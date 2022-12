Die russische Führung lehnt die ukrainischen Bedingungen für Friedensverhandlungen ab. "Es versteht sich von selbst, dass wir zu diesen Bedingungen mit niemandem reden werden", sagte Russlands Außenminister Sergej Lawrow in einem auf der Homepage des Ministeriums veröffentlichten Interview. Russland werde weder die besetzten Gebiete aufgeben, noch Reparationszahlungen leisten oder sich vor internationalen Gerichten schuldig bekennen. Lawrow nannte die Führung in Kiew "verhandlungsunfähig".

+++ 10:49 Russland prahlt mit Masse an Waffen +++

Vor dem Hintergrund der neuen massiven Raketenangriffe auf die Ukraine rühmt sich das russische Verteidigungsministerium auf sozialen Netzwerken mit der Masse eigener Lenkwaffen. "Die Kalibr gehen niemals aus", teilte die Behörde in ihrem Telegram-Kanal mit. Illustriert ist der Spruch mit einer abgefeuerten Rakete. Die "Kalibr"sind Mittelstreckenraketen, die Russland von Schiffen aus dem Schwarzen und Kaspischen Meer auf Ziele in der Ukraine abfeuert.

+++ 10:21 Oberst a.D. Ralph Thiele: Luftangriffe sind Vorboten des "Sturms auf Ukrainer" +++

Aktuell erlebt die Ukraine eine neue Welle russischer Luft- und Drohnenangriffe. Laut Oberst a.D. Ralph Thiele sind sie Vorläufer eines erwarteten "Sturms" auf das Land. Auch die Nachschubbewegungen auf russischer Seite deuten auf verstärkte Offensiven hin, sagt der Militärexperte im Gespräch mit ntv.

+++ 09:56 Luftalarm in Kiew beendet +++

Der offizielle Telegram-Kanal der Kiewer Stadtverwaltung hat Entwarnung gegeben. Der Luftalarm ist nach fast fünf Stunden aufgehoben. Allerdings wurden die Einwohner gewarnt: "Bitte behalten Sie die Meldungen im Auge und kehren Sie in den Schutzraum zurück, wenn die Sirene erneut ertönt."

+++ 09:36 Klitschko: Bislang drei Verletzte in Kiew +++

Nach Angaben von Vitali Klitschko wurden in Kiew bislang drei Menschen ins Krankenhaus eingeliefert, unter ihnen ein 14-jähriges Mädchen. Die Rettungskräfte setzen derweil ihre Such- und Rettungsaktionen fort.

+++ 08:59 Gouverneur von Kiew: Luftalarm dauert an +++

Auf Telegram teilt der Gouverneur von Kiew, Oleksiy Kuleba, mit: "Der Luftalarm dauert an. Die Luftabwehr funktioniert. Wir werden nicht locker lassen. Lasst uns wachsam sein. Russland wird uns nicht einschüchtern."

+++ 08:59 Lwiw derzeit fast komplett ohne Strom +++

Laut dem Bürgermeister von Lwiw sind 90 Prozent der Stadt nach russischen Raketenangriffen auf Infrastruktureinrichtungen derzeit ohne Strom. Straßenbahnen und Oberleitungsbusse verkehren derzeit nicht und es könne zu Unterbrechungen bei der Wasserversorgung kommen.

+++ 08:37 Klitschko rät Bewohnern von Kiew sich zu bevorraten +++

Der Bürgermeister von Kiew, Vitali Klitschko, informiert auf Telegram die Einwohner der Stadt, dass es zu Stromausfällen kommen kann. "Ladet Handys und andere Geräte auf. Bevorratet euch mit Wasser." Zuvor hatte es in der Hautstadt und anderen Städten schwere Explosionen gegeben. Im ganzen Land wurde Luftalarm ausgelöst.

+++ 08:28 Angeblich mehr als 120 Raketen aus Russland abgefeuert +++

Mykhailo Podolyak, Berater des Chefs des ukrainischen Präsidialamtes Wolodymyr Zelenskiy, behauptet auf Twitter, dass heute Morgen über 120 Raketen von Russland auf die Ukraine abgefeuert wurden. Er schreibt: 120+ Raketen über der Ukraine von der "bösen russischen Welt" abgeschossen, um kritische Infrastrukturen zu zerstören und Zivilisten massenhaft zu töten. Mit einem sarkastischen Unterton heißt es in dem Post weiter: "Wir warten auf weitere Vorschläge aus Russland, was nötig wäre, um eine Friedenslösung zu erreichen: Wir warten auf weitere Vorschläge von "Friedenstruppen" über eine "friedliche Lösung", "Sicherheitsgarantien für die Russische Föderation" und [die] Unerwünschtheit von Provokationen.

+++ 08:12 ntv-Reporter Gordian Fritz: "Russische taktische Bomber nehmen Kurs auf Ukraine" +++

Russland startet eine weitere Angriffswelle auf die Ukraine. In weiten Teilen der Ukraine herrscht Luftalarm. Was über die aktuelle Lage bekannt ist, berichtet ntv-Reporter Gordian Fritz aus dem westukrainischen Lwiw.

+++ 07:55 Ukrainische Militärverwaltung: Raketen werden von Schiffen im Schwarzen Meer abgefeuert +++

Laut dem Leiter der ukrainischen Militärverwaltung Kryvyi Rih, Oleksandr Vilkul, werden die Raketen von Schiffen im Schwarzen Meer aus auf die Ukraine abgefeuert. Einem Reuters-Korrespondenten und lokalen Medienberichten zufolge waren in Kiew, Zhytomyr und Odesa Explosionen zu hören. In den Regionen Odesa und Dnipropetrowsk wurden Stromausfälle angekündigt, um mögliche Schäden an der Energieinfrastruktur zu minimieren.

+++ 07:41 Selenskyj-Berater: Über 100 Raketen in mehreren Wellen eingetroffen +++

Auf Twitter mehren sich Stimmen, die über das Geräusch von Explosionen in Kiew berichten. Der Berater des Präsidialamtes, Oleksiy Arestovych, schreibt auf Facebook derweil, dass über 100 Raketen in mehreren Wellen eintrafen und im ganzen Land Luftangriffsalarm zu hören war. Die Militärverwaltung der Stadt Kiew schreibt auf Telegram: "Kiew! Luftabwehr funktioniert! Ruhe bewahren! Bleiben Sie in den Schutzräumen, bis der Luftalarm ertönt."

+++ 07:18 Berichte über Fliegeralarm in Kiew +++

Gegen 6 Uhr morgens wurde in der ukrainischen Hauptstadt Kiew sowie in den südlichen Regionen Cherson und Mykolajiw und in der westlichen Region Zhytomyr Fliegeralarm ausgelöst. "In der Hauptstadt wurde Luftalarm ausgerufen! Bitte begeben Sie sich in den Schutzraum", teilte die Militärverwaltung der Stadt Kiew auf Telegramm mit. Bislang gibt es keine bestätigten Angriffe.

+++ 06:46 Merz fordert von Scholz Lieferung moderner Kampfpanzer +++

Unionsfraktionschef Friedrich Merz pocht auf die Lieferung moderner Kampfpanzer vom Typ "Leopard II" an die Ukraine. "Eine Unterstützung der Ukraine mit Schützenpanzern und Kampfpanzern würde diesen Krieg nicht verlängern, sondern verkürzen", sagte der CDU-Vorsitzende. "Deutschland und andere europäische Länder hätten der Ukraine längst Schützenpanzer und auch Kampfpanzer westlicher Bauart liefern sollen." Merz bezeichnete es als wichtiges Signal auch an Russland, dass US-Präsident Joe Biden dem ukrainischen Präsident Wolodymyr Selenskyj vergangene Woche noch einmal seine Unterstützung zugesichert hat. Es sei gut, dass zumindest die Amerikaner entschlossen handelten und Abwehrraketen lieferten. Eine gemeinsame Aktion von den USA und der Europäischen Union bei verschiedenen Waffenlieferungen an die Ukraine "wäre sicher möglich gewesen", sagte Merz. "Es fehlt im Kanzleramt offenbar der politische Wille, in Europa Führung zu übernehmen."

+++ 06:05 Habeck: Putin verliert diesen Krieg auf dem Schlachtfeld +++

Im Krieg gegen die Ukraine sieht Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck Russland auf dem Weg zur militärischen Niederlage. "Niemand hätte gedacht, dass das Jahr 2022 so endet", sagte der Grünen-Politiker. "Putin verliert diesen Krieg auf dem Schlachtfeld", sagte er mit Blick auf den russischen Präsidenten Wladimir Putin. Das liege daran, dass die ukrainische Armee Waffen von Europa, den NATO-Ländern und den USA bekommt und sie diese Waffen "geschickt und strategisch, klug und heldenhaft" einsetze. "Ich bin dafür, dass Deutschland zusammen mit den Alliierten die Ukraine so unterstützt, dass sie diesen Krieg gewinnen kann", sagte Habeck, der sich schon vor dem Beginn des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine für Waffenlieferungen a

+++ 04:41 Unicef: 1,5 Millionen Kindern in der Ukraine drohen psychische Erkrankungen +++

Rund 1,5 Millionen Kinder in der Ukraine haben nach Schätzungen des UN-Kinderhilfswerks ein sehr hohes Risiko, an Depressionen, an Angstzuständen und an posttraumatischen Belastungsstörungen zu erkranken. "Dieser Ausnahmezustand richtet vor allem in der Psyche der Kinder sehr großen Schaden an", sagt Christian Schneider, Geschäftsführer von Unicef Deutschland, der "Rheinischen Post". "Mütter berichten, dass sie schon für Zweijährige psychologische Hilfe brauchen, weil sie nicht wissen, wie sie ihr Kind beruhigen können".

+++ 01:15 Ukrainischer Botschafter: "Der Frieden fällt nicht vom Himmel" +++

Der ukrainische Botschafter in Deutschland, Oleksii Makeiev, bekräftigt die Forderungen seines Landes nach weiterer Unterstützung. "Der Frieden fällt nicht vom Himmel. Er muss erkämpft werden. Und das machen wir Ukrainer stellvertretend für alle Europäer", sagt Makeiev den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Zur Frage einer Friedenslösung verweist er auf den Zehn-Schritte-Plan des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj. Zu dieser "Friedensformel" gehören neben dem kompletten Abzug der russischen Truppen vom ukrainischen Staatsgebiet die Freilassung aller Kriegsgefangenen, ein Tribunal gegen russische Kriegsverbrecher und Sicherheitsgarantien für die Ukraine. Der Kreml lehnt dies ab.

+++ 22:58 Selenskyj an Ukrainer: "Unterstützt euch gegenseitig" +++

In einer ungewöhnlich unpolitischen Videobotschaft appelliert der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj an die Menschlichkeit und Gefühle seiner Mitbürger. "Egal, was passiert und was euch beschäftigt, unterstützt euch gegenseitig, unbedingt", so der Staatschef. "Bitte nehmen Sie sich die Zeit, Ihren Nächsten freundliche Worte zu sagen." Er rief die Ukrainer auf, sich in Notlagen gegenseitig zu helfen. "Wenn Sie wissen, dass jemand einen Sohn oder eine Tochter aus dem Krieg erwartet, passen Sie bitte auf: Sagen Sie Hallo, hören Sie zu, helfen Sie", sagt Selenslyj. "Umarmen Sie Ihre Familie öfter." Auch nette Worte zu Kollegen oder Freunden seien angebracht. "Bedanke dich öfter bei deinen Eltern, freue dich öfter mit Kindern." Wichtig sei auch, den Kontakt zu Freunden und Angehörigen nicht zu verlieren.

+++ 22:05 London bestätigt Lieferung von Hubschraubern +++

Großbritannien wird der Ukraine ausgemusterte Hubschrauber vom Typ Sea King überlassen. Das gibt das Verteidigungsministerium in London bekannt. Bereits am 23. November hatte die BBC über die geplante Lieferung berichtet. Sowohl bei der britischen Luftwaffe als auch bei der Marine waren Sea Kings seit 1970 im Einsatz, aber 2018 außer Dienst gestellt. Die Mehrzweckhubschrauber können für die U-Boot-Abwehr und für Such- und Rettungsmissionen genutzt werden.

+++ 21:15 Ukraine: Fast 900 Raketen und Drohnen abgeschossen +++

Das ukrainische Militär hat nach eigenen Angaben seit September 850 russische Raketen und Drohnen abgeschossen. Das teilt Jurij Ihnat, Sprecher der ukrainischen Luftwaffe, mit. Demnach hat die Flugabwehr des Landes 420 Raketen und 430 iranische Kamikaze-Drohnen vom Himmel geholt.

+++ 19:44 Lawrow erwartet Angriff auf ukrainische Nachschubrouten +++

Der russische Außenminister Sergej Lawrow erwartet nach eigenem Bekunden eine baldige Unterbrechung der Nachschubwege für Waffen und Munition für die ukrainische Armee aus dem Ausland. "Wir beobachten, dass die Ukraine immer mehr und immer bessere westliche Waffen erhält", sagt Lawrow während eines Interviews im russischen Fernsehen. Daher gebe es unter Militärexperten Forderungen, diese Lieferwege zu unterbrechen. Dabei werde an "Eisenbahnstrecken, Brücken und Tunnel" gedacht, sagt Lawrow. "Ich gehe davon aus, dass sie professionelle Entscheidungen darüber treffen, wie man diese Lieferungen erschwert oder im Idealfall ganz stoppt."





Die früheren Entwicklungen im Ukraine-Krieg lesen Sie hier.