsterrorismus bezichtigt werden", sagt Meister den Zeitungen der Funke Mediengruppe. "Möglicherweise sollen mit diesem Vorwand eine größere Offensive auf Kiew, noch brutalere Angriffe auf die ukrainische Zivilbevölkerung oder gar ein Versuch der Tötung des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj gerechtfertigt werden."

+++ 04:03 Tanklager brennt - Russland spricht von Drohnenangriff +++

Im Süden Russlands brennt erneut ein Tanklager nahe der Halbinsel Krim. Das Feuer sei durch einen Drohnenangriff ausgelöst worden, berichtet die russische Staatsagentur Tass unter Berufung auf Rettungskräfte. Getroffen wurde demnach das Tanklager einer Ölraffinerie in der Ortschaft Ilski. Schon in der letzten Nacht stand rund 50 Kilometer entfernt ein Treibstoffreservoir in Flammen, auch hier macht Russland einen Drohnenangriff verantwortlich.

+++ 02:11 Gauck findet Schröders Kreml-Nähe "unerträglich" +++

Der frühere Bundespräsident Joachim Gauck übt scharfe Kritik an Altkanzler Gerhard Schröder wegen dessen Verbindungen zu Russland. "Wenn ich an die Figur von Gerhard Schröder denke, macht mich das traurig", sagt Gauck dem "Tagesspiegel". "Dass sich Gerhard Schröder in dieser Weise von Russland in Dienst nehmen lässt, das ist doch einfach unerträglich." Es sei für ihn "inakzeptabel, wie Schröder als Ex-Kanzler seinen Ruf und das Ansehen Deutschlands seinen Privatinteressen untergeordnet hat".

+++ 00:15 Selenskyj fährt nach Den Haag +++

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj ist in den Niederlanden angekommen. Eine Maschine der niederländischen Regierung landete aus Helsinki kommend auf dem Amsterdamer Flughafen Schiphol. Der TV-Sender NOS zeigt Aufnahmen von der Landung und der Autokolonne, die mit starker Polizeibegleitung Richtung Den Haag fährt. Dort wird Selenskyj Medienberichten zufolge mit Premier Mark Rutte und Verteidigungsministerin Kajsa Ollongren zusammenkommen. Außerdem soll ein Besuch beim Internationalen Strafgerichtshof auf dem Programm stehen.

+++ 23:18 Finnische Zeitung umgeht russische Zensur mit Counter-Strike +++

Eine finnische Zeitung versteckt Informationen und Berichte zum Krieg in der Ukraine in dem weltweit beliebten Online-Spiel Counter-Strike. So habe sie einen Weg gefunden, die Medienzensur in Russland zu umgehen, meldet die Zeitung "Helsingin Sanomat". Bei Counter-Strike können Spieler benutzerdefinierte Karten erstellen, die jeder herunterladen und verwenden kann. "Also bauten wir eine slawische Stadt namens Wojna, was auf russisch Krieg bedeutet", erklärt Antero Mukka, der Chefredaktuer der Zeitung. Im Untergeschoss eines der Gebäude der Stadt versteckten die Techniker von "Helsingin Sanomat" einen Raum, in dem Spieler Berichte in russischer Sprache finden können, die von den Kriegskorrespondenten der Zeitung in der Ukraine erstellt wurden. Die Wände des digitalen Raums bedeckten sie mit Artikeln und Fotos, die Ereignisse wie die Massaker in den ukrainischen Städten Butscha und Irpin dokumentieren. Es handle sich um "Informationen, die im Propaganda-Apparat des russischen Staates nicht verfügbar sind", sagte Mukka.

+++ 22:11 Selenskyj reist weiter in die Niederlande +++

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj ist nach Medienberichten auf dem Weg in die Niederlande. Er sei mit dem niederländischen Regierungsflugzeug am Abend aus Helsinki abgeflogen, berichteten die Nachrichtenagentur ANP und der TV-Sender NOS. Es ist der erste Besuch Selenskyjs in den Niederlanden, und er war zuvor nicht angekündigt worden. Selenskyj soll den Berichten zufolge an diesem Donnerstag eine Rede halten. Die Regierung in Den Haag bestätigte die Meldungen bisher nicht. Die Niederlande haben der Ukraine bisher militärische Hilfe von rund 1,2 Milliarden Euro für ihren Abwehrkampf gegen den Angriffskrieg Russlands geliefert.

+++ 21:47 Russische Streitkräfte sollen Sprengstoff im Kernkraftwerk Saporischschja angebracht haben +++

Das russische Militär hat laut Internationaler Atomenergiebehörde (IAEA) Sprengstoff im vierten Energieblock des Kernkraftwerks Saporischschja platziert. Das schreibt der ehemalige stellvertretende Innenminister der Ukraine, Anton Gerashchenko auf Twitter.

+++ 21:17 Totenzahl im Gebiet Cherson steigt weiter +++

Im südukrainischen Gebiet Cherson sind durch russischen Beschuss offiziellen Angaben zufolge mindestens 19 Menschen getötet worden. Allein in der Gebietshauptstadt Cherson seien mindestens zwölf Menschen ums Leben gekommen, teilte die Staatsanwaltschaft mit. 47 weitere wurden verletzt. Nördlich der Stadt starben demnach drei Elektromonteure und nordöstlich ein weiterer Zivilist durch russischen Beschuss. Zuvor war von 16 Toten berichtet worden.

+++ 20:57 USA schnürt weiteres militärisches Hilfspaket mit Panzerabwehrwaffen und Raketen +++

Die US-Regierung hat neue militärische Hilfe für die Ukraine im Wert von 300 Millionen US-Dollar (gut 271 Millionen Euro) angekündigt. Dabei handelt es sich um Munition für Waffensysteme wie die Mehrfachraketenwerfer vom Typ HIMARS und Artilleriegeschosse, teilte das US-Außenministerium mit. Die Vereinigten Staaten schicken demnach auch Panzerabwehrwaffen, Raketen und Kleinwaffen an Kiew. In dem Paket seien außerdem "Lastwagen und Anhänger zum Transport von schwerem Gerät sowie Ersatzteile und andere wichtige Feldausrüstung" enthalten. Dies werde es der Ukraine erlauben, sich weiterhin gegen den Überfall Russlands zu verteidigen.

