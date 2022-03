Fast jeder dritte Deutsche will einer Umfrage zufolge wegen des Kriegs für die Menschen in der Ukraine spenden. Spendenwillig zeigten sich 30 Prozent der von YouGov befragten Menschen, wie das Institut mitteilt. 13 Prozent der Befragten geben an, bereits Geld oder andere Dinge für die Ukraine gespendet zu haben. Ein gutes Drittel der Deutschen will nicht anlässlich des Krieges spenden.

+++ 11:09 Baerbock will Untersuchungskommission zu Menschenrechtsverletzungen +++

Bundesaußenministerin Annalena Baerbock wirft Russland "gravierendste Verletzungen der Menschenrechte" vor. "Russlands Invasion der Ukraine ist ein Angriff auf das ukrainische Volk: auf seine Freiheit und auf seine Grundrechte", sagt Baerbock in einer Videobotschaft bei der Sitzung des UN-Menschenrechtsrats in Genf. Baerbock spricht sich für eine Untersuchungskommission zur Ukraine aus, "um alle Menschenrechtsverletzungen zu untersuchen, die Russland seit Beginn seiner militärischen Aggression begangen hat".

+++ 10:58 Mariupol wirft Russland "Genozid" vor +++

Der Stadtrat von Mariupol wirft Russland "Genozid an der ukrainischen Bevölkerung" vor. Russland halte die Hafenstadt unter kontinuierlichem Beschuss und beschädige seit sieben Tagen vorsätzlich die zivile Infrastruktur. Kaputte Brücken und Gleise machten Evakuierungen und Lieferungen von Versorgungsgütern unmöglich. Die Wasser- und Energieversorgung werde behindert, ebenso wie die Möglichkeit zu heizen. Der Stadtrat fordert die Einrichtung humanitärer Korridore.

+++ 10:50 Russischer Friedensnobelpreisträger warnt vor Atomkrieg +++

Der russische Friedensnobelpreisträger Dmitri Muratow warnt vor der Gefahr eines Atomkriegs nach dem russischen Angriff auf die Ukraine. "Das wäre natürlich ein Alptraum, aber ich schließe nicht aus, dass es irgendwann tatsächlich Versuchungen geben könnte, auf den nuklearen Knopf zu drücken", sagt der regierungskritische Journalist in einer Anhörung des Europaparlaments. "Es gibt hier tatsächlich die Gefahr eines Nuklearkriegs." Er begründet diese Furcht mit Äußerungen des russischen Präsidenten Wladimir Putin und dessen Außenminister Sergej Lawrow. "Für mich ist das extrem beunruhigend", sagte Muratow. Vor einigen Wochen hätte sich auch niemand vorstellen können, dass Russland die Ukraine attackieren würde.

+++ 10:32 Moskau: Ziele des Militäreinsatzes werden vollständig erreicht +++

Russland hält Vize-Außenminister Sergej Rjabkow zufolge den Kontakt mit den USA aufrecht. Dies laufe hauptsächlich über die Botschaften, zitiert ihn die Nachrichtenagentur Tass. Er denke, dass die Gespräche mit der Ukraine in Belarus zu Ergebnissen führen könnten, sagt er laut Tass weiter. Zudem gehe er davon aus, dass die Ziele des russischen Militäreinsatzes in der Ukraine vollständig erreicht würden.

+++ 10:14 Ukrainische Diplomaten aus Moskau treffen in Lettland ein +++

Ukrainische Diplomaten aus Moskau treffen in Lettland ein. Das teilt der lettische Außenminister Edgars Rinkevics über Twitter mit. Lettland heiße die ukrainischen Diplomaten willkommen, schreibt er. Sein Land hatte den Diplomaten nach einem Hilfegesuch am Samstag Zuflucht angeboten.

+++ 10:03 Ukrainischer Rettungsdienst: 34 Zivilisten in Charkiw getötet +++

34 Zivilisten sind nach ukrainischen Rettungsdienst-Angaben innerhalb von 24 Stunden in der östlichen Region Charkiw getötet worden. Der Gouverneur der Region Donezk teilt unterdessen mit, dass es in der Hafenstadt Mariupol keinen Strom und keine Wasserversorgung mehr gibt. Mariupol war eines der ersten Ziele des russischen Angriffs auf die Ukraine.

+++ 09:53 Litauen leitet Ermittlungen wegen Kriegsverbrechen ein +++

Die litauische Generalstaatsanwaltschaft nimmt nach eigenen Angaben Ermittlungen über mutmaßliche Verbrechen gegen die Menschlichkeit und Kriegsverbrechen in der Ukraine nach Beginn der russischen Invasion auf. Untersucht würden unter anderem Militärangriffe auf Zivilisten und Ärzte sowie die Zerstörung von Häusern, Kliniken, Bildungs- und andere zivile Einrichtungen, die zum Tod von Erwachsenen und Kinder geführt hätten.

+++ 09:44 Paris rät Franzosen in Russland "dringend" zur Ausreise +++

Das französische Außenministerium rät Franzosen in Russland dringend zur Ausreise. Aufgerufen sind alle Franzosen, deren Anwesenheit in Russland nicht notwendig ist, heißt es auf der Website des Außenministeriums. "Im Kontext der russischen Invasion in die Ukraine und der internationalen Sanktionen ist erhöhte Wachsamkeit gefordert", betont das Ministerium, das zugleich von Reisen nach Russland abrät. Das Ministerium verweist auf eine Liste von indirekten Verbindungen nach Frankreich, etwa über Istanbul, Dubai, Kairo oder auf dem Landweg über Estland oder Finnland. Alle Franzosen, die sich längerfristig oder vorübergehend in Russland aufhalten, sollen sich online bei den Konsulaten registrieren.

+++ 09:31 EU bereitet sich auf Millionen Ukraine-Flüchtlinge vor +++

Die Europäische Union bereitet sich auf die Ankunft von Millionen von Ukraine-Flüchtlingen vor. EU-Kommissarin Ylva Johansson sagt vor einem Innenministertreffen der 27 EU-Länder in Brüssel, schon jetzt seien "fast eine Million Menschen" in die EU geflohen. Die EU-Kommission schlägt vor, Menschen aus dem Kriegsgebiet für bis zu drei Jahre Schutz zu gewähren. Dafür soll erstmals eine seit 2001 gültige Richtlinie zum temporären Schutz von Flüchtlingen aktiviert werden, die als Folge der Balkankriege beschlossen worden war.

+++ 09:25 Ost-Ausschuss: Deutsche Firmen stehen hinter Sanktionen +++

Deutsche Unternehmen stehen nach Darstellung des Geschäftsführers des Ost-Ausschusses der Deutschen Wirtschaft, Michael Harms, klar hinter den Sanktionen gegen Russland. "Alle sind der Überzeugung, dass diese Sanktionen notwendig sind; wirtschaftliche Erwägungen müssen jetzt zurückstehen", sagt Harms im ZDF. Während es bei der Verhängung von Sanktionen wegen der russischen Annexion der Krim 2014 noch Diskussionen gegeben haben, inwieweit diese Sanktionen wirklich notwendig seien, erlebe er jetzt "eine große Geschlossenheit".

+++ 09:21 Rund 575.000 Menschen nach Polen geflohen +++

Polen zählt immer mehr Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine. Insgesamt seien bislang rund 575.100 Geflüchtete aus dem Nachbarland angekommen, teilt der Grenzschutz mit. Am Mittwoch seien es rund 95.000 gewesen, und bis Donnerstagmorgen um sieben Uhr seien weitere rund 27.100 Menschen über die Grenze gekommen.

+++ 09:12 Steuerzahlerbund fordert Privilegien-Stopp für Schröder +++

Wegen der Tätigkeit für staatliche russische Energieunternehmen fordert der Bund der Steuerzahler, Altkanzler Gerhard Schröder die Amtsausstattung für dessen Berliner Büro zu entziehen. "Es wäre ein Gebot der Stunde, dass Bundeskanzler Scholz den Büroleiter-Posten und das weitere Büropersonal für Altkanzler Schröder zunächst nicht neu besetzt", sagt Verbandspräsident Reiner Holznagel dem "Handelsblatt". "Alles andere wäre ein falsches Signal." Die Ausstattung ehemaliger Bundeskanzler ist nicht gesetzlich geregelt. Die Finanzmittel stammen aus dem Etat des Bundeskanzleramts und werden vom Haushaltsausschuss des Bundestags bewilligt.

+++ 09:03 Kremlkritischer Radiosender Echo Moskwy geschlossen +++

Der russische Hörfunksender Echo Moskwy ("Echo Moskaus") ist nach Angaben seines Chefredakteurs Alexej Wenediktow aufgelöst worden. Kurz zuvor hatte die Generalstaatsanwaltschaft gefordert, den Zugang zu dem Sender sowie zum unabhängigen Online-Sender Doschd wegen der Berichterstattung über die Ukraine-Invasion zu begrenzen. Echo Moskwy war eine der wenigen verbliebenen liberalen Medieneinrichtungen, die der Kreml noch toleriert hatte.

+++ 08:55 Russische Nachrichtenagentur: Radio- und TV-Zentrum in Kiew getroffen +++

Die russischen Streitkräfte treffen der Nachrichtenagentur Interfax zufolge beim Beschuss der ukrainischen Hauptstadt Kiew ein Radio- und Fernsehzentrum. Zudem hätten russische Truppen die Stadt Balaklija in der Nähe der ostukrainischen Millionenstadt Charkiw eingenommen, meldet Interfax unter Berufung auf das russische Verteidigungsministerium. Erst am Dienstag waren Raketen in einem Fernsehturm in Kiew eingeschlagen, was nach Angaben der Regierung in Moskau ein gezielter Angriff auf die ukrainische Informationskriegführung gewesen sein soll.

+++ 08:41 Russische Wirtschaft hat mehr zu verlieren als der Westen +++

Russland hat bei lang anhaltenden Sanktionen und einem langfristigen Handelskonflikt laut Experten deutlich mehr zu verlieren als der Westen. "Ein Handelskrieg zwischen Russland sowie den USA und ihren Verbündeten würde Russlands Wirtschaft langfristig empfindlich treffen", erklärt der Handelsforscher am Kieler Institut für Weltwirtschaft (IfW), Alexander Sandkamp. Die russische Wirtschaftsleistung könnte demnach langfristig um jährlich knapp zehn Prozent einbrechen.

+++ 08:31 Chodorkowski bei ntv: "Putin ist nicht Sicherheit" +++

Der russische Exil-Oppositionelle Michail Chodorkowski spricht mit ntv über den Krieg gegen die Ukraine, Putins Geisteszustand und die Nervosität der Oligarchen. Worte könnten den zunehmend isolierten russischen Präsidenten nicht mehr erreichen, sagt Chodorkowski, der in Russland zehn Jahre in Haft saß.

+++ 08:25 Ratingagenturen stufen Russlands Kreditwürdigkeit auf "Ramsch"-Niveau herab +++

Die Ratingagenturen Fitch und Moody's stufen die Kreditwürdigkeit von Russland auf "Ramsch"-Niveau herab. Fitch nimmt die Bewertung um sechs Stufen von BBB auf B zurück. Eine so starke Abwertung eines einzelnen Staates gab es zuletzt 1997 bei Südkorea. Gleichzeitig werden die Aussichten "negativ" bewertet, was die Tür zu weiteren Herabstufungen öffnet. Moody's nimmt das Rating ebenfalls um sechs Stufen zurück, und zwar von Baa3 auf B3. Begründet werden die Schritte damit, dass die westlichen Sanktionen die Fähigkeit des Landes zur Bedienung der Schulden in Frage stellten und die Wirtschaft schwächen erheblich würden.

+++ 08:19 Merz: Militärische Möglichkeiten der NATO ausgeschöpft +++

Der CDU-Vorsitzende Friedrich Merz sieht mit den Waffenlieferungen an die Ukraine die Möglichkeiten Deutschlands und der NATO ausgeschöpft, dem Land militärisch im Kampf gegen Russland beizustehen. "Wir stehen an der Grenze dessen, was hier militärisch möglich ist", sagt Merz im ZDF. "Da zeigt sich eben, wie begrenzt unsere Möglichkeiten heute sind, ein Land zu schützen, das nicht einem Bündnis angehört. Das ist kein Konflikt der NATO."

+++ 08:15 Russland und Belarus von Paralympics in Peking ausgeschlossen +++

Russland und Belarus dürfen wegen des Ukraine-Krieges nun doch nicht an den am Freitag beginnenden Winter-Paralympics in Peking teilnehmen. Das gibt das Internationale Paralympische Komitee bekannt und revidiert damit seine Entscheidung vom Vortag.

+++ 08:11 Bericht: Oligarchen-Jacht in Hamburg beschlagnahmt +++

Deutsche Behörden haben anscheinend die Luxusjacht des russischen Oligarchen Alisher Usmanow in Hamburg beschlagnahmt. Mitarbeiter der Werft Blohm+Voss, die an dem Schiff gearbeitet hätten, seien deshalb am Mittwoch nicht mehr zur Arbeit erschienen, berichtet das US-Wirtschaftsmagazin "Forbes" unter Berufung auf drei ungenannte Quellen innerhalb der Jacht-Industrie. Eine Bestätigung liegt noch nicht vor. Die 156 Meter lange Jacht namens "Dilbar" wurde von der Bremer Lürssen-Werft gebaut. Usmanow soll sie 2016 Schätzungen zufolge für rund 600 Millionen Dollar gekauft haben. Seit Ende Oktober befand sie sich für eine Generalüberholung bei Blohm+Voss in Hamburg.

+++ 08:09 Opernstar Netrebko in Stuttgart nicht willkommen +++

Weil sich die russische Opernsängerin Anna Netrebko nach Ansicht ihrer Kritiker nicht eindeutig vom russischen Präsidenten Wladimir Putin distanziert, steht auch ihr nächster großer Auftritt in Stuttgart auf der Kippe. Solange sich die Russin nicht "glaubwürdig" äußere, werde sie im September nicht im Ehrenhof des Neuen Schlosses singen, sagt Landesfinanzminister Danyal Bayaz den "Stuttgarter Nachrichten" und der "Stuttgarter Zeitung". "Wer sich nicht vollständig von einem brutalen Kriegstreiber lossagt, hat bei uns in Stuttgart keinen Platz", sagt er weiter. Im vergangenen Jahr hatte die Sopranistin, die auch in Wien lebt, mit einer großen Gala im Kremlpalast in Moskau ihren 50. Geburtstag gefeiert.

+++ 08:02 Kiew fordert Korridore für Hilfslieferungen +++

Die Ukraine fordert Korridore, durch die die Menschen mit Hilfsgütern versorgt werden können. Kinder müssten in Sicherheit gebracht werden, Lebensmittel, Medikamente und Rettungswagen seien dringend nötig, sagt ein Berater des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj.

+++ 07:57 Augsburgs Oberbürgermeisterin bittet Gorbatschow um Hilfe +++

Augsburgs Oberbürgermeisterin Eva Weber bittet den ehemaligen Präsidenten der Sowjetunion, Michail Gorbatschow, sich für ein Ende des Krieges in der Ukraine einzusetzen. Das berichtet der bayerische Rundfunk. In ihrem Brief zu Gorbatschows 91. Geburtstag schrieb Weber demnach: "Wir ahnen die große Not, in der Millionen von Menschen derzeit sind und wenden uns an Sie als Kenner der Situation vor Ort, als ehemaligen Staatschef der Sowjetunion und als Friedenspreisträger der Stadt Augsburg: Bitte setzen Sie sich mit allen Ihnen möglichen Mitteln ein, diesen Krieg zu beenden."

+++ 07:38 Separatisten drohen mit Angriff auf Mariupol +++

Die pro-russischen Separatisten in Donezk drohen mit einem Angriff auf die Hafenstadt Mariupol am Asowschen Meer. Die Stadt könnte gezielt angegriffen werden, sollten die ukrainischen Truppen sich nicht ergeben, meldet die russische Nachrichtenagentur Interfax unter Berufung auf den Separatistenkommandeur Eduard Basurin. Russische und separatistische Truppen haben die Stadt mit ihren 430.000 Einwohnern nach eigenen Angaben eingekesselt. Mariupol liegt nahe der sogenannten Kontaktlinie zwischen prorussischen Separatisten und ukrainischer Armee im Verwaltungsbezirk Donezk. Die Stadt hat strategisch große Bedeutung. Nach Angaben von Bürgermeister Wadym Bojtschenko ist Mariupol nach Angaben nach Luftangriffen ohne Wasser, Heizung und Strom.

+++ 07:22 Russische Mütter dürfen gefangen genommene Söhne in Kiew abholen +++

Die Ukraine erlaubt russischen Müttern anscheinend, ihre Söhne aus der Gefangenschaft abzuholen - einzige Voraussetzung: Sie müssen die Reise nach Kiew antreten und die jungen Soldaten persönlich auslösen. "Nachdem Putins faschistische Armee in den Luftraum eingedrungen ist und diesen geschlossen hat, geht das nur noch auf diesem Wege", erklärt das ukrainische Verteidigungsministerium auf seiner Informationsplattform "Army Inform". Dann teilt es eine Anleitung für Mütter, die das Angebot annehmen wollen. Erklärt wird, wie sie die Gefangenschaft ihrer Söhne bestätigen können. Anschließend folgt eine Beschreibung, wie sie über die russische Exklave Kaliningrad oder die belarussische Hauptstadt Minsk nach Polen und von dort in die ukrainische Hauptstadt gelangen. "Wir Ukrainer führen im Gegensatz zu Putins Faschisten keinen Krieg mit Müttern und ihren gefangenen Kindern", beendet das Verteidigungsministerium seine Mitteilung.

+++ 07:20 Deutschland will Flugabwehrraketen an Ukraine liefern +++

Deutschland will weitere Waffen an die Ukraine liefern. Das Wirtschaftsministerium genehmigt die Abgabe von 2700 Flugabwehrraketen vom Typ "Strela" aus ehemaligen NVA-Beständen, wie die Deutsche Presse-Agentur aus Kreisen des Ministeriums erfuhr.

+++ 06:53 Bericht: China bat Russland, mit Krieg bis nach Olympia zu warten +++

China soll Russland Anfang Februar gebeten haben, nicht vor dem Ende der Olympischen Winterspiele in Peking in die Ukraine einzumarschieren. Das berichtet die "New York Times" und beruft sich auf einen Geheimdienstbericht. Demnach soll China vor Beginn des Angriffskriegs Kenntnis von den Absichten Russlands gehabt haben. Das Papier wird laut der Zeitung von offiziellen Stellen als glaubwürdig eingestuft.

+++ 06:35 Indien dementiert russische Berichte zu Geiseln in Ukraine +++

Indien weist russische Berichte zurück, wonach die Ukraine in Charkiw eine große Gruppe indischer Studierender als Geiseln genommen haben soll. Ein russischer Militärsprecher hatte indischen Medien zufolge nach einem Gespräch zwischen dem russischen Präsidenten Wladimir Putin und dem indischen Premierminister Narendra Modi am Mittwoch behauptet, dass ukrainische Behörden die Studierenden daran gehindert hätten, ukrainisches Territorium zu verlassen. Indien habe keine entsprechenden Berichte gehört, teilt nun das Außenministerium in Neu Delhi mit. Vielmehr habe man mit ukrainischen Behörden zusammengearbeitet, damit am Mittwoch viele indische Studierende Charkiw und umliegende Gebiete mit Spezialzügen verlassen konnten.

+++ 06:21 Japanische Fluglinien streichen alle Flüge nach Europa +++

Die japanischen Fluglinien Japan Airlines (JAL) und ANA setzen alle Flüge von und nach Europa wegen Sicherheitsbedenken aus. "Wir beobachten die Situation ständig, aber angesichts der derzeitigen Lage in der Ukraine und der verschiedenen Risiken haben wir beschlossen, die Flüge zu streichen", sagt ein JAL-Sprecher Reuters. Auf der Website von ANA Cargo heißt es, die Aussetzung der Flüge sei auf die "hohe Wahrscheinlichkeit zurückzuführen, dass der Betrieb aufgrund der aktuellen Situation in der Ukraine Russland nicht überfliegen kann".

+++ 06:09 Rheinmetall rechnet mit bis zu 3000 neuen Stellen +++

Der Rüstungskonzern Rheinmetall rechnet damit, 1000 bis 3000 zusätzliche Mitarbeiter für neue Aufträge durch die Bundeswehr-Aufrüstung zu benötigen. Das sagt Vorstandschef Armin Papperger der "Wirtschaftswoche". Hintergrund sind die Investitionspläne der Bundesregierung. Den ersten Auftrag für mehrere Tausend neue Helme habe das Düsseldorfer Unternehmen bereits in dieser Woche erhalten.

+++ 05:58 Experten prangern Einsatz von Streumunition an +++

Konfliktforscher und Menschenrechtsorganisationen prangern den Einsatz von Streumunition gegen die ukrainische Bevölkerung an. Bei Angriffen dieser Art auf ukrainische Städte wurden Berichten zufolge in den vergangenen Tagen mehrere Menschen getötet, darunter auch Kinder. Angesichts der russischen Artillerie, die immer weiter an die großen Städte heranrückt, sagt Simone Wisotzki von der Hessischen Stiftung Friedens- und Konfliktforschung: "Wir müssen uns auf schlimmes Leid einstellen." Streumunition sei keine Präzisionswaffe, so Wisotzki. Bilder und Videos vor allem aus Charkiw, der zweitgrößten ukrainischen Stadt, zeigen Explosionen und Munitionsreste, die sich dieser Munitionsart zuordnen lassen.

+++ 05:50 US-Regierung kritisiert Unterdrückung der Medienfreiheit in Russland +++

Die US-Regierung wirft Moskau vor, die Medienfreiheit in Russland gerade mit Blick auf den Krieg in der Ukraine massiv einzuschränken. "Im eigenen Land führt der Kreml einen umfassenden Angriff auf die Medienfreiheit und die Wahrheit durch. Und Moskaus Bemühungen, die Wahrheit über die brutale Invasion zu unterdrücken, werden immer intensiver", teilt der Sprecher des US-Außenministeriums, Ned Price, mit. Die russische Regierung drossele auch soziale Medien wie Twitter, Facebook und Instagram, auf die sich Millionen russischer Bürger verließen, um Zugang zu unabhängigen Informationen zu erhalten.

+++ 05:34 Tschechien ruft wegen Zustroms an Flüchtlingen Notstand aus +++

Die tschechische Regierung ruft wegen des Zustroms an Flüchtlingen aus der Ukraine den Notstand aus. Das ermögliche eine bessere Koordinierung der Hilfe in dieser Krisensituation, sagt Innenminister Vit Rakusan nach einer Kabinettssitzung. Der Notstand war in den vergangenen zwei Jahren mehrmals wegen der Pandemie verhängt worden und ermöglicht es der Regierung unter anderem, Maßnahmen ohne Zustimmung des Parlaments zu treffen.

+++ 04:51 Schwere Explosionen lösen Luftalarm in Kiew aus +++

In der ukrainischen Hauptstadt Kiew kommt es in der Nacht zu mehreren schweren Explosionen. Der Agentur Unian zufolge wird Luftalarm ausgelöst. Die Bewohner seien aufgerufen worden, sofort Schutz zu suchen, heißt es. Noch ist unklar, ob es sich etwa um einen Luftangriff handelt und was die Ziele gewesen sein könnten. Bereits zuvor wurde beim Einschlag eines Geschosses südlich des Hauptbahnhofs von Kiew mindestens ein Mensch verletzt. Ein Mann sei mit einer Schrapnellwunde am Bein ins Krankenhaus gebracht worden, teilen die örtlichen Behörden mit. Ukrainische Medien berichten zudem über Kämpfe in Vororten der Millionenstadt. Dabei soll ein russisches Flugzeug abgeschossen worden sein. Die Angaben sind nicht unabhängig zu prüfen.

+++ 04:32 Bericht: Großbritannien will Besitz von Oligarchen in Russland beschlagnahmen +++

Die britische Regierung arbeitet einer Zeitung zufolge an Plänen, um den Besitz von russischen Oligarchen im Land beschlagnahmen zu können. Nach den Vorstellungen von Kabinettsminister Michael Gove wären damit keine Entschädigungszahlungen verbunden, berichtet die "Financial Times". Betroffen wären neun Oligarchen, gegen die Großbritannien Sanktionen erlassen hat. Allerdings dürften die Vorschläge eine gesetzliche Grundlage benötigen und könnten vor Gericht angefochten werden, berichtet die Zeitung weiter. Eine Stellungnahme der Regierung in London liegt nicht vor.

+++ 04:14 Eine Million Menschen aus Ukraine geflohen +++

Seit Beginn der russischen Invasion in der Ukraine sind bereits eine Million Menschen aus dem angegriffenen Land geflohen. Das teilt der UN-Hochkommissar für Flüchtlinge, Filippo Grandi, mit. "In nur sieben Tagen haben wir den Exodus von einer Million Flüchtlingen aus der Ukraine in die Nachbarländer miterlebt", schreibt Grandi und fügt hinzu: "Für viele weitere Millionen in der Ukraine ist es an der Zeit, dass die Waffen verstummen, damit lebensrettende humanitäre Hilfe geleistet werden kann." Auch in Deutschland treffen immer mehr Kriegsflüchtlinge ein. Das Bundesinnenministerium zählte zuletzt 5000 registrierte Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine.

+++ 03:54 Amazon will Ukraine mit Cybersicherheit und Logistik unterstützen +++

Der Internetriese Amazon kündigt Hilfen für die Ukraine an. "Wir unterstützen humanitäre Hilfsorganisationen vor Ort mit Geldspenden von Amazon und unseren Mitarbeitern, mit Logistik, um Hilfsgüter zu den Bedürftigen zu bringen", schreibt CEO Andy Jassy auf Twitter. Der Konzern biete auch sein Fachwissen im Bereich der Cybersicherheit an.

+++ 03:37 Russische Armee nimmt Hafenstadt Cherson ein +++

Die ukrainischen Behörden bestätigen die Einnahme der Hafenstadt Cherson im Süden der Ukraine durch die russische Armee. Regionalverwaltungschef Gennady Lakhuta schreibt im Mitteilungsdienst Telegram, russische "Besatzer" seien in allen Stadtteilen und "sehr gefährlich". Cherson ist die erste Großstadt, die Russland seit dem Einmarsch in die Ukraine vor einer Woche erobert hat. Die russische Armee hatte die Einnahme von Cherson bereits am Morgen gemeldet.

+++ 03:05 Berichte: Luftangriffe töten acht Menschen in Charkiw +++

In der ostukrainischen Stadt Isjum bei Charkiw sind nach Angaben örtlicher Behörden bei einem Luftangriff acht Menschen getötet worden, darunter zwei Kinder. Medien zufolge ist bei der Attacke in der Nacht zu Donnerstag ein mehrstöckiges Wohnhaus getroffen worden. Die Angaben sind nicht unabhängig zu prüfen. In der Großstadt Charkiw schlugen demnach zwei Raketen in ein Verwaltungsgebäude ein. Dabei soll auch die Mariä-Himmelfahrt-Kathedrale nicht näher beschriebene Schäden erlitten haben. Die Ukraine fordert Russland zu einer Feuerpause in den Regionen Charkiw und Sumy auf, um Zivilisten in Sicherheit bringen zu können. In Korosten nördlich der Stadt Schytomyr starben nach Angaben der Verwaltung zwei Menschen bei einem Luftangriff auf einen großen Kontrollpunkt. Fünf Menschen wurden verletzt.

+++ 02:45 Biden zu UN-Vollversammlung: "Russland stand isoliert da" +++

US-Präsident Joe Biden spricht der Weltgemeinschaft seine Anerkennung für die Verurteilung des russischen Angriffs auf die Ukraine aus. "Eine überwältigende Mehrheit der Nationen erkennt an, dass (Russlands Präsident Wladimir) Putin nicht nur die Ukraine angreift, sondern die Grundlagen des globalen Friedens und der Sicherheit", teilt der US-Präsident mit Blick auf eine Abstimmung der UN-Vollversammlung mit. Die Abstimmung mache die Isolation Putins deutlich. Sie ziehe auch Belarus für seine "inakzeptable Beteiligung an diesem Krieg" zur Rechenschaft. "Russland stand isoliert da, mit der Unterstützung von nur vier brutalen, autoritären Staaten", so Biden. In New York stellten sich die meisten Länder der Welt hinter eine Resolution, die den Angriff Russlands auf die Ukraine verurteilt. 141 Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen stimmten bei einer Dringlichkeitssitzung der Vollversammlung dafür - weit mehr als bei früheren Konflikten ähnlicher Art.

+++ 02:22 Selenskyj sagt Gegnern der Ukraine harten Kampf an +++

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj sagt den Gegnern seines Landes einen harten Kampf an. "Sie werden hier keinen Frieden haben, sie werden hier kein Essen haben, sie werden hier keine ruhige Minute haben", sagt der 44-Jährige in einer Videobotschaft. Besetzer würden von den Ukrainern nur eine Sache bekommen: "Eine solch heftige Gegenwehr, dass sie sich für immer daran erinnern, dass wir das Unsere nicht hergeben." Innerhalb einer Woche (seit dem Einmarsch Russlands) habe die Ukraine Pläne durchkreuzt, die der "Feind" seit Jahren vorbereitet habe. Selenskyj spricht von fast 9000 getöteten Russen. Der moralische Zustand der russischen Armee verschlechtere sich. Täglich würden russische Soldaten gefangen genommen. "Und sie sagen nur eine Sache. Sie wissen nicht, wofür sie hier sind", sagt er.

+++ 02:00 Bundeswehr prüft weitere Waffenlieferungen an Ukraine +++

Die Bundeswehr prüft nach den Worten von Bundeswehr-Generalinspekteur Eberhard Zorn die Lieferung weiterer Rüstungsgüter aus eigenen Beständen an die Ukraine. "Die ukrainischen Streitkräfte haben eine sehr lange Liste an die NATO geschickt - von Sanitätsmaterial über Munition bis zu Transportfahrzeugen", sagt Zorn den Zeitungen der Funke-Mediengruppe. "Wir schauen, was geht." Der ranghöchste Soldat der Bundeswehr hebt die Bedeutung der militärischen Unterstützung für die Ukraine hervor. "Alle westlichen Partner liefern Waffen, Gerät, Munition. Es kommt eine Menge zusammen", sagt Zorn. "Und wenn nur die Hälfte der Flugabwehrwaffen trifft, kann das zum 'Game Changer' werden. Es gibt da entsprechende Lehren aus dem Afghanistan-Feldzug der Sowjetunion in den Achtzigern."

+++ 01:40 US-Regierung: Russland führt zunehmend Krieg gegen Zivilisten +++

Die russische Armee nimmt nach Angaben der US-Regierung zunehmend Zivilisten ins Visier. Russland bringe "extrem tödliche Waffen" ins Land, sagt die US-Botschafterin bei den Vereinten Nationen, Linda Thomas-Greenfield. Dies umfasse Streubomben und Vakuumbomben, die international geächtet sind und "keinen Platz auf dem Schlachtfeld" haben. Bei der russischen Offensive seien bereits "Hunderte, wenn nicht Tausende Zivilisten getötet oder verletzt worden", sagt US-Außenminister Antony Blinken. Die Folgen für die Bevölkerung seien "erschütternd". Das russische Militär greife Gebäude und Städte an, die "keine militärischen Ziele sind", betont er: "Die humanitären Auswirkungen werden in den kommenden Tagen noch zunehmen."

+++ 01:23 Spotify zieht sich aus Russland zurück +++

Der Streamingdienst Spotify schließt nach eigenen Angaben seine Niederlassung in Russland und entfernt vom russischen Staat bezahlte Angebote. Der Schritt sei die Konsequenz aus dem "unprovozierten Angriff" Russlands auf die Ukraine, erklärt Spotify. Seit Kriegsbeginn habe Spotify "Tausende Podcast-Folgen überprüft" und den Zugang zu Podcasts eingeschränkt, die von Medien mit Verbindungen zum russischen Staat betrieben werden. Sämtliche Inhalte der staatlichen Sender Russia Today und Sputnik seien entfernt worden. Für russische Nutzer bleibe Spotify jedoch weiter zugänglich.

+++ 01:05 US-Luftraum ab jetzt für russische Flugzeuge gesperrt +++

Einen Tag nach der Ankündigung durch Präsident Joe Biden tritt die Sperrung des US-Luftraums für russische Flugzeuge in Kraft. Von dem Verbot seien Linien-, Charter- und Frachtmaschinen betroffen, erklärt das US-Verkehrsministerium. Die Anordnung gilt demnach für alle Flugzeuge, die sich im Besitz eines russischen Staatsbürgers befinden oder die von einem Russen geleast, gechartert oder betrieben werden. In der Anordnung für russische Fluglinien, darunter auch Aeroflot, heißt es, die Luftraumsperre gelte "mit sofortiger Wirkung" und bis auf Weiteres.

+++ 00:38 Lindner nimmt bei Sanktionen Kryptowährungen ins Visier +++

Nach einem virtuellen Sonder-Finanzministertreffen der EU droht Bundesfinanzminister Christian Lindner Russland mit verschärften Sanktionen. Der Druck angesichts des russischen Einmarsches in die Ukraine werde "verstärkt, sollte die russische Führung nicht einlenken", schreibt Lindner auf Twitter. Er fordert zudem Maßnahmen, um zu verhindern, dass von Sanktionen betroffene Einzelpersonen oder Unternehmen Kryptowährungen verwenden, um die Strafmaßnahmen zu umgehen. Kryptowährungskäufe in Rubel sind auf ein Rekordhoch geklettert, seit die USA und ihre westlichen Verbündeten den russischen Finanzsektor mit harten Sanktionen überzogen.

+++ 00:16 Dominikanische Republik: 17.000 Russen und Ukrainer sitzen fest +++

Fast 17.000 Touristen aus Russland und der Ukraine sitzen offenbar in der Dominikanischen Republik fest, weshalb ihnen der Karibikstaat nun Unterkünfte zur Verfügung stellen will. Ihnen werde das Aufenthaltsrecht in einer Unterkunft garantiert, "bis eine endgültige Lösung für ihre Situation angesichts des Konflikts in ihren Ländern gefunden ist", teilt das Tourismusministerium des Inselstaates mit. Eine entsprechende Vereinbarung hätten die Regierung und der Hotel- und Gaststättenverband Asonahores sowie Hotelvertreter getroffen.

+++ 00:10 Internationaler Strafgerichtshof nimmt Ermittlungen zu Kriegsverbrechen auf +++

Der Internationale Strafgerichtshof (IStGH) nimmt Ermittlungen zu möglichen Kriegsverbrechen in der Ukraine auf. Das Ermittlungsverfahren starte "sofort", erklärt IStGH-Chefermittler Karim Khan. Die Sammlung von Beweismitteln "hat jetzt begonnen". Für seine Ermittlungen habe er die Unterstützung von 39 Staaten erhalten.

+++ 00:01 Weltbank stoppt alle Projekte in Russland und Belarus +++

Wegen des Kriegs in der Ukraine stoppt die Weltbank alle Projekte in Russland und in Belarus. Die Organisation habe allerdings bereits seit 2014 keine Kredite oder Investitionen in Russland mehr genehmigt, erklärt die Weltbank. Seit Mitte 2020 habe es auch keine neuen Kredite für Belarus gegeben. Russland hatte 2014 die ukrainische Schwarzmeer-Halbinsel Krim eingenommen. In Belarus war es im August 2020 zu einer Präsidentschaftswahl gekommen, die von der internationalen Gemeinschaft weithin als gefälscht eingeschätzt wurde.

+++ 23:47 Großbritannien wirft Russland Kriegsverbrechen vor +++

Großbritannien bezichtigt den russischen Präsidenten Wladimir Putin, für Kriegsverbrechen bei den Angriffen auf die Ukraine verantwortlich zu sein. "Was wir schon jetzt von Wladimir Putins Regime gesehen haben, bezüglich der Nutzung von Kampfmitteln, die sie bereits auf unschuldige Zivilisten abgeworfen haben, das erfüllt aus meiner Sicht bereits vollkommen die Bedingungen eines Kriegsverbrechens", sagt Großbritanniens Premier Boris Johnson. Großbritanniens Außenministerin Liz Truss teilt mit, ihr Land und 37 Verbündete hätten russische Gräueltaten beim Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag gemeldet.

+++ 23:33 Spanien schickt Ukraine Granatenwerfer und Maschinengewehre +++

Spanien will der Ukraine eine Ladung mit offensiven Waffen und Munition schicken. Dazu zählten Granatenwerfer und Maschinengewehre, sagt die spanische Verteidigungsministerin Margarita Robles in einem Interview mit dem TV-Sender Antena3. Die Ladung solle am Freitag verschickt werden. Zwei Flugzeuge sollen das Material nach Polen in die Nähe zur Grenze der Ukraine bringen. Dort könnten Vertreter der Ukraine es abholen.

+++ 23:17 Bericht: Ukrainische Spezialeinheiten drohen Russen, dass sie keine Gefangenen mehr machen werden +++

Ukrainische Spezialeinheiten sollen Russland drohen, dass sie keine Gefangenen mehr machen werden, berichtet das ukrainische Online-Portal "The Kyiv Independent". Dies solle eine Reaktion auf den "brutalen Beschuss" ukrainischer Zivilisten und Städte sein, so das Portal weiter. Die Spezialeinheiten sollen demnach damit drohen, russische Soldaten zu töten.

+++ 23:02 Mysteriöser Unfall mit Hubschrauber: Sieben Tote in Rumänien +++

Die rumänische Luftwaffe muss gleich zwei rätselhafte Unfälle hinnehmen. Beim Absturz eines Militärhubschraubers im Südosten des Landes seien alle sieben Besatzungsmitglieder ums Leben gekommen, teilt das Verteidigungsministerium laut rumänischen Medienberichten mit. Die Crew des Helikopters befand sich auf einer Suchmission, nachdem kurz zuvor ein Kampfjet der Luftwaffe vom Typ MiG-21 Lancer verschwunden war. Beide Vorfälle ereigneten sich etwa 100 Kilometer Luftlinie von der Grenze zur Ukraine entfernt am Schwarzen Meer. Der Hubschrauber vom Typ IAR-330 Puma habe bei der Suche nach der Militärmaschine zunächst den Kontakt zum Kontrollturm verloren und sei danach in der Nähe des Orts Cogealac abgestürzt, heißt es in den Berichten. Die Maschine war von der Luftwaffenbasis Mihail Kogalniceanu nahe der Hafenstadt Constanta zu einer Patrouillenmission gestartet und dann vom Radar verschwunden. Auf dem Stützpunkt ist seit Jahren US-Militär stationiert. Seit der Verschärfung des Russland-Ukraine-Konflikts wurden dort die NATO-Truppenkontingente sowie die Ausrüstung verstärkt.

+++ 22:48 Bürgermeister von Cherson: Russische Soldaten dringen in Ratsgebäude ein +++

Dem Bürgermeister der südukrainischen Stadt Cherson zufolge dringen russische Soldaten in das Bürgermeisteramt ein. In einer Erklärung ruft Igor Kolychajew die russischen Truppen in der Stadt auf, nicht auf Zivilisten zu schießen. Diese sollen nur tagsüber und alleine oder zu zweit auf die Straße gehen. "Wir haben keine Streitkräfte in der Stadt, nur Zivilisten und Menschen, die hier leben wollen", heißt es weiter. Die Regierung in Kiew hat zuvor Berichte zurückgewiesen, wonach Cherson als erste größere ukrainische Stadt von der russischen Armee eingenommen worden sei.

+++ 22:38 Europäische Investitionsbank plant milliardenschweres Hilfspaket für Ukraine +++

Die Europäische Investitionsbank (EIB) will nach eigenen Angaben am Freitag ein Hilfspaket über zwei Milliarden Euro für die Ukraine schnüren. Davon seien 700 Millionen sofortige Liquiditätshilfe und die übrige Summe für kritische Infrastrukturprojekte vorgesehen. "Wir werden dabei helfen, alles wieder aufzubauen, was die russische Armee umstößt", erklärt EIB-Chef Werner Hoyer.

+++ 22:25 USA verschieben Test von Interkontinentalrakete +++

Die US-Regierung verschiebt als Zeichen der Deeskalation im Konflikt mit Russland den geplanten Test einer Langstreckenrakete. Verteidigungsminister Lloyd Austin habe angeordnet, dass der für diese Woche vorgesehene Test einer ballistischen Interkontinentalrakete vom Typ Minuteman III vorerst nicht stattfinde, erklärt Pentagon-Sprecher John Kirby. Damit wolle man zeigen, dass die USA nicht die Absicht hätten, sich an Aktionen zu beteiligen, "die missverstanden oder falsch interpretiert" werden könnten. "Wir haben diese Entscheidung nicht leichtfertig getroffen, sondern um zu zeigen, dass wir eine verantwortungsvolle Atommacht sind." Die Ankündigung von Russlands Präsident Wladimir Putin, Abschreckungswaffen in erhöhte Alarmbereitschaft zu setzen, sei "gefährlich", "unnötig" und "inakzeptabel", sagt Kirby.

+++ 22:15 Hunderte Festnahmen bei Demos in Russland +++

Bei neuen Protesten gegen den Angriff Russlands auf die Ukraine werden in russischen Städten 724 Menschen festgenommen. Das Bürgerrechtsportal Owd-Info veröffentlicht eine Liste mit den Namen der Festgenommenen. Seit Beginn der Anti-Kriegs-Demonstrationen sind demnach 7586 Menschen in Gewahrsam genommen worden. Am Mittwoch soll es in mehr als 25 russischen Städten Proteste gegeben haben. Die Behörden warnen eindringlich vor einer Teilnahme an den nicht genehmigten Kundgebungen, Demonstrationen sind nicht erlaubt. Auf Twitter kursiert ein Video, das die Verhaftung von Yelena Osipowa zeigt. Sie hat im Zweiten Weltkrieg die Belagerung von Leningrad überlebt und wird nun in St. Petersburg von zwei Sicherheitsbeamten abgeführt.

