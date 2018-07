Politik

Liveticker zum Unionsstreit: +++ 11:39 Linnemann: Die Abgeordneten erwarten Kompromiss +++

Unionsfraktionsvize Carsten Linnemann ist vom Streit der Unionsparteien offenbar genervt. "Irgendwann reicht es dann aber auch", sagt er bei n-tv. "Man muss zu einer Lösung kommen, aber mittlerweile habe ich den Eindruck, es geht gar nicht mehr um die Sache, sondern es ist nur noch eine politische Frage."

Zum Kern des Streits sagt Linnemann, der Vorsitzender der Mittelstandsvereinigung von CDU und CSU ist und zu den "Merkel-Kritikern" in der Union gehört: "Die Sache ist ganz einfach. Es steht viel auf dem Spiel, viel mehr als die Einzelfrage. Es geht um den möglichen Bruch einer Fraktionsgemeinschaft. Es geht um die Frage: Wollen wir das Koordinatensystem weiter verschieben, möchten wir auch den Weg gehen wie Italien, ein Aussterben der Volksparteien, gleichzeitige Zunahme von Populisten? Ich will das nicht. Deshalb, in einer Demokratie muss man aufeinander zugehen. Das bedeutet für Frau Merkel, sie muss auf Herrn Seehofer zugehen und für Herrn Seehofer, er muss auf Frau Merkel zugehen. Das erwarten die Abgeordneten von der Führungsspitze."

+++ 11:30 Schäuble: CDU und CSU stehen "am Abgrund" +++

Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble hat in der Sitzung des CDU-Bundesvorstands nach Teilnehmerangaben davor gewarnt, dass die Union "am Abgrund" stehe. Beide Parteien würden in den Abgrund blicken, habe er gesagt und eine Einigung der Schwesterparteien im Streit um die Zurückweisung von Flüchtlingen an der Grenze angemahnt.

+++ 11.08 FDP-Chef Lindner: Vorgehen der CSU "verantwortungslos" +++

In den Jamaika-Sondierungen hatte FDP-Chef Lindner noch die Position der CSU unterstützt - teilweise machte es den Eindruck, als sei er weniger kompromissbereit als Seehofer. Doch was die CSU derzeit macht, geht ihm zu weit. "Ich halte das Vorgehen der CSU für verantwortungslos", sagt Lindner bei n-tv. "Hier geht es um Machtfragen, hier geht es um den bayerischen Wahlkampf. Über Jahre hat die CSU das alles mitgetragen, was Frau Merkel entschieden hat. Der bayerische Löwe hat gebrüllt, aber nichts hat sich verändert. Die CSU hat einen Koalitionsvertrag mit der SPD unterschrieben, den sie jetzt ja in Wahrheit kündigen will. (…) So kann man nicht regieren. In der Sache unterstützen wir eine europäische Lösung. Wir wollen ein europäisches Asylsystem, die Kontrolle der Außengrenzen. Wir möchten auf keinen Fall wieder Schlagbäume und Grenzkontrollen im inneren Europa."

Wie es jetzt weitergeht? Da ist Lindner genauso ratlos wie jeder andere. "Egal was jetzt passiert, die CSU hat die Regierung, die Koalition und sich selbst in eine Sackgasse gebracht. Ich habe keine Idee, wie man das auflösen kann." Der CSU falle jetzt ihre eigene Unprofessionalität auf die Füße.

Das Hin und Her um die Fraktionssitzung geht weiter: Die CSU-Politikerin Dorothee Bär schreibt auf Twitter, die CSU wolle "selbstverständlich" eine gemeinsame Fraktionssitzung von CDU und CSU. Landesgruppenchef Dobrindt setzt sich offenbar gegen Fraktionschef Kauder durch.

+++ 10:57 CSU: Merkel hat Kompromissangebot abgelehnt +++

Nach Angaben aus CSU-Kreisen hat Merkel am Samstagabend ein Kompromissangebot von Seehofer abgelehnt. Das berichtet die Deutsche Presse-Agentur. Bei dem rund zweistündigen Krisentreffen im Kanzleramt schlug Seehofer demnach vor, nicht alle Migranten zurückzuweisen, die bereits in anderen EU-Ländern registriert sind, sondern nur solche, bei denen das Asylverfahren bereits läuft. Ebenfalls war Seehofer demnach bereit, Migranten, die in Griechenland oder Spanien erstmals registriert wurden, nicht zurückzuweisen. Mit diesen beiden Ländern sind bilaterale Abkommen zur Rückübernahme von Flüchtlingen geplant, die dort registriert sind und die dann an der deutschen Grenze aufgegriffen werden. Merkel habe auch diese Varianten aber am Samstag abgelehnt, hieß es in der CSU.

Ob Zurückweisungen politisch sinnvoll und sofort machbar sind, ist in der Union umstritten. Nach Angaben des CDU-Bundestagsabgeordneten Armin Schuster, der solche Zurückweisungen befürwortet, wäre für die dann notwendigen Prüfungen die Einrichtung von Transfer- oder Transitzentren an der Grenze nötig.

Die Nachrichtenagentur AFP bestätigt unterdessen, dass die Sitzung der Unionsfraktion, die eigentlich um 14 Uhr stattfinden sollte, abgesagt wurde.

+++ 10:29 CDU-Vorstand betont Einigkeit im Ziel mit CSU +++

Der CDU-Bundesvorstand sieht nach wie vor die Möglichkeit einer Einigung mit der CSU. Mit Blick auf das für 17.00 Uhr angesetzte Spitzengespräch zwischen Merkel und Seehofer erklärt der Bundesvorstand: "Wir wünschen uns eine Einigung auf ein gemeinsames Vorgehen."

"In der Migrationspolitik verfolgen wir dieselben Ziele", betont der CDU-Vorstand. "Wir wollen die Zuwanderung nach Deutschland ordnen, steuern und begrenzen."

Die Spitzen von CDU und CSU wollen um 17.00 Uhr im Konrad-Adenauer-Haus, der CDU-Zentrale in Berlin, einen neuen Anlauf auf eine Einigung unternehmen. Von CDU-Seite nehmen Kanzlerin und Parteichefin Angela Merkel, Generalsekretärin Annegret Kramp-Karrenbauer, Unionsfraktionschef Volker Kauder sowie die fünf CDU-Vizes teil, heißt es aus Parteikreisen. CDU-Vize sind Volker Bouffier, Julia Klöckner, Armin Laschet, Thomas Strobl und Ursula von der Leyen.

+++ 10:15 Söder betont Kompromissbereitschaft +++

Ist das ein echtes Gesprächsangebot oder der Versuch, die eigene Verantwortung für das aktuelle Geschehen herunterzuspielen? Jedenfalls betont Bayerns Ministerpräsident Markus Söder, die CSU sei "zu Kompromissen bereit, das muss man ja auch sein in der Politik". Söder äußert sich am Rande eines Festakts anlässlich der Neugründung der Direktion der Bayerischen Grenzpolizei in Passau. Weiter sagt er: "Es gibt jetzt bei uns keinen Weg aus der Regierung hinaus oder eine Aufkündigung der Fraktionsgemeinschaft." Denn ein solcher Schritt würde dem Anliegen der CSU nicht "zur Stärke verhelfen, sondern eher schwächen".

Mit seiner Rücktrittsankündigung am Sonntagabend habe Seehofer die Partei "sehr überrascht", sagt Söder zudem. Die Runde in der CSU-Zentrale habe ihn gebeten, dies zu überdenken und im Amt zu bleiben.

+++ 09:56 Kretschmer: "Es droht alles den Bach runterzugehen" +++

Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer zeigt sich äußerst besorgt über den Unionsstreit. Die Zuspitzung des Konflikts sei "unverantwortlich", sagt der CDU-Politiker bei n-tv. "Es droht jetzt alles den Bach runterzugehen wegen dieses Streits." Ihm gehe es wie vielen in Deutschland, dass er sich gar nicht mehr so sicher sei, wo eigentlich der Konflikt liege. Schließlich gehe es um ein Detail. "Da wird man doch eine Lösung finden", so Kretschmer. "Den Streit eskalieren zu lassen, ist keine große Kunst." Die Menschen in Deutschland erwarteten, dass sich die Parteien nun wieder aufeinander zubewegten.

+++ 09:40 Weidel: Hin und Her wurde nur inszeniert +++

Die AfD hält Seehofers Rücktrittsangebot für ein rein taktisches Manöver. "Das Hin und Her und der Rücktritt vom Rücktritt des Innenministers wurde nur inszeniert, weil die CSU Angst vor der einen, ohnehin sehr kleinen, Courage hat", sagt die Vorsitzende der AfD-Bundestagsfraktion, Alice Weidel. Anstatt endlich zu liefern suche die CSU nach Hintertüren, um die "uneinsichtige Kanzlerin" nicht zu verärgern. Den Wählern in Bayern sei aber trotzdem klar, dass die AfD die einzige Kraft sei, "die das Ruder im Asyl-Chaos herumreißen kann".

+++ 09:15 Klöckner: CDU-Spitze stützt Merkel +++

CDU-Vize Julia Klöckner sagt, dass die CDU-Spitze die Parteivorsitzende stützen werde. "Die Kanzlerin hat gute Argumente", sagt sie vor der Sitzung des Bundesvorstands.

+++ 09:06 Fraktionssitzung abgesagt? +++

Am Nachmittag um 14 Uhr soll sich eigentlich die Unionsfraktion treffen. Doch jetzt ist unklar, ob es soweit kommt. Nach Informationen der "Bild"-Zeitung ist die Sitzung abgesagt.

+++ 08:46 Linnemann: "Es steht viel auf dem Spiel" +++

Unionsfraktionsvize Carsten Linnemann appelliert an Seehofer und Merkel, ihren Streit beizulegen. "Die Abgeordneten erwarten von Merkel und Seehofer, dass sie aufeinander zugehen", sagt er bei n-tv. Sie müssten jetzt zu einem Kompromiss kommen. "Es steht viel auf dem Spiel", so Linnemann. In der CDU/CSU-Fraktion eine alle die Sorge vor einem Bruch der Fraktion.

+++ 08:35 Mohring: "Eskalation war völlig überzogen" +++

Der thüringische CDU-Landesvorsitzende Mike Mohring kritisiert den Streit in der Union. "Ich finde, die Eskalation der letzten Tage war völlig überzogen", sagt er bei n-tv. Nun müssten alle nach vorne blicken, die Bürger hätten kein Verständnis für diesen Streit.

+++ 08:14 SPD kritisiert "hohe Belastung für die Demokratie" +++

Der Parlamentarische Geschäftsführer der SPD-Bundestagsfraktion, Carsten Schneider, spricht von einer "hohen Belastung für die Demokratie in Deutschland". "Ich bin einigermaßen entsetzt über das Schauspiel, das sich da abspielt", sagt Schneider im ZDF. Er kritisiert das Vorgehen der CSU scharf. Eine Isolierung Deutschlands wegen einer "bayerischen Regionalwahl" werde die SPD nicht mitmachen. Die CSU handle "nicht verantwortungsbewusst".

+++ 07:55 Hofreiter: "Hier geht es um das Ego eines gescheiterten CSU-Chefs" +++

Der Fraktionsvorsitzende der Grünen, Anton Hofreiter, kritisiert den Unionsstreit scharf. "Hier geht es um das Ego eines gescheiterten CSU-Chefs", sagt er bei n-tv. "Die CSU handelt maximal verantwortungslos." Sollte die Regierung zerbrechen, seien die Grünen inhaltlich vorbereitet und wenn jemand auf sie zukomme, würden sie auch sprechen.

+++ 07:41 Friedrich: Merkel nimmt Seehofer-Rücktritt bewusst in Kauf +++

Bundestags-Vizepräsident Hans-Peter Friedrich wagt keine Prognose über den Ausgang des Asylstreits zwischen CDU und CSU. Seehofer habe Merkel mehrere Kompromissvorschläge gemacht, die diese allesamt abgelehnt habe, sagt der CSU-Politiker im Deutschlandfunk. Das nähre den Verdacht, dass Merkel den Rücktritt Seehofers "bewusst in Kauf nimmt".

+++ 07:31 Habeck schließt Eintritt in Regierungsbündnis nicht aus +++

Grünen-Co-Chef Robert Habeck schließt bei einem Scheitern des schwarz-roten Regierungsbündnisses einen Eintritt seiner Partei in eine neue Koalition nicht aus. "Wir sind immer bereit Verantwortung zu übernehmen, wenn es sich lohnt", sagt er dem ZDF. Ob es zu einer Vertrauensfrage der Kanzlerin komme, lasse sich derzeit nicht sagen: "Ausschließen kann man gar nichts in diesen verrückten Zeiten." Die Unterstützung einer von Merkel geführten Minderheitsregierung wäre für die Grünen "kein attraktives Angebot".

+++ 07:14 Brok: Koalitionsbruch ist noch zu verhindern +++

Der CDU-Europa-Abgeordnete Elmar Brok sieht noch Möglichkeiten, ein Ende der Regierungskoalition abzuwenden. "Es gibt viele Spielräume, den Bruch zu verhindern", sagt Brok im Deutschlandfunk. Er glaube, dass am Ende Vernunft einkehre. Die ursprüngliche Position von Bundesinnenminister Horst Seehofer im Streit über die Zurückweisung von Flüchtlingen an der Grenze kommt nach Broks Worten als Basis für eine Verständigung jedoch nicht infrage. Denn dies würde ebenfalls zu einem Koalitionsbruch führen, weil die SPD Seehofers Position nicht mittrage.

+++ 06:20 CDU-Bundesvorstand setzt am Morgen Beratung fort +++

Der Streit über die Asylpolitik beschäftigt CDU und CSU heute weiter. Für 08.30 Uhr kündigt die CDU eine Fortsetzung der in der Nacht unterbrochenen Beratungen ihres Bundesvorstands an. CSU-Chef und Bundesinnenminister Horst Seehofer will nach dem Angebot seines Rücktritts zunächst erneut das Gespräch mit CDU-Chefin und Bundeskanzlerin Angela Merkel suchen, um einen möglichen Kompromiss auszuloten. Zudem beraten die übrigen Parteien und Bundestagsfraktionen in Berlin über die politische Lage. Die Parteien kommen am Vormittag, die Fraktionen am Nachmittag zusammen.

+++ 04:36 Seehofers "Masterplan" sieht mehr Abschiebehaftplätze vor +++

Bundesinnenminister Seehofer will mehr Abschiebehaftplätze schaffen. Das sieht der von ihm konzipierte "Masterplan Migration" laut Deutsche Presse-Agentur vor. "Um der aktuellen Notlage bei Abschiebehaftplätzen zu begegnen" sollte die "Trennung von Abschiebungsgefangenen und anderen Häftlingen" vorübergehend ausgesetzt werden, heißt es in dem Papier. Die Bundesländer sollten zum "Ausbau ausreichender Haftplätze" angehalten werden.

+++ 04:16 FDP-Chef Lindner zieht historischen Vergleich +++

FDP-Parteichef Christian Lindner zieht im ausufernden Streit der Unionsparteien CDU und CSU einen historischen Vergleich - zum Kreuther Trennungsbeschluss von 1976. Hintergrund damals war allerdings die Diskussion um eine bundesweite Ausdehnung der CSU. Der Trennungsbeschluss hielt nicht einmal einen Monat und wurde dann zurückgenommen.

+++ 03:10 Laschet: Es geht nicht um Seehofer und Merkel +++

Nach Angaben von CDU-Vize Armin Laschet geht es im Konflikt nicht um die Personen Horst Seehofer und Angela Merkel. Es gehe auch darum, was sich die CDU gefallen lassen wolle, sagt er beim Verlassen des Konrad-Adenauer-Hauses.

+++ 02:05 Seehofer bestätigt Rücktrittsangebot +++

Bundesinnenminister und CSU-Chef Horst Seehofer bestätigt sein Rücktrittsangebot nun auch öffentlich: "Ich habe ja gesagt, dass ich beide Ämter zur Verfügung stelle, dass ich das in den nächsten drei Tagen vollziehe." Als "Zwischenschritt" werde man an diesem Montag aber ein Gespräch mit der CDU führen, "in der Hoffnung, dass wir uns verständigen". "Alles Weitere" werde anschließend entschieden.

+++ 02:01 CSU-Abgeordneter: Seehofer will letzten Klärungsversuch mit Merkel +++

CSU-Politiker bestätigen den Plan von CSU-Chef Horst Seehofer für einen neuen Versuch, zu einem Kompromiss im Unionsstreit zu kommen. Es werde dabei ausschließlich um die inhaltliche Frage gehen, ob doch noch ein Kompromiss im Flüchtlingsstreit möglich sei, sagt der CSU-Bundestagsabgeordnete Stephan Stracke der Nachrichtenagentur AFP. Vom Ausgang des Gesprächs wolle Seehofer seine persönliche Zukunft abhängig machen. Es solle dabei in einer größeren Runde verhandelt werden, heißt es weiter. Auch der Chef der CSU-Landesgruppe im Bundestag, Alexander Dobrindt, werde beteiligt sein.

+++ 01:34 Altmaier sieht CDU nicht in der Bringschuld +++

Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier sieht die CDU im erbitterten Asylstreit der Unionsparteien nicht in der Bringschuld. "Wir sind mit uns im Reinen", sagt der CDU-Politiker nach einer fast achtstündigen Sitzung der CDU-Gremien. "Wir haben alles getan, um Brücken zu bauen, und wir werden alles tun, damit die Union zusammenbleibt." Man müsse es gemeinsam unterstützen, wenn man im Europäischen Rat etwas erreiche, so Altmaier mit Blick auf die Einigung des EU-Gipfels auf eine schärfere Asylpolitik. Die CDU stehe geschlossen hinter diesem Punkt.

+++ 01:08 Seehofer macht politische Zukunft von Einlenken der CDU abhängig +++

Bundesinnenminister und CSU-Chef Horst Seehofer macht seine politische Zukunft von einem Einlenken der CDU im Asylstreit abhängig. Das erfährt die Deutsche Presse-Agentur von Teilnehmern der CSU-Vorstandssitzung in München. An diesem Montag will die CSU demnach ein Spitzengespräch mit der CDU führen, danach will sich Seehofer entscheiden, ob er seinen Rücktritt anbietet.

Die Sitzung der CSU ist derweil beendet. Mitglieder des Parteivorstands und der Landesgruppe verlassen schweigend die Parteizentrale, umringt von ratlosen Journalisten und Kameras. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder sagt: "Es gibt gleich ein Statement von Horst Seehofer."

+++ 01:00 CSU-Vorstand tagt wieder - vorerst keine Seehofer-PK +++

Die CSU setzt ihre Beratungen über das weitere Vorgehen in der unionsinternen Krise in München fort. Eine (schon mehrfach verschobene) Pressekonferenz mit Parteichef Seehofer werde es damit zunächst nicht geben, teilt die Partei mit.

Das geschah am Sonntag im Unionsstreit

Quelle: n-tv.de