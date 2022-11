Das Atomkraftwerk Saporischschja wird russischen Angaben zufolge beschossen. Die staatliche Nachrichtenagentur Tass zitiert den russischen Energiekonzern Rosenergoatom mit der Darstellung, die Ukraine habe in die Nähe einer nuklearen Lagereinrichtung geschossen. Messungen zufolge sei keine radioaktive Strahlung ausgetreten.

+++ 11:20 Munz: "Es gibt in Russland eine verdeckte Mobilmachung" +++

Offiziell ist die Teilmobilmachung in Russland beendet, aber in der Realität sieht das ganz anders aus, so Rainer Munz. In sozialen Medien seien viele Klagen der Reservisten über Ausbildungscamps zu lesen. Zudem habe Russland offenbar nicht aufgehört, Männer einzuziehen, berichtet der ntv-Reporter aus Moskau.

+++ 10:41 Neuseelands Verteidigungsminister Henare besucht Kiew +++

Der neuseeländische Verteidigungsminister Peeni Henare reiste für einen Besuch in die Ukraine. In der Hauptstadt Kiew traf er auf seinen ukrainischen Amtskollegen Oleksii Reznikov und zollte den Gefallenen für die Ukraine an der "Mauer der Erinnerung" Respekt. Wie die neuseeländische Zeitung "The New Zealand Herald" berichtet, sagte Henare, der Besuch sende eine "starke Botschaft, dass Neuseeland zu den Menschen in der Ukraine steht und dass unsere Unterstützung für die ukrainischen Verteidigungsbemühungen gegen die illegale Invasion Russlands unerschütterlich ist". Er unterstrich die Unterstützung Neuseelands für die territoriale Integrität der Ukraine und ihre Bevölkerung und verurteilte die "russischen Aggressionen". Reznikov schrieb bei Twitter: "Ich war froh, meinen Kollegen in Kiew begrüßen zu dürfen. Wir haben über unsere gemeinsamen Projekte, Wege zur Stärkung der Verteidigungsfähigkeiten und koordinierte Anstrengungen zum Wiederaufbau nach dem Krieg gesprochen."

+++ 09:56 Russische Truppen ziehen "in relativ guter Ordnung" aus Cherson ab +++

Die russischen Truppen ziehen sich nach Angaben des britischen Verteidigungsministeriums in "relativ guter Ordnung" aus Cherson zurück. Ein "effektiveres, einheitliches Einsatzkommando" habe möglicherweise zu einem geordneteren Rückzug geführt als frühere große russische Rückzüge während des Krieges.

+++ 09:10 ntv-Reporter Richter: "Noch ein Angriff, dann bricht das Stromnetz zusammen" +++

Die russischen Truppen nehmen gezielt die ukrainische Infrastruktur ins Visier. Immer wieder sind ganze Regionen vom Strom abgeschnitten. Landesweit steht die Energieversorgung "auf extrem wackeligen Beinen", wie Stephan Richter aus Kiew berichtet.

+++ 08:19 Russisches Militär richtet zusätzliche Kontrollpunkte rund um Luhansk ein +++

Das russische Militär richtet im Oblast Luhansk zusätzliche Kontrollpunkte ein. Das berichtet "Kiyv Independent" unter Berufung auf den ukrainischen Generalstab. Demnach dienen die Checkpoints dazu, um Deserteure zu identifizieren und festzunehmen.

+++ 07:26 Selenskyj: Größten Probleme bei Stromversorgung im Raum Kiew, Odessa und Charkiw +++

Trotz fortdauernder russischer Raketen- und Luftangriffe auf die Energieinfrastruktur der Ukraine hat die Wiederherstellung der Stromversorgung im Land nach Worten des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj höchste Priorität. "Wir arbeiten im ganzen Land daran, die Lage zu stabilisieren", sagte er. "Die meisten Probleme mit Elektrizität gibt es in Kiew und Umgebung, Odessa und Umgebung, Charkiw und Umgebung." Alles werde getan, "um den Menschen ein normales Leben zu ermöglichen".

+++ 06:38 Mehr als 700 Leichen bislang in befreiten Gebieten gefunden - 90 Prozent Zivilisten +++

In den befreiten Gebieten der Oblaste Charkiw, Donezk und Cherson wurden in den vergangenen zwei Monaten mehr als 700 Leichen gefunden. Das berichtet "Kiyv Independent". Nach Angaben des ukrainischen Generalstaatsanwalts Andriy Kostin waren fast 90 Prozent Zivilisten. Zudem wurden in den Gebieten bislang mehr als 20 Orte gefunden, an denen Ukrainer gefoltert worden sind. "Wir haben praktisch in fast jedem Dorf in der Region Charkiw Stellen gefunden, an denen sie friedliche Zivilisten getötet haben", sagte Kostin im ukrainischen Staatsfernsehen.

+++ 06:04 Kiew: Moskau verstärkt russische Truppen in Luhansk +++

Die russischen Streitkräfte erhöhen nach Erkenntnissen des ukrainischen Generalstabs ihre Truppenpräsenz im Gebiet Luhansk im Osten der Ukraine. Um die vielen Soldaten unterzubringen, werde ein Teil der Zivilbevölkerung zwangsumgesiedelt, erklärte der Generalstab in Kiew. Die ostukrainische Region Luhansk grenzt an Russland.

+++ 05:40 Russland verliert seit Kriegsbeginn mindestens 1500 Panzer in der Ukraine +++

Nach Angaben des unabhängigen Portals Oryx verliert Russland seit Beginn der Invasion mindestens 1500 Panzer in der Ukraine. Der Großteil von ihnen wird durch ukrainische Truppen zerstört, mehr als 500 Fahrzeuge werden jedoch auch erobert. Insgesamt, so die Experten, verliert Russland seit dem 24. Februar mehr als 8000 Fahrzeuge, Fluggeräte und anderes Militärgerät. Aus dem Iran gelieferte Drohnen befinden sich nicht in der Auflistung. Die Experten dokumentieren nur anhand von Fotos oder Videos belegte Verluste.

+++ 04:28 Widerstand gegen Medien-Zusammenarbeit: Kreml schickt Russen in besetzte Gebiete +++

Russland schickt seine Propagandisten in die besetzten Gebiete der Ukraine, um Fernsehsendungen zu machen und lokale Zweigstellen der Allrussischen Staatlichen Fernseh- und Rundfunkgesellschaft einzurichten, erklärt das Institute for the Study of War (ISW) in seinem jüngsten Update unter Berufung auf das Ukrainische Widerstandszentrum. Berichten zufolge plant Russland zunächst, lokale Medienspezialisten zu kooptieren, entscheidet sich aber dann stattdessen, eigenes Personal einzusetzen, nachdem sich lokale ukrainische Medienspezialisten weigern, mit dem russischen Besatzungsregime zusammenzuarbeiten, so das ISW.

+++ 03:26 Strominfrastruktur unter Kontrolle: Energieministerium widerspricht Warnung vor Abschaltung +++

Die Ukraine sieht die Versorgung mit Strom im Land trotz der zahlreichen russischen Angriffe auf die Stromerzeugungsinfrastruktur unter Kontrolle. "Wir dementieren die in sozialen Netzwerken und Online-Medien verbreiteten Panikmeldungen und versichern Ihnen, dass die Lage zwar schwierig, aber unter Kontrolle ist", erklärt das ukrainische Ministerium für Energie am Samstag. Zuvor hatten die Kiewer Behörden erklärt, dass eine vollständige Abschaltung des Stromnetzes in der Hauptstadt nach den russischen Angriffen nicht auszuschließen sei.

+++ 02:19 Laut Ukraine sterben mehr als 8300 Zivilisten seit Kriegsbeginn +++

Russlands Krieg gegen die Ukraine kostet seit dem 24. Februar 8311 Zivilisten, darunter 437 Kinder, das Leben. Mehr als 11.000 seien zudem verletzt worden, sagt der ukrainische Generalstaatsanwalt Andriy Kostin im Fernsehen, berichtet "Ukrainska Pravda". Kostin sagt auch, dass die Generalstaatsanwaltschaft mehr als 45.000 Kriegsverbrechen der russischen Streitkräfte registriert habe.

+++ 01:26 US-Außenminister Austin warnt: Autokraten könnten sich Beispiel an Putin nehmen +++

Der Einmarsch Russlands in die Ukraine "bietet einen Vorgeschmack auf eine mögliche Welt der Tyrannei und des Aufruhrs, in der niemand von uns leben möchte", sagt US-Verteidigungsminister Lloyd Austin in einer Rede vor einem Sicherheitsforum in Kanada. Lloyd sagt auch, dass "Putins Mitautokraten zuschauen und zu dem Schluss kommen könnten, dass der Besitz von Atomwaffen ihnen einen eigenen Jagdschein verschaffen würde", was zu einer "gefährlichen Spirale der nuklearen Weiterverbreitung" führen würde.

+++ 00:08 Iran und Russland haben laut US-Medien Produktion von Drohnen vereinbart +++

Die Washington Post berichtet unter Berufung auf neue Geheimdienstinformationen, die den USA und anderen westlichen Sicherheitsbehörden vorliegen, dass der Iran und Russland "in aller Stille" eine Vereinbarung treffen, mit der Montage von "Hunderten unbemannter waffenfähiger Flugzeuge" auf russischem Gebiet zu beginnen. Iranische und russische Beamte schließen die Vereinbarung bei einem Treffen im Iran Anfang November ab, und "die beiden Länder bewegen sich schnell, um Entwürfe und Schlüsselkomponenten zu übertragen, die es ermöglichen könnten, die Produktion innerhalb weniger Monate zu beginnen", berichtet die Washington Post. Russland setzt seit September iranische Kamikaze-Drohnen des Typs Shahed-136 gegen die Ukraine ein.

+++ 22:59 Generalstaatsanwalt: 90 Prozent der Toten in befreiten Gebieten sind Zivilisten +++

Nach Angaben des Generalstaatsanwalts Andrij Kostin handelt es sich bei fast 90 Prozent der in den befreiten Siedlungen der Gebiete Charkiw, Donezk und Cherson gefundenen Leichen um Zivilisten. Das berichtet der "Kyiv Independent". Am Freitag erklärt der Menschenrechtsbeauftragte des ukrainischen Parlaments, Dmytro Lubinets, es seien neue Folterungen entdeckt worden, die russische Truppen den Bewohnern des Gebiets Cherson während der Besetzung zugefügt haben sollen, darunter eine Folterkammer mit einer separaten Zelle, in der Jugendliche festgehalten wurden.

+++ 21:52 Estland schickt 27 Busse und 13 Stromgeneratoren in die Ukraine +++

Estland weitet seine Unterstützung für die Ukraine aus. Wie der "Kyiv Independent" mit Verweis auf das estnische Medium ERR berichtet, soll das EU-Mitglied Busse, um "den Nahverkehr herzustellen", und Generatoren, damit "Schulen und Einrichtungen für Kinder in Notunterkünften weiterbetrieben werden können", in das Land geschickt haben.

+++ 21:11 US-Verteidigungsminister sieht Parallelen zwischen Russland und China +++

US-Verteidigungsminister Lloyd Austin zieht Parallelen zwischen Russland und China. Die Regierung in Peking strebe ebenso wie die in Moskau eine Welt an, in der "Macht Recht schafft", sagt Austin in Kanada einer Rede vor einem Sicherheitsforum. Chinesische Flugzeuge würden fast täglich in rekordhoher Anzahl in der Nähe Taiwans fliegen und die Zahl "gefährlicher Abfangmanöver" Chinas gegen US-amerikanische oder verbündete Streitkräfte auf See oder in der Luft nehme zu. Die USA würden aus der Ukraine-Entwicklung ihre Lehren ziehen, um die Fähigkeiten ihrer indopazifischen Partner zur Selbstverteidigung zu stärken. Austin sagt zudem, würde die Hilfe scheitern, der Ukraine eine eigene Zukunft zu sichern, könne das in eine "Welt der Tyrannei und des Aufruhrs" führen.

+++ 20:42 Heftige Kämpfe bei Bachmut +++

Das russische Verteidigungsministerium meldet die Abwehr aller ukrainischen Angriffsversuche im Gebiet Luhansk und eigene Angriffe im südlich davon gelegenen Gebiet Donezk in der Ostukraine. Gerade die Kämpfe im Gebiet Donezk haben zuletzt deutlich an Intensität zugenommen. Ein ukrainischer Soldat berichtet in sozialen Netzwerken von den bisher schwersten Kämpfen, seit er an die Front nahe der Kleinstadt Bachmut versetzt worden sei. Bachmut ist Teil des ukrainischen Verteidigungsriegels östlich des Ballungsraums zwischen Slowjansk und Kramatorsk. Seit Monaten versuchen Söldner der sogenannten Wagner-Gruppe die Kleinstadt zu erstürmen, zuletzt wurden weitere russische Einheiten in die Region verlegt.

+++ 20:18 Selenskyj nennt Orte mit meisten Stromproblemen +++

Trotz fortdauernder russischer Raketen- und Luftangriffe auf die Energie-Infrastruktur der Ukraine hat die Wiederherstellung der Stromversorgung im Land nach Worten von Präsident Wolodymyr Selenskyj höchste Priorität. "Wir arbeiten im ganzen Land daran, die Lage zu stabilisieren", sagt er am Abend in seiner täglichen Videoansprache. "Die meisten Probleme mit Elektrizität gibt es in Kiew und Umgebung, Odessa und Umgebung, Charkiw und Umgebung." Allerdings seien auch Orte wie Winnyzja, Ternopil, Tscherkassy, Tschernihiw und andere Regionen betroffen. Es werde alles getan, "um den Menschen ein normales Leben zu ermöglichen".

Die früheren Entwicklungen im Ukraine-Krieg lesen Sie hier.