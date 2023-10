Deutschland wird der Republik Moldau im kommenden Jahr 95 Millionen Euro zur Verfügung stellen, um die Bemühungen des Landes auf dem Weg zu einer Mitgliedschaft in der Europäischen Union zu unterstützen. Das kündigt Bundesaußenministerin Annalena Baerbock bei der Moldau-Unterstützerkonferenz in Chisinau an. "Der Weg Moldaus in die Europäische Union ist ein Weg, den wir gemeinsam gehen", sagt Baerbock. "Die Reformschritte im Lichte des russischen Angriffskriegs sind beeindruckend, dabei wollen wir weiter unterstützen."

+++ 10:59 Angriff auf russische Luftwaffenstützpunkte könnte zu schweren Verlusten geführt haben +++

Die von der Ukraine vermeldeten Angriffe auf Luftwaffenstützpunkte in der Nähe der besetzten Städte Luhansk und Berdjansk (Eintrag von 08:08 Uhr) könnten der russischen Seite schwere Verluste zugefügt haben. Der ukrainische Generalstab spricht mittlerweile davon, dass man zwei Hubschrauber an ihren Landeplätzen, ein Munitionslager und ein Artilleriefahrzeug getroffen habe. Auch ein der russischen Luftwaffe nahestehender Telegram-Kanal schreibt von einer "schweren" Attacke und Verlusten an Menschen und Ausrüstung. Es sei "kein guter Morgen", heißt es zudem. Bei einem Angriff auf einen Militärflughafen in Berdjansk im Februar wurden rund 100 russische Soldaten getötet.

+++ 10:39 Russland baut Beziehungen zu Nordkorea aus - und bestreitet Waffenlieferungen +++

Moskau weist US-Angaben über Waffenlieferungen aus Nordkorea nach Russland zurück. Richtig sei, dass Russland seine Beziehungen zu seinem Nachbarn Nordkorea ausbaue, sagt Präsidialamtssprecher Dmitri Peskow der staatlichen Nachrichtenagentur TASS zufolge. Das US-Präsidialamt hat am Freitag seine Besorgnis darüber geäußert, dass Nordkorea Russland zwischen dem 7. September und dem 1. Oktober Waffen geliefert habe. Aus Satellitenbildern gehe hervor, dass in dieser Zeit eine Lieferung von einem nordkoreanischen Munitionslager zunächst auf ein unter russischer Flagge fahrendes Schiff verladen und dann mit der Bahn zu einem Lager an der russischen Südwestgrenze nahe der Ukraine weitertransportiert worden sei. Peskow erklärt nun, die USA hätten keine Belege für derartige Waffenlieferungen vorgelegt.

+++10:09 Ukraine greift bei der Krim an - Russland meldet Abschüsse +++

Russland hat nach eigenen Angaben in der Nacht acht ukrainische Drohnen nahe der annektierten Halbinsel Krim abgewehrt. Die Drohnen seien abgeschossen oder "mit Mitteln der elektronischen Kriegsführung" außer Gefecht gesetzt worden, schreibt der Gouverneur der Krim, Sergej Aksjonow, bei Telegram. Drei weitere Drohnen werden nach Angaben der örtlichen Behörden am Vorabend in der an die Ukraine grenzenden Region Belgorod abgeschossen. Vor dem Hintergrund der ukrainischen Gegenoffensive haben die Drohnenangriffe auf das russische Territorium und die annektierte Krim-Halbinsel in den vergangenen Wochen zugenommen.

+++ 09:41 Sabotageaktionen des Untergrunds gegen Russland: "Jeden Tag riskieren Ukrainer ihr Leben" +++

Viele Einwohner der Ukraine in den von Russland besetzten Gebieten versuchen, ihrem Heimatland bei der Bekämpfung der Invasoren zu helfen, nicht nur mit Giftanschlägen oder Sabotageaktionen auf Bahnstrecken (Eintrag von 08:48 Uhr). "Jeden Tag riskieren Ukrainer in den vorübergehend besetzten Gebieten ihr Leben, um zur Vernichtung des Feindes beizutragen", heißt es in einem Beitrag vom Nationalen Widerstandszentrum. "Beispielsweise führen die Ukrainer unsere Luftaufklärer zu Orten, an denen feindliche Ausrüstung konzentriert ist, und zu anderen strategischen Zielen." Als Beispiel für eine "erfolgreiche Koordination" sind Fotos von Bahnanlagen zu sehen. Gemeldet werden können "Feinde" über eine Telegram-Seite mit dem Namen "Stoppt den russischen Krieg". Auch Russland wirbt immer wieder Menschen in der Ukraine zu Spionagezwecken an, damit diese Ziele melden. Ukrainische Geheimdienste berichten regelmäßig von Festnahmen solcher Personen. Kürzlich wurde eine Frau wegen Spionage von einem Gericht zu lebenslanger Haft verurteilt.

+++ 08:48 Nächster Schlag des Widerstands? Angebliche Massenvergiftung russischer Militärangehöriger +++

Dem ukrainischen Widerstand im von Russland besetzten Mariupol ist womöglich ein Schlag gegen die russischen Besatzer gelungen. Sowohl Petro Andrjuschtschenko, ein Berater des ukrainischen Bürgermeisters der Stadt, als auch die Widerstandsgruppe "Mariupol.Widerstand" berichten in sozialen Netzwerken von der Vergiftung von 26 Militärangehörigen, die infolgedessen angeblich gestorben sind. "Sie sollten weniger essen und trinken. Obwohl, wahrscheinlich ist es umgekehrt. Wir sind bereit, die neuen russischen Soldaten und Offiziere, die zur Ausbildung und Auffrischung gekommen sind, weiter zu verpflegen", schreibt "Mariupol.Widerstand" auf Telegram. Unabhängig überprüfen lassen sich die Angaben nicht. Die russischen Besatzer hätten sich laut Andrjuschtschenko zuletzt über Tote und Verwundete beklagt. Erst vor ein paar Tagen wurden laut "Kyiv Post" im etwa 200 Kilometer entfernten Melitopol durch eine Sabotageaktion von Widerstandskräften eine Bahnstrecke und ein Zug beschädigt, der Munition und Treibstoff für die russische Armee liefern sollte.

+++ 08:08 Ukraine meldet erfolgreiche Angriffe auf russische Stützpunkte +++

Das ukrainische Militär hat nach eigenen Angaben erfolgreich russische Stützpunkte in der Nähe der besetzten Städte Luhansk und Berdjansk im Osten angegriffen. Die Streitkräfte hätten dort gezielt feindliche Flugplätze und Hubschrauber attackiert, teilt das Militär über den Kurznachrichtendienst Telegram mit. Russischen Angaben zufolge wurden ukrainische Raketenangriffe bei der Hafenstadt Berdjansk am Asowschen Meer abgewehrt. Dies teilt der von Russland eingesetzte Statthalter in den besetzten Teilen der südöstlichen ukrainischen Region Saporischschja, Wladimir Rogow, mit.

+++ 07:35 ISW: Russland setzt Offensive auf Awdijiwka fort - Erfolge überschaubar +++

Die russischen Streitkräfte haben ihre Offensive in Richtung Awdijiwka laut Institut für Kriegsstudien (ISW) gestern fortgesetzt. "Wenn auch in einem relativ langsameren Tempo als bei den ersten Angriffen." Geolokalisiertes Bildmaterial zeige, dass die Kreml-Truppen geringfügig über die Straße E50, etwa drei Kilometer südlich von Awdijiwka, vorgerückt seien. Der ukrainische Generalstab habe vermeldet, dass Kiews Truppen insgesamt 22 Angriffe in Richtung Awdijiwka zurückgeschlagen hätten und damit deutlich weniger als die 30 gemeldeten Angriffe am Sonntag. Russischen Quellen zufolge erhöhen die russischen Streitkräfte die Intensität der Luft- und Artillerieangriffe auf die Siedlung, um die langsamen Bodenmanöver zu kompensieren, die laut ISW durch die starken ukrainischen Befestigungen rund um Awdijiwka erschwert werden. Während eines Treffens zur operativen Lage in der Ukraine hat der russische Verteidigungsminister Sergej Schoigu behauptet, die Streitkräfte hätten ihre taktischen Positionen in nicht näher bezeichneten Gebieten verbessert.

+++ 07:07 Eingefrorene russische Milliarden für die Ukraine? Heikles Thema geht in die nächste Debatte +++

Die Finanzminister der Europäischen Union beraten heute in Luxemburg über die geplante Reform der gemeinsamen Defizitregeln (Ratsbeginn 10.00 Uhr). Sie befassen sich unter anderem auch mit den in Europa eingefrorenen russischen Vermögenswerten. Da eine Weitergabe an die Ukraine auf juristische Hürden stößt, ist ein Abschöpfen der Zinsgewinne im Gespräch. Die G7-Länder halten darüber hinaus eingefrorene russische Vermögenswerte zurück, bis Moskau Reparationszahlungen an die Ukraine leistet. "Wir werden unsere Bemühungen fortsetzen, um sicherzustellen, dass Russland den langfristigen Wiederaufbau der Ukraine finanziert", heißt es in der Erklärung der G7-Finanzminister und Vertreter der Zentralbank nach einem Treffen in Marokko am vergangenen Mittwoch. Die Zahl beläuft sich demnach Schätzungen zufolge momentan auf rund 280 Milliarden US-Dollar. Auch hier ist unterdessen weiterhin unklar, wie ein Rechtsrahmen aussehen könnte, um der Ukraine das Geld zu überlassen.

+++ 06:24 Festnahme droht ihm nicht: Putin zu seltenem Auslandsbesuch gelandet +++

Russlands Präsident Wladimir Putin ist zum Seidenstraßen-Gipfel in Peking gelandet. Der Kremlchef sei am Hauptstadtflughafen angekommen, berichtet das chinesische Staatsfernsehen. Putin wird im Rahmen des internationalen Gipfels zum chinesischen Investitions- und Infrastrukturprojekt "Neue Seidenstraße" auch Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping treffen. China ist ein wichtiger Partner Russlands und hat dem Land in seinem Angriffskrieg gegen die Ukraine bislang Rückendeckung gegeben, indem sich die Volksrepublik nach außen hin neutral positioniert. Putin reist mittlerweile wieder ins Ausland, nachdem der Internationale Strafgerichtshof im März einen internationalen Haftbefehl gegen ihn erlassen hat. Eine Festnahme droht ihm in Peking allerdings nicht. China ist dem sogenannten Römischen Statut des Gerichtshofes im niederländischen Den Haag nie beigetreten und kann den Haftbefehl deshalb ignorieren.

In vielen anderen Ländern würde man Wladimir Putin festnehmen, würde er deren Boden betreten.





+++ 05:39 Russen versuchen in Kupiansk-Lyman durchzubrechen +++

Russland versucht ukrainischen Angaben zufolge, die ukrainischen Verteidigungsanlagen in der nordöstlichen Region Kupiansk-Lyman zu durchbrechen. "Der Feind bereitet sich vor, er bereitet sich ernsthaft auf offensive Aktionen vor und zieht Truppen zusammen", sagt der Kommandeur der ukrainischen Bodentruppen, General Oleksandr Syrskyj, in einem Video auf Telegram. "Das Hauptziel ist es, die Verteidigung unserer Truppen zu durchbrechen und unser Territorium zurückzuerobern." Das russische Verteidigungsministerium bestätigt intensive militärische Aktivitäten in der Region. Russische Truppen hätten zehn ukrainische Angriffe im Gebiet Kupiansk und zwei weitere im benachbarten Lyman zurückgeschlagen. Die Rückeroberung der Städte Kupiansk und Lyman in der Nähe der zweitgrößten ukrainischen Stadt Charkiw im vergangenen Jahr war ein wichtiger Vorstoß des ukrainischen Militärs, die russischen Truppen aus dem Donbass zu vertreiben.

+++ 00:51 Russen beschießen Oblast Charkiw mit Raketen +++

Russische Kräfte feuern auf den Distrikt Isjum in der Oblast Charkiw Raketen - das meldet das ukrainische Portal "Kyiv Independet" unter Berufung auf Militärquellen. Angaben über Tote oder Verletzte werden nicht gemacht. Die Raketen seien aus der russischen Stadt Walujki in der Oblast Belgorod abgefeuert worden.

+++ 22:21 Selenskyj beschwört am 600. Kriegstag den Zusammenhalt +++

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hebt am 600. Tag des "alles umfassenden Kriegs" die besondere Bedeutung der Zusammenarbeit aller Strukturen des Landes hervor. Egal ob Militär, Wirtschaft oder private Initiativen, sie alle zusammen ermöglichten den Menschen und Städten der Ukraine "ein normales Leben", sagt er in seiner allabendlichen Videoansprache. "All dies zusammen bewahrt unsere Widerstandsfähigkeit, all das zusammen gibt der Ukraine Stärke." Dabei sei auch die Unterstützung von außen wichtig, sagt er mit Blick auf sein vorangegangenes Treffen mit der US-Sonderbeauftragten für den Wiederaufbau der Ukraine, Penny Pritzker. "Ein solcher Besuch an einem solchen Tag ist ein wichtiges Signal." Vor allem die langfristig angelegten Unterstützungsprogramme für die Ukraine seien von großer Bedeutung.

+++ 21:45 Teilung der Ukraine? Kiesewetter übt scharfe Kritik an Kretschmer +++

CDU-Verteidigungsexperte Roderich Kiesewetter erhebt schwere Vorwürfe gegen seinen Parteikollegen, den sächsischen Ministerpräsidenten Michael Kretschmer wegen dessen Haltung zum russischen Angriffskrieg auf die Ukraine. Kiesewetter bezeichnet in der ntv-Sendung #beisenherz Kretschmers Überlegungen über eine Teilung der Ukraine als "schlichtweg schädlich". Es sei eine "Einladung an Putin, nur geduldig zu sein, dann wird die Ukraine geteilt". Kretschmer schade damit der CDU, seine Meinung sei dort "sehr vereinzelt". Kiesewetter wirft Kretschmer zudem vor, zu "zündeln". Der Ministerpräsident hatte wiederholt eine Teilung der Ukraine im Zuge möglicher Friedensverhandlungen mit Russland zur Beendigung des Kriegs ins Spiel gebracht. Kiesewetter sagt weiter, der Grund für solche Äußerungen sei allein die bevorstehende Landtagswahl in Sachsen im kommenden Jahr.

+++ 21:05 Baerbock: Ukraine und Moldau können sich auf Unterstützung verlassen +++

Außenministerin Annalena Baerbock verspricht der Ukraine und deren kleiner Nachbarrepublik Moldau trotz der Krise im Nahen Osten anhaltende Unterstützung im Abwehrkampf gegen Russland. "So sehr uns die Krisendiplomatie dieser Tage fordert, wir weichen keinen Zentimeter in unserer Unterstützung für die Ukraine und unsere Partner in Europas Osten wie Moldau", erklärt die Grünen-Politikerin vor ihrem Flug zur vierten Moldau-Unterstützerkonferenz. Das Treffen findet an diesem Dienstag in der Hauptstadt Chisinau statt. "Moldaus EU-Kandidatenstatus ist geopolitische Konsequenz der russischen Aggression", betont Baerbock. Moldau trotze russischen Destabilisierungsversuchen, die mit Falschmeldungen in sozialen Medien und bezahlten Demonstranten versuchten, Unruhe zu stiften.

+++ 20:22 Selenskyj trifft US-Sonderbeauftragte - Gespräche über Energieinfrastruktur +++

Während Russland in der beginnenden kalten Jahreszeit die gezielten Angriffe auf kritische Infrastruktur in der Ukraine wieder aufnimmt, begrüßt der ukrainische Präsident Selenskyj die US-Sonderbeauftragte für die Erholung der ukrainischen Wirtschaft. "Dieser Besuch vermittelt die Botschaft einer starken und dauerhaften Unterstützung durch die USA", schreibt Selenskyj auf X. "Wir erörterten den Schutz der ukrainischen Energieinfrastruktur vor dem nahenden Winter sowie kritische Wiederherstellungserfordernisse." Zudem erhofft sich Selenskyj mehr amerikanischen Privatinvestitionen "in langfristige Projekte in der Landwirtschaft, im Maschinenbau, in der chemischen Produktion und in anderen Bereichen unserer Wirtschaft".

