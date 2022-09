Beamte des Bundeskriminalamts und Steuerfahnder aus Nordrhein-Westfalen durchsuchen einem Medienbericht zufolge das Luxusschiff des russischen Oligarchen Alischer Usmanow. Wie der "Spiegel" berichtet, sind an der Aktion in Bremen 60 Beamte beteiligt. Ziel der Razzia sei es, weitere Beweise in den Verfahren gegen Usmanow wegen des Verdachts des Verstoßes gegen das Außenwirtschaftsgesetz, der Geldwäsche und Steuerhinterziehung zu finden. Bereits in der vergangenen Woche hatten Ermittler Usmanows Villen am Tegernsee durchsucht. Die Luxusjacht "Dilbar" ist 155 Meter lang und eine der größten Megajachten der Welt. Usmanows Vermögen wird auf 14 Milliarden Dollar geschätzt. Die EU bezeichnet ihn als "Strohmann" Putins.

+++ 11:26 Ukrainische Truppen rücken im Osten weiter vor +++

Im Gebiet Charkiw verzeichnen die ukrainischen Truppen auf dem östlichen Ufer des Flusses Oskil weitere Geländegewinne. Die Siedlung Pisky-Radkiwski stehe wieder unter ukrainischer Kontrolle, teilt die Verwaltung der Gemeinde Borowa mit. Zuvor hatte der ukrainische Generalstab von russischem Beschuss gegen Kupjansk-Wuslowyj etwa 40 Kilometer nördlich geschrieben und damit Berichte über die Rückeroberung der Stadt indirekt bestätigt. Kupjansk-Wuslowyj ist ein wichtiger Eisenbahnknotenpunkt auf dem linken Ufer des Oskil.

+++ 10:54 Medwedew: Russland hat Recht auf Atomwaffen-Einsatz +++

Der frühere Kremlchef Dmitri Medwedew erneuert das Recht Russlands auf den Einsatz von Atomwaffen - "wenn das notwendig sein sollte". Das gelte in "festgelegten Fällen" und in "strikter Übereinstimmung mit den Grundsätzen der staatlichen Politik zur nuklearen Abschreckung", schreibt der Vizechef des russischen Sicherheitsrats auf Telegram. Medwedew nennt folgende Voraussetzungen für die Möglichkeit eines russischen Atomschlags: "Wenn wir oder unsere Verbündeten mit solchen Waffen angegriffen werden. Oder wenn eine Aggression mit konventionellen Waffen die Existenz unseres Staates bedroht." Russland werde alles tun, damit "feindliche Nachbarn" wie die Ukraine, "die direkt von den NATO-Staaten kontrolliert wird", nicht in den Besitz von Atomwaffen gelangen, schreibt Medwedew.

+++ 10:25 Merz rudert nach "Sozialtourismus"-Vorwurf zurück +++

CDU-Chef Friedrich Merz reagiert auf die Kritik nach seinem "Sozialtourismus"-Vorwurf. "Zu meinen Äußerungen von gestern über die Flüchtlinge aus der Ukraine gibt es viel Kritik. Ich bedaure die Verwendung des Wortes 'Sozialtourismus'. Das war eine unzutreffende Beschreibung eines in Einzelfällen zu beobachtenden Problems", twittert Merz. "Mein Hinweis galt ausschließlich der mangelnden Registrierung der Flüchtlinge. Mir lag und liegt es fern, die Flüchtlinge aus der Ukraine, die mit einem harten Schicksal konfrontiert sind, zu kritisieren." Weiter schreibt er: "Wenn meine Wortwahl als verletzend empfunden wird, dann bitte ich dafür in aller Form um Entschuldigung."

+++ 09:43 London: Moskau hofft auf heimische Unterstützung für Annexionen +++

Die russische Führung will nach Einschätzung britischer Geheimdienste mit der erwarteten Annexion ukrainischer Gebiete den Angriffskrieg vor der eigenen Bevölkerung rechtfertigen. Jegliche Ankündigung einer Einverleibung der Gebiete werde der Rechtfertigung von Russlands "spezieller Militäroperation" dienen und beabsichtige, die patriotische Unterstützung des Konfliktes zu festigen, heißt es in einem Kurzbericht des britischen Verteidigungsministeriums. Es sei damit zu rechnen, dass Putin am Freitag in einer Rede vor dem russischen Parlament die Annexion der Gebiete im Osten und Süden der Ukraine formell bekannt geben werde. Die britischen Geheimdienste gehen jedoch davon aus, dass die Russen Putins Pläne nicht so unterstützen werden wie von ihm erhofft.

+++ 09:12 Grüne kritisieren "Sozialtourismus"-Vorwurf von Merz +++

Die Klage von CDU-Chef Friedrich Merz über einen "Sozialtourismus" ukrainischer Flüchtlinge nach Deutschland löst bei den Grünen Empörung aus. "Wie passt es eigentlich mit der viel beschworenen Solidarität der Union mit der Ukraine zusammen, dass Friedrich Merz im Kontext von Menschen, die vor diesem furchtbaren Angriffskrieg fliehen, von 'Sozialtourismus' spricht?", fragt die Vorsitzende Ricarda Lang auf Twitter. Fraktionschefin Britta Haßelmann schreibt dort: "Sich durch die Abwertung anderer Menschen profilieren zu wollen, ist ein Instrument, zu dem Rechtspopulisten regelmäßig greifen. Das weiß auch Friedrich Merz. Ihm scheint jedes Mittel recht zur Eigenprofilierung."

+++ 08:37 Japan protestiert gegen "Zwangsverhör" von Konsul in Russland +++

Tokio verlangt laut von Moskau eine Entschuldigung, nachdem ein Diplomat in Wladiwostok japanischen Angaben zufolge einem "Zwangsverhör" unterzogen wurde. Wie der britische "Guardian" berichtet, sei der japanische Konsul vom russischen Geheimdienst FSB gefesselt und die Augen verbunden worden. Nach Angaben des FSB wird er der Spionage verdächtigt. Japans Außenminister Yoshimasa Hayashi dementiert die Vorwürfe und bezeichnet die mehrstündige Inhaftierung als "völlig inakzeptabel". Mehr dazu lesen Sie hier.

+++ 07:55 Ukrainische Polizei zeigt verlassenes Russen-Lazarett +++

In der befreiten Stadt Isjum haben Beamte der ukrainischen Nationalpolizei nach eigenen Angaben ein Gebäude untersucht, das den russischen Truppen als provisorisches Feldlazarett diente. Blutspuren zufolge lagen die Verletzten offenbar unter unhygienischen Bedingungen auf dem Boden, meldet die ukrainische Staatsagentur Ukrinform unter Berufung auf die Polizei. Demnach entdeckten die Ermittler auch Verbandsmaterial und Medikamente, die teilweise bereits in den 50er und 60er Jahren abgelaufen sind. Die Angaben lassen sich nicht unabhängig überprüfen.

+++ 07:11 Ukraine: Russen sperren Teile von Cherson +++

Der Generalstab der ukrainischen Streitkräfte meldet, dass die russischen Truppen die besetzten Teile der südlichen Region Cherson für Ein- und Ausreisen "vollständig gesperrt" hätten. Die ukrainische Regierung hatte zuvor die Bewohner aufgefordert, die Region wegen der ukrainischen Gegenoffensive zu verlassen und sich in Sicherheit zu bringen.

+++ 06:35 Nord-Stream-Pipelines möglicherweise durch Anschläge beschädigt +++

Die Nord-Stream-Pipelines sind einem Zeitungsbericht zufolge möglicherweise durch gezielte Anschläge beschädigt worden und deshalb leckgeschlagen. Wie der "Tagesspiegel" unter Berufung auf Sicherheitskreise berichtet, rechnen Bundesbehörden aufgrund des zeitlichen Ablaufs und der betroffenen Leitungen mit Sabotage. "Unsere Fantasie gibt kein Szenario mehr her, das kein gezielter Anschlag ist", sagt eine in die Bewertung durch die Bundesregierung eingeweihte Person der Zeitung. "Alles spricht gegen einen Zufall." Ein derartiger mutmaßlicher Anschlag auf dem Meeresboden sei alles andere als trivial, er müsse mit Spezialkräften, zum Beispiel Marinetauchern, oder einem U-Boot ausgeführt werden, heißt es aus informierten Kreisen. Mehr dazu lesen Sie hier.

+++ 06:14 Merz sieht "Sozialtourismus" von Ukrainern nach Deutschland +++

CDU-Chef Friedrich Merz beklagt einen "Sozialtourismus" von ukrainischen Flüchtlingen nach Deutschland. Er sagt dem Sender Bild TV: "Wir erleben mittlerweile einen Sozialtourismus dieser Flüchtlinge: nach Deutschland, zurück in die Ukraine, nach Deutschland, zurück in die Ukraine." Der Hintergrund laut Merz: Anfangs hatten Ukraine-Flüchtlinge Anspruch auf Versorgung nach dem Asylbewerberleistungsgesetz - seit Juni erhalten sie Grundsicherung, also die gleichen Leistungen wie etwa Hartz-IV-Empfänger. Noch größere Probleme erwartet Merz nach eigenen Worten mit Flüchtlingen aus Russland, "wenn die Bundesregierung das täte, was die Bundesinnenministerin vorgeschlagen hat, nämlich hier jetzt praktisch allen Verweigerern des Kriegsdienstes, der Mobilisierung in Russland Zugang zur Bundesrepublik Deutschland zu verschaffen". Mehr dazu lesen Sie hier.

+++ 06:00 Moldau will Gazprom Vorschuss zahlen +++

Die Republik Moldau will dem russischen Energiekonzern Gazprom für den Monat September einen Vorschuss zahlen. Wie der stellvertretende Ministerpräsident Andrei Spinu mitteilt, sollen so alle Befürchtungen, der russische Gasriese könnte die Lieferungen ab dem 1. Oktober reduzieren oder stoppen, zerstreut werden. "In den nächsten Tagen wird Moldovagaz an Gazprom einen Vorschuss in Höhe von 33,89 Millionen Dollar für den Monat September zahlen", sagt Spinu in einer auf dem Sender "Pro TV Chisinau" ausgestrahlten Stellungnahme. Moldau, eines der ärmsten Länder Europas, ist stark von russischem Gas abhängig und leidet massiv unter dem Anstieg der Gaspreise seit dem Ukraine-Krieg.

+++ 05:30 Donezk hat für Selenskyj oberste Priorität +++

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj bezeichnet die militärische Lage in der ostukrainischen Region Donezk als "besonders ernst". In seiner nächtlichen Videoansprache erklärt er, die Region habe für die Ukraine gerade oberste Priorität: "Denn der Donbas ist immer noch das Ziel Nr. 1 für die Besatzer."

+++ 04:29 Heusgen befürwortet Kampfpanzer-Lieferungen +++

Der Vorsitzende der Münchner Sicherheitskonferenz, Christoph Heusgen, spricht sich für die Lieferung des Kampfpanzers Leopard an die Ukraine aus. "Die Ukrainer wollen diese schweren Waffen", sagt der frühere außenpolitische Berater der "Rheinischen Post". Er könne zwar nachvollziehen, dass die Bundesregierung einen Alleingang in dieser Frage ablehne, schlägt aber vor, dass Deutschland alle Staaten, die über einen solchen Panzer verfügen, in einem Konsortium zusammenholen sollte. "Dann könnten diese Länder Leopard-Panzer liefern, die ukrainischen Soldaten darin ausbilden und die Wartung der Militärgeräte gemeinsam sicherstellen."

+++ 03:28 USA warnen Moskau vor "realen" Konsequenzen bei Atomeinsatz +++

Die US-Regierung warnt Russland erneut mit deutlichen Worten vor dem Einsatz nuklearer Waffen. Die Konsequenzen wären "außerordentlich" und "real", sagt der Sprecher des US-Außenministeriums, Ned Price, dem Sender CNN. Man habe dies auch Moskau sehr deutlich gemacht. "Wir haben den Russen nicht den Hauch eines Zweifels gelassen", sagt Price. Die US-Regierung meine es ernst. Price wollte nicht sagen, wie genau diese Konsequenzen aussehen würden. US-Außenminister Antony Blinken hatte bereits am Wochenende von "katastrophalen" Folgen gesprochen.

+++ 02:39 Zahl der Toten nach Amoklauf steigt laut Tass auf 17 +++

Nach einem Amoklauf an einer Schule im westrussischen Ischewsk erhöht sich die Zahl der Todesopfer auf 17. Dies meldet die russische Nachrichtenagentur Tass. "Nach Angaben der russischen Untersuchungsbehörde sind 17 Menschen, darunter elf Kinder und sechs Erwachsene, ums Leben gekommen", so die Agentur. Die Abteilung des Innenministeriums der Republik Udmurtien geht außerdem von mehr als 20 Verletzten aus. Der Schütze hat sich laut Polizei nach seiner Tat selbst das Leben genommen. Er trug nach Angaben der Ermittlungsbehörden eine Sturmhaube und ein schwarzes T-Shirt mit Nazisymbolen. Seine Identität habe bislang nicht festgestellt werden können und auch das genaue Tatmotiv sei unklar.

+++ 01:14 Selenskyj: Russland will Moment der Niederlage hinauszögern +++

Mit der laufenden Teilmobilmachung der Streitkräfte will Russland Aussagen des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj zufolge lediglich den Moment der eigenen Niederlage hinauszögern. "Sie haben gefühlt, dass sie verlieren werden. Und sie versuchen einfach, diesen Moment hinauszuzögern, um zumindest etwas Aktivität an der Front zu haben", sagt Selenskyj in seiner Videoansprache. "Leider ist sich die russische Bevölkerung noch nicht der gesamten Brutalität der russischen Regierung gegenüber ihrem eigenen Volk bewusst." Der Kreml hatte eine Mobilmachung von Reservisten angeordnet. Seitdem herrscht vielerorts in Russland Entsetzen. Landesweit gibt es Proteste.

+++ 00:15 Wahllokale öffnen: Letzter Tag der "Referenden" in russisch kontrollierten Gebieten +++

In vier russisch kontrollierten Gebieten der Ukraine enden am Dienstag die sogenannten Referenden zur Annexion durch Russland. Am letzten Tag der Abstimmung in den Separatistengebieten Donezk und Luhansk im ostukrainischen Donbass sowie den südukrainischen Regionen Cherson und Saporischschja sollen dann auch die Wahllokale geöffnet werden. Bislang gingen pro-russische Behördenvertreter von Tür zu Tür, um Stimmen einzusammeln. Die von Kiew und seinen westlichen Verbündeten als Scheinreferenden kritisierten Abstimmungen hatten am Freitag begonnen.

+++ 23:49 "Turnhallen sind keine Alternative": Günter sagt mehr Geld für Aufnahme Geflüchteter zu +++

Die Landesregierung stellt Städten und Gemeinden in Schleswig-Holstein mehr Geld für die Aufnahme Geflüchteter aus der Ukraine bereit. "Wir wollen das gut machen, da sind Turnhallen keine Alternative", sagt Ministerpräsident Daniel Günther nach einem Treffen mit den kommunalen Spitzenverbänden. Finanzministerin Monika Heinold beziffert das Volumen mit insgesamt rund 95 Millionen Euro. Unter anderem will das Land den Großteil der Kosten tragen, die für Unterkünfte über die vom Bund bereitgestellten 17 Millionen Euro entstehen. Dazu müssen die Kommunen einen Eigenanteil leisten. Die Zahl der Kriegsflüchtlinge im nördlichsten Bundesland ist mittlerweile auf knapp 43.000 gestiegen.

+++ 23:16 Ungarn und Zypern gegen Preisdeckel für russisches Öl +++

Die Verhandlungen über die geplante Sanktionsverschärfung der EU gegen Russland gestalten sich schwierig: Bei ersten Gesprächen zwischen der EU-Kommission und den Mitgliedstaaten am Wochenende äußerten sich Ungarn und Zypern ablehnend über einen Preisdeckel für russisches Öl, wie am Montag aus übereinstimmenden Quellen in Brüssel verlautet. Wegen der russischen Teilmobilisierung und der Atomwaffen-Drohungen von Kreml-Chef Wladimir Putin hatten die Außenminister der EU und der sieben wichtigen Industriestaaten (G7) vergangene Woche weitere Sanktionen gegen Moskau angekündigt. Ein offizieller Vorschlag der EU-Kommission an die Mitgliedstaaten wird ab diesem Mittwoch erwartet.

+++ 22:24 Schon wieder Druckabfall: Zwei Leitungsstränge von Nord Stream 1 fallen aus +++

Zwei Stränge der Nord Stream 1 fallen wegen Druckabfall für einen Monat aus. Es handele sich um die Anschlussleitungen Opal und Nel, teilt das Unternehmen mit. Die Störung an der Greifswalder Erdgasübernahmestation werde voraussichtlich vom 26. September bis zum 26. Oktober andauern. In der Nacht auf Montag war zuvor bereits in der Schwesterpipeline Nord Stream 2 ein solcher Druckabfall festgestellt worden. Durch Nord Stream 1 fließt seit geraumer Zeit kein russisches Erdgas mehr nach Deutschland. Der russische Staatskonzern Gazprom begründet das mit technischen Problemen, die angeblich aufgrund westlicher Sanktionen nicht zu beheben seien. Die Bundesregierung hält diese Begründung für vorgeschoben. Mehr dazu lesen Sie hier.

