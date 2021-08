Die Evakuierungsaktion der Bundeswehr wird seit Beginn von einem Team des Bundesnachrichtendienstes (BND) unterstützt. Der deutsche Auslandsgeheimdienst ist nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur ohne Unterbrechung auch nach der Einnahme Kabuls vor Ort aktiv. In der Zwischenzeit habe der Dienst sein Team ausgetauscht, um die Evakuierung mit frischen Kräften zu unterstützen, hieß es. Die BND-Agenten klärten unter anderem die Sicherheitslage auf und hielten Verbindung zu anderen Geheimdiensten.

+++ 11:21 Belgien, Polen und Niederlande beenden Evakuierung +++

Belgien und Polen schließen ihre Evakuierung ab. Der letzte belgische Flug verließ den Flughafen in Kabul am Mittwochabend, wie Premierminister Alexander de Croo mitteilt. Insgesamt seien mehr als 1400 Menschen mit 23 Flügen außer Landes gebracht worden. Polen flog mit 14 Flugzeugen 1300 Menschen aus, 200 davon auf Bitten anderer Länder und Organisationen, wie Vize-Außenminister Marcin Przydacz berichtet. Am Vormittag traf das letzte Flugzeug in Warschau ein. Die niederländische Regierung rechnet damit, dass im Laufe des Tages die letzte ihrer Maschinen abheben wird, wie es in einer Unterrichtung des Parlaments in Den Haag heißt.

+++ 11:11 Albanien und Kosovo wollen Tausende Afghanen aufnehmen +++

Albanien und Kosovo bekräftigen ihre Bereitschaft, Tausende Afghanen zumindest vorübergehend aufzunehmen. Albanien werde etwa 4000 Menschen, die als Ortskräfte für die NATO-Mission tätig gewesen seien, sowie ihren Angehörigen Aufenthalt gewähren, erklärt Ministerpräsident Edi Rama CNN. Grundsätzlich sei geplant, dass die Menschen in den USA dauerhaft Asyl fänden. Albanien werde aber niemandem die Tür weisen, der wegen seiner Tätigkeit Schutz benötige. Auch das Kosovo will 2000 evakuierte Afghanen aufnehmen. Dies erklärt Innenminister Xhelal Svecla laut Medienberichten. Sie könnten bis zu einem Jahr bleiben, bis für sie eine dauerhafte Lösung gefunden sei.

+++ 11:00 A400M der Bundeswehr auf dem Weg nach Taschkent +++

Mit mehr als 150 Schutzbedürftigen an Bord ist der A400M, der um 8.35 Uhr unserer Zeit in Kabul gelandet ist, inzwischen unterwegs nach Taschkent in Usbekistan. Das teilt die Bundeswehr mit. Start war demnach um 9.42 Uhr.

+++ 10:41 Britische Regierung: Anschlag binnen Stunden möglich +++

Ein Vertreter der britischen Regierung hält einen Terroranschlag am Flughafen in Kabul binnen Stunden für möglich. Auf die Frage des Senders Sky News, ob sich ein Anschlag innerhalb der nächsten Stunden ereignen könne, sagt Verteidigungsstaatssekretär James Heappey ausdrücklich "Ja". Im Laufe der Woche seien sich die Geheimdienste immer sicherer geworden, dass ein "ernsthafter, unmittelbarer, tödlicher Angriff" auf den Flughafen oder die von westlichen Truppen genutzten Zentren drohe.

+++ 10:30 Generalinspekteur: Sammelpunkte in Kabul nach einmaliger Nutzung quasi verbrannt +++

Bei der Evakuierung ist höchste Vorsicht geboten, wie der Generalinspekteur der Bundeswehr, Eberhard Zorn, erklärt. Die Treffpunkte, an denen etwa Soldaten des KSK kleine Gruppen in Kabul abholen, sprechen sich rasend schnell herum, wie die "Frankfurter Allgemeine Zeitung" berichtet. Im Grunde könne man jeden Treffpunkt nur einmal nutzen. Zorn: "Alle Sammelpunkte sind nach einmaliger Nutzung quasi verbrannt.“

+++ 10:11 Deutsche Evakuierung nähert sich schnell dem Ende +++

Die militärische Evakuierungsmission für Deutsche und einheimische Mitarbeiter steuert auf ein Ende zu. Die Bundeswehr will nochmals mit vier Flugzeugen Menschen ausfliegen. Bis morgen sollen nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur auch militärische Kräfte weitgehend abgezogen sein.

+++ 09:55 Dänemark beendet Evakuierung schon jetzt +++

Dänemark schließt die Evakuierung der Botschaftsmitarbeiter und ihrer Familien bereits jetzt ab. "Es ist nicht mehr sicher, vom Flughafen Kabul zu fliegen", sagt Verteidigungsministerin Trine Bramsen. Die letzte Maschine sei in Islamabad gelandet. Dänemark hat in den letzten Tagen rund 1000 Menschen evakuiert.

+++ 09:35 Taliban fordern Frauen auf, zu Hause zu bleiben +++

Frauen sollten zu ihrer eigenen Sicherheit nicht arbeiten gehen, sagt Taliban-Sprecher Zabiullah Mudschahid, wie der "Spiegel" berichtet. Die Anweisung sei nur vorübergehend und ermögliche es den Taliban, Wege zu finden, um sicherzustellen, dass Frauen nicht "respektlos behandelt" oder "Gott bewahre, verletzt" würden. Die Maßnahme sei notwendig, weil sich die Soldaten der Taliban "ständig verändern und nicht ausgebildet sind". Mudschahid führt aus: "Wir freuen uns, wenn sie die Gebäude betreten, aber wir wollen sichergehen, dass sie sich keine Sorgen machen müssen. Deshalb haben wir sie gebeten, eine Auszeit von der Arbeit zu nehmen, bis sich die Situation wieder normalisiert hat."

+++ 09:20 Frankreich beendet Evakuierungen morgen Nachmittag +++

Frankreich wird die Evakuierungen am Freitagnachmittag beenden. Das kündigt Ministerpräsident Jean Castex bei RTL Radio an.

+++ 09:01 Großbritannien hat Hinweise auf unmittelbar bevorstehenden Anschlag +++

Es gebe "sehr, sehr glaubhafte" Hinweise von Geheimdiensten, dass ein Anschlag auf die vor dem Flughafen wartende Menschenmenge unmittelbar bevorstehe, sagt der Staatssekretär im britischen Verteidigungsministerium, James Heappey, der BBC. "Ich kann nur sagen, dass die Bedrohung sehr ernst ist."

+++ 08:51 Bundesregierung will mit Taliban zivile Evakuierung aushandeln +++

Die Bundesregierung hofft weiterhin darauf, mit den Taliban zivile Evakuierungsmöglichkeiten nach Ende der militärischen Luftbrücke auszuhandeln. Das sagt Außen-Staatsminister Niels Annen den Zeitungen der Funke Mediengruppe. "Die Bundesregierung hat seit Beginn der Evakuierung auf mehreren Ebenen nach Lösungen parallel zur Luftbrücke gesucht", betont Annen. "Wir sind daher im Gespräch mit den Taliban in Doha wie auch mit Nachbarländern Afghanistans - etwa Pakistan -, um die Evakuierung auf ziviler Basis auch nach dem 31. August weiterzuführen."

+++ 08:43 Bundeswehrverband fordert Konsequenzen aus Evakuierungsdebakel +++

Viele Soldaten seien wütend und schockiert wegen der "Überraschtheit" vieler Politiker über den schnellen Zusammenbruch der afghanischen Regierung, sagt der Chef des Bundeswehrverbandes, André Wüstner, im Deutschlandfunk. Dabei habe es viele Berichte der Botschaft, aus der Armee und von Experten gegeben, die auf die drohenden Gefahren hinwiesen. "Auf jeden Fall müssen wir über Verantwortung und Konsequenz noch reden", fordert Wüstner.

+++ 08:25 "Wall Street Journal": Europa droht Migrationskrise +++

Zu den Folgen des Abzugs der US-Truppen schreibt das "Wall Street Journal": "Die unmittelbare Krise in Kabul wird enden, wenn die US-Truppen abziehen, aber die Kapitulation von Präsident Biden vor den Taliban wird weit über Afghanistan hinaus schädigende Auswirkungen haben. Eine weitere Migrationskrise in Europa könnte zu den folgenreichsten gehören. (...) Terrorgruppen könnten eine chaotische Migration für zukünftige Angriffe ausnutzen."

+++ 08:13 Bundeswehr fliegt bisher 5193 Menschen aus +++

Die Bundeswehr setzt ihre Evakuierungsmission für Deutsche und einheimische Ortskräfte fort. Gegen 7.15 Uhr startete in Taschkent ein Transportflugzeug A400M in Richtung Kabul, wie das Einsatzführungskommando mitteilt. "Insgesamt 5193 Personen konnten seit Beginn der Evakuierungsmission durch die Bundeswehr in Sicherheit gebracht werden - allein gestern waren es 539", schreibt das Verteidigungsministerium. "Wir evakuieren bis zur letzten Sekunde."

+++ 08:02 Baden-Württemberg fordert schnelles Bund-Länder-Treffen zu Flüchtlingen +++

Baden-Württemberg fordert den Bund auf, die Bundesländer so schnell wie möglich zu einem gemeinsamen Gespräch über Hilfen für gefährdete Menschen in Afghanistan einzuladen. In einem Brief von Ministerpräsident Winfried Kretschmann an das Kanzleramt heißt es, bei dem Treffen müsse über "aktuelle Überlegungen für ein Bundesaufnahmeprogramm und mögliche flankierende Maßnahmen der Länder" gesprochen werden.

+++ 07:44 Biden gerät in Flüchtlingsdebatte unter Druck +++

In den USA eskaliert die innenpolitische Debatte über Tausende von Flüchtlingen, die in die USA umgesiedelt werden sollen. Das berichtet die "Washington Post". Die Kritik bei Fox News verstärke sich, unter anderem unter Republikanern in Wisconsin, wo einige Flüchtlinge vorübergehend untergebracht sind. Während sich demnach manche ärgern, dass zu viele Afghanen zurückbleiben könnten, haben insbesondere Republikaner Bedenken, dass zu viele kommen. Im Zentrum stehe Biden, der nun mit schwierigen Entscheidungen und Konsequenzen konfrontiert ist - die Monate, wenn nicht Jahre dauern könnten.

+++ 07:21 AKK: Möchte nicht über Evakuierungsende spekulieren +++

Das Zeitfenster für Evakuierungen aus Kabul schließt sich nach Worten von Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer auch wegen der sich verschärfenden Sicherheitssituation. Es werde auch deshalb kleiner, "weil die Bedrohungslage sehr konkret mit Blick auf terroristische Anschläge auf die, die evakuiert werden sollen, aber auch auf die Soldatinnen und Soldaten, größer wird", sagt die CDU-Politikerin im ZDF. Wie groß dieses Fenster sei, "darüber möchte ich nicht spekulieren, weil es auch die Arbeit, die immer noch unvermindert weitergeht, um so viele Menschen wie möglich auf die Flieger zu bekommen, weiter erschwert".

+++ 06:58 Riesige Menschenmengen drängen sich am Flughafen Kabul +++

Trotz der Warnungen der USA und ihrer Verbündeten vor Angriffen der IS-Miliz drängen sich riesige Menschenmengen vor den Zugängen zum Flughafen Kabul. Die Umgebung sei "unglaublich überfüllt", sagt ein westlicher Diplomat. Allein schätzungsweise 1500 Menschen, die US-Pässe oder Visa für die USA hätten, versuchten weiterhin, auf das Flughafengelände zu gelangen. Der Flugbetrieb, der sich am Mittwoch verlangsamt habe, werde nun wieder beschleunigt.

+++ 06:42 Bruder von berühmtem Taliban-Gegner berichtet von wachsendem Widerstand +++

Die Widerstandsbewegung gegen die Taliban wächst nach den Worten des Bruders des legendären afghanischen Kriegsherrn und Taliban-Gegners Ahmed Schah Massud. Der Widerstand habe sich über das Land verbreitet. Die Einstellungen der Afghanen hätten sich in den vergangenen 20 Jahren entwickelt, sagt Massud. "Die Frauen Afghanistans sind der Widerstand, denn ihre Werte unterscheiden sich sehr von denen der Taliban." Auch die jüngeren Generationen, die einen Großteil der Bevölkerung ausmachten, seien Teil der Widerstandsbewegung.

+++ 06:22 Oberster Heeressoldat kritisiert Versagen der afghanischen Armee +++

Der Inspekteur des Deutschen Heeres, Generalleutnant Alfons Mais, macht Korruption, Vetternwirtschaft und Führungsversagen in der afghanischen Armee für den Vormarsch der militant-islamistischen Taliban mitverantwortlich. "Das ist ja eine Berufsarmee gewesen. Das waren keine Wehrpflichtigen, die sofort die Waffen fallen lassen, weil sie zum Dienst gezwungen worden wären", sagt Mais der "Rhein-Zeitung". Man habe wohl überschätzt, inwieweit die Soldaten bereit seien, für einen Staat zu kämpfen, der mit internationaler Unterstützung entstanden sei. "Und das Führungskorps ist auch nicht immer nach Leistung ausgewählt worden, sondern über einen Schlüssel nach Ethnien."

+++ 04:54 US-Regierung: Keine Frist für Hilfe bei Ausreise aus Afghanistan +++

Die US-Regierung will auch nach dem 31. August US-Amerikaner und Afghanen bei der Ausreise aus Afghanistan unterstützen. Man prüfe eine Reihe von Möglichkeiten, wie man etwa weiter konsularische Unterstützung leisten können, sagte die Sprecherin des Weißen Hauses, Jen Psaki. US-Außenminister Antony Blinken sprach davon, dass es keine "Frist" für die Bemühungen gebe, ausreisewilligen US-Amerikanern oder Afghanen zu helfen. Die militant-islamistischen Taliban hätten sich verpflicht, Menschen über den 31. August hinaus sicheres Geleit zu ermöglichen. "Und wir haben sicherlich Anreize und Druckmittel gegenüber einer zukünftigen afghanischen Regierung, um sicherzustellen, dass dies geschieht", sagte Blinken weiter ohne ins Detail zu gehen.

+++ 03:45 Wehrbeauftragte fordert mehr Trauma-Therapien für Soldaten +++

Die Wehrbeauftragte des Bundestags, Eva Högl, fordert angesichts der dramatischen Szenen bei der Bundeswehr-Rettungsaktion in Kabul mehr Trauma-Therapien für aktive Soldaten und Afghanistan-Veteranen. "Seelische Belastungen, Traumata aus dem Einsatz - das muss ganz intensiv nachbereitet werden. Wir brauchen mehr und gezielte Angebote für Soldatinnen und Soldaten, damit sie die schrecklichen Erfahrungen loswerden können", sagte die SPD-Politikerin der "Rheinischen Post". Das gelte auch für ehemalige Soldaten, die in den vergangenen 20 Jahren am Hindukusch gekämpft hätten. "Die sehen das und machen alles noch einmal durch", sagte Högl.

+++ 03:13 Großbritannien und Australien warnen Staatsbürger vor Aufenthalt am Kabuler Flughafen +++

Großbritannien hat seine bis jetzt in Afghanistan verbliebenen Staatsbürger wegen der Gefahr von Anschlägen aufgefordert, sich vom Kabuler Flughafen fernzuhalten. "Wenn Sie sich beim Flughafen aufhalten, entfernen Sie sich zu einem sicheren Ort und warten Sie auf weitere Hinweise", hieß es auf der Webseite des britischen Außenministeriums am Mittwoch. Es gebe eine "anhaltende und hohe Gefahr terroristischer Angriffe". Auch die Regierung von Australien warnt vor dem Aufenthalt am Flughafen: "Es besteht eine anhaltende und sehr hohe Bedrohung durch einen Terroranschlag", sagt Außenministerin Marise Payne.

+++ 02:26 Scharping sieht Truppen-Abzug als "schreckliches Trump-Erbe" +++

Der ehemalige Verteidigungsminister Rudolf Scharping, der zu Beginn des Afghanistan-Einsatzes der Bundeswehr 2001 amtierte, hält den Abzug der westlichen Truppen aus Afghanistan unter den jetzigen Umständen für falsch. "Der Kardinalfehler ist das so genannte Doha-Abkommen zwischen den USA und den Taliban", sagte er dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. "Darin sind genaue Abzugspläne der amerikanischen Seite vereinbart worden, aber nicht eine einzige konkrete Gegenleistung. Warum man mit den Taliban auf der Basis von Goodwill etwas vereinbart, ist mir schleierhaft und aus meiner Sicht auch unverantwortlich. Das Abkommen von Doha ist ein schreckliches Erbe der Präsidentschaft von Donald Trump."

+++ 01:38 UN-Bericht: Sicherheitslage in Afghanistan weitgehend ruhig +++

Nach der Machtübernahme der militant-islamistischen Taliban hat sich die Sicherheitslage in Afghanistan laut UN beruhigt. Das geht aus dem wöchentlichen Bericht der UN-Agentur zur Koordinierung humanitärer Hilfe (OCHA) hervor. In den allermeisten Regionen des Landes sei die Sicherheitssituation im Berichtszeitraum - der Woche nach der Taliban-Machtübernahme - vergleichsweise ruhig. Es gibt aber Ausnahmen. So seien aus den Provinzen Kabul und Pandschir mehrere Sicherheitsvorfälle und Gewalttaten gemeldet worden. Im Süden seien Zivilistinnen und Zivilisten weiter von Explosionen durch am Straßenrand versteckte Bomben betroffen gewesen, in einigen Bezirken im Nordosten habe es Berichte über Gefechte gegeben.

+++ 00:40 Belgien stellt Evakuierungsflüge ein +++

Angesichts des bevorstehenden vollständigen US-Abzugs aus Afghanistan hat Belgien seine Evakuierungsflüge aus Kabul eingestellt. Grund sei die sich verschlechternde Lage in dem Land, schrieb Regierungschef Alexander De Croo am Mittwochabend bei Twitter. Die Entscheidung sei "in Abstimmung mit den europäischen Partnern" getroffen worden. Die USA wollen ihren Truppenabzug aus Afghanistan bis kommenden Dienstag abschließen. Daher muss der Einsatz am Flughafen Kabul schon Tage vorher heruntergefahren werden - mit entsprechenden Folgen für den Flugbetrieb und Startgenehmigungen für die Maschinen anderer Länder.

+++ 23:55 Laschet verlangt mehr Verantwortung von Europa +++

Angesichts der Afghanistan-Krise hat Unionskanzlerkandidat Armin Laschet Veränderungen in der europäischen Politik angemahnt. "Wir brauchen ein außenpolitisch handlungsfähigeres, geeinteres und entschlosseneres Europa", sagte der NRW-Ministerpräsident am Abend in Bonn bei der Eröffnung der Nordrhein-Westfälischen Akademie für Internationale Politik. Es dürfe kein "Weiter so" geben. "Wir dürfen nicht nur auf Krisen reagieren, sondern müssen auch vorausschauend agieren", so der CDU-Chef. Einen Flughafen wie den in Kabul zu sichern, müsse sich die Europäische Union mit der Bündelung all ihrer Ressourcen und Kräfte zutrauen, sagte Laschet.

+++ 23:14 Dritter Bundeswehrflug heute: 167 Menschen evakuiert +++

Die Bundeswehr hat weitere 167 Menschen aus der afghanischen Hauptstadt Kabul ausgeflogen. Ein Militärtransporter des Typs A400M landete am Abend erneut in Taschkent im Nachbarland Usbekistan, wie die Bundeswehr auf Twitter mitteilte. Es war bereits der dritte Flug der Bundeswehr von Afghanistan nach Usbekistan an dem Tag im Rahmen der Evakuierungsaktion, zuvor waren je 218 und 153 Menschen ausgereist. In Taschkent steigen die Passagiere in zivile Maschinen der Lufthansa um. Vor zehn Tagen hatten die militant-islamistischen Taliban die afghanische Hauptstadt erobert und wieder die Macht übernommen.

+++ 22:25 Schätzung: Wohl noch 1500 US-Bürger in Afghanistan +++

Nach Einschätzung der US-Regierung könnten sich noch bis zu 1500 amerikanische Staatsbürger in Afghanistan aufhalten. 500 davon seien bereits mit konkreten Anweisungen zu ihrer baldigen Evakuierung versorgt worden, sagte US-Außenminister Antony Blinken in Washington. Regierungsmitarbeiter versuchten derzeit weiter intensiv, die übrigen maximal 1000 Personen zu kontaktieren - mehrfach am Tag, auf diversen Kanälen. Wahrscheinlich sei die Zahl niedriger, möglicherweise "signifikant" niedriger, sagte Blinken. "Manche sind vielleicht schon nicht mehr im Land." Der Minister betonte mehrfach, die Zahl der amerikanischen Staatsbürger in Afghanistan sei nur schwer genau zu beziffern. Die US-Regierung verfolge nicht die Bewegung ihrer Bürger auf der Welt.

+++ 21:50 Ungarn steht vor Abschluss seiner Mission +++

Ungarns Evakuierungseinsatz nähert sich der Regierung zufolge dem Ende. Noch heute könne das Militär den genauen Termin für den Abschluss der Aktion bekanntgeben, sagt Außenminister Peter Szijjarto. Ungarn habe mehr als 500 Menschen aus Kabul ausgeflogen. Die meisten von ihnen seien afghanische Staatsbürger, die eine ungarische Wohltätigkeitsorganisation oder ungarische Soldaten unterstützt hätten, so der Minister. Am Montag hatte Ungarn mehrere Personen im Auftrag der USA und Österreichs aus Afghanistan ausgeflogen. Die Regierung in Budapest bekräftigt ihre Ablehnung, eine große Zahl afghanischer Flüchtlinge aufzunehmen.

+++ 21:15 Fast alle Briten evakuiert +++

Die Evakuierung britischer Staatsbürger ist nach den Worten von Außenminister Dominic Raab weit fortgeschritten. Fast alle Briten ohne doppelte Staatsbürgerschaft seien ausgeflogen worden, sagt Raab dem Sender Sky News. "Der Löwenanteil jener, die raus wollten, ist nach Hause gebracht worden." Rund 2000 Menschen seien in den vergangenen 24 Stunden von Kabul nach Großbritannien geflogen worden.

+++ 20:40 Terrorgefahr: Bundeswehrmission könnte morgen enden +++

Die Bundeswehr könnte ihre Evakuierungsflüge von Kabul bereits am Donnerstag beenden. Das berichten übereinstimmend mehrere Medien. Grund sei die weitere Verschlechterung der Sicherheitslage, hieß es. Nach ntv-Informationen soll der letzte Flug am Freitag stattfinden. Anschließend müssten die eigenen Soldaten heimgebracht werden, hieß es aus Sicherheitskreisen. Die deutsche Botschaft in Kabul warnte am Abend vor Schießereien und Terroranschlägen am Flughafen der afghanischen Hauptstadt. "Es kommt sehr häufig zu gefährlichen Situationen und bewaffneten Auseinandersetzungen an den Gates. Dazu kommen aktuelle Terrorwarnungen", heißt es in einem Schreiben an deutsche Staatsbürger. Der Zugang zum Flughafen sei inzwischen kaum noch möglich. Die Bundeswehr hatte bereits am Vortag berichtet, dass zunehmend potenzielle Selbstmordattentäter der Terrororganisation Islamischer Staat in Kabul unterwegs seien.

Mehr dazu lesen Sie hier.





Alle früheren Entwicklungen lesen Sie hier.