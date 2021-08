Der afghanischen Innenminister hat eine "friedliche Machtübergabe" von Kabul an die radikalislamischen Taliban angekündigt. Taliban-Unterhändler sollen auf dem Weg zum Präsidentenpalast in Kabul sein, um eine "Machtübergabe" vorzubereiten. Das berichtet die Nachrichtenagentur AP mit Verweis auf einen afghanischen Beamten.

+++ 11:21 Pakistan schließt wichtigen Grenzübergang zu Afghanistan +++

Pakistan hat angesichts des Vormarsches der militant-islamistischen Taliban in Afghanistan einen wichtigen Grenzübergang zu seinem Nachbarland geschlossen. Innenminister Sheikh Rashid verkündete die Schließung des Grenzübergangs Torkham im Nordwesten Pakistans, ohne einen Termin für die Wiedereröffnung zu nennen. Die Entscheidung sei getroffen worden, nachdem die afghanische Seite der Grenze nach der Eroberung von Dschalalabad nun unter der Kontrolle der Taliban stehe. Tausende Menschen säßen auf beiden Seiten der Grenze fest. Am Freitag hatte Pakistan nach Gesprächen mit den Taliban den für den Handel wichtigen Grenzübergang Chaman wieder eröffnet.

+++ 11:00 Augenzeugen: Chaotische Szenen in Kabul +++

In Kabul spielten sich chaotische Szenen ab. Es kam zu einer Schießerei vor einer Bank, wie ein Bewohner der Stadt sagte. Viele Menschen versuchten, ihr Erspartes abzuheben, Lebensmittel zu kaufen und zu ihren Familien heimzukehren. Ein Soldat aus Kabul sagte, seine gesamte Einheit habe die Uniformen abgelegt.

+++ 10:52 Taliban streben "friedlichen Einmarsch" an +++

Die Taliban-Führung hat eigenen Aussagen zufolge ihre Kämpfer angewiesen, nicht in die afghanische Hauptstadt Kabul vorzudringen. Die Einheiten sollten vielmehr an den Toren der Stadt Stellung beziehen, heißt es in einer am Sonntag veröffentlichten Erklärung der Islamisten. Da die Hauptstadt Kabul eine große und dicht besiedelte Stadt sei, beabsichtigten die Taliban nicht, die Stadt mit Gewalt oder Krieg zu betreten. Man wolle vielmehr mit der anderen Seite über einen "friedlichen Einmarsch" in Kabul verhandeln.

+++ 10:32 Augenzeugen: Taliban dringen in Kabul ein +++

Taliban-Einheiten sind in die afghanische Hauptstadt Kabul vorgedrungen. Kämpfer der Islamisten seien in der Stadt, sagten Bewohner von Kabuler Außenbezirken der Nachrichtenagentur AFP. Ein Taliban-Sprecher erklärte hingegen, die Kämpfer hätten Anordnung, an den Toren der Stadt zu halten und nicht nach Kabul vorzudringen.

+++ 09:49 Taliban starten Angriff auf Kabul +++

In Afghanistan haben Kämpfer der radikalislamischen Taliban nach Angaben des afghanischen Innenministeriums ihren Angriff auf die Hauptstadt Kabul gestartet. Die Islamisten stießen von allen Seiten vor, teilte das afghanische Ministerium am Morgen mit. Die genaue Lage ist noch unklar.

Mehr dazu hier.

+++ 08:47 Taliban: "kein Kriegszustand in Kabul" +++

Die militant-islamistischen Taliban wollen noch keine Entscheidung über einen militärischen Angriff auf die afghanische Hauptstadt getroffen haben. "Es wird später eine separate Entscheidung über Kabul geben", sagte der Sprecher der Taliban, Sabiullah Mudschahid, am Sonntag auf dpa-Anfrage. Die Bevölkerung solle sich sicher sein, dass die Taliban keinen Kriegszustand in Kabul wollten.

Die Taliban haben seit vergangenem Freitag in einem rasanten Vormarsch mehr als zwei Drittel der Provinzhauptstädte des Landes eingenommen. Sie sind dabei immer näher an die Hauptstadt Kabul herangerückt. Am Sonntagmorgen (Ortszeit) übernahmen sie mit Dschalalabad im Osten Afghanistans die vorletzte noch unter Regierungskontrolle stehende Großstadt.

Die Bundesregierung hat eine Rettungsmission der Bundeswehr für Montag angekündigt.

Hintergrund: Nach dem angekündigten US-Militärabzug hat sich die Sicherheitslage in Afghanistan binnen weniger Wochen dramatisch verändert. Ausländische Truppen verlassen das Land. Westliche Staaten bemühen sich um eine Evakuierung ihrer diplomatischen Vertretungen. Zehntausende Afghanen, die in den vergangenen Jahren als Übersetzer oder einfache Ortskräfte für Militärs und Hilfs- oder Entwicklungsorganisationen tätig waren, fürchten um ihr Leben. Die Bundesregierung hat eine groß angelegte Rettungsmission angekündigt, die am 16. August anlaufen soll.