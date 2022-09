Russlands Chefpropagandist Wladimir Solowjow hat eine Botschaft für die EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen, die heute in Kiew zu Gesprächen mit dem ukrainischen Präsidenten Selenskyj abgekommen ist. In seiner Show spricht Solowjow die Politikerin auf Deutsch an. "Frau, wie zur Hölle war nochmal der Name? Frau von der Leyen, warum sprechen Sie Englisch? Warum spricht Ursula eine Sprache, die die Europäische Union verlassen hat? Warum spricht sie eine andere als ihre Muttersprache? Um die Abhängigkeit zu ihrem 'Herren' zu zeigen?" Damit spielt er offenbar auf die USA an. "Nein", ruft er dann und fordert erneut auf Deutsch: "Sprechen Sie deutsch! Demütigen Sie nicht ihre Muttersprache!"

+++ 11:20 Munz: "Glaube nicht, dass Ukraine in Russland einmarschiert" +++

+++ 10:40 EU entfernt Wladimir Schirinowski von Sanktionsliste +++

Die Europäische Union hat den russischen Rechtsanwalt und Politiker einer russisch-nationalistischen Partei, Wladimir Schirinowski, von der Sanktionsliste gestrichen. Der Grund: Er ist tot. Schirinowski starb bereits im April mit 75 Jahren an Covid-19. Er galt als großer Trump-Fan und machte immer wieder mit homophoben und rassistischen Ausfällen Schlagzeilen. So hatte er nach Beginn des Ukraine-Konflikts 2014 alle ukrainischen Frauen als "Nymphomaninnen" bezeichnet. Zwei seiner Helfer forderte er auf, eine schwangere russische Journalistin zu vergewaltigen, weil sie ihm eine kritische Frage gestellt hatte.

+++ 10:11 Russen kappen mobiles Internet in Luhansk +++

Nachdem die ukrainische Armee erste Ortschaften in der Region Luhansk befreit hat, gibt es Berichte, wonach die Russen in den noch besetzten Gebieten das mobile Internet abgeschaltet haben, um die "Verteidigung und Sicherheit Russlands zu gewährleisten". Man wolle das Informationsumfeld besser kontrollieren, während russische Truppen, Besatzungsbeamte und Kollaborateure aus der kürzlich befreiten Region Charkiw fliehen, heißt es vonseiten des Thinktanks Institute for the Study of War. Zugleich gibt es laut dem Militärgouverneur von Luhansk, Serhij Hajdaj, Versuche, die Zeichen von Flucht und Plünderung teilweise zu vertuschen.

+++ 09:54 Russischer Botschafter droht USA im Falle von ATACMS-Lieferung +++

Der russische Botschafter in den USA droht der US-Führung mit Konsequenzen, sollte sie die Ukraine mit ATACMS-Kurzstreckenraketen versorgen. In einem "Sputnik"-Interview sagt Anatoly Antonov, dann würden große russische Städte, Infrastruktur und Industriestandorte in Reichweite möglicher Zerstörung durch die ukrainische Armee gelangen. "Solch ein Szenario würde die direkte Beteiligung der Vereinigten Staaten an einer militärischen Konfrontation mit Russland bedeuten", so Antonov. Schon jetzt spiele das Pentagon eine direkte Rolle für die Politik der Ukraine, was laut Antonov zeige, dass die USA nicht nur am Rande stehen. "Bekenntnisse, man sei keine Konfliktpartei, klingen deshalb lächerlich und haltlos."

+++ 09:39 Habeck: 350 Milliarden Euro Aufbauhilfe für Ukraine nötig +++

Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck würdigt in Brandenburg beim G7-Handelsministertreffen den Mut der Ukrainerinnen und Ukrainer. "Ihr habt der Welt wieder Hoffnung gegeben", sagt der Vize-Kanzler bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit der ukrainischen Wirtschaftsministerin Julia Swyrydenko. Der Mut der Ukraine im Kampf gegen Russland sei beeindruckend. Das Land brauche für den Wiederaufbau rund 350 Milliarden Euro. "Es ist eine gigantische Summe", sagt Habeck.

+++ 09:20 Melnyk nennt Linkspolitiker Ernst "marxistischen Spinner" +++

Der Auftritt von Linkspolitiker Klaus Ernst bei "Maischberger" bringt den scheidenden ukrainischen Botschafter Andrij Melnyk auf die Palme. Auf Twitter polterte der Diplomat, Ernst sei nicht mehr tragbar und ein "marxistischer Spinner". "Wie sturzbetrunken muss man sein, um so herumzuspinnen?", fragte Melnyk. "Russland wehrt sich? Im Ernst? Auch in Butscha und Mariupol? Heilige Makrele."

+++ 09:04 Nach Dammbruch: 112 Häuser nahe Krywyj Rih zerstört +++

Nach einem Dammbruch am Fluss Inhulez in der Nähe von Krywyj Rih sind 112 Häuser überflutet worden, teilt der Chef der örtlichen Militärverwaltung, Olexandr Wilkul, auf Telegram mit. Die Arbeiten zur Reparatur des Damms liefen, das Wasser ginge zurück. Zwischenzeitlich war es um 40 Zentimeter gestiegen, nachdem der Staudamm durch russische Bombardements beschädigt wurde.

+++ 08:49 Von der Leyen kommt in Kiew an - Gespräch mit Selenskyj geplant +++

EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen ist in Kiew angekommen. Ein Bild, das auf Twitter geteilt wurde, zeigt sie am Bahnhof in der ukrainischen Hauptstadt. Dazu heißt es: "Mein dritter Besuch in Kiew seit Beginn des Russlandkrieges. Die Ukraine ist jetzt ein EU-Beitrittskandidat. Ich werde mit Selenskyj und Schmyhal darüber sprechen, wie wir unsere Volkswirtschaften und Menschen einander näher bringen können, während die Ukraine auf dem Weg zum Beitritt vorangeht."

+++ 08:33 Bürgermeister meldet russischen Angriff auf Saporischschja +++

Russische Truppen greifen nach Angaben des Bürgermeisters, Anatoli Kurtjew, die Stadt Saporischschja an. Kurtjew sagte, ein russischer Angriff habe ein Firmengebäude beschädigt, die Fenster zertrümmert und einen vorübergehenden Stromausfall verursacht. Es wurden keine Verletzten gemeldet. In direkter Nähe von Saporischschja liegt das gleichnamige AKW, das in den Händen russischer Truppen liegt. Die Ukraine beschuldigt Russland schon seit längerem, das Kernkraftwerk als Schutzschild zu nutzen, um von dort aus die Umgebung zu bombardieren.

+++ 08:14 "In Balaklija häufen sich Hinweise auf Folter und Mord" +++

+++ 07:52 Lambrecht sieht noch nicht den Wendepunkt im Krieg +++

Bundesverteidigungsministerin Christine Lambrecht will trotz der jüngsten Erfolge der ukrainischen Streitkräfte noch nicht von einem Wendepunkt sprechen. "Es ist auch schwer einzuschätzen, denn wir wissen nicht, wie die Russen jetzt darauf reagieren", sagte Lambrecht der Nachrichtenagentur Reuters. "Aber es ist auf jeden Fall ein deutlicher Erfolg, der zur Destabilisierung Russlands beitragen wird." Die Erfolge der ukrainischen Armee führten zu einer Schwächung der russischen Streitkräfte, sagte Lambrecht.

+++ 07:34 London: Russen ließen in Panik hochmoderne Ausrüstung zurück +++

Der Abzug der russischen Truppen aus dem Gebiet Charkiw verlief nach Erkenntnissen der britischen Geheimdienste unterschiedlich: Während sich einige Einheiten "relativ geordnet" zurückzogen, hätten andere ihre Stellungen panikartig verlassen, heißt es im täglichen Briefing des britischen Verteidigungsministeriums. Dabei sei teilweise auch hochwertiges militärisches Material zurückgelassen worden - so etwa ein Zoopark-Gegenbatterieradar sowie mindestens ein IV14-Artilleriekommando- und Kontrollfahrzeug. Diese Ausrüstung sei eigentlich elementar für den "artilleriezentrierten Stil der russischen Kriegsführung", heißt es weiter. Dass sie einfach zurückgelassen wurde, spräche für lokale Zusammenbrüche in der Militärführung.

+++ 07:16 China und Russland starten gemeinsames Militärmanöver +++

Die russische und die chinesische Marine haben nach Angaben des Kreml eine gemeinsames Militärübung im Pazifik gestartet. Das Training umfasse taktische Manöver und den Einsatz von Artillerie und Hubschraubern, teilt das russische Verteidigungsministerium bei Telegram mit. Ziel sei es, "den Frieden und die Stabilität in der asiatisch-pazifischen Region zu erhalten". Im Oktober 2021 hatten russische und chinesische Kriegsschiffe erstmals gemeinsame Patrouillenfahrten im westlichen Pazifik unternommen, was von Japan damals als "ungewöhnliches" Manöver bezeichnet worden war. Die militärische und diplomatische Annäherung Russlands an China wird im Westen mit Sorge betrachtet.

+++ 06:59 Ukraine: Russen bombardieren gezielt befreite Ortschaften +++

Die Ukraine wirft Russland vor, die kürzlich befreiten Ortschaften in der Region Cherson gezielt zu zerstören. Der Gouverneur von Cherson, Yaroslav Yanushevych, erklärte laut "Kyiv Independent", das erst kürzlich befreite Dorf Kniazivtsi sei durch russische Bombardements komplett und eine weitere Siedlung - Wyssokopillja - zu 80 Prozent zerstört worden. Viele weitere Orte in dem Gebiet sähen laut Yanushevych ähnlich aus. Er rief die verbliebenen Einwohner dazu auf, die Gebiete zu verlassen.

Jewgeni Prigoschin ist ein enger Vertrauter von Präsident Putin. (Foto: imago/ITAR-TASS)

+++ 06:40 ISW: Prigoschin soll neues Gesicht der "Spezialoperation" werden +++

Der Finanzier der Wagner-Gruppe und enger Vertrauter von Präsident Putin, Jewgeni Prigoschin, wird laut Institute for the Study of War (ISW) in Russland als neues Gesicht der "militärischen Spezialoperation" in der Ukraine etabliert. Prigoschin hielt am Mittwoch eine Rekrutierungsrede, in der er sagte, dass russische Gefangene schon seit dem 1. Juli am Krieg teilnehmen und maßgeblich an der Eroberung des Wärmekraftwerks Wuhlehirsk beteiligt waren.

Die Hoffnung des Kreml sei, über Prigoschin und seine "stalinistische" Rekrutierungsmethode eine Generalmobilmachung zu vermeiden. Das ISW wertet dies als Zugeständnis an russische Militärblogger und Nationalisten, die unzufrieden sind mit dem Verlauf der Operation und dafür die Führung im russischen Verteidigungsministerium verantwortlich machen.

+++ 06:11 Russische Raketen treffen Staudamm bei Krywyj Rih +++

Bei einem massiven Raketenangriff auf die zentralukrainische Industriestadt Krywyj Rih hat die russische Armee nach ukrainischen Angaben einen Staudamm schwer beschädigt. Durch das zerstörte Pumpwerk strömten am Mittwoch so große Wassermassen, dass der Fluss Inhulez über die Ufer zu treten droht. Präsident Selenskyj spricht von einem Versuch, seine Heimatstadt unter Wasser zu setzen. Die ukrainische Führung stellt den Angriff auf zivile Infrastruktur in eine Reihe mit dem Beschuss von Kraftwerken bei Charkiw wenige Tage zuvor. Dabei war in der Ostukraine großflächig der Strom ausgefallen.

+++ 05:20 Diplomaten planen Videoansprache Selenskyjs vor UN-Vollversammlung +++

Eine persönliche Teilnahme des ukrainischen Präsidenten Selenskyj bei der Generaldebatte der UN-Vollversammlung wird unwahrscheinlicher. Wie mehrere Diplomaten in New York bestätigen, ist eine Resolution in Arbeit, die dem ukrainischen Staatsoberhaupt eine Ansprache bei dem politischen Großereignis per Video erlauben würde. Die von der Ukraine erwogene persönliche Teilnahme Selenskyjs an der Veranstaltung würde ein erhöhtes Sicherheitsrisiko bei der Anreise bedeuten, heißt es. Es wäre das erste Mal seit Kriegsbeginn, das der Präsident des von Russland angegriffenen Landes mit einer Auslandsreise Schlagzeilen macht.

+++ 04:19 Xi Jingping trifft in Usbekistan auf Putin +++

Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping ist zum Gipfel der Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit (SCO) in der usbekischen Stadt Samarkand eingetroffen. Dort wird er auch mit Russlands Präsident Wladimir Putin zusammenkommen, zum ersten Mal seit dem russischen Einmarsch in die Ukraine. China gibt Putin politische Rückendeckung und stellt die USA und die NATO als Hauptschuldige des Krieges dar.

+++ 02:26 Panzerlieferungen: Ukraine dringt auf deutsche Führungsrolle +++

Zum Auftakt seines Deutschlandbesuchs fordert der ukrainische Parlamentspräsident Ruslan Stefantschuk von der Bundesregierung eine Führungsrolle bei der Lieferung von Kampfpanzern in die Ukraine. "Deutschland sollte seiner Führungsrolle gerecht werden und als erstes Land Kampfpanzer liefern", so Stefantschuk nach seiner Ankunft in Berlin. "Ein Land wie Deutschland wartet nicht darauf, was andere tun."

+++ 01:20 Selenskyjs Wagen an Unfall beteiligt +++

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj ist nach Angaben seines Sprechers in Kiew in einen Autounfall verwickelt worden. Ein Fahrzeug sei mit dem Wagen des Staatschefs und den Begleitfahrzeugen zusammengestoßen, scheibt Sprecher Serhij Nykyforow auf Facebook. Selenskyj sei von einem Arzt untersucht worden. "Es wurden keine ernsthaften Verletzungen festgestellt." Sanitäter hätten den Fahrer des anderen Wagens versorgt und in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei untersuche die Umstände des Unfalls.

+++ 23:53 Estland und Deutschland schicken Ukraine weiteres Feldlazarett +++

Estland hat in Zusammenarbeit mit Deutschland ein weiteres Feldlazarett in die Ukraine entsandt. Das Projekt wird nach estnischen Angaben von Deutschland mit rund 7,7, Millionen Euro unterstützt. Wie das Zentrum für Verteidigungsinvestitionen in Tallinn mitteilt, besteht das verlegbare Feldlazarett unter anderem aus acht medizinischen Spezialcontainern und mehreren Zelten. Es könne von einem geschulten Team innerhalb einer Stunde aufgebaut werden. Vollständig errichtet betrage die Größe des Krankenhauses etwa 425 Quadratmeter. Estland und Deutschland haben der Ukraine bereits im März ein in gemeinsamer Initiative gefertigtes Feldlazarett geliefert. Bislang sind darin estnischen Angaben zufolge fast 2000 Menschen mit unterschiedlich schweren Verletzungen medizinisch versorgt worden.

+++ 22:59 Hilfsbereitschaft für Ukraine-Flüchtlinge hat leicht nachgelassen +++

Der russische Angriff auf die Ukraine hat in Deutschland eine Welle der Hilfsbereitschaft ausgelöst, die bis heute anhält. Zu diesem Ergebnis kommt eine aktuelle Untersuchung des Deutschen Zentrums für Integrations- und Migrationsforschung (Dezim). Die Studie, die sich auf zwei repräsentative Umfragen stützt, zeigt allerdings auch, dass die Bereitschaft, Geflüchtete aus der Ukraine zu unterstützen, seit den ersten Kriegstagen etwas nachgelassen hat. War Anfang März noch mehr als jeder Vierte (27 Prozent) bereit, geflüchtete Menschen aus der Ukraine vorübergehend im eigenen Zuhause aufzunehmen, so sank der Anteil derjenigen, für die das denkbar wäre, später auf 17 Prozent.

+++ 22:05 US-Senat will Russland als Terrorsponsor deklarieren +++

Die US-Senatoren haben einen Gesetzentwurf eingebracht, um Russland als staatlichen Sponsor des Terrorismus einzustufen. Der Vorschlag solle es möglich machen, Russland vor US-Gerichten für seine Handlungen in der Ukraine zu verklagen und die Sanktionen gegen Moskau zu verschärfen, sagt der republikanische Senator Lindsey Graham. Es ist nicht klar, ob und wann die Maßnahme zur Abstimmung kommen würde. Die Einstufung wird von der Ukraine und vielen US-Gesetzgebern gefordert, aber von der Regierung des Präsidenten Joe Biden abgelehnt. Moskau hat Washington mitgeteilt, dass die diplomatischen Beziehungen zwischen den beiden Ländern abgebrochen werden könnten, wenn Russland auf die Liste der Terrorismusförderer gesetzt würde.

+++ 21:29 Ortschaft Kyseliwka in Cherson befreit +++

Während die ukrainische Gegenoffensive im Osten schnell vorankommt, sind die Gebietsgewinne im Süden noch überschaubar. Nun soll der ukrainischen Armee die Befreiung der Ortschaft Kyseliwka gelungen sein, teilt Oleksandr Samoilenko, Leiter der Staatsverwaltung des Gebiets Cherson mit. Das Städtchen liegt strategisch wichtig an der Autobahn zur besetzten Regionalhauptstadt Cherson. Damit wären Kiews Truppen nur noch rund 15 Kilometer von Cherson entfernt und hätten auch den Flughafen der Region im Visier.

Frühere Entwicklungen rund um den Ukraine-Krieg lesen Sie hier.