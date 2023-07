Tschassiw Jar liegt nur zehn Kilometer von der Front bei Bachmut entfernt. Täglich prasselt russisches Artilleriefeuer auf die Stadt nieder. Für die verbliebenen Anwohner ist schon der Weg zur Wasserstelle lebensgefährlich. ntv-Reporterin Kavita Sharma spricht mit Soldaten und Zivilisten vor Ort.

+++ 11:31 Selenskyj trifft sich mit bulgarischem Ministerpräsidenten Denkow +++

Präsident Selenskyj wird am heutigen Donnerstag zu einem ersten Besuch im NATO- und EU-Mitglied Bulgarien erwartet. Das teilte der bulgarische Ministerpräsident Nikolaj Denkow mit. Selenskyjs Besuch soll auf Einladung der neuen prowestlichen Regierung in Sofia erfolgen. Die seit 6. Juni amtierende liberal-konservative Regierung will die von Russland angegriffene Ukraine stärker unterstützen als das von ihr abgelöste Übergangskabinett, das Staatschef Rumen Radew vor der Neuwahl vom 2. April eingesetzt hatte.

+++ 10:58 Medien veröffentlichen Bilder von Hausdurchsuchung bei Prigoschin +++

Russische Medien haben Bilder einer Durchsuchung des Hauses von Wagner-Chef Prigoschin in St. Petersburg während seines Aufstands Ende Juni veröffentlicht. Die Bilder zeigen ein großes luxuriöses Haus mit einem Hubschrauber-Landeplatz im Garten. Bei der Durchsuchung fanden die Ermittler den Bildern zufolge unter anderem Dollar- und Rubel-Bündel, Goldbarren, zahlreiche Waffen, aber auch mehrere Pässe mit unterschiedlichen Namen und einen Schrank voller Perücken. Die in St. Petersburg ansässige Website Fontanka berichtete außerdem, in Prigoschins Haus sei ein Foto mit "abgetrennten Köpfen" gefunden worden.

+++ 10:46 Putin-Verbündeter Lukaschenko bietet Ukraine und Russland "Friedensverhandlungen" an +++

Der belarussische Präsident Lukaschenko bietet der Ukraine und Russland an, Friedensverhandlungen ohne Vorbedingungen zu vermitteln. Details nennt Lukaschenko, der ein enger Verbündeter des russischen Präsidenten Wladimir Putin ist, zunächst nicht. Er erwarte, dass die Ukraine vor dem NATO-Gipfel in der kommenden Woche in Vilnius noch etwas Ernsthaftes an der Front unternehmen werde, sagt Lukaschenko der russischen Nachrichtenagentur Tass zufolge. Ein solcher Schritt würde aber dazu führen, dass die Ukraine ihre besten Reserven zerstören und ihre eigenen militärischen Fähigkeiten begraben würde.

+++ 10:35 Zwei Menschen sterben nach russischem Beschuss in Flutgebiet Cherson +++

Im südukrainischen Gebiet Cherson sind durch russischen Beschuss mindestens zwei Menschen getötet und zehn weitere verletzt worden. 84 russische Artillerieangriffe seien am Mittwoch registriert worden, teilte der ukrainische Militärgouverneur Olexander Prokudin auf Telegram mit. Betroffen seien auch Wohngebiete. Allein 38 Geschosse seien auf die Stadt Cherson abgefeuert worden. Cherson kämpft ebenso wie das gleichnamige Gebiet in der Südukraine weiterhin mit den Flutfolgen nach der Zerstörung des Kachowka-Staudamms Anfang Juni.

+++ 10:14 Lukaschenko: Wagner-Chef Prigoschin ist nicht mehr in Belarus +++

Der Chef der Wagner-Miliz Jewegni Prigoschin hält sich nach Angaben des belarussischen Machthabers Alexander Lukaschenko in Russland und nicht in Belarus auf. Die Kämpfer der russischen Söldner-Truppe seien in ihren dauerhaften Lagern, sagte Lukaschenko. Es stehe weiterhin sein Angebot, dass einige von ihnen nach ihrer Meuterei in Belarus stationiert werden könnten. "Was Prigoschin betrifft, er ist in St. Petersburg. Er ist nicht auf dem Territorium von Belarus", sagte Lukaschenko vor der Presse in Minsk. "Wo Prigoschin heute Morgen ist? Vielleicht ist er nach Moskau gefahren."

+++ 09:55 London: Russland nimmt wegen Ukraine-Krieg Sicherheitsrisiko in anderen Regionen in Kauf +++

Dass Russland im Krieg gegen die Ukraine militärische Einheiten aus verschiedenen Landesteilen einsetzt, könnte nach Einschätzung des britischen Geheimdienstes Sicherheitsrisiken bergen. "Militärische Verbände, die aus ganz Russland zusammengezogen wurden, tragen derzeit die Hauptlast der Gegenoffensive der Ukraine", teilte das britische Verteidigungsministerium in seinem täglichen Geheimdienst-Update mit. "Die Art und Weise, wie Russland Risiken in Eurasien akzeptiert, zeigt, wie der Krieg die etablierte nationale Strategie Russlands durcheinandergebracht hat."

Im südukrainischen Gebiet Saporischschja verteidige die 58. Armee, die normalerweise Russlands unbeständige Kaukasus-Region sichere, eine befestigte Front, schrieb das Ministerium bei Twitter.

Bei Welyka Nowosilka im ostukrainischen Gebiet Donezk werde die Front von der 5. Armee und Marineinfanterie gehalten, die sonst etwa 7000 Kilometer entfernt als Gleichgewicht zu China eingesetzt werde.

Rund um die ostukrainische Stadt Bachmut bestehe die Verteidigung nun weitgehend aus Luftlandeeinheiten, die normalerweise im Westen Russlands stationiert seien und als schnelle Eingreiftruppe eingesetzt werden könnten, falls es Spannungen mit der Nato gebe.

+++ 09:30 Bericht: USA wollen diese Woche über Lieferung von Streumunition beraten +++

Die USA wollen noch diese Woche über die Lieferung von Streumunition an die Ukraine entscheiden. Das berichtet der US-Sender CBS News und stützt sich auf Aussagen anonymer Beamte. Die Ukraine hatte im Zuge ihrer laufenden Offensive um die Munition gebeten. Die Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch forderte die Ukraine und Russland auf, den Einsatz von Streumunition einzustellen. Zugleich verlangt sie von den USA, die ukrainische Bitte nach einer Lieferung dieser Munition abzulehnen.

+++ 08:50 Tödlicher Raketenangriff auf Lwiw: Bilder zeigen Ausmaß der Zerstörung +++

Nach dem Raketenangriff auf Lwiw zeigen erste Bilder das Ausmaß der Zerstörung.

Rettungskräfte suchen unter den Trümmern nach Überlebenden. (Foto: via REUTERS)





Vier Menschen starben, 32 Personen wurden verletzt. (Foto: via REUTERS)

Die Stadt, die Hunderte Kilometer von der Frontlinie entfernt liegt, wurde mit Marschflugkörpern des Typs "Kalibr" angegriffen. (Foto: REUTERS)

64 Menschen wurden in den letzten Stunden vom Staatlichen Katastrophenschutz evakuiert. (Foto: REUTERS)

Sieben Menschen konnten bislang von den Rettungskräften geborgen werden. (Foto: via REUTERS)

+++ 08:22 USA sollen keine Streumunition an Ukraine liefern: "Tötet Zivilisten" +++

Die Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch fordert die Ukraine und Russland auf, den Einsatz von Streumunition einzustellen. Zugleich verlangt sie von den USA, die ukrainische Bitte nach einer Lieferung dieser Munition abzulehnen. Sowohl bei russischen als auch bei ukrainischen Angriffen mit Streumunition seien Zivilisten getötet worden. "Die von Russland und der Ukraine eingesetzte Streumunition tötet Zivilisten und wird dies noch viele Jahre lang tun", erklärt Mary Wareham, Direktorin für Waffenfragen bei Human Rights Watch. Sie verweist dabei auch auf Blindgänger, die oft erst später detonieren. Mehr als 120 Länder haben ein Abkommen zur Ächtung von Streumunition unterzeichnet. Russland, die Ukraine und die USA gehören nicht dazu.

+++ 08:05 Luftwaffe: Lwiw wurde mit Kalibr-Marschflugkörpern angegriffen +++

Die Stadt Lwiw wurde in der vergangenen Nacht laut ukrainischer Luftwaffe von Kalibr-Marschflugkörpern angegriffen. Eigenen Angaben zufolge hätten sie sieben von zehn Raketen abgeschossen. Die Raketen, die durchschlugen, trafen kritische Infrastrukturen sowie Wohngebäude. Vier Menschen kamen ums Leben, 32 Personen wurden verletzt (siehe unten).

+++ 07:32 Menschen nach Angriff auf Lwiw unter Trümmern eingeschlossen +++

Die Zahl der Toten nach dem Raketenangriff auf mehrere Wohnhäuser in der westukrainischen Stadt Lwiw ist auf vier gestiegen. Die Zahl könnte aber noch weiter steigen. Man gehe davon aus, dass noch mehr Menschen unter den Trümmern eingeschlossen sind, berichtet das Nachrichtenportal "Kyiv Independent".

Rettungskräfte bemühen sich darum, die verschütteten Menschen zu erreichen. 64 Menschen wurden in den letzten Stunden vom Staatlichen Katastrophenschutz evakuiert, heißt es. Der Angriff habe in zwei Gebäudeteilen das dritte und vierte Stockwerk zerstört, teilte der ukrainische Innenminister Ihor Klymenko auf Telegram mit. Es handele sich um den größten Angriff auf zivile Infrastruktur in Lwiw seit Beginn der russischen Invasion.

+++ 06:41 Selenskyj schwört Rache für Angriff mit Toten auf Lwiw +++

Bei dem nächtlichen Raketenangriff auf die Stadt Lwiw im Westen der Ukraine ist ein Mehrfamilienhaus getroffen worden, mindestens drei Menschen sind getötet worden. 60 Wohnungen und 50 Autos seien zerstört worden. Präsident Selenskyj teilt auf Twitter ein Video, in dem Drohnenaufnahmen die Schäden mehrerer Gebäude zeigen. Dazu schreibt er: "Folgen des nächtlichen Angriffs durch russische Terroristen. Leider gibt es Verletzte und Tote." Den Angehörigen spricht er sein Beileid aus. Zudem droht er Russland mit einem Gegenangriff: "Es wird auf jeden Fall eine Reaktion auf den Feind geben. Eine handfeste."

Update: Die Zahl der Toten nach dem russischen Angriff auf Lwiw ist auf vier gestiegen, berichtet Innenminister Ihor Klymenko auf Telegram. Neun Menschen wurden verletzt.

+++ 06:25 Bericht: Feuer in Öllager in russisch besetztem Makiivka ausgebrochen +++

In der russisch besetzen Stadt Makiivka soll ein großes Feuer ausgebrochen sein. Fünf Treibstofftanks sind laut der staatlichen russischen Nachrichtenagentur TASS am späten Mittwochabend in einem Öldepot in Makiivka im Gebiet Donezk in Brand geraten. Berichte über Verletzte gibt es keine.

+++ 05:11 Angriff auf Lwiw: Mindestens drei Tote +++

Bei einem Raketenangriff auf einen Wohnblock in der westukrainischen Stadt Lwiw sind mindestens drei Menschen getötet worden. "Drei Tote schon", erklärt der Bürgermeister der Stadt, Andrij Sadowyj, auf Telegram. In einem Video, das er ebenfalls auf Telegram veröffentlichte, ist von "acht Verletzten" und "vielen" beschädigten Wohnungen die Rede. Zuvor hatte Sadowyj auf Telegram gewarnt, in der Altstadt sei "eine Reihe von Explosionen" zu hören gewesen. Er rief die Bewohner auf, in den Schutzräumen zu bleiben. Der Gouverneur von Lwiw, Maksym Kosyzki berichete in er Nacht, dass eine "wichtige Infrastruktureinrichtung" beschädigt worden sei.

+++ 03:43 Kiew und Moskau berichten von Erfolgen bei Bachmut +++

Aus dem Gebiet um Bachmut kommen widersprüchliche Angaben zum Kampfverlauf. Der ukrainische Generalstab berichtet auf Facebook, die ukrainischen Streitkräfte hätten russische Angriffe auf das Dorf Bohdaniwka im Westen von Bachmut sowie im Süden und Norden der zerstörten Stadt zurückgeschlagen. Russland meldet derweil, russische Streitkräfte hätten drei ukrainische Armee-Einheiten in der Nähe Bachmuts geschlagen.

+++ 03:09 Überfall auf Journalistin: Moskau leitet Verfahren ein +++

Die russischen Ermittlungsbehörden leiten nach dem Überfall auf einen Anwalt und eine bekannte Journalistin in Tschetschenien ein Strafverfahren ein. Es werde wegen leichter und mittelschwerer Körperverletzung ermittelt, teilt das Russische Ermittlungskommitee auf seinem Telegram-Kanal mit. Die oppositionelle Investigativreporterin Jelena Milaschina und der Anwalt Alexander Nemow waren nach ihrer Ankunft in Grosny von Unbekannten entführt und misshandelt worden. Beide wollten in Tschetschenien der Urteilsverkündung für Sarema Musajewa beiwohnen. Die Ehefrau eines ehemaligen Richters war vergangenes Jahr aus der russischen Stadt Nischni Nowgorod nach Grosny verschleppt worden.

+++ 02:01 Selenskyj: Ukraine wollte Gegenoffensive früher starten +++

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hätte sich einen früheren Beginn der ukrainischen Gegenoffensive gewünscht. In einem Interview mit dem amerikanischen TV-Sender CNN sagt Selenskyj laut veröffentlichten Auszügen, er habe die westlichen Verbündeten immer wieder gedrängt, die dafür benötigten Waffen und Materialien zu liefern. Mit dem späteren Beginn verlaufe die Gegenoffensive langsamer.

+++ 00:28 BSI-Chefin: Zahl der Cyberangriffe aus Russland steigt +++

Die neue Chefin des Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI), Claudia Plattner, warnt vor einer wachsenden Gefahr für Deutschland durch russische Cyberattacken. "Die Zahl der Angriffe aus Russland steigt", sagt Plattner der "Süddeutschen Zeitung". Insgesamt sei die Bedrohungslage im Netz "so groß wie nie". Deutschland als europäische Macht und Unterstützer der Ukraine sei ein "attraktives Ziel" für von Moskau gelenkte Hackergruppen. "Ziele sind: Spionage, Destabilisierung und Beeinflussung", so Plattner. Auch aus China und Iran sei ein Anstieg der Angriffszahlen zu beobachten. In den deutschen Sicherheitsbehörden wächst die Sorge, dass sich prorussische Aktivisten, Cyberkriminelle und Hackergruppen der russischen Geheimdienste verbünden, um westliche Systeme anzugreifen.

+++ 23:18 Pistorius: Verteidigungshaushalt muss deutlich wachsen +++

Mit Blick auf den Haushaltsentwurf betont das Bundesverteidigungsministerium, dass die Mittel für die Landesverteidigung auf Dauer weiter steigen müssen. Aus dem schuldenfinanzierten Sondervermögen für die Bundeswehr von insgesamt 100 Milliarden Euro sollen kommendes Jahr rund 19,2 Milliarden Euro ausgegeben werden. Damit wird Deutschland das Ziel der NATO erfüllen, zwei Prozent der Wirtschaftsleistung in die Verteidigung zu investieren. "Nach der Ausschöpfung des Sondervermögens werden wir allerdings dringend einen deutlichen Sprung beim regulären Verteidigungshaushalt brauchen", so Verteidigungsminister Boris Pistorius.

+++ 22:16 Biden sagt Schweden Unterstützung für NATO-Beitritt zu +++

US-Präsident Joe Biden sichert Schweden die vollste Unterstützung der USA für die angestrebte Mitgliedschaft in der NATO zu. "Schweden wird unser Bündnis stärker machen", sagt Biden im Weißen Haus im Beisein des schwedischen Regierungschefs Ulf Kristersson. Biden macht deutlich, dass die USA es nicht erwarten können, dass es nach der Hängepartie der vergangenen Monate zum Beitritt kommt. Schweden sei ein "fähiger und engagierter Partner", der die Werte der NATO teile. Kristersson erwidert, sein Land strebe nach dem Schutz durch das Militärbündnis.

+++ 21:43 Britische Botschaft in Moskau rät zur Ausreise aus Russland +++

Die britische Botschaft in Moskau fordert die eigenen Staatsbürger zur Ausreise aus Russland auf. "Die Invasion (in der Ukraine) bedeutet, dass die Lage hier in Russland unberechenbar ist", sagt Botschafterin Deborah Bronnert in einer Videobotschaft, die am Abend auf dem Telegram-Kanal der diplomatischen Vertretung veröffentlicht wurde. Wenn der Aufenthalt in Russland nicht zwingend erforderlich sei, rate sie, das Land zu verlassen. Die Beziehungen zwischen Russland und dem Westen sind vor dem Hintergrund des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine stark gespannt. Anfang des Jahres hat der russische Geheimdienst den Korrespondenten des "Wall Street Journal" Evan Gershkovich wegen angeblicher Spionage festgenommen. Die US-Regierung hatte bereits kurz nach Kriegsausbruch eigene Bürger zur Ausreise aus Russland aufgefordert. Die Bundesregierung hingegen rät bisher nur von Reisen in das flächengrößte Land ab.

+++ 21:18 Atomenergiebehörde fordert besseren Zugang zu AKW - für Prüfung auf Sprengstoff und Minen +++

Die Internationale Atomenergiebehörde (IAEA) fordert angesichts von Warnungen vor möglichen Sabotage-Akten im russisch besetzten Atomkraftwerk Saporischschja in der Ukraine einen erweiterten Zugang für seine dort stationierten Beobachter. Die IAEA-Experten hätten in den vergangenen Tagen und Wochen Teile der Anlage inspiziert - darunter Abschnitte des großen Kühlbeckens - und auch regelmäßige Rundgänge durchgeführt, heißt es in einer IAEA-Mitteilung. Dabei seien bisher keine Hinweise auf Minen oder Sprengsätze gefunden worden, sagt IAEA-Direktor Rafael Mariano Grossi. Die Experten hätten nun zusätzlichen Zugang eingefordert um zu bestätigen, dass auf dem Gelände weder Minen noch Sprengstoff ausgelegt wurden. "Angesichts steigender militärischer Spannungen und Aktivitäten in der Region rund um die größte Atomanlage Europas muss es unseren möglich sein, die Fakten vor Ort zu überprüfen", sagte Grossi.

+++ 20:57 Roth: Teile der Ukraine "schnellstmöglich" in NATO aufnehmen +++

Vor dem NATO-Gipfel kommende Woche plädiert der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses des Bundestags, Michael Roth, dafür, die vertraglichen Grundlagen für eine NATO-Mitgliedschaft der Ukraine etwas weiter auszulegen. "Das heißt, ich würde einen perfekten Frieden nicht zur Bedingung einer Aufnahme machen", sagt der SPD-Politiker der Wochenzeitung "Die Zeit". Er schlägt vor, etwa zu sagen: "Diejenigen Teile der Ukraine, die unter zuverlässiger Kontrolle der demokratischen Kiewer Regierung stehen, sollten schnellstmöglich zum NATO-Gebiet gehören." Für diese gelte dann auch die Beistandspflicht nach Artikel 5, sagt Roth weiter. Für andere Gebiete der Ukraine würde diese Beistandspflicht noch nicht gelten, die Ukraine aber als Ganzes Land aufgenommen.





