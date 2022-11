+++ 11:30 Flaggen, Jubel, aber auch Not in Cherson +++

Im Cherson jubeln Menschen über die Befreiung der Stadt und den Besuch von Präsident Wolodymyr Selenskyj. Die Gebäude sind kaum zerstört, doch die Not der Menschen ist groß und die Zukunft ungewiss. ntv-Reporterin Nadja Kriewland berichtet aus dem Ort, der zum Symbol für den Anfang vom Ende des Krieges werden soll:

+++ 11:18 UN meldet Folter von Kriegsgefangenen auf beiden Seiten +++

In der Ukraine sind Kriegsgefangene nach Erkenntnissen von UN-Menschenrechtsexperten sowohl auf russischer als auch auf ukrainischer Seite misshandelt und gefoltert worden. Das berichtete die Leiterin der UN-Menschenrechtsdelegation in der Ukraine, Matilda Bogner. Demnach hat nur die ukrainische Seite den Experten gemäß internationalem Recht Zugang zu gefangen genommenen Soldaten gewährt. Mit ukrainischen Gefangenen hätten die Experten nach ihrer Freilassung aus russischem Gewahrsam gesprochen. Die Delegation beruft sich auf detaillierte Angaben der Gefangenen. Die Delegation habe in den vergangenen Monaten insgesamt 159 Kriegsgefangene gesprochen, die von Russland oder mit Russland verbundenen Konfliktparteien festgehalten wurden. In ukrainischer Kriegsgefangenschaft sprach das Expertenteam mit 175 Männern.

+++ 10:54 Aufschrei unter Militärbloggern wegen Selenskyjs Cherson-Besuch +++

China macht auf dem G20-Gipfel deutlich, dass ein eskalierender Krieg in der Ukraine nicht in seinem Interesse ist - ein Umstand, dem Moskau Rechnung tragen muss, sagt ntv-Korrespondent Rainer Munz. Derweil macht eine Stippvisite des ukrainischen Präsidenten russische Blogger rasend:

+++ 10:33 Russische Armee verspricht Kopfgeld und Abschussprämien +++

Das russische Militär versucht, die eingezogenen Rekruten mit Abschussprämien und Kopfgeldern im Krieg gegen die Ukraine zu motivieren. Der Armeesender "Swesda" veröffentlichte eine Preisliste auf seinem Telegram-Kanal. Demnach wird der Abschuss eines ukrainischen Flugzeugs mit umgerechnet 5000 Euro vergütet, ein Hubschrauber mit etwas mehr als 3200 Euro, ein Kampfpanzer mit gut 1600 Euro. "Darüber hinaus sind Auszahlungen an Soldaten, die sich bei der Vernichtung von Kämpfern und der Erfüllung anderer Aufgaben besonders hervorgetan haben, möglich - bis zu 100.000 Rubel" - umgerechnet gut 1600 Euro -, heißt es.

+++ 10:20 Militärökonom: Ukraine wird im kommenden Jahr siegen +++

Militärökonom Marcus Matthias Keupp hält den Krieg für strategisch entschieden. "Der Abzug aus der Stadt und der Oblast Cherson zeigt, dass der Krieg bereits strategisch entschieden ist", sagte er der "Zeit". "Ein Sieg der ukrainischen Streitkräfte ist nur noch eine Frage der Zeit. Sie haben die Initiative, Russland hat keine Reserven mehr, um eine Wende herbeizuführen." Er rechne mit einer Niederlage Russlands im kommenden Jahr, "vielleicht im September oder Oktober". Keupp leitet die Abteilung für Militärökonomie an der Militärakademie der Eidgenössischen Technischen Hochschule Zürich.

+++ 09:55 Lawrow lobt "allumfassende Partnerschaft" mit China +++

Der russische Außenminister Sergej Lawrow hat beim G20-Gipfel seinen chinesischen Kollegen Wang Yi getroffen. Russland und China pflegten eine "allumfassende Partnerschaft und eine strategische Zusammenarbeit", sagt Lawrow der staatlichen russischen Nachrichtenagentur Tass zufolge. Moskaus Chefdiplomat musste sich beim G20-Treffen scharfe Kritik anhören an Russlands Angriffskrieg. Allerdings sieht Russland in seinem Konflikt mit dem Westen und der Ukraine China als Verbündeten. Lawrow nahm zwar nicht am offiziellen Mittagessen der Staats- und Regierungschefs teil, hielt dann aber bei der zweiten Arbeitssitzung des Gipfels eine Rede.

+++ 09:39 Scholz warnt Russland erneut vor Atomschlag +++

Bundeskanzler Olaf Scholz warnt Russland beim G20-Gipfel erneut eindringlich vor einem Einsatz von Atomwaffen im Angriffskrieg gegen die Ukraine. "Mit seinen unverantwortlichen nuklearen Drohgebärden betreibt Präsident Putin gezielt eine weitere Eskalation der Situation", heißt es in dem Manuskript für seine Rede. "Der Einsatz von Nuklearwaffen und jede Drohung damit sind und bleiben unzulässig: Dies sollte als klares, gemeinsames Signal von diesem Gipfel ausgehen."

+++ 09:23 Ukraine gibt Russland Schuld an Klimaschäden durch Angriffskrieg +++

Die Ukraine macht Russland auch für die Umweltschäden und Klimafolgen verantwortlich, die durch den russischen Angriffskrieg auf das Nachbarland entstehen. "Russland muss dafür zur Rechenschaft gezogen werden, nicht nur gegenüber der Ukraine, sondern gegenüber der gesamten Welt", sagte der ukrainische Umweltminister Ruslan Strilets auf der UN-Klimakonferenz in Scharm el Scheich.

+++ 08:58 Inhaftierter Austauschstudent offenbar von Russland rekrutiert und gestorben +++

Das sambische Außenministerium beklagt den Tod eines sambischen Austauschstudenten, der von Russland rekrutiert worden sein soll. Das afrikanische Land wurde laut einer Pressemitteilung vor einigen Tagen informiert, dass der 23-jährige Lemekhani Nathan Nyirenda an der Front gestorben ist. Über die Botschaft in Moskau habe sich herausgestellt, dass der junge Mann bereits am 22. September ums Leben kam. Der Austasuchstudent war demnach in Russland zu einer Haftstrafe verurteilt worden und saß im Gefängnis. Die sambische Regierung fordert nun Aufklärung, wie der Sambier in den Kampf geriet.

+++ 08:33 Russland: Ukraine scheitert mit Angriff auf Kinburn-Halbinsel +++

Nach russischen Angaben haben ukrainische Truppen in der Nacht auf Montag einen Angriff auf die Kinburn-Halbinsel südwestlich von Cherson gestartet. Russische Militärblogger berichten laut der US-Denkfabrik Institute for the Study of War, russische Truppen hätten die Gefechte für sich entschieden. Die Ukraine habe sich nicht dazu geäußert. Die Blogger befürchten demnach, der Angriff könnte ein Hinweis auf die Fähigkeit der Ukraine sein, am Ostufer des Dnipro zu landen.

+++ 08:08 Ukraine: Russen bauen Verteidigungslinie am Ostufer des Dnipro aus +++

Nach dem Rückzug aus Cherson am Westufer des Dnipro formieren sich russische Truppen offenbar neu und bauen weiter Verteidigungslinien am Ostufer auf. Das teilt das ukrainische Einsatzkommando Süd laut dem "Kyiv Independent" mit. Russische Streitkräfte beschießen demnach vom Ostufer aus ukrainische Stellungen und zivile Gebiete mit Raketen, Artillerie und Kamikaze-Drohnen. Auch ein ranghoher Pentagon-Vertreter hatte betont, auf der östlichen Fluss-Seite seien Zehntausende russische Soldaten.

+++ 07:43 Russland betont Angriffe in Donezk +++

Die russischen Streitkräfte haben ihre Offensivoperationen in der Region Donezk verstärkt und nach eigenen Angaben Gebiete um Bachmut und südwestlich der Stadt Donezk erobert. Das berichtet die US-Denkfabrik Institute for the Study of War in ihrer aktuellen Analyse. Das russische Verteidigungsministerium betont die dortigen Gebietsgewinne auch seit Tagen verstärkt.

+++ 07:18 Kanadischer Freiwilliger laut Bericht getötet +++

Ein kanadischer Freiwilliger, der für die Ukraine kämpfte, ist einem Medienbericht zufolge gestorben. Der 33-jährige Landwirt Joseph Hildebrand sei bei einem Kampfeinsatz getötet worden, berichten Angehörige laut dem kanadischen Sender CBC. Überlebende Soldaten hätten sie angerufen und versprochen, seine Leiche zu bewachen. Laut seinem Bruder war Hildebrand in der Nähe von Bachmut in der Region Donezk im Einsatz. Dort haben die russischen Truppen ihre Angriffe zuletzt verstärkt. Hildebrand war dem Bericht zufolge zweimal in Afghanistan stationiert.

+++ 06:53 G20 fordern Fortsetzung des Getreideabkommens +++

Die Gruppe der großen Wirtschaftsnationen (G20) setzt sich für die Fortsetzung des Abkommens über den Export von ukrainischem Getreide ein. Im Entwurf für die Abschlusserklärung des Gipfels auf der indonesischen Insel Bali, der der Deutschen Presse-Agentur vorlag, wird die unter Vermittlung der Türkei und der UN mit Russland geschlossene Vereinbarung ausdrücklich begrüßt. "Wir betonten die Notwendigkeit der umfassenden, zeitgemäßen und andauernden Umsetzung durch alle betroffenen Teilhaber", hält die G20-Gruppe fest, zu der auch Russland gehört.

+++ 06:28 Selenskyj stellt bei G20-Gipfel Bedingungen für Kriegsende +++

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj zeigt beim G20-Gipfel per Video einen Plan für ein mögliches Ende des russischen Krieges auf. Nötig seien dafür ein Abzug der russischen Truppen und eine Wiederherstellung der territorialen Unversehrtheit der Ukraine. "Ich möchte, dass dieser aggressive russische Krieg gerecht endet und auf Grundlage der Charta der Vereinten Nationen und des internationalen Rechts", sagt Selenskyj laut Redemanuskript. Für die Ukraine seien nach dem Krieg "effektive Sicherheitsgarantien" notwendig. Für die Schaffung einer Nachkriegs-Sicherheitsarchitektur schlägt Selenskyj eine internationale Konferenz vor, bei der ein Kiewer Abkommen geschlossen werden könne. Selenskyj fordert auch eine Verlängerung des Getreide-Abkommens.

+++ 06:03 USA: G20 verurteilen russischen Krieg +++

Die Gruppe der G20-Industriestaaten haben sich nach Angaben der USA auf eine Verurteilung des russischen Krieges in der Ukraine und dessen Auswirkungen auf die Weltwirtschaft verständigt. "Ich möchte den abschließenden Verhandlungen nicht vorgreifen, aber die G20 werden deutlich machen, dass Russlands Krieg für die Menschen überall und für die Weltwirtschaft insgesamt verheerend ist", sagt ein US-Regierungsvertreter unter der Bedingung der Anonymität der Nachrichtenagentur Reuters. Die meisten Länder hätten sich in Gesprächen in den vergangenen Tagen darauf geeinigt, dass Russlands Krieg in der Ukraine "auf das Schärfste verurteilt" werden sollte.

+++ 04:44 Ukraine verleiht Verdienstorden an Springer-Journalisten +++

Die Ukraine ehrt politische und publizistische Unterstützer aus dem Ausland mit Verdienstorden, darunter auch drei Journalisten des Springer-Verlags. Ausgezeichnet werden "Welt"-Chefredakteur Ulf Poschardt, der stellvertretende "Bild"-Chefredakteur Paul Ronzheimer und der verantwortliche Redakteur im "Bild"-Ressort Politik, Julian Röpcke. "Durch Eure mutige Berichterstattung habt Ihr der Bundesrepublik die Augen eröffnet, dass dieser Krieg jeden Deutschen betrifft", gratuliert der frühere ukrainische Botschafter in Deutschland, Andrij Melnyk auf Twitter. An Poschardt gewandt schreibt er, dieser habe dazu beigetragen, die deutsche Ampel-Koalition zu Waffenlieferungen an die Ukraine zu bewegen.

+++ 03:32 Lawrow wird freundlich auf Bali begrüßt +++

Als einer der letzten Gäste trifft Russlands Außenminister Sergej Lawrow zum Start des G20-Gipfels auf der indonesischen Insel Bali ein. Der indonesische Präsident Joko Widodo begrüßte den lächelnden Lawrow freundlich mit einem Klaps auf den Arm und langem Händeschütteln. Lawrow plant nach eigenen Angaben mehrere Auftritte bei dem G20-Treffen und will nach Informationen russischer Staatsmedien bereits am Abend wieder abreisen. Die EU und die westlichen Staaten haben gegen den anfänglichen Widerstand Moskaus durchgesetzt, dass der Krieg Russlands gegen die Ukraine in der Abschlusserklärung des Gipfels scharf verurteilt wird.

+++ 02:42 Selenskyj begrüßt Haltung der USA und Chinas zu nuklearer Bedrohung +++

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj begrüßt die Verurteilung der Androhung eines Einsatzes von Atomwaffen durch die USA und China. "Es ist wichtig, dass die Vereinigten Staaten und China gemeinsam verdeutlicht haben, dass Drohungen mit dem Einsatz von Atomwaffen inakzeptabel sind. Jeder versteht, an wen diese Worte gerichtet sind", sagt Selenskyj zu den separaten Erklärungen der beiden Länder im Anschluss an ein Treffen von US-Präsident Joe Biden mit seinem chinesischen Amtskollegen Xi Jingping vor dem G20-Gipfel auf Bali. Beide Männer sprachen sich nach US-Angaben gegen russische Drohungen aus, in der Ukraine Atomwaffen einzusetzen. Nach chinesischer Darstellung unterstützt Xi neue Friedensgespräche zwischen den Regierungen in Moskau und Kiew.

+++ 01:50 Pentagon: Russische Truppen verschanzen sich am Dnipro-Ufer +++

Das US-Verteidigungsministerium rechnet nach der Rückeroberung der Stadt Cherson durch die Ukraine damit, dass sich russische Truppen am gegenüberliegenden Ost-Ufer des Flusses Dnipro verschanzen werden. Auf der östlichen Fluss-Seite seien Zehntausende russische Soldaten, betont ein ranghoher Pentagon-Vertreter. "Unsere aktuelle Einschätzung ist, dass sie die Absicht haben, dieses Territorium unter ihrer Kontrolle zu behalten." Man habe derzeit keine Hinweise darauf, dass ukrainische Einheiten den Fluss überquert hätten.

+++ 00:54 Ukraine spricht von Tausenden verschleppten Kindern +++

Die Ukraine sucht internationale Hilfe bei der Rückholung Tausender Kinder, die nach Kiewer Angaben nach Russland verschleppt worden sein sollen. Es gehe um mindestens um 11.000 Kinder, deren Namen bekannt seien, erklärt Präsident Wolodymyr Selenskyj in seiner abendlichen Videoansprache. "Aber das sind nur die, von denen wir wissen. In Wahrheit sind mehr verschleppt worden." Das Präsidialamt hatte zuvor in einer Videokonferenz unter anderem mit UN-Generalsekretär Antonio Guterres und Vertretern der G20-Gruppe über das Thema gesprochen. Die russische Seite bestätigt durchaus, dass Kinder aus der Ukraine nach Russland geholt werden. Ihre Erklärung: Sie würden aus den Kampfzonen in Sicherheit gebracht oder kämen zur Behandlung oder Erholung nach Russland.

+++ 00:00 Kanada schickt Ukraine weitere Militärhilfe +++

Kanada sagt der Ukraine weitere Militärhilfe in Höhe von 500 Millionen kanadische Dollar (etwa 364 Millionen Euro) zu. Das Geld solle unter anderem für Militärgüter, Treibstoff und Arzneimittel verwendet werden, heißt es in einer Erklärung von Ministerpräsident Justin Trudeau während des G20-Gipfels auf Bali. Zudem würden Sanktionen gegen 23 Russen verhängt, die an systematischen Menschenrechtsverletzungen beteiligt gewesen seien. Dazu gehörten Polizeibeamte, Richter und Gefängnismitarbeiter. Kanada hat bislang 3,4 Milliarden kanadische Dollar Militärhilfe an die Ukraine geleistet.

+++ 23:06 USA: Russen haben sich geordnet aus Cherson zurückgezogen +++

Der Rückzug der russischen Truppen aus Cherson im Süden der Ukraine verlief nach Einschätzung des US-Militärs vergleichsweise geordnet. Er sei nicht chaotisch wie in anderen Frontabschnitten gewesen, sagt ein hochrangiger Offizier, der nicht namentlich genannt werden möchte. Russland hatte in der zweiten Oktoberhälfte mit Evakuierungen im völkerrechtswidrig annektierten Cherson begonnen.

+++ 22:18 Ukraine: Russen zerstörten vor Abzug wichtiges Kraftwerk +++

Nach Angaben der Ukraine haben russische Truppen vor ihrem Abzug aus der Stadt Cherson ein wichtiges Kraftwerk zerstört. "Die Energieanlage, die das gesamte rechte Ufer der Region Cherson und einen bedeutenden Teil der Region Mykolajiw mit Strom versorgte, ist praktisch zerstört", erklärt der Leiter des staatlichen Stromversorger Ukrenergo, Wolodymyr Kudryzkyj, auf Facebook. Die Zerstörung sei eine Folge "der ohnmächtigen Wut der Besatzer vor ihrer Flucht", fügte er hinzu. Der größte Teil der befreiten Region Cherson sei bereits seit dem 6. November ohne Strom, sagte Kudryzkyj. "Wir tun unser Bestes, um die Menschen so schnell wie möglich wieder mit Strom zu versorgen."

+++ 21:56 Ukrainischer Armeechef: "Es gibt nur eine Bedingung für Verhandlungen" +++

Das ukrainische Militär wird nach Worten seines Oberkommandierenden Walerij Saluschnyj keine Kompromisse bei der Befreiung des Landes von der russischen Besatzung akzeptieren. Das teilt Saluschnjy nach einem Telefonat mit US-Generalstabschef Mark Milley mit. "Unser Ziel ist es, das gesamte ukrainische Land von der russischen Besatzung zu befreien", schreibt Saluschnyj auf Telegram. Auf diesem Weg werde man nicht stehen bleiben. "Das ukrainische Militär wird keine Verhandlungen, Vereinbarungen oder Kompromissentscheidungen akzeptieren. Es gibt nur eine Bedingung für Verhandlungen: Russland muss alle besetzten Gebiete verlassen."





