Larry leistet seit 2011 seinen Dienst als "Chief Mouser to the Cabinet Office" (Foto: REUTERS)

Zu den möglichen Auswirkungen des heutigen Tages befragt, gab auch der Tory-Abgeordnete Nigel Evans seine Einschätzung ab. "Das einzige was feststeht, ist, dass Larry die Katze in der Downing Street bleibt. Premierminister kommen und gehen, Larry bleibt", sagte er einem BBC-Reporter. Seit 2011 lebt der Kater in der Amtswohnung des britischen Premierministers. Er trägt den offiziellen Titel "Oberster Mäusejäger des Kabinetts".

+++ 11:08: Barley: Johnson ist "vielleicht eine Chance" +++

Die SPD-Europapolitikerin Katarina Barley sieht in Boris Johnson als voraussichtlich neuen Premierminister "vielleicht eine Chance" für einen geregelten Brexit. Dem SWR sagte die Vize-Präsidentin des EU-Parlaments, Johnson könne die Briten vielleicht von Dingen überzeugen, die die bisherige Regierungschefin May nicht habe vermitteln können. Als Beispiele nannte sie das Abkommen mit der EU oder auch ein zweites Referendum. Von EU-Seite habe sich an den Voraussetzungen für den Brexit aber nichts geändert.

+++ 10:33: Ex-Verteidigungsminister glaubt nicht an harten Brexit +++

Der ehemalige britische Verteidigungsminister Michael Fallon glaubt, Boris Johnson könne in den festgefahrenen Brexit-Verhandlungen zwischen London und Brüssel für frischen Wind sorgen. "Wir wollen einen besseren Deal, das Parlament will einen besseren Deal und Boris Johnson hat klargemacht, dass er auch einen besseren Deal will", sagte Fallon am Morgen der BBC. Die drei Monate bis zum festgelegten Austrittstermin Ende Oktober seien "genug Zeit" um mit "viel gutem Willen auf beiden Seiten" eine Lösung zu finden, die vom Parlament unterstützt werde.

+++ 10:01 Uhr: Johnson macht Pfund-Anleger nervös +++

Die Furcht vor einem chaotischen Brexit setzt dem Pfund Sterling erneut zu. Die Währung verbilligte sich um 0,3 Prozent auf 1,2441 Dollar und steuerte auf ihr Zweieinhalb-Jahres-Tief aus der Vorwoche zu. "Dass Boris Johnson das Rennen macht, gilt mittlerweile als ausgemacht", sagte Portfolio-Manager Thomas Altmann vom Vermögensberater QC Partners. Dem Brexit-Hardliner stünden turbulente Tage bevor, warnte Commerzbank-Analystin Esther Reichelt. "Denn der Widerstand gegen ihn im Parlament - auch unter den Tory-Abgeordneten - ist immens. Spannend wird daher, ob sich Johnson eventuell schon am Donnerstag, dem letzten Tag vor der parlamentarischen Sommerpause, einem Misstrauensvotum stellen muss." Johnson hat mehrfach betont, er wolle sein Land zum 31. Oktober aus der EU führen - mit oder ohne Vereinbarung über die künftigen Beziehungen.

+++ 09:45 Johnson in Umfrage weit vorn +++

Im Rennen um die Nachfolge von Premierministerin Theresa May gilt Boris Johnson als haushoher Favorit, Chef der Konservativen Partei und damit auch der Regierung zu werden. Nach einer jüngsten Umfrage unter Tory-Mitgliedern könnte der umstrittene Politiker mehr als 70 Prozent der Stimmen bekommen. Seinem Konkurrenten, Außenminister Jeremy Hunt, werden nur geringe Chancen eingeräumt. Die Befragung sei mit Unsicherheiten behaftet, doch andere Umfragen seien zu ähnlichen Ergebnissen gekommen, heißt es auf der konservativen Webseite "Conservative Home".

+++ 09:13 Tony Blair: Kein harter Brexit mit Johnson +++

Trotz der erwarteten Kür von Boris Johnson zum neuen britischen Regierungschef hält Ex-Premierminister Tony Blair einen EU-Austritt Großbritanniens ohne Abkommen für ausgeschlossen. "Ohne die Billigung entweder des Parlaments oder der Wähler wird Boris Johnson den No Deal nicht wagen", sagte Ex-Premier Blair mehreren europäischen Zeitungen. Im Parlament sei eine Mehrheit dagegen. Johnson könne entweder eine Neuwahl auslösen oder ein zweites Referendum ansetzen. "Ich glaube, dass Letzteres wahrscheinlicher ist", sagte Blair. Er wandte aber auch ein: "Wenn er ein zweites Referendum zuerst macht, dann ist das Thema Brexit vom Tisch." Dann könne Johnson in eine Neuwahl gegen den Labour-Chef Jeremy Corbyn gehen, "die Corbyn zerstören wird und auch die Brexit Party von Nigel Farage".

+++ 09:01 Irans Außenminister appelliert an Johnson +++

Trotz des anhaltenden Tanker-Konflikts hat sich der iranische Außenminister Mohammed Dschawad Sarif für "normale Beziehungen" mit Großbritannien ausgesprochen - und sich mit einer Botschaft an den wahrscheinlich künftigen neuen britischen Regierungschef Boris Johnson gewandt. "Es ist sehr wichtig für Boris Johnson, wenn er in die Downing Street einzieht, zu verstehen, dass der Iran keine Konfrontation sucht", sagte Sarif bei einem Besuch in Nicaragua. Der Iran wolle "normale Beziehungen, die auf gegenseitigem Respekt gründen", sagte Sarif. Er antwortete damit auf eine Frage von Reportern, ob er eine Botschaft für Johnson habe.

+++ 08:49 CDU-Politiker traut Johnson positive Überraschung zu +++

Der CDU-Außenpolitiker Jürgen Hardt schließt nicht aus, dass Boris Johnson als wahrscheinlicher nächster Premierminister Großbritanniens einen Ausweg aus dem "Brexit-Dilemma" finden könnte. Zwar wäre Johnson als Premier massiv belastet durch den Vorwurf, eine an den Fakten vorbei argumentierende Kampagne gegen die Europäische Union geführt zu haben, sagte Hardt radio ffn. Aber Johnsons bisherige Äußerungen könnten vor allem dazu gedient haben, das Amt des Premierministers zu erlangen. "Was dann geschieht (...), steht, glaube ich, auf einem anderen Blatt. Ich traue Boris Johnson, der ja mit hoher Intelligenz ausgestattet ist, vieles zu, vielleicht auch die eine oder andere positive Überraschung."

+++ 08:30 Uhr: Live-Ticker zur Tory-Abstimmung +++

Der umstrittene Tory-Politiker Boris Johnson wird nach jüngsten Umfragen der neue Premierminister Großbritanniens. Johnson gilt schon lange als haushoher Favorit für die Nachfolge von Theresa May. Seinem Konkurrenten, Außenminister Jeremy Hunt, werden nur geringe Chancen eingeräumt.

Die Konservative Partei wird den Namen des neuen Tory- und Regierungschefs um 11.45 Uhr Ortszeit (12.45 Uhr deutscher Zeit) in London verkünden. Wir begleiten die Bekanntgabe des Ergebnisses und die anschließenden Reaktionen mit einem Liveticker.

Ex-Außenminister Boris Johnson und sein Nachfolger Jeremy Hunt hatten sich den 160.000 Parteimitgliedern in einer Urwahl zur Abstimmung gestellt. Der neue Tory-Vorsitzende wird auch Nachfolger der scheidenden britischen Premierministerin. Der Brexit-Hardliner Johnson gilt als Favorit in dem parteiinternen Duell.

Zuletzt hatten mehrere Minister der britischen Regierung aus Protest gegen Johnsons Brexit-Politik ihren Rücktritt angekündigt, sollte der ehemalige Außenminister das Rennen machen. Johnson ist nach eigenem Bekunden bereit, das Vereinigte Königreich auch ohne Austrittsvertrag bis zum 31. Oktober aus der EU zu führen, sollte Brüssel keine Zugeständnisse machen.