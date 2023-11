Nach dem Willen der Bundesregierung soll die Bundeswehr Waffen aus eigenen Beständen kostenlos an Israel abgeben können. Bislang galt diese Regelung nur für die uneingeschränkte Abgabe von Bundeswehr-Material an die Ukraine. In einem aktualisierten Entwurf aus dem Bundesfinanzministerium für den Bundeshaushalt 2024 soll diese Regelung auf Israel ausgeweitet werden. "Dies ist aufgrund der aktuellen Bedrohungslage geboten und gerechtfertigt", heißt es einem Haushaltsvermerk. Die Bundeswehr soll eigenes Material auch dann an Israel abgeben können, "wenn dies zu einer vorübergehenden Beeinträchtigung der Einsatzbereitschaft und Aufgabenerledigung der Bundeswehr führt", heißt es in dem Haushaltsentwurf. Die Abgabe solle "unter Verzicht auf Kostenerstattung" erfolgen. Voraussetzung ist aber, dass der Haushaltsausschuss des Bundestags bei seiner Bereinigungssitzung am Donnerstag den Vorschlag des Finanzministeriums annimmt und der Bundestag dem Haushalt im Dezember zustimmt.

+++ 11:22 Im Irak entführte Israelin erstmals in Video aufgetaucht +++

Eine im Irak entführte Israelin ist erstmals seit ihrem Verschwinden in einem Video aufgetaucht. Der irakische Fernsehsender Al-Rabiaa veröffentlichte das Video der Frau, die auch russische Staatsbürgerin ist. Darin identifiziert sie sich als die 37 Jahre alte Elizabeth Tsurkov und erklärt, sie sei vor mehreren Monaten entführt worden. Die Echtheit des Videos ließ sich nicht bestätigen. Es blieb auch unklar, wann es aufgenommen wurde. Das Büro von Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu hatte im Juli mitgeteilt, dass Tsurkov seit Monaten von der Miliz Kataib Hisbollah im Irak festgehalten werde. Die irakische Regierung hatte im Juli Ermittlungen zu ihrer Entführung angekündigt, seitdem aber keine neuen Details zu dem Fall veröffentlicht. In dem etwa vier Minuten langen Video ist Tsurkov mit schwarzem Hemd zu sehen. Mit ruhiger Stimme bittet sie ihre Familie und Freunde auf Hebräisch darum, sich weiter für ihre Freilassung einzusetzen. Sie habe nicht den Eindruck, dass die israelische Regierung sich bemühe, sie freizubekommen. Tsurkov kritisiert in dem Video auch die Angriffe Israels im Gazastreifen. Die Akademikerin, eine Doktorandin an der US-Universität Princeton, war zu Forschungszwecken in den Irak gereist.

+++ 11:08 UN: Zwei Wasserversorger im Gazastreifen stellen Arbeit ein +++

Zwei Wasserversorger im Süden des Gazastreifens haben nach UN-Angaben mangels Treibstoff ihre Arbeit eingestellt. 200.000 Menschen bekämen deshalb kein Trinkwasser mehr, berichtete das UN-Nothilfebüro OCHA unter Berufung auf das UN-Hilfswerk für Palästinensische Flüchtlinge im Nahen Osten (UNRWA). Das Hilfswerk weiß demnach nicht, wie es seine humanitäre Unterstützung für Hunderttausende in der zweiten Wochenhälfte aufrecht erhalten soll. Die letzten Treibstoffvorräte seien praktisch aufgebraucht. Damit sei auch eine Verteilung von Hilfsgütern, die über den Rafah-Grenzübergang aus Ägypten kommen, in Frage gestellt. Knapp 1,6 der rund 2,3 Millionen Einwohner des abgeriegelten Gazastreifens sind seit Beginn der israelischen Angriffe am 7. Oktober vertrieben worden. Etwa die Hälfte der Binnenflüchtlinge hält sich demnach in UNRWA-Einrichtungen auf und wird bislang dort mit den Nötigsten versorgt.

+++ 10:48 Direktor von Al-Schifa-Krankenhaus: 179 Tote in Massengrab beigesetzt +++

Der Direktor des Al-Schifa-Krankenhauses in Gaza vermeldet die Beisetzung von 179 Toten in einem auf dem Klinikgelände ausgehobenen "Massengrab". "Wir waren gezwungen, sie in einem Massengrab zu beerdigen", sagt Krankenhausdirektor Mohammed Abu Salmija. Es seien auch sieben Babys und 29 Patienten von der Intensivstation unter den Toten, die nach dem Zuneigegehen der Treibstoffvorräte der Klinik beerdigt wurden. Leichen lägen in den Gängen des Krankenhauskomplexes, die Leichenhalle werde nicht mehr mit Strom versorgt, führt Salmija aus. Ein Journalist vor Ort, der mit der Nachrichtenagentur AFP zusammenarbeitet, sagt, der Geruch von verwesenden Leichen in dem Klinikkomplex sei erdrückend. Die Kämpfe und Luftangriffe seien zwar in der ganzen Nacht fortgesetzt worden, jedoch weniger intensiv als in den vorherigen Nächten. Vor den Toren des Al-Schifa-Krankenhauses stehen israelische Panzer - nach israelischen Angaben befindet sich dort ein unterirdischer Kommandopunkt der radikalislamischen Palästinenserorganisation Hamas. Die Hamas weist das zurück.

+++ 10:36 UN-Bericht: Keine Hilfe mehr bei Notrufen von Verschütteten in Gaza +++

Straßenkämpfe in der Stadt Gaza verhindern einem UN-Bericht zufolge, dass Nothelfer nach israelischen Bombardements auf Hilferufe von unter Trümmern Verschütteten reagieren können. Auch Menschen, die nicht mehr aus ihren Wohnungen kommen oder die Krankenwagen für Verwundete brauchen, warteten oft vergeblich, berichtet das UN-Nothilfebüro OCHA unter Berufung auf das palästinensische Rote Kreuz. Auf den Notrufnummern des Roten Kreuzes seien hunderte Anrufe verzweifelter Menschen eingegangen. Zum einen fehle es an Treibstoff für die Krankenwagen. Zum anderen seien die Kämpfe in der Nähe der Krankenhäuser so intensiv, dass Rettungsteams gar nicht ausrücken könnten, heißt es in dem Bericht weiter. Nach israelischen Angaben betreiben Terroristen der islamistischen Hamas in oder unter Krankenhäusern Kommandozentralen. Deshalb betrachtet Israel Angriffe dort als legitime Ziele.

+++ 10:09 Lula: Israels Reaktion "ebenso schwerwiegend" wie Angriff der Hamas +++

Brasiliens Präsident Luiz Inácio Lula da Silva stuft Israels Vorgehen im Gazastreifen als "ebenso schwerwiegendes" Handeln ein wie den Angriff der radikalislamischen Hamas am 7. Oktober auf das Land. "Nach dem von der Hamas provozierten Terrorakt sind die Konsequenzen, die Lösung des Staates Israel, ebenso schwerwiegend wie die der Hamas", sagt Lula in Brasília. "Sie töten unschuldige Menschen ohne jegliche Kriterien", fügt er hinzu. Vertreter der jüdischen Gemeinschaft in Brasilien weisen die Äußerungen zurück. Diese seien "fehlerhaft", "unfair" und "gefährlich", außerdem würden sie Israel und die Hamas auf "dieselbe Stufe" stellen, hieß es. Zugleich wurde auf "sichtbare und belegte Bemühungen" der israelischen Behörden verwiesen, "palästinensische Zivilisten zu retten". "Unsere Gemeinschaft erwartet Ausgewogenheit von unseren Behörden", fügt die Israelitische Konföderation von Brasilien hinzu, die nach eigenen Angaben 120.000 brasilianische Juden vertritt.

+++ 09:26 Diplomat bestätigt Tod von kanadisch-israelischer Friedensaktivistin Vivian Silver +++

Die seit dem Großangriff der radikalislamischen Hamas auf Israel vermisste 74-jährige Friedensaktivistin Vivian Silver ist tot. "Tragische Nachrichten: Vivian Silver, die kanadisch-israelische Friedensaktivistin (...) wurde als tot bestätigt, von der Hamas im Kibbuz Beeri ermordet", schreibt der israelische Generalkonsul in Toronto, Idit Shamir, im vormals Twitter genannten Onlinedienst X. "Kanada trauert um sie", erklärt die kanadische Außenministerin Melanie Joly bei X und beschreibt die 74-Jährige als "lebenslange Fürsprecherin für den Frieden". Der deutsche Botschafter in Israel, Steffen Seibert, nennt die Nachricht vom Tod Silvers bei X "niederschmetternd". "Vivian Silver, die sich unermüdlich für Frieden und Verständigung eingesetzt hatte, wurde von der Hamas, den Kräften des blinden Hasses, ermordet", schreibt Seibert auf Englisch weiter bei X. Sein Mitgefühl gelte "ihrer Familie und ihren vielen Freunden, Juden und Palästinensern". Silvers in Tel Aviv lebender Sohn Yonatan Zeigen sagt, er habe am Tag des Hamas-Angriffs mit seiner Mutter telefoniert, als Schüsse fielen. Sie habe ihm daraufhin geschrieben, dass bewaffnete Männer in ihrem Haus in Beeri seien; es war ihr letztes an ihren Sohn gesendetes Lebenszeichen. Mehr als 100 Bewohner Beeris wurden bei dem Hamas-Angriff getötet.

+++ 08:44 Kriewald über Kriegsalltag in Gaza: "Israels Soldaten werden aus Krankenhäusern beschossen" +++

Immer wieder weist Israel im Zug des Krieges gegen die Hamas auf Kommandozentralen hin, die die Terrororganisation in Krankenhäusern und anderen öffentlichen Gebäuden errichtet. Auch werden einige der Geiseln hier versteckt, wie ntv-Reporterin Nadja Kriewald erklärt.

+++ 08:23 IDF entdecken Tunnelschacht in einer Moschee im Gazastreifen +++

Bei ihren Bodenoperationen legen die israelischen Verteidigungsstreitkräfte (IDF) den Schacht eines Tunnels frei, der sich in einer Moschee im Gazastreifen befinden soll. Während des Einsatzes habe die Bodentruppen ein Panzerabwehrkommando angegriffen, das daraufhin aus der Luft von einem Flugzeug und Hubschrauber beschossen wurde. Nach Angaben der IDF griff die Luftwaffe im Laufe des letzten Tages etwa 200 Ziele der Hamas an, darunter Waffenproduktionsstätten, Abschussrampen für Panzerabwehrraketen und militärische Hauptquartiere.

+++ 07:56 Habeck-Video gegen Antisemitismus mehr als 42 Millionen Mal aufgerufen +++

Ein Video von Wirtschaftsminister Robert Habeck von Anfang November, in dem er sich zum Krieg im Gazastreifen äußert und den Antisemitismus in Deutschland verurteilt, verzeichnet bis zum vergangenen Sonntag (12. November) mehr als 42 Millionen Aufrufe. Kommentiert wurde das Video mehr als 43.000 Mal, wie das Wirtschaftsministerium mitteilt. Darin zeigt sich Habeck beunruhigt über wachsenden Antisemitismus in Deutschland angesichts des Nahost-Konflikts. Neben Antisemitismus bei Islamisten und Rechtsextremen bereite ihm dabei auch Antisemitismus "in Teilen der politischen Linken" Sorge, so der Wirtschaftsminister in dem Video im Onlinedienst X (ehemals Twitter). Dies sei "leider auch bei jungen Aktivistinnen und Aktivisten" der Fall. Auch von den in Deutschland lebenden Musliminnen und Muslimen sowie ihren Verbänden forderte Habeck, sie müssten sich "klipp und klar von Antisemitismus distanzieren".

+++ 07:32 Sechs Palästinenser sterben bei Zusammenstößen mit IDF-Soldaten im Westjordanland +++

Das Gesundheitsministerium der Palästinensischen Autonomiebehörde erhöht die Zahl der Todesopfer bei den nächtlichen Zusammenstößen zwischen bewaffneten Palästinensern und Soldaten der israelischen Verteidigungsstreitkräfte (IDF) in der Stadt Tulkarem im nördlichen Westjordanland auf sechs. Das israelische Militär bestätigt eine Operation in diesem Gebiet. Drei der Palästinenser sollen durch einen Drohnenangriff getötet worden sein, die anderen drei durch Schüsse (siehe auch Eintrag von 04:39 Uhr).

+++ 07:08 UN: 200.000 Menschen fliehen in den südlichen Gazastreifen +++

Im umkämpften Gazastreifen sind nach UN-Angaben bisher etwa 200.000 Menschen in den Süden des abgeriegelten Küstengebiets geflohen. So viele Menschen hätten schätzungsweise den von der israelischen Armee geöffneten "Korridor" genutzt, um den Norden des Gebiets zu verlassen, teilt das UN-Nothilfebüro OCHA mit. "Die Sorge wegen überfüllter Unterkünfte sowie begrenztem Zugang zu Unterkünften, Essen und Wasser im Süden wächst", so OCHA. Zugleich hielten sich im Norden trotz zunehmender Kämpfe weiter Hunderttausende Menschen auf, die sich nicht in den Süden bewegen könnten oder wollten. Diese hätten Mühe, zum Überleben an eine Mindestmenge Trinkwasser und Essen zu kommen. Knapp 1,6 Millionen der rund 2,2 Millionen Einwohner des Küstengebiets sind nach UN-Angaben infolge der Kämpfe zwischen dem israelischen Militär und der islamistischen Hamas auf der Flucht.

+++ 06:35 IDF veröffentlichen Namen von gefallenen Soldaten +++

Die israelischen Verteidigungsstreitkräfte (IDF) haben die Namen von zwei weiteren im Gazastreifen getöteten Soldaten veröffentlicht. Zuvor wurden deren Familien informiert. Einer der gefallenen Soldaten, der 21-jährige Hauptfeldwebel Roee Marom aus Ra'anana in Zentralisrael, diente in der Bislamach Brigade und fiel in einem Gefecht im nördlichen Gazastreifen. Der andere gefallene Soldat, der 27-jährige Raz Abulafia aus Rishpon, wurde im nördlichen Gazastreifen getötet. Laut der Angaben des Militärs stieg damit die Zahl der Todesopfer der israelischen Bodenoperation auf 46.

+++ 05:29 Israelische Armee bestätigt Identität von Geisel in Hamas-Video +++

Nach der Veröffentlichung eines Videos durch die Hamas bestätigt Israel, dass es sich bei der darin gezeigten Gefangenen um eine als Geisel genommene israelische Soldatin handelt. "Wir sind mit ganzem Herzen bei der Familie Marciano, deren Tochter Noa brutal von der Terrororganisation Hamas entführt worden ist", erklärt die israelische Armee. Am Montagabend hatten die Essedin-al-Kassam-Brigaden, der bewaffnete Arm der Hamas, ein Video veröffentlicht, in dem die Soldatin auf Hebräisch ihren Namen und ihre Personalausweisnummer nennt und erklärt, sie werde im Gazastreifen festgehalten. Der Hamas zufolge soll Marciano bei einem israelischen Luftschlag gestorben sein.

+++ 04:39 Drohnenangriff im Westjordanland: Drei Palästinenser getötet +++

Bei einem israelischen Drohnenangriff im besetzten Westjordanland sind mindestens drei Palästinenser getötet worden, meldet die amtliche palästinensische Nachrichtenagentur Wafa unter Berufung auf ein Krankenhaus in Tulkarm. Zuvor hätten israelische Truppen bei Zusammenstößen in einem Flüchtlingslager der Stadt zwei weitere Palästinenser erschossen.

+++ 03:51 Israel will Shifa-Krankenhaus Brutkästen liefern +++

Angesichts der dramatischen Lage im Schifa-Krankenhaus im Gazastreifen bieten die israelischen Streitkräfte eigenen Angaben zufolge die Lieferung von Brutkästen für Frühchen an. "Wir haben den Gesundheitsbehörden in Gaza das formelle Angebot unterbreitet, Brutkästen in den Gazastreifen zu bringen, um der Kinderklinik im Schifa-Krankenhaus zu helfen", sagt eine Sprecherin der für Kontakte mit den Palästinensern zuständigen israelischen Cogat-Behörde in einem Video. "Wir sind im Krieg mit der Hamas und nicht mit der Bevölkerung von Gaza." Auf Fotos ist zu sehen, wie eine israelische Soldatin Brutkästen in einen Transporter bringt.

+++ 03:11 Borrell veröffentlicht Plan für Zukunft des Gazastreifens +++

Der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell stellt einen Plan für die Zukunft des Gazastreifens vor. Sein Vorhaben lasse sich mit drei "Ja" und drei "Nein" zusammenfassen, so Borrell. Es dürfe keine Zwangsvertreibung von Palästinensern aus dem Gazastreifen geben, keine dauerhafte Wiederbesetzung durch das israelische Militär und keine Veränderung der Größe des Gazastreifens und keine Rückkehr der Hamas. Es sollte eine "palästinensische Behörde" geben, die vom UN-Sicherheitsrat definiert und beschlossen wird. Die arabischen Länder müssten die palästinensische Behörde stärker unterstützen und die EU sollte sich ebenfalls stärker in der Region engagieren, insbesondere beim Aufbau eines palästinensischen Staates.

+++ 01:24 UN-Hilfswerk fürchtet Totalausfall der Kommunikation im Gazastreifen +++

Das UN-Hilfswerk für Palästinensische Flüchtlinge im Nahen Osten (UNRWA) fürchtet einen Totalausfall der Telekommunikation im Gazastreifen. Der Treibstoff der Telekomunternehmen reiche noch bis Donnerstag, um Strom für die Datenzentren und den Betrieb von Servern zu produzieren, berichtet das UNRWA. Angesichts zahlreicher Dienstunterbrechungen sei es jetzt schon zunehmend schwierig, um Menschen zu erreichen und akkurate Informationen über die Lage vor Ort zusammenzutragen. Etwa die Hälfte der 1,6 Millionen Vertriebenen habe Zuflucht in UNRWA-Einrichtungen gefunden, teilt das Hilfswerk mit. Insgesamt leben in dem dicht bevölkerten Landstreifen rund 2,3 Millionen Menschen.

+++ 00:39 Rufe nach Feuerpause - Frau stört Baerbock-Rede +++

Bei einer Veranstaltung mit Außenministerin Annalena Baerbock in Brüssel kommt es am Abend einem Zwischenfall. Eine Besucherin sorgt mit einer lautstarken Forderung nach einem Waffenstillstand für den Gazastreifen dafür, dass Baerbock eine Rede zum Thema feministische Außenpolitik unterbrechen muss. Als die Frau trotz des Angebots, in einer anschließenden Diskussionsrunde zu reden, weiter die Rede stört, wird sie von der Polizei zu einem Gespräch vor die Tür begleitet. Dies wiederum stößt Baerbock auf. Die Grünen-Politikerin möchte, dass die Frau wieder hereinkommt - was diese aber nicht will. Baerbock hatte es am Vormittag bei einem EU-Außenministertreffen erneut abgelehnt, sich Forderungen nach einem Waffenstillstand für den Gazastreifen anzuschließen.

+++ 23:58 Israel: Hinweise auf verschleppte Geiseln in Kinderklinik +++

Das israelische Militär hat nach eigenen Angaben Anzeichen für verschleppte Geiseln in einer Kinderklinik im Gazastreifen gefunden. Armeesprecher Daniel Hagari veröffentlicht Videos und Fotos, die zeigen sollen, dass die radikal-islamische Hamas im Keller des Rantisi-Kinderkrankenhauses Waffen gelagert und dort offenbar auch Geiseln festgehalten hat. Die Truppen hätten im Keller der Klinik eine Kommandozentrale mit einem Waffenarsenal gefunden, in dem Granaten und andere Sprengstoffe von Hamas-Kämpfern gelagert worden seien. "Und wir haben auch Anzeichen gefunden, die darauf hindeuten, dass die Hamas hier Geiseln hält. Dies wird derzeit von uns untersucht. Aber wir haben auch Informationen, die dies bestätigen", ergänzt Hagari. Auf Aufnahmen sind rudimentäre Wohnräumen zu sehen, darunter eine kleine Küche, sowie ein nahe gelegener Tunnelschacht, der nach Hagaris Angaben zum Haus eines hochrangigen Hamas-Marinekommandeurs führte. "Die Hamas hat dieses gesamte Gebiet unter ihre Kontrolle gebracht und führt von diesem Krankenhaus aus ihren Krieg gegen die Israelis".

+++ 23:26 Biden: "Das Schifa-Krankenhaus muss geschützt werden" +++

US-Präsident Joe Biden ruft Israel dazu auf, im Kampf gegen die radikalislamische Hamas Rücksicht auf das Al-Schifa-Krankenhaus in der Stadt Gaza zu nehmen. "Das Krankenhaus muss geschützt werden", sagt Biden zu Journalisten im Weißen Haus. "Es ist meine Hoffnung und Erwartung, dass es mit Blick auf das Krankenhaus weniger intrusive Handlungen gibt." Die USA stünden mit Israel deswegen in Kontakt.

+++ 22:52 Washington: Haben kaum Informationen über US-Geiseln +++

Die Vereinigten Staaten haben nur wenig gesicherte Informationen über die Lage von US-Geiseln in der Gewalt der islamistischen Hamas im Gazastreifen. "Sowohl zu den Aufenthaltsorten der Geiseln als auch zu deren Zustand haben wir nur begrenzte Einsichten", sagt der Nationale Sicherheitsberater des Weißen Hauses, Jake Sullivan, in Washington. Es seien neun Menschen mit US-Pass und eine Person mit einer US-Green-Card-Aufenthaltsgenehmigung in der Gewalt der Geiselnehmer. "Ich kann ihnen nicht in die Augen schauen und sagen, wie viele dieser Geiseln noch am Leben sind", sagt Sullivan. Den USA lägen aber Informationen vor, wonach eine gewisse Anzahl der Geiseln am Leben seien und möglicherweise Bestandteil von Verhandlungen zur Freilassung werden könnten. Wie viele das genau sein könnten, sei unklar.

+++ 22:13 US-Beamter: Hamas-Kommandozentrale unter dem Schifa-Krankenhaus +++

Ein US-Beamter mit Verbindungen zu den Geheimdiensten bestätigt einem CNN-Bericht zufolge Israels Behauptung, die Terrororganisation Hamas verstecke unter dem Schifa-Krankenhaus in der Nähe der Frontlinie im Gazastreifen eine Kommandozentrale. Vor rund drei Wochen legte die Armee nach eigenen Angaben Geheimdienstinformationen vor. Satellitenaufnahmen sowie eine Audioaufnahme sollen die Existenz des Hamas-Lagers dokumentieren. Unabhängig waren die Informationen jedoch nicht zu überprüfen. Die Hamas sowie Personal des Krankenhauses dementieren die Anschuldigung. Israelischen Medienberichten zufolge könnte sich zudem in dem mutmaßlichen Tunnelsystem unter der Klinik ein Teil der von der Hamas verschleppten rund 240 Geiseln befinden. Offiziell äußerte sich bislang kein israelischer Vertreter zu der Vermutung.

+++ 21:42 Hamas: Bereit, bis zu 70 Geiseln freizulassen +++

Der bewaffnete Flügel der radikal-islamischen Hamas ist nach eigenen Angaben bereit, im Gegenzug für eine fünftägige Waffenruhe bis zu 70 im Gazastreifen festgehaltene Frauen und Kinder freizulassen. "Der Waffenstillstand sollte eine vollständige Feuerpause und die Zulassung von Hilfsgütern und humanitärer Hilfe im gesamten Gazastreifen beinhalten", sagt Abu Ubaida, der Sprecher der Kassam-Brigaden in einer Audioaufnahme, die auf dem Telegram-Kanal der Gruppe veröffentlicht wurde. Er beschuldigte zudem Israel, den Preis für das Abkommen "hinauszuzögern und sich zu drücken".

+++ 21:10 Israelische Soldaten nehmen Parlamentsgebäude in Gaza ein +++

Israelische Truppen haben offenbar das Parlamentsgebäude in der Stadt Gaza eingenommen. In sozialen Medien kursiert ein Foto, das Soldaten der Infanterieeinheit Golani mit israelischen Flaggen in dem Sitzungssaal des Legislativrats im Viertel Rimal zeigt. Die islamistische Hamas hatte 2006 bei Parlamentswahlen gegen die gemäßigtere Fatah von Palästinenserpräsident Mahmud Abbas gesiegt. Ein Jahr später übernahm die Hamas gewaltsam die alleinige Kontrolle des Gazastreifens. Seit der Machtübernahme gab es de facto zwei getrennte Regierungen - eine in Gaza und eine in Ramallah. Seit Beginn des Bruderkriegs zwischen den beiden rivalisierenden Palästinenserorganisationen gab es auch keine neuen Parlaments- oder Präsidentenwahlen mehr. Der Legislativrat tagte seit Machtübernahme der Hamas in Gaza im Juni 2007 nicht mehr. Ende 2018 hat Abbas ihn für aufgelöst erklärt. Das Parlamentsgebäude in Gaza wurde nur noch von Hamas-Abgeordneten genutzt.

+++ 20:53 UN: Wir können ab morgen keine Hilfslaster entladen +++

Der Treibstoffmangel im Gazastreifen könnte den Vereinten Nationen zufolge in den kommenden Tagen auch die Lieferung von humanitärer Hilfe empfindlich stören. "Die Lastwagen, die ab morgen ankommen, können wir einfach nicht entladen, weil uns der Treibstoff für den Gabelstapler fehlt", sagt der örtliche Leiter des UN-Nothilfebüros Ocha, Andrea De Domenico. Außerdem gebe es nicht genug Sprit für die Transporter, die die Hilfen - darunter Nahrung, Wasser und Medikamente - weiterverteilen.

Frühere Ereignisse können Sie hier nachlesen.